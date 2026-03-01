Conferință de presă Rapid București » Constantin Gâlcă: „Venim după un meci bun cu Dinamo”
Gazeta Sporturilor, 1 martie 2026 15:20
Conferință de presă Rapid București » Constantin Gâlcă: „Venim după un meci bun cu Dinamo”
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
15:40
AC Milan, aproape să se facă din nou de râs în Serie A! Golurile din prelungiri au salvat-o » Chivu are un avans consistent # Gazeta Sporturilor
AC Milan, principala urmăritoare a lui Inter la șefia clasamentului din Serie A, s-a impus în minutele de final, pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 2-0, grație golurilor marcate în minutele 90 și 90+4.Astfel, AC Milan a reușit să păstreze diferența de 10 puncte în spatele rivalei Inter, care a câștigat meciul din această etapă cu același scor în fața celor de la Genoa. ...
Acum o oră
15:20
15:20
15:10
Pe-asta n-ați mai auzit-o! » Ce condiție unică a acceptat căpitanul din Superliga ca să semneze: „Obligatoriu!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a fost invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”. Condiția unică pusă lui Andrei Miron la prelungirea contractului, telefonul primit de la Olimpiu Moruțan după examenul de bacalaureat, o anecdotă aparte cu Victor Dican, în continuare.Prezent în studioul Gazetei Sporturilor, Iftime a vorbit despre fixația lui pentru educație. ...
15:00
Ciprian Marica „a tunat” după eșecul cu CFR: „Băi, dă-le în Doamne iartă-mă, nu pot să cred că e întâmplător” » Apoi a cerut socoteală: „Dacă era român, era alungat” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a comentat cele întâmplate sâmbătă seara, la Ovidiu, când marinarii au cerut două penalty-uri, în eșecul cu CFR Cluj, scor 1-2, în penultima etapă din sezonul regulat. Dobrogenii au acuzat maniera de arbitraj, considerând că a fost viciere de rezultat. Președintele Gică Popescu a avut un mesaj dur la final, anunțând că dacă se va mai repeta va cere ca echipa să fie scoasă de pe teren. ...
15:00
Jose Mourinho, avertisment pentru Prestianni: „Dacă e vinovat, cu mine s-a terminat” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica , a prefațat duminică meciul pe care echipa lui în va juca pe terenul lui Gil Vicente, în etapa a 24-a a campionatului din Portugalia.Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinței de presă, tehnicianul lusitan a vorbit și despre Gianluca Prestianni, jucătorul acuzat că la meciul din Liga Campionilor contra lui Real Madrid, i-ar fi adresat insulte rasiste lui Vinicius. ...
Acum 2 ore
14:50
Multipla campioană are datorii de 500 de milioane! » Jumătate trebuie achitate într-un timp-record # Gazeta Sporturilor
Manchester United a revenit pe plus în primele 6 luni ale lui 2025 - 2026, dar greșelile și neîmplinirile trecutului o trag dramatic în jos.Multipla campioană a Angliei a înregistrat un beneficiu operațional de 41,3 milioane de euro în primele șase luni ale sezonului în curs. O îmbunătățire clară comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când a înregistrat pierderi de 4,45 milioane de euro. ...
14:30
Cristiano Ronaldo, în alertă maximă după atacurile cu rachete! » Decizie de ultimă oră luată în Liga Campionilor Asiei # Gazeta Sporturilor
Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) a anunţat în cursul zilei de duminică, amânarea tuturor meciurilor din Liga Campionilor care urmau să aibă loc în zona Orientului Mijlociu, din motive de securitate. Al-Nassr, echipa starului Cristiano Ronaldo, este din plin afectată de această decizie.Decizia vine în contextul răspunsului Iranului la atacurile venite în dimineața zilei de sâmbătă din partea Israelului și Statelor Unite ale Americii. ...
14:10
Crimă șocantă, după un scandal-monstru în casă! Atleta și-a înjunghiat mortal iubitul, sportiv și el # Gazeta Sporturilor
Publicul american a fost șocat de vestea morții tragice a atletului jamaican Kevin Goldson, în vârstă de 23 de ani. Studentul Universității Lincoln a decedat în urma rănilor provocate prin înjunghiere, suferite în propria casă, iar iubita acestuia a fost acuzată de crimă.Conform raportului poliției din Jefferson City, ofițerii au răspuns unui apel la primele ore ale dimineții și l-au găsit pe Goldson la fața locului cu răni grave în zona pieptului și a spatelui. ...
14:10
„Suntem proștii tăi?” » Gigi Becali n-a avut milă de titularul de la FCSB: „20.000 de euro amendă și pe bancă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că l-a amendat pe Risto Radunovic (33 de ani) cu suma de 20.000 de euro, după ce fundașul muntenegrean și-a întârziat revenirea în România, fiindu-i permis în prealabil să meargă la Belgrad, unde soția sa a dat naștere unei fetițe. ...
14:00
În cursa pentru primul titlu din 2004 încoace, Arsenal primește vizita rivalei londoneze Chelsea, în cadrul etapei 28 din Premier League. Meciul de pe „Emirates” începe la ora 18:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Arsenal este lider în Premier League cu 61 de puncte, având două avans peste principala urmăritoare, Manchester City, care s-a impus în această etapă în deplasare cu Leeds, scor 1-0. ...
Acum 4 ore
13:40
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a prefațat în cadrul unei conferințe de presă penultima etapă din sezonul regulat, când echipa lui va juca în deplasare la Unirea Slobozia. De asemenea, se așteaptă ca play-off-ul să fie unul foarte încins, anticipând că multe se vor juca și decide în primele 4-5 etape. Unirea Slobozia - Rapid, în etapa #29 din Superliga, se joacă luni, de la ora 19:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
13:40
Harry Kane vânează recordul lui Lewandowski! Pe Paul Breitner l-a egalat la penalty-uri # Gazeta Sporturilor
Internaționalul polonez Robert Lewandowski, acum la Barcelona, a înscris 41 de goluri în sezonul 2020 - 2021 din Bundesliga, în contul lui Bayern.Cu „dubla” de sâmbătă, din „Der Klassiker”, Harry Kane a ajuns deja la 30 de goluri marcate în 24 de etape. Ca să-l ajungă pe Lewandowski, 41 de reușite în 2020 - 2021, atacantul lui Bayern mai are nevoie de 11 în următoarele 10 etape rămase de disputat în Bundesliga 2025 - 2026. ...
13:10
Elvir Koljic, 30 de ani, atacantul Rapidului, a prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida cu Unirea Slobozia, de luni seara, programată în deplasare, de la ora 19:30. Acesta a abordat mai multe subiecte și a recunoscut că FC Argeș ar merita să fie în play-off, având în vedere cele întâmplate de-a lungul sezonului. După succesul Craiovei de sâmbătă, oltenii sunt siguri că vor încheia sezonul regulat pe primul loc. ...
12:50
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, printre altele, se află în aceste momente în Dubai și a vorbit despre situația din Emiratele Arabe Unite după atacurile lansate de Iran în Orientul Mijlociu, ca răspuns al bombardamentelor efectuate de Israel și Statele Unite ale Americii. ...
12:50
Cadoul neașteptat pe care Wayne Rooney l-a primit de la Diego Maradona: „A fost puțin ciudat” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney, fostul jucător al lui Manchester United, a dezvăluit o întâmplare petrecută alături de Diego Maradona.Cei doi s-au întâlnit într-un restaurant din Manchester, iar legendarul jucător argentinian i-a dăruit o cravată.Diego Maradona i-a dăruit cravata lui Wayne RooneyAjuns la 40 de ani, Rooney a povestit o întâmplate inedită alături de legendarul Diego Maradona. ...
12:30
Fostul internațional scoțian Graeme Souness (72 de ani) a fost surprins de atacurile Iranului pe aeroportul din capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi.Souness a distribuit pe rețelele de socializare selfie-uri din aeroport, dar și fotografii cu aeronava la bordul căreia trebuia să se îmbarce pentru a reveni acasă. Zborul său a fost suspendat, astfel că va rămâne în Golf pentru alte câteva zile, până la ridicarea stării de alarmă. ...
12:20
Marius Lăcătuș critică modul în care statul român acordă pensiile de merit: „Mi se pare oribil” # Gazeta Sporturilor
Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda echipei Steaua București, s-a declarat nemulțumit de modul în care statul român acordă pensiile de merit.Cu toate că este cel important jucător din istoria Stelei, câștigând 10 titluri de campion, o Cupă a Campionilor Europeni și o Supercupă a Europei, fostul atacant nu beneficiază de o astfel de pensie. ...
12:10
Marius Șumudică, discurs în limba engleză după victoria din Arabia Saudită: „Am simțit asta!” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) respiră mai ușurat în Arabia Saudită după ce echipa sa, Al Okhdood, a înregistrat a doua victorie cu tehnicianul român pe bancă, 3-1 în deplasare cu Al-Najma, iar obiectivul salvării de la retrogradare rămâne în picioare.După 24 de etape scurse în prima divizie a Arabiei Saudite, Al Okhdood se află pe locul 17 din 18, cu 13 puncte, la 3 în spatele locului 15, care asigură salvarea de la retrogradare, ocupat în acest moment de Al Riyadh. ...
12:10
Mai sunt blaturi și arbitraje la comandă în Superligă? Fostul conducător de club a luat cuvântul: „Mintea face anumite conexiuni... Rămâi marcat!” # Gazeta Sporturilor
În cel mai turbulent campionat din ultimii ani, discuțiile despre arbitraje „la comandă” și presupuse jocuri de culise țin capul de afiș în Superligă, într-un final de sezon în care suspiciunile par să fi ajuns la un nivel nemaiîntâlnit. Polemicile ultimelor etape sunt elocvente, iar ele au continuat și în penultima rundă a sezonului regular. ...
12:00
Strigătul de disperare al iranianului Alireza Mousavi de la Cluj Napoca: „Frate, doar atât vreau! Doamne ajută” » Familia sportivului trăiește în apropierea unui depozit nuclear # Gazeta Sporturilor
Alireza Mousavi, 35 de ani, handbalistul iranian cu buletin românesc al Universității Cluj, a povestit pentru GSP.ro cum se teme pentru viața și siguranța familiei din zona cea mai fierbinte, de conflict, a lumii în aceste zile.În paralel cu luptele și acuzele din Superliga pentru un loc în play-off, mapamondul privește cu răsuflarea tăiată cum a degenerat situația din Orientul Mijlociu. ...
Acum 6 ore
11:50
11:30
La 12 ore după calificarea în play-off, Daniel Pancu a luat cuvântul: „Credeți-mă, echipa asta retrograda” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit pentru prima dată duminică dimineața, după ce echipa lui a reușit calificarea matematică în play-off. Tehnicianul s-a simțit rău la finalul jocului de la Ovidiu și nu a venit în fața presei, iar la 12 ore distanță a explicat ce s-a întâmplat și ce urmează la formația din Gruia. ...
11:00
Iuliu Mureșan a răbufnit la aluzia conform căreia CFR Cluj a beneficiat de ajutorul arbitrajului: „Nu investim în așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut un nou pas decisiv către accederea în play-off, în urma victoriei obținute în deplasare cu Farul, scor 2-1, în cadrul penultimei etape a sezonului regular din Superliga. ...
11:00
Presupusul incident rasist dintre Gianluca Prestianni (Benfica) și Vinícius Júnior (Real Madrid) ar putea duce la implementarea mai devreme a unei noi măsuri.Jucătorii care-și acoperă gura ar putea primi în curând un cartonaș galben - dezvăluie cotidianul britanic The Telegraph. Premizele pentru adoptarea rapidă a unei asemenea măsuri le-a creat incidentul Gianluca Prestianni - Vinicius jr, din prima manșă a play-off-ului Benfica - Real Madrid (0-1), din Liga Campionilor. ...
10:50
Fulham și Tottenham se întâlnesc astăzi, de la ora 16:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Craven Cottage va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo, în baza unui abonament.Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul celor de la Tottenham, este anunțat titular în partida de astăzi. ...
10:40
De ce nu s-a dat penalty la ultima fază din Farul - CFR Cluj » Avem imaginea care nu s-a văzut la TV # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Finalul de meci de la Ovidiu, de sâmbătă seara, a fost extrem de tensionat și controversat, după ce gazdele au cerut penalty pentru o fază disputată în careu în minutul 90+1. Totuși, există o imagine care nu a apărut la TV și care este destul de concludentă pentru a lămuri situația și a explica decizia arbitrilor. ...
10:40
UTA Arad - FCSB » Duel de totul sau nimic pentru roș-albaștri. Echipele probabile + Calculele pentru play-off # Gazeta Sporturilor
UTA și FCSB se întâlnesc de la ora 21:00 într-unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei a 29-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Cu două meciuri rămase de jucat, ambele formații încă au șanse la play-off. Asta doar în scenariul în care FC Argeș nu o învinge pe Dinamo, într-un meci care se joacă de la ora 18:00. ...
10:20
Pep Guardiola, dur la adresa fanilor care au huiduit în timpul întreruperii postului Ramadanului # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus sâmbătă seară pe terenul lui Leeds, 0-1, dar partida a fost marcată de incidente din tribune.O parte a suporterilor de pe Elland Road au reacționat negativ în momentul în care jocul a fost oprit pentru a permite jucătorilor musulmani să întrerupă postul Ramadanului. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a transmis un mesaj ferm, cerând respect pentru religie și diversitate. ...
10:10
Dinamo - FC Argeș, meciul care o poate lăsa oficial pe FCSB în afara play-off-ului » Echipele pregătite # Gazeta Sporturilor
Dinamo - FC Argeș, probabil cel mai așteptat meci al finalului de săptămână, se joacă în această după-amiază, de la ora 18:00. Duelul de pe Arena Națională e liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu detalii în timp real de la reporterii GSP aflați la stadion. ...
10:00
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Viața personală a lui Lamine Yamal este din nou în prim-plan, iar zvonurile indică o apropiere de influencerița britanică, Lily Rowland, care pozează într-o mare fană a Barcelonei.Deși cei doi nu se urmăresc public pe conturile de Instagram, mai mulți utilizatori au observat aprecieri și reacții reciproce la postările lor. ...
Acum 8 ore
09:50
Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid, este chinuit în continuare de problemele la genunchi pe care le acuză încă din noiembrie anul trecut.Internaționalul francez simțise din nou dureri la genunchiul stâng în cursul antrenamentului de marți, astfel că antrenorul Alvaro Arbeloa nu l-a utilizat în returul cu Benfica (2-1), din play-off-ul Ligii Campionilor. ...
09:40
Marius Șumudică, victorie importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare din Arabia Saudită # Gazeta Sporturilor
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a obținut sâmbătă seară un succes important pe terenul formației Al-Najma, scor 3-1.Acest rezultat a reprezentat a doua victorie a tehnicianului român pe banca echipei lui, dar și 3 puncte foarte importante în vederea luptei pentru salvarea de la retrogradare. ...
09:40
Petrolul - Csikszereda este primul meci al zilei de duminică din Superliga și se joacă de la ora 15:45. Duelul de pe „Ilie Oană” va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #29 din SuperligăPetrolul - Csikszereda este duelul care deschide ziua și, chiar dacă nu sunt două echipe cu șanse la play-off, miza partidei este una mare. ...
09:20
Scandalul „Schlotterbeck”! » Iertat de eliminare în trei rânduri, fundașul Borussiei e revoltat: „Atunci mă apuc de șah” # Gazeta Sporturilor
Bayern a câștigat „Der Klassiker” cu Borussia, la Dortmund (3-2), și s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului din Bundesliga.Când a deschis scorul pentru Borussia Dortmund, în minutul 26, Nico Schlotterbeck nu trebuia să se mai afle pe teren. Șase minute mai devreme, fundașul galben-negrilor intrase „criminal” la Josip Stanisic, cu crampoanele pe tibie, însă „centralul” Sven Jablonski l-a iertat incredibil de eliminare. ...
09:10
Marea problemă pe care ar putea să o aibă „finala de titlu” din acest sezon de Superliga » Alternativele sunt limitate # Gazeta Sporturilor
„Finala de titlu” din această ediție de Superliga, dacă meciul decisiv ar urma să fie între primele două clasate la finalul sezonului regulat, ar urma să aibă o problemă în ceea ce privește locul de desfășurare, având în vedere că o echipă din București are mari șanse să termine pe locul al doilea acum și deci să găzduiască etapa a 10-a din play-off, contra liderului. ...
08:40
Ce se va întâmpla dacă Iran boicotează Cupa Mondială 2026 » Un român ar putea merge la turneul final # Gazeta Sporturilor
Cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, naționala din Iran amenință cu retragerea și neparticiparea la competiție, într-un moment de tensiune militară crescândă între Statele Unite, țara gazdă, și iranieni, care ar urma să joace toate meciurile din grupă chiar în SUA. În acest context, naționala din Emiratele Arabe Unite, condusă de românul Cosmin Olăroiu (56 de ani), ar putea fi marea beneficiară. ...
08:20
Antrenorul lui Dan Șucu se înclină în fața lui Chivu: „Inter e pe drumul cel bun către un scudetto meritat” # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a vorbit după eșecul în fața lui Inter (0-2) despre „munca extraordinară” depusă de Cristi Chivu la nerazzurri.Cristi Chivu s-a ferit să vorbească despre un scudetto de care echipa pe care o pregătește se află tot mai aproape. Însă fostul internațional italian Daniele De Rossi n-are nicio îndoială în privința viitoarei campioane a Italiei. ...
08:10
CFR Cluj a reușit imposibilul, căpitanul Mario Camora a descifrat reușita: „E o minune” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Mario Camora (39 de ani), căpitanul celor de la CFR Cluj, a tras primele concluzii la zona mixtă, după ce echipa lui a reușit să se califice matematic în play-off cu o etapă înainte de final. Ardelenii au traversat un sezon complicat, dar Pancu a redresat echipa și, cu 10 victorii consecutive, a reușit ceea ce la un moment dat părea imposibil. ...
Acum 12 ore
07:40
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu # Gazeta Sporturilor
Iran este prima națională care a amenințat că se va retrage de la Cupa Mondială din această vară, după ce atacuri aeriene efectuate sâmbătă, 28 februarie, de SUA și Israel, ar fi dus la moartea Liderului Suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei. Meciurile Iranului de la turneul final ar urma să se dispute chiar în Statele Unite ale Americii. ...
07:40
Cristi Chivu îi atacă pe criticii lui Inter: „Echipei nu i se acordă niciodată credit” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o cu 2-0 pe Genoa patronată de Dan Șucu și se află în fruntea clasamentului la o distanță confortabilă de a doua clasată, Milan.Deși Inter și-a adjudecat 3 puncte, sâmbătă seară, în duelul cu Genoa (2-0), au fost și tonuri critice. Unii n-au fost mulțumiți cu ce a arătat echipa lui Cristi Chivu, ceea ce a provocat reacția fermă a tehnicianului român, la conferința de presă. ...
Acum 24 ore
00:10
Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu, după Inter - Genoa: „Nu era clar că se va întâmpla asta” # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a evaluat modul în care a jucat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în victoria cu Genoa, scor 2-0, în runda cu numărul 27 din Serie A. Dimarco și Calhanoglu au înscris în victoria bifată de Inter pe San Siro. A fost a 8-a victorie la rând bifată de echipa lui Cristi Chivu în competiția internă. Jurnaliștii italieni i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu, după Inter - GenoaItalienii de la TMT i-au dat lui Chivu nota 7 după meciul cu Genoa. ...
28 februarie 2026
23:50
Inter pune pansamentul peste rana din Liga Campionilor cu echipa lui Dan Șucu » Succes cu Genoa și 13 puncte avans față de AC Milan # Gazeta Sporturilor
După eliminarea din Liga Campionilor, Interul lui Cristi Chivu a avut un duel la îndemână cu Genoa în Serie A, sâmbătă seara, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, partidă adjudecată cu 2-0. Înaintea meciului, Interul ocupa primul loc în Serie A, având 10 puncte avans față de urmăritoarea AC Milan și o mână pe trofeul din Italia, chiar dacă încă mai resimțea amărăciunea eliminării din Liga Campionilor. ...
23:40
6 lucruri care nu s-au văzut la TV » Ce au strigat fanii veniți la Constanța după ce elevii lui Pancone și-au asigurat prezența în play-off! # Gazeta Sporturilor
Duelul de la Ovidiu a fost tensionat de gesturile nervoase ale antrenorului oaspeților, Daniel Pancu, dar mai ales de deciziile arbitrului Florin Andrei, acuzat că nu le-a acordat gazdelor de la Farul Constanța două lovituri de pedeapsă. După ultimul fluier, starea de spirit s-a schimbat în tabăra oaspeților, care au sărbătorit a zecea victorie consecutivă și sunt matematic în play-off. Ce au scandat fanii clujeni la final în 6 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...
23:30
Mare, uriaș impact a avut declarația președintelui LPF, Gino Iorgulescu, cum că „ar fi păcat ca FCSB să nu ajungă în playoff”. Conspiraționiștii de serviciu au pictat imediat un tablou în care echipe și arbitrii vor pune umărul la săltarea campioanei între primele 6. Și apoi a venit realitatea banală care a dărâmat tot acest scenariu apocaliptic. U Cluj a bătut-o lejer pe Oțelul, ba chiar mai lejer decât a făcut-o FCSB la Galați. ...
23:20
Cu puțin timp înainte ca Statele Unite să înceapă atacurile în Iran, un eveniment distinct, cu posibile efecte devastatoare, a fost trecut cu vederea. Ca mai orice în epoca noastră, are legătură cu AI-ul. Și, deloc surprinzător, și cu sportul profesionist.În căldura sufocantă de la Australian Open, Iga Swiatek a simțit un puseu de claustrofobie. ...
23:10
Fără precedent! Gigi Becali a intrat în direct și anunță „cutremurul”: FCSB NU se va mai prezenta la ultimele două meciuri?! # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la TV la scurt timp după ce CFR Cluj a câștigat la Ovidiu și și-a asigurat locul în play-off. În acest context, situația celor de la FCSB a devenit și mai complicată, iar patronul roș-albaștrilor a anunțat o măsură uluitoare: este gata să impună echipei să nu se mai prezinte la ultimele două meciuri. ...
23:00
Ianis Zicu a făcut show la conferința de presă: „Cei din camera VAR ar trebui suspendați 20-25 de etape” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj s-a impus pe terenul lui Farul Constanța, scor 2-1, și a obținut a 10-a victorie consecutivă în Superigă, dar și calificarea în play-off-ul competiției.La finalul jocului, Ianis Zicu, antrenorul constănțenilor, a făcut show la conferința de presă. Acesta a acuzat arbitrajul din seara aceasta, afirmând că echipa lui a beneficiat de 2 lovituri de pedeapsă neacordate.Ianis Zicu: „Noi am fost victime colaterale”„A fost o partidă grea. ...
22:50
Adrian Porumboiu, poziție fermă despre fazele controversate din Farul - CFR Cluj: „Nu există dubiu” # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) a dat verdictul cu privire la cele două faze la care cei de la Farul au cerut lovitură de pedeaspă în meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, la finalul căruia ardelenii s-au calificat matematic în play-off.Două faze controversate au avut loc în partida de la Ovidiu. Prima a fost în minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins. A doua a avut loc în prelungiri, fiind vorba despre un duel între Marian Huja și Iustin Doicaru. ...
22:50
Lui Daniel Pancu i s-a făcut rău după Farul - CFR Cluj: „Aceste lucruri i-au afectat starea de sănătate” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a simțit rău în timpul și după meciul de la Ovidiu, la capătul căruia echipa lui a obținut calificarea matematic în play-off. La final, la conferința de presă și la flash-interviu, a venit secundul lui, Laurențiu Rus (40 de ani). Pancu a trăit meciul cu sufletul la gură, iar în prima parte a fost văzut extrem de agitat pe margine. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.