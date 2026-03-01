Gigi Becali, iureş după victoria cu UTA: "Du-te, mă, acasă!" | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 1 martie 2026 23:20
Gigi Becali, iureş după victoria cu UTA: "Du-te, mă, acasă!" | VIDEO EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:30
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a luat o decizie radicală! A sunat un antrenor reputat să fie team manager la FCSB. ”M-am gândit de dimineaţă” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a luat o decizie radicală! A sunat un antrenor reputat să fie team manager la FCSB. ”M-am gândit de dimineaţă”
Acum 30 minute
23:20
Gigi Becali, iureş după victoria cu UTA: "Du-te, mă, acasă!" | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
23:00
VIDEO | Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare după un atac sancţionat cu cartonaş roşu # Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare după un atac sancţionat cu cartonaş roşu
23:00
VIDEO | UTA Arad - FCSB 2-4. Victorie cu gust amar pentru campioană
22:50
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce a reuşit cu FC Argeş o calificare fabuloasă în play-off # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce a reuşit cu FC Argeş o calificare fabuloasă în play-off
22:40
A fost stabilit programul ultimei etape din sezonul regulat al Superligii! Află când va avea loc fiecare meci # Primasport.ro
A fost stabilit programul ultimei etape din sezonul regulat al Superligii! Află când va avea loc fiecare meci
Acum 2 ore
22:30
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce a reuşit o calificare fabuloasă în play-off. ”Am fost liniştit pentru joc” # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce a reuşit o calificare fabuloasă în play-off. ”Am fost liniştit pentru joc”
22:30
VIDEO | Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare, gazdele joacă cu un om mai puţin pe teren # Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare, gazdele joacă cu un om mai puţin pe teren
22:30
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii speculează omul în plus # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii speculează omul în plus
22:20
Viorel Flueran arbitrează ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga
22:10
Jucătorul lui Elche, Rafa Mir, acuzat de insulte rasiste într-un meci din La Liga
22:10
Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare, gazdele joacă cu un om mai puţin pe teren # Primasport.ro
Darius Olaru accidentat GRAV în meciul cu UTA Arad! A fost dus direct la vestiare, gazdele joacă cu un om mai puţin pe teren
22:10
Victorie pentru PAOK şi Răzvan Lucescu cu Asteras. Echipa românului ţine aproape de tandemul fruntaş # Primasport.ro
Victorie pentru PAOK şi Răzvan Lucescu cu Asteras. Echipa românului ţine aproape de tandemul fruntaş
21:50
FCSB pierde o sumă fabuloasă după ratarea play-off-ului! Cât înseamnă pierderea pentru Gigi Becali # Primasport.ro
FCSB pierde o sumă fabuloasă după ratarea play-off-ului! Cât înseamnă pierderea pentru Gigi Becali
21:40
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Dublă” pentru Lixandru # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Dublă” pentru Lixandru
Acum 4 ore
21:30
VIDEO | Vin banii la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine” # Primasport.ro
VIDEO | Vin banii la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine”
21:30
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează rapid # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează rapid
21:20
Arsenal câştigă derby-ul Londrei şi se menţine pe primul loc
21:20
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Lixandru # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Lixandru
21:10
VIDEO | ”Trebuie să ieşim din situaţie”. Zeljko Kopic are motive serioase de îngrijorare # Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să ieşim din situaţie”. Zeljko Kopic are motive serioase de îngrijorare
21:10
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:00
Un spectator în vârstă de 82 de ani a murit la un meci din Spania. Partida din liga a doua a fost suspendată # Primasport.ro
Un spectator în vârstă de 82 de ani a murit la un meci din Spania. Partida din liga a doua a fost suspendată
21:00
VIDEO | Vin primele la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine” # Primasport.ro
VIDEO | Vin primele la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine”
21:00
Gigi Becali, pus la zid după ce FCSB a ratat play-off-ul: "Plăteşti preţul unor decizii slabe!" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, pus la zid după ce FCSB a ratat play-off-ul: "Plăteşti preţul unor decizii slabe!" | EXCLUSIV
20:40
Anunţul lui Gigi Becali după ce FCSB a ajuns să joace în play-out. ”Vorbiţi după aia cu capii capilor” # Primasport.ro
Anunţul lui Gigi Becali după ce FCSB a ajuns să joace în play-out. ”Vorbiţi după aia cu capii capilor”
20:40
VIDEO | UTA - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Federaţia de Fotbal din Qatar a amânat toate mărcile în urma tensiunilor globale generate de atacurile asupra Iranului # Primasport.ro
Federaţia de Fotbal din Qatar a amânat toate mărcile în urma tensiunilor globale generate de atacurile asupra Iranului
20:20
Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate # Primasport.ro
Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate
20:00
VIDEO | Dinamo – FC Argeş 0-1. S-a terminat bătălia pentru play-off! Campioana FCSB e OUT! # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş 0-1. S-a terminat bătălia pentru play-off! Campioana FCSB e OUT!
19:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
19:40
VIDEO | Fabulos! Gigi Becali a ajuns cunoscut până şi în Turcia! Vânzătorii din bazar au învăţat limba română # Primasport.ro
VIDEO | Fabulos! Gigi Becali a ajuns cunoscut până şi în Turcia! Vânzătorii din bazar au învăţat limba română
Acum 6 ore
19:30
”Sunt puţin supărat”. Cum a răspuns Robert Ilyes atunci când a fost întrebat despre arbitrajul de la meciul cu Petrolul # Primasport.ro
”Sunt puţin supărat”. Cum a răspuns Robert Ilyes atunci când a fost întrebat despre arbitrajul de la meciul cu Petrolul
19:10
Atalanta resimte oboseala după meciul din CL cu Dortmund şi pierde pe plan intern cu Sassuolo # Primasport.ro
Atalanta resimte oboseala după meciul din CL cu Dortmund şi pierde pe plan intern cu Sassuolo
19:10
FC Argeş, susţinută de un număr impresionant de fani la Bucureşti contra lui Dinamo! | EXCLUSIV # Primasport.ro
FC Argeş, susţinută de un număr impresionant de fani la Bucureşti contra lui Dinamo! | EXCLUSIV
18:50
Eugen Neagoe, iureş după remiza cu Csikszereda. ”Ruşine!”
18:50
VIDEO | George Puşcaş, prezentat în faţa fanilor lui Dinamo pe Arena Naţională
18:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko trage în bară # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko trage în bară
18:40
Radu Drăguşin, titular pentru Tottenham în meciul pierdut cu Everton
18:40
FCSB, la un pas să mai piardă un titular! O echipă din străinătate îl doreşte cu insistenţă pe unul dintre jucătorii campioanei # Primasport.ro
FCSB, la un pas să mai piardă un titular! O echipă din străinătate îl doreşte cu insistenţă pe unul dintre jucătorii campioanei
18:30
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambii portari au parade de zile mari # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambii portari au parade de zile mari
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Epassy are o paradă de zile # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Epassy are o paradă de zile
18:20
Jucătorul lui Dinamo s-a operat de apendicita şi a ratat meciul cu FC Argeş
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:10
”Este mai bine să nu stabilim un termen”. Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe # Primasport.ro
”Este mai bine să nu stabilim un termen”. Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe
17:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Csikszereda 1-1. Doar o repriză de fotbal
Acum 8 ore
17:20
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul. ”Drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”, # Primasport.ro
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul. ”Drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”,
17:10
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Egalarea vine din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Egalarea vine din penalty
17:00
Neluţu Varga iese la atac după acuzaţiile împotriva CFR-ului în urma victoriei cu Farul! # Primasport.ro
Neluţu Varga iese la atac după acuzaţiile împotriva CFR-ului în urma victoriei cu Farul!
17:00
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos marcat de Rareş Pop # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos marcat de Rareş Pop
16:50
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup la polo feminin # Primasport.ro
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup la polo feminin
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.