Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine
Ziarul Financiar, 1 martie 2026 22:00
MAE: Peste 1.000 de români blocaţi în zona de conflict cer asistenţă. Repatrierea, imposibilă acum # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe activează celula de criză după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Peste 1.000 de cetăţeni români din zonele afectate au cerut asistenţă consulară în ultimele 24 de ore. Nicio victimă din România nu a fost confirmată până în acest moment.
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetăţenilor români din Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunţat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în ţară a cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
Opec+ majorează producţia de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează pieţele.
Nvidia formează o alianţă ca reţelele 6G să fie construite pentru inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, vrea ca viitoarele reţele 6G să fie construite astfel încât să poată susţine pe scară largă servicii şi dispozitive bazate pe inteligenţă artificială.
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA şi Israel asupra Iranului.
Israelul susţine că ofensiva împotriva adversarilor regionali a remodelat Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Israelul afirmă că a remodelat Orientul Mijlociu după eliminarea unor lideri-cheie ai Hamas, Hezbollah şi Iranului, inclusiv a Ayatollahului Khamenei.
