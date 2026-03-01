Atac armat în Texas: trei morți și 14 răniți. FBI investighează un posibil act de terorism
Digi24.ro, 1 martie 2026 23:10
Un atac armat, produs duminică dimineață într-un bar din Austin și soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, este analizat de FBI sub aspectul unei posibile legături cu terorismul. Potrivit autorităților, anchetatorii examinează „indicii” care ar putea sugera o astfel de conexiune, relatează BBC.
Acum 30 minute
23:10
Ambasadorul Israelului în România: „Mulţi iranieni ne mulţumesc. Au oportunitatea să continue ce au început să facă” # Digi24.ro
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că mulți iranieni sunt recunoscători pentru atacul împotriva regimului de la Teheran, pentru că le oferă ocazia de „a continua ceea ce au început să facă”.
23:10
Acum 2 ore
22:30
UE cere „maximă reținere” în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, după reuniunea miniștrilor de externe # Digi24.ro
Uniunea Europeană a făcut duminică apel la „maximă reținere” și la respectarea deplină a dreptului internațional în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, în urma unei reuniuni extraordinare a miniștrilor de externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că escaladarea tensiunilor ar putea avea consecințe imprevizibile pentru regiune și pentru securitatea europeană.
22:10
Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”. Ședință la Guvern luni dimineață # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România participă activ la coordonarea europeană privind situația din Orientul Mijlociu, după ședința Consiliului Afacerilor Externe de duminică și că, la nivel național, Guvernul va analiza luni planurile de evacuare pentru cetățenii români aflați în regiune.
21:50
Un avion de vânătoare britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit. Aeronava efectua o misiune defensivă de patrulare și a folosit o rachetă aer-aer pentru a intercepta ținta, în cadrul operațiunilor de securizare a spațiului aerian al Qatarului.
21:50
Cristian Diaconescu crede că nu e posibilă schimbarea regimului în Iran, după moartea lui Khamenei. Ce lipsește operațiunii SUA-Israel # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu consideră că nu e posibilă schimbarea regimului la Teheran, după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Invitat duminică seară la Digi24, acesta a declarat că experiențe precedente au arătat că „acțiunile militare fără o intervenție pe teren” nu au dus la o schimbare de regim.
Acum 4 ore
21:10
Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse.
20:20
20:20
Merz vrea ca SUA și UE să elaboreze un plan pentru „ziua de după” în Iran: „Teheranul merită un viitor mai bun după aceste atacuri” # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a cerut, duminică, partenerilor europeni și americani să înceapă planificarea viitorului Iranului și al regiunii, subliniind că, deși guvernul său susține obiectivele de non-proliferare nucleară, escaladarea conflictului rămâne riscantă, anunță France24.
20:10
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează 300 de români din Israel. „Nu există informații despre cetățeni răniți sau decedați” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel către Egipt, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile precizează că, până în acest moment, nu există informații despre români răniți sau decedați.
20:00
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului # Digi24.ro
NATO anunță ajustarea poziției forțelor sale pentru a contracara „amenințările potențiale” generate de atacurile din Iran și Orientul Mijlociu. Comandantul suprem al Alianței în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a subliniat că măsurile vizează protecția celor 32 de state membre și apărarea împotriva rachetelor balistice și a vehiculelor aeriene fără pilot provenite din regiune, anunță France24.
19:40
OpenAI semnează un acord cu Departamentul de Război al SUA, la câteva ore după ce Trump interzice Anthropic # Digi24.ro
OpenAI a anunțat că a încheiat un acord pentru a-și implementa modelele de inteligență artificială în rețeaua clasificată a Departamentului de Război al SUA, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a interzis utilizarea tehnologiei Anthropic în toate agențiile federale, marcând o nouă etapă în disputa politică și tehnologică dintre cele două companii.
Acum 6 ore
19:00
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea lui Khamenei: „Trebuia să o facă mai devreme” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni - după ce aceștia i-au solicitat negocieri - fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata SUA, anunță France24.
18:40
Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha # Digi24.ro
Mii de pasageri aflați la bordul navelor de croazieră din Dubai, Abu Dhabi și Doha au rămas blocați după închiderea Strâmtorii Ormuz și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a paralizat navigația și a forțat autoritățile să suspende zborurile și rutele maritime din regiune.
18:30
Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit # Digi24.ro
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică un mesaj de solidaritate față de statele din Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor recente din regiune. În dialogul cu omologul din Kuweit, E.S. Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, oficialul român a subliniat necesitatea coordonării strânse și a comunicării constante pentru gestionarea situației de securitate.
18:10
MApN: Evoluția situației din Iran nu indică o amenințare militară la adresa României. Au fost activate măsuri suplimentare de pregătire # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN a adăugat că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.
18:10
Benjamin Netanyahu confirmă noi atacuri în Iran: „Forțele noastre lovesc în inima Teheranului” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică intensificarea operațiunilor militare împotriva Iranului, afirmând că armata israeliană lovește „în inima Teheranului”, la o zi după atacul în care, potrivit Israelului, a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.
18:10
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios) # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au început să discute detaliile unui alt atac asupra Iranului la sfârșitul lunii decembrie, în timpul întâlnirii lor la reședința prezidențială Mar-a-Lago, au declarat surse pentru Axios.
17:40
Armata Statele Unite ale Americii susține că a lovit o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în Golful Oman. Potrivit oficialilor americani, nava s-a scufundat la scurt timp după ce a fost bombardată. Operațiunile militare ale SUA împotriva țintelor iraniene continuă în regiune, anunță Sky News.
17:40
Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran” # Digi24.ro
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a transmis duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că susține operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran.
17:40
Mesajul președintelui Masoud Pezeshkian după moartea lui Khamenei: Forțele armate ale Iranului „distrug bazele inamice” # Digi24.ro
Președintele Masoud Pezeshkian a apărut duminică la televiziunea de stat cu un mesaj ce părea înregistrat, în care a transmis condoleanțe pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că structura de conducere interimară a Iranului și-a început oficial activitatea, în încercarea de a preveni un vid de putere.
Acum 8 ore
16:40
China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, relatează AFP şi Reuters.
16:40
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic # Digi24.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după ce Gardienii Revoluției au anunțat duminică lansarea unui atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic. Atacul este prezentat drept o reacție directă la operațiunea militară americană și israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis.
16:20
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Digi24.ro
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenţia de presă Ilna, citată de DPA.
16:00
Avertisment dur al unui oficial german: Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma uciderii lui Khamenei # Digi24.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, citat de Reuters.
15:50
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. Mesajul vine la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului.
Acum 12 ore
15:30
Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT) # Digi24.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de înalt nivel sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, informează duminică New York Times (NYT).
15:10
Iosif Stalin, dictatorul Uniunii Sovietice și unul dintre cei mai temuți oameni de pe glob, suferă o hemoragie cerebrală. Un servitor îl găsește întins pe jos, în cameră.
15:00
Șase morți în Israel după ce o rachetă iraniană a lovit Beit Shemesh, la 35 de kilometri de Ierusalim # Digi24.ro
Șase persoane au fost ucise duminică după ce o rachetă balistică iraniană a lovit în localitatea Beit Shemesh, aflată la circa 35 de kilometri vest deIerusalim, scrie Times of Israel care citează serviciul de ambulanță Magen David Adom (MDA).
14:50
Liderul Hezbollah, Naim Qasem, l-a comemorat pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, numindu-l un martir care lasă în urmă zeci de milioane de adepți, transmite BBC.
14:40
Un bărbat de 64 de ani din comuna Berislăveşti a ajuns duminică la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din localitate, informează reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea.
14:20
Diaspora iraniană sărbătorește moartea ayatollahului Khamenei: Mulțumim președintelui Trump # Digi24.ro
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare comunitate iraniană în exil din lume, sărbătoreşte fluturând cu steaguri iraniene de dinaintea Republicii islamice şi dansează în stradă, bucurându-se de uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează AFP într-un reportaj preluat de News.ro.
14:10
De ce pariul lui Trump pe schimbarea regimului iranian ar putea fi cel mai mare risc al său: „Zarurile au fost aruncate” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pariu uriaș prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem al regimului, ayatollahul Ali Khamenei: că va reuși acolo unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, relatează BBC.
13:50
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre Cipru, unde se află baze britanice # Digi24.ro
Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcţia Ciprului, unde,se află baze militare ale Regatului Unit. „Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent.
13:50
Statul Oman a anunțat că un petrolier din strâmtoarea Hormuz, importantă din punct de vedere strategic, a fost atacat,iar patru marinari aflați la bord sunt răniți, scrie The Guardian.
13:10
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri rusă TASS, potrivit BBC.
12:50
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene.
12:50
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar , după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, anunță Digi24.
12:30
Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei # Digi24.ro
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz.
12:20
Mesajul MAE către românii blocați în Orientul Mijlociu: Să asculte instrucțiunile autorităților; Când s-ar putea întoarce acasă # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, a declarat că prioritatea ministerului în acest moment este siguranța românilor blocați în Orientul Mijlociu. El le-a recomandat acestora să rămână în țările care se află, în siguranță, și să urmeze instrucțiunile autorităților din țările de reședință.
12:10
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forțele Speciale belgiene în Marea Nordului # Digi24.ro
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, preluată de News.ro.
12:00
Armata israeliană a publicat duminică o înregistrare video care prezintă momentul în care ținte din Teheran sunt distruse în explozii uriașe.
11:40
„Pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor”. Mărturia unui român blocat în Dubai după atacurile Iranului # Digi24.ro
Ștefan Amza, un român blocat în Dubai după represaliilor Iranului, a vorbit în direct, duminică, la Digi24, și a descris panica de la hotel, sirenele anti-rachetă și atmosfera tensionată, spunând că „toată lumea este în stand-by, într-o teamă” și că românii sunt cei mai speriați.
11:20
Președinta PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate” # Digi24.ro
Sfârşitul ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran, a afirmat preşedinta Parlamentului European într-o postare pe pe platforma X, afirmând că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.
10:50
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA # Digi24.ro
Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.
Acum 24 ore
10:30
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a întruchipat un regim antioccidental de temut # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care a fost ucis sâmbătă în atacurile americano-israeliene, a fost un duşman declarat al Occidentului, zdrobind opoziţia internă şi sprijinind forţele aliate din întreaga regiune, în speranţa de a face ca ţara sa să fie respectată şi temută, relatează Reuters.
10:30
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # Digi24.ro
Anunţul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, oficialul adăugând că România susţine dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul, dreptul la libertate şi dreptul de a fi în siguranţă.
10:00
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad # Digi24.ro
În capitala irakiană Bagdad, protestatarii au încercat să ia cu asalt Zona Verde fortificată, unde se află ambasada SUA, ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, transmite CNN.
10:00
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit” # Digi24.ro
Una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de download-uri pe Android şi iPhone a fost spartă. Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.
09:50
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB # Digi24.ro
Un număr de 34 de zboruri spre şi dinspre cinci destinaţii au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
