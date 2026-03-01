Mai rău decât FCSB! » Echipa de Liga Campionilor a ratat play-off-ul în campionatul intern
Gazeta Sporturilor, 1 martie 2026 23:20
FC Copenhaga, campioana sezonului trecut din Danemarca, a ratat prezența în actualul sezon, la fel cum au făcut-o și cei de la FCSB.FCSB nu este singura echipă care s-a făcut de râs în competiția internă în acest sezon. Surpriza poate fi considerată chiar mai mare în cazul celor de la Copenhaga, ținând cont că echipa din Danemarca a jucat în Liga Campionilor în acest sezon. ...
• • •
Acum 30 minute
23:20
Eroarea care l-a făcut pe Gigi Becali „să explodeze” după UTA - FCSB: „Du-te, mă, la pensie!” # Gazeta Sporturilor
Tabela în UTA - FCSB a fost închisă la 2-4 cu un gol superb semnat de nord-macedoneanul Din Alomerovic (28 de ani). El a înscris dintr-o lovitură liberă acordată eronat de „centralul” Sebastian Colțescu - mai jos, video cu faza. Gigi Becali a răbufnit după meci.Rămasă în 10 oameni înainte de pauză, câtă vreme tabela afișa 3-1 pentru oaspeți, UTA a reușit să înscrie o dată și în partea secundă. ...
23:20
Acum o oră
23:00
PAOK, o nouă victorie în Grecia » Răzvan Lucescu: „Cu tot respectul pentru adversar, scorul este nedrept față de noi” # Gazeta Sporturilor
PAOK, echipa condusă de pe bancă de Răzvan Lucescu, a obținut o nouă victorie în prima ligă a Greciei în fața celor de la Asteras Tripoli, scor 2-0. Deși a fost eliminată din competițiile europene, de către Celta Vigo în play-off-ul Europa Legaue, PAOK își continuă marșul spre titlu. Grecii lui Răzvan Lucescu sunt la trei puncte distanță de primul loc, ocupat de Olympiakos, dar cu un meci în minus față de gruparea din Atena. ...
23:00
Când a fost programată FCSB în prima etapă de după ratarea play-off-ului » Programul rundei #30 # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din sezonul regular al Superligii, a 30-a, care programează două meciuri de play-off, Rapid - Craiova și CFR Cluj - Dinamo.Runda va începe vineri, 6 martie, odată cu duelul dintre Csikszereda și Farul, două dintre echipele care se vor înfrunta în play-out. ...
22:40
Iată de ce a lipsit cu FC Argeș! Omul lui Kopic, operat în ziua în care Dinamo a pierdut » Mesaj de pe patul de spital: „Sunt OK acum” # Gazeta Sporturilor
În seara în care Dinamo a pierdut cu FC Argeș, 0-1, mijlocașul Andrei Mărginean (24 de ani) a transmis un mesaj de pe patul de spital, fiind operat de urgență.Zeljko Kopic nu s-a putut baza astăzi pe mijlocașul Andrei Mărginean. Internat de urgență, acesta nu a făcut parte din lotul cu care Dinamo a abordat partida cu FC Argeș.În cursul zilei, dinamovistul a fost operat pentru apendicită. ...
Acum 2 ore
22:20
Darius Olaru, unul dintre cei mai importanți oameni de atac de la FCSB, a fost călcat foarte tare pe gleznă de către Richard Odada, fotbalistul celor de la UTA Arad în minutul 45 al duelului de pe stadionul Francisc Neuman.Mijlocașul celor de la FCSB, care a bifat două pase decisive în primul act a duelului, a fost vizibil afectat de intrarea lui Odada cu talpa pe gleznă. Fotbalistul arădenilor a primit cartonașul roșu direct de la Sebastian Colțescu în urma duelului cu Olaru. ...
22:10
Daniil Medvedev (30 de ani, 11 ATP) și Tallon Griekspoor (29 de ani, 25 ATP), finaliștii turneului de la Dubai, se află încă în Emiratele Arabe Unite, în timp ce Holger Rune se află în Qatar, pregătindu-și revenriea, după accidentarea suferită anul trecut.Situația din Orientul Mijlociu îi afectează și pe jucătorii de tenis. ...
22:00
Doi campioni cu FCSB au reacționat la ratarea play-off-ului: „Merită ce i se întâmplă!” # Gazeta Sporturilor
Doi campioni cu FCSB, Andrei Prepeliță (40 de ani) și Raul Rusescu (37), au comentat eșecul FCSB-ului de a se califica în play-off-ul Superligii, consemnat după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu 1-0.FCSB avea nevoie ca cel puțin una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să se împiedice în această rundă, respectiv să-și câștige meciul de la Arad, cu UTA.Nu s-a întâmplat. ...
21:40
Dinamoviștii exultă după eșecul cu FC Argeș: „Tocmai ne-am asigurat 6 puncte în play-off” # Gazeta Sporturilor
Fanii dinamoviști au reacționat după ce echipa lor a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din etapa #29. Eșecul de pe Arena Națională, al doilea pe teren propriu din acest sezon, a generat un mix de sentimente printre „câini”.FC Argeș a luat cele trei puncte și a trimis în play-out FCSB, rivala celor de la Dinamo. ...
Acum 4 ore
21:30
A înscris o „dublă” când Dobrin i-a luat titlul lui Dinamo, acum exultă: „Să vii din Divizia B și să reușești asta?!” # Gazeta Sporturilor
Marin Radu II, 69 de ani, unul dintre golgeteri all-time ai lui FC Argeș, campion cu piteștenii în 1979, același an în care echipa lui Dobrin o învingea pe Dinamo cu 4-3 în celebrul meci jucat cu titlul pe masă, a comentat victoria reușită de fosta sa echipă pe terenul lui Dinamo, 1-0, care-i propulsează pe alb-violeți în play-off. ...
21:30
Primarul din Pitești numește omul-cheie la FC Argeș: „A schimbat tot, îi mulțumesc mult!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Gentea (62 de ani), primarul din Pitești, postură din care susține financiar clubul FC Argeș, a comentat pentru GSP.ro victoria cu Dinamo, 1-0, și implicita calificare în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, ori cu Dinamo la București ori cu Unirea Slobozia pe teren propriu.A obținut 3 puncte în primul dintre aceste meciuri, astfel că s-a calificat în play-off cu o etapă rămasă din sezonul regular. ...
21:20
Fără „crocodil” în play-off, Panduru și Vaișcovici au făcut PODIUMUL final în Superliga: „Dacă CFR va mai fi cu «vărul»...” # Gazeta Sporturilor
Acum că știm componența play-off-ului din Superligă, doi foști mari fotbaliști, Claudiu Vaișcovici (63 de ani) și Basarab Panduru (55), au pronosticat configurația podiumului la finele sezonului.Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a făcut ca piteștenii să obțină biletele de play-off, iar FCSB să fie trimisă în play-out. ...
21:10
Léon Marchand (23 de ani) va participa la etapa din Westmont a USA Pro Swim Series, între 4 și 7 martie, a doua sa competiție din acest an. Francezul va concura în cinci probe, printre care și 200 și 400 m liber.Léon Marchand, cvadruplu campion olimpic, continuă să-și testeze evoluția în probele de liber, acolo unde s-ar putea întâlni cu David Popovici. ...
21:00
Zeljko Kopic, anunț despre un om de bază de la Dinamo: „Vom vedea ce este cu el, a arătat foarte rău” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul de la Dinamo, a vorbit la flash-interviu la finalul eșecului cu FC Argeș, scor 0-1, la finalul căruia oaspeții s-au calificat în play-off. La finalul partidei, antrenorul s-a arătat îngrijorat de situația atacantului Mamadou Karamoko, care a părăsit terenul pe targă. A mai spus că are răbdare în privința lui George Pușcaș, ultimul transfer al lui Dinamo. Va mai dura până când atacantul va putea debuta. ...
20:50
Nu i-au ieșit! Cum prevedea Gigi Becali play-off-ul înainte de startul sezonului: „Cum să fie? FCSB pe primul loc” # Gazeta Sporturilor
FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon de Superliga, după ce FC Argeș s-a impus în fața celor de la Dinamo, scor 1-0. Cea mai mare contraperformanță din epoca lui Gigi Becali aduce aminte de niște declarații pe care le oferea patronul FCSB înainte de startul sezonului de Superliga.Gigi Becali a încercat să prezică alcătuirea play-off-ului chiar înainte de startul sezonului, iar predicțiile nu prea i-au ieșit. ...
20:50
Coborât din lojă, Bogdan Andone a spus ce obiectiv are FC Argeș în play-off: „Asta putem fi” # Gazeta Sporturilor
Suspendat astăzi, urmărind meciul din lojă, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a comentat victoria cu Dinamo, 1-0, și urmarea ei, calificarea echipei în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, pentru a se califica în play-off. Acest succes a venit în penultima rundă, la București, iar piteștenii au putut desface șampania încă dinainte de finele sezonului regular. ...
20:40
Imagini geniale în vestiar! » Dani Coman și Bogdan Andone au negociat prima în fața jucătorilor: „Atât vă dau!” # Gazeta Sporturilor
Imagini spectaculoase în vestiarul celor de la FC Argeș, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, la capătul căruia piteștenii și-au asigurat calificarea în play-off-ul Superligii. Președintele Dani Coman (46 de ani) și antrenorul Bogdan Andone (51) au negociat prima în fața jucătorilor. Victoria de pe Arena Națională a reprezentat a doua calificare a lui FC Argeș în play-off. Prima a avut loc în sezonul 2021-2022, sub comanda lui Andrei Prepeliță. GALERIE FOTO. ...
20:40
„Dacă Steaua nu mai e...” » Scene nemaivăzute pe Arenă: „câinii” s-au dezbracat și au început să cânte la înfrângere # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Dinamo n-au părut să sufere deloc din pricina înfrângerii cu FC Argeș, scor 0-1, deși echipa lor cade la 7 puncte distanță de liderul Craiova. Asta pentru că rezultatul a trimis-o pe FCSB în play-out!Eșec... deloc amar pentru suflarea dinamovistă. Chiar dacă antrenorul Zeljko Kopic a insistat că singura variantă contra Argeșului este victoria, suporterii au fost prea supărați din cauza rezultatului. ...
20:30
Ilia Malinin a făcut show la Zurich, reușind și săritura pe care a ratat-o complet la Jocurile Olimpice # Gazeta Sporturilor
Americanul Ilia Malinin (21 de ani) a rămas în Europa și săptămâna aceasta a participat la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din Elveția, care a sărbătorit 30 de ani de existență.Ilia Malinin a avut o ediție grea a Jocurilor Olimpice, reușind să câștige aurul cu echipa SUA, dar a ratat în proba individuală masculină și s-a clasat pe locul opt la finalul concursului, acolo unde era principalul favorit. ...
20:30
Titularul lui FC Argeș, în extaz după calificarea în play-off: „M-am urcat în ultimul vagon, după ce plecase trenul din gară” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Căbuz, titularul din poarta celor de la FC Argeș, a oferit o scurtă reacție după ce echipa lui a reușit să se califice în play-off-ul Superligii. Piteștenii au învins Dinamo cu 1-0, iar rezultatul a lăsat-o pe FCSB în play-out.Cătălin Căbuz a ajuns în această iarnă la FC Argeș, după ce Hermannstadt și piteștenii au schimbat portarii. ...
20:20
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost trimisă în play-out: „Azi e ULTIMA zi!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa lui a ratat play-off-ul!Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a trimis-o pe FCSB în play-out. Nu mai contează ce va face campioana cu UTA și U Cluj, ea va juca în a doua grupă valorică indiferent de acele rezultate. ...
20:20
Emoțiile l-au copleșit! » Bogdan Andone, în lacrimi la „oficială”, după Dinamo - FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Emoțiile l-au copleșit pe Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, în ultimele momente ale partidei cu Dinamo, scor 1-0, din runda cu numărul 29 din Superliga. FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a fi sigură de prezența în play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Asta s-a și întâmplat. Golul reușit de Ricardo Matos a dat startul petrecerii violete pe Arena Națională. GALERIE FOTO. ...
20:10
UTA - FCSB » Premieră în Superliga: roș-albaștrii ratează play-off-ul! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Andrei Prepeliță # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 1 martie, ora 20:30, cu prilejul meciului dintre UTA și FCSB din cadrul etapei cu numărul 29 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu și Andrei Prepeliță, campioni ai României alături de FCSB. ...
20:10
FCSB, prima dată în istorie în play-out! Consecințele celei mai mari rușini din era Becali # Gazeta Sporturilor
Victoria lui FC Argeș cu Dinamo, 1-0, a trimis-o pe FCSB în premieră în play-out! Indiferent ce rezultate va obține campioana în ultimele două etape, ea nu mai poate accesa top 6. Ce consecințe sportive și financiare va avea acest deznodământ pentru roș-albaștri?FCSB a început etapa sperând că măcar una dintre cele 3 echipe vulnerabile din zona play-off-ului, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, avea să se încurce.Nu s-a întâmplat. ...
20:00
Vești groaznice pentru Zeljko Kopic: Mamoudou Karamoko a fost scos pe targă la meciul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Mamoudou Karamoko (26 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a fost scos pe targă în minutul 52 al partidei dintre „câini” și FC Argeș, întâlnire din etapa #29 din Superliga.Principalul atacant al celor de la Dinamo a acuzat probleme la coapsă în urma unei faze de atac a celor de la Dinamo. În locul său Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Alex Pop.FOTO. ...
20:00
Ricardo Matos (25 de ani), atacantul celor de la FC Argeș, a deschis scorul în meciul cu Dinamo, iar golul a fost unul foarte frumos. Înaintea meciului de pe Arena Națională, FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența matematică în play-off și pentru a o condamna pe FCSB la play-out, primul din istoria clubului roș-albastru. VIDEO. Golul marcat de Ricardo Matos în Dinamo - FC Argeș Reușita a venit în minutul 75. ...
20:00
Sperietura medaliatei olimpice a Spaniei la Jocurile de la Milano Cortina » Unde dispăruseră distincțiile de bronz? # Gazeta Sporturilor
Ana Alonso (31 de ani), dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina la schi alpinism, a trecut printr-o sperietură, crezând că și-a pierdut distincțiile. Le-a găsit până la urmă, după ce lansase un apel prin intermediul ziarului As.Spania a strălucit la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina într-un singur sport, schiul alpinism, aflat la prima prezență în programul unei ediții. ...
Acum 6 ore
19:30
19:20
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului imediat după ce echipa sa a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, într-un meci din etapa #29 din Superliga.Antrenorul „lupilor galbeni” a acuzat faptul că echipa sa nu a primit penalty la duelul din minutul 26 dintre Marco Dulca și portarul Eduard Pap. ...
19:10
Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul nou-promovatei Csikszereda, a comentat remiza de la Ploiești, 1-1 cu Petrolul în etapa 29 a sezonului regular.Echipa din Miercurea Ciuc a fost condusă câteva minute la Ploiești, după golul semnat de Rareș Pop în '51, dar e egalat în '62 din penalty-ul transformat de Lorand Paszka. ...
18:50
Meci oprit: de ce au îngenuncheat dinamoviștii la marginea terenului, în minutul 10 cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Dinamo - FC Argeș, meci din etapa #29 de Superliga, s-a întrerupt pentru câteva momente, puțin după minutul 10. Motivul a fost pentru ca jucătorii musulmani să poată mânca și bea apă.Musulmanii sunt în acest moment în timpul Ramadanului, iar aceștia nu au voie să mănânce după ce răsare soarele și înainte ca acesta să apună. ...
18:40
Internaționalul surprins alături de femeia care face furori pe platforma destinată adulților: „E cu 14 ani mai mică decât el” # Gazeta Sporturilor
Kieran Trippier (35 de ani), fundașul lateral al celor de la Newcastle, a fost surprins la o întâlnire cu Kehlani Webster, fotomodel cu 14 ani mai tânără decât fotbalistul.Cei doi au ieșit la cină la un local din Newcastle, acolo unde au petrecut mai multe ore împreună, alături de prieteni, conform informațiilor obținute de presa din Marea Britanie. ...
18:30
18:30
Notele englezilor pentru Radu Drăgușin, după Fulham - Tottenham: „Pur și simplu nu funcționează” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (24 de ani) a jucat 90 de minute în Fulham - Tottenham 2-1, fiind implicat în faza golului 1. A solicitat fault acolo, fiind împins din spate de Raul Jimenez, dar arbitrii au judecat că nu a fost suficient pentru a sancționa gestul mexicanului. Cum s-a văzut prestația lui prin ochii jurnaliștilor englezi?Drăgușin a fost titular la Tottenham pentru a treia etapă consecutivă. Și de această dată, Spurs au pierdut. ...
18:30
George Pușcaș a primit „botezul” din partea dinamoviștilor » Ce s-a întâmplat la meciul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al celor de la Dinamo, a luat contact pentru prima dată cu fanii bucureștenilor. S-a întâmplat înaintea meciului cu FC Argeș din runda cu numărul 29 din Superliga. Pușcaș este cel mai recent transfer al lui Dinamo. Internaționalul român nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică și mai are de așteptat până când va debuta în alb-roșu. ...
17:50
Rafael Leao amenință Interul lui Cristi Chivu înainte de derby: „E pe viață și pe moarte” # Gazeta Sporturilor
Rafael Leao (26 de ani), aripa stângă de la AC Milan, se gândește deja la marele derby cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45), care va avea loc duminică, 8 martie, de la 21:45. Rafael Leao a preluat rolul de lider și a transmis un mesaj de luptă înaintea derby-ului. Atacantul portughez, care a atins borna de zece goluri în acest sezon, nu a ezitat să spună că meciul va fi unul decisiv pentru echipa lui în vederea șanselor la titlu. ...
17:50
Premier League lămurește controversa de la golul din Fulham - Tottenham: Radu Drăgușin a reclamat fault # Gazeta Sporturilor
Fulham a deschis scorul contra lui Tottenham în urma unei faze în care românul Radu Drăgușin (24) a reclamat un presupus fault comis de Raul Jimenez, care l-a împins din spate. Golul a fost validat, o decizie explicată ulterior și demontată chiar de un fost jucător legendar al rivalei Arsenal.Era minutul 7 când Fulham a deschis scorul pe Craven Cottage. ...
Acum 8 ore
16:50
Ioan Varga, reacție fulminantă după scandalul din Farul - CFR: „Să se teamă! Vor vedea forță plus fotbal” » Anunțul categoric al patronului # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, s-a declarat entuziasmat de seria de 10 victorii consecutive din Superliga și calificarea „en fanfare în play-off” și le-a transmis un mesaj războinic rivalilor.CFR Cluj a învins sâmbătă seară la malul mării, 2-1 cu Farul, și s-a calificat în play-off. O mare surpriză după începutul de sezon, ezitant, al „feroviarilor”. ...
16:40
Campioana de Grand Slam la dublu, realizare în premieră la aproape 30 de ani: „Ar trebui să-și mănânce vorbele” # Gazeta Sporturilor
Taylor Townsend (29 de ani, numărul 119 WTA) a atins prima finală a carierei la simplu, în turneul WTA 250 de la Austin, după ce a trecut în penultimul act de compatrioata Ashlyn Krueger (21 de ani, locul 103 WTA), 7-6 (6), 6-3.Talentul aproape zgomotos al lui Taylor Townsend, considerată acum un deceniu între cele mai promițătoare jucătoare din circuitul WTA, a atins un nivel de împlinire special în turneul de categorie 250 de la Austin. ...
16:20
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul Barcelonei, s-a accidentat în timpul partidei de sâmbătă contra lui Villarreal, astfel că va rata returul din semifinalele Cupei Spaniei contra lui Atletico Madrid, programat marți, de la ora 22:00.Deși a jucat doar 24 de minute în victoria catalanilor, scor 4-1, polonezul a suferit o fractură osoasă la nivelul orbitei interne a ochiului stâng, care îl va ține departe de teren la meciul cu madrilenii. ...
16:20
Florin Bratu, aproape să revină în Superliga » Înlocuitor-surpriză la CS Dinamo # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu (46 de ani) o va părăsi pe CS Dinamo și va prelua rolul de antrenor principal al celor de la Metaloglobus, după ce ilfovenii s-au despărțit de Mihai Teja (47 de ani), în urma eșecului suferit cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în cadrul penultimei etape a sezonului regular din Superliga.Astfel, Florin Bratu renunță la banca tehnică a celor de la CS Dinamo, actualul loc 19 din Liga 2, și revine în primul eșalon al României, potrivit golazo.ro. ...
15:40
AC Milan, aproape să se facă din nou de râs în Serie A! Golurile din prelungiri au salvat-o » Chivu are un avans consistent # Gazeta Sporturilor
AC Milan, principala urmăritoare a lui Inter la șefia clasamentului din Serie A, s-a impus în minutele de final, pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 2-0, grație golurilor marcate în minutele 90 și 90+4.Astfel, AC Milan a reușit să păstreze diferența de 10 puncte în spatele rivalei Inter, care a câștigat meciul din această etapă cu același scor în fața celor de la Genoa. ...
Acum 12 ore
15:20
15:20
15:10
Pe-asta n-ați mai auzit-o! » Ce condiție unică a acceptat căpitanul din Superliga ca să semneze: „Obligatoriu!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a fost invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”. Condiția unică pusă lui Andrei Miron la prelungirea contractului, telefonul primit de la Olimpiu Moruțan după examenul de bacalaureat, o anecdotă aparte cu Victor Dican, în continuare.Prezent în studioul Gazetei Sporturilor, Iftime a vorbit despre fixația lui pentru educație. ...
15:00
Ciprian Marica „a tunat” după eșecul cu CFR: „Băi, dă-le în Doamne iartă-mă, nu pot să cred că e întâmplător” » Apoi a cerut socoteală: „Dacă era român, era alungat” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a comentat cele întâmplate sâmbătă seara, la Ovidiu, când marinarii au cerut două penalty-uri, în eșecul cu CFR Cluj, scor 1-2, în penultima etapă din sezonul regulat. Dobrogenii au acuzat maniera de arbitraj, considerând că a fost viciere de rezultat. Președintele Gică Popescu a avut un mesaj dur la final, anunțând că dacă se va mai repeta va cere ca echipa să fie scoasă de pe teren. ...
15:00
Jose Mourinho, avertisment pentru Prestianni: „Dacă e vinovat, cu mine s-a terminat” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica , a prefațat duminică meciul pe care echipa lui în va juca pe terenul lui Gil Vicente, în etapa a 24-a a campionatului din Portugalia.Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinței de presă, tehnicianul lusitan a vorbit și despre Gianluca Prestianni, jucătorul acuzat că la meciul din Liga Campionilor contra lui Real Madrid, i-ar fi adresat insulte rasiste lui Vinicius. ...
14:50
Multipla campioană are datorii de 500 de milioane! » Jumătate trebuie achitate într-un timp-record # Gazeta Sporturilor
Manchester United a revenit pe plus în primele 6 luni ale lui 2025 - 2026, dar greșelile și neîmplinirile trecutului o trag dramatic în jos.Multipla campioană a Angliei a înregistrat un beneficiu operațional de 41,3 milioane de euro în primele șase luni ale sezonului în curs. O îmbunătățire clară comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când a înregistrat pierderi de 4,45 milioane de euro. ...
14:30
Cristiano Ronaldo, în alertă maximă după atacurile cu rachete! » Decizie de ultimă oră luată în Liga Campionilor Asiei # Gazeta Sporturilor
Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) a anunţat în cursul zilei de duminică, amânarea tuturor meciurilor din Liga Campionilor care urmau să aibă loc în zona Orientului Mijlociu, din motive de securitate. Al-Nassr, echipa starului Cristiano Ronaldo, este din plin afectată de această decizie.Decizia vine în contextul răspunsului Iranului la atacurile venite în dimineața zilei de sâmbătă din partea Israelului și Statelor Unite ale Americii. ...
