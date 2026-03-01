Mai rău decât FCSB! » Echipa de Liga Campionilor a ratat play-off-ul în campionatul intern

18:30

George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al celor de la Dinamo, a luat contact pentru prima dată cu fanii bucureștenilor. S-a întâmplat înaintea meciului cu FC Argeș din runda cu numărul 29 din Superliga. Pușcaș este cel mai recent transfer al lui Dinamo. Internaționalul român nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică și mai are de așteptat până când va debuta în alb-roșu. ...