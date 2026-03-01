Meciul anului în Serie A! » „Thriller” AS Roma - Juventus, cu deznodământ în prelungiri

17:50

Rafael Leao (26 de ani), aripa stângă de la AC Milan, se gândește deja la marele derby cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45), care va avea loc duminică, 8 martie, de la 21:45. Rafael Leao a preluat rolul de lider și a transmis un mesaj de luptă înaintea derby-ului. Atacantul portughez, care a atins borna de zece goluri în acest sezon, nu a ezitat să spună că meciul va fi unul decisiv pentru echipa lui în vederea șanselor la titlu. ...