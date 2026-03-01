Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni”

13:40

Seyed Alireza Mousavi (35 de ani) trece prin momente grele, după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul. Handbalistul de la Universitatea Cluj se teme pentru viaţa familiei sale, care se află la 300 de kilometri de Teheran. Teheran este zona cea mai atacată! La rândul lor, iranienii au contraatacat şi au atacat Dubai. […]