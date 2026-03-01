Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor “a luat foc”. Explicaţia Premier League
Antena Sport, 1 martie 2026 16:50
Radu Drăguşin este titular în meciul dintre Fulham şi Tottenham, dar partida nu a început bine pentru fundaşul român. Harry Wilson a deschis după doar şapte minute de joc disputate din duelul de pe Craven Cottage, dar faza a fost contestată de cei de la Spurs. Wilson a marcat din recentrarea deviată a lui Bobb, […] The post Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor “a luat foc”. Explicaţia Premier League appeared first on Antena Sport.
Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo # Antena Sport
Florin Bratu urmează să antreneze din nou o formație din Liga 1, după ce s-a înțeles cu cei de la Metaloglobus. Antrenorul de 46 de ani va prelua formația din Pantelimon după ce Mihai Teja și-a anunțat plecarea la finalul meciului pierdut sâmbătă contra Universității Craiova. Florin Bratu urmează să se despartă de CS Dinamo […] The post Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: “Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii” # Antena Sport
Gigi Neţoiu se află în Dubai şi a oferit de acolo detalii despre situaţia în care se află oamenii rămaşi acolo, după ce iranienii au bombardat oraşul, ca o ripostă după ce Iranul a fost atacat de SUA şi Israel. „Nu am vorbit cu nimeni. Fiecare se uită să își scape pielea. Toată lumea se […] The post Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: “Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii” appeared first on Antena Sport.
Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie). Într-un scurt comentariu pentru mass-media rusă, Daniil Medvedev, care a câştigat titlul sâmbătă, fără a fi nevoit să […] The post Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu appeared first on Antena Sport.
Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului # Antena Sport
CFR Cluj a reușit o revenire de senzație sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii au legat zece victorii consecutive în Liga 1 și s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei și a anunțat planuri mari pentru clubul din Gruia. Acesta a […] The post Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor # Antena Sport
Fulham și Tottenham Hotspur se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 28 din Premier League. Radu Drăgușin este titular în duelul care este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Formația antrenată de Igor Tudor are nevoie disperată de o victorie, după ce au înregistrat trei eșecuri la rând în […] The post Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni” # Antena Sport
Gigi Becali susţine că CFR Cluj a fost ajutată să ajungă în play-off şi că cele două penalty neacordate Farului în meciul de sâmbătă seară au venit în urma intervenţiei “unei mâîni mult mai puternice decât Mureşan”. „Bine, mă, ce vină are el? Să facem legături, dar mai sunt și alți lupi tineri. Eu cred […] The post Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni” appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut un impact fantastic din momentul în care a fost instalat în funcția de antrenor principal la CFR Cluj, iar tehnicianul a reușit performanța de a duce echipa ardeleană în play-off, după o serie impresionantă de zece victorii consecutive. Chiar și așa, în ciuda relației bune pe care o are cu Neluțu […] The post Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine” appeared first on Antena Sport.
UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de duminică în Liga 1 și care s-ar putea dovedi a fi decisiv în ceea ce privește șansa la clasarea pe un loc de play-off pentru campioana en-titre. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Șansa roș-albaștrilor de a […] The post UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui dezastru istoric appeared first on Antena Sport.
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana # Antena Sport
Ioana Ţiriac locuieşte în Dubai, acolo unde mai mulţi români sunt blocaţi din cauza războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, astfel că tatăl său, Ion Ţiriac, are toate motivele să fie îngrijorat. Totuşi, tocmai pentru a arăta că în Dubai situaţia este una mai liniştită, fiica magnatului român a postat o poză în care se află […] The post Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA # Antena Sport
FCSB va juca duminică seară pe terenul celor de la UTA, într-un meci capital în ceea ce privește șansele la calificare în play-off. Jocul ar putea fi însă și unul fără valoare, dacă FC Argeș se va impune pe Arena Națională cu Dinamo. Gigi Becali a anunțat că a scos unul dintre titularii săi din […] The post Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA appeared first on Antena Sport.
“Frate, nu dau de ai mei deloc”! Clipe de groază pentru iranianul care trăieşte în România # Antena Sport
Seyed Alireza Mousavi (35 de ani) trece prin momente grele, după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul. Handbalistul de la Universitatea Cluj se teme pentru viaţa familiei sale, care se află la 300 de kilometri de Teheran. Teheran este zona cea mai atacată! La rândul lor, iranienii au contraatacat şi au atacat Dubai. […] The post “Frate, nu dau de ai mei deloc”! Clipe de groază pentru iranianul care trăieşte în România appeared first on Antena Sport.
Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” # Antena Sport
Gigi Becali a izbucnit după greșelile de arbitraj din partida Farul Constanța – CFR Cluj, în urma căreia clubul din Gruia a obținut calificarea matematică în play-off. Patronul celor de la FCSB a avut un discurs fără menajamente la adresa arbitrajului și a amenințat că gruparea roș-albastră nu se va prezenta la următoarele două meciuri […] The post Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” appeared first on Antena Sport.
Celebrul om de afaceri din România e blocat în Dubai, după riposta iraniană! Milionarul încearcă să revină acasă # Antena Sport
Mai mulţi români sunt blocaţi în Dubai, după riposta iraniană asupra bazelor militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Printre ei se află şi patronul de la CFR Cluj, Neluţu Varga. Preşedintele ardelenilor, Iuliu Mureşan, a oferit detalii despre situaţia în care se află omul de afaceri care nu poate momentan reveni în România. În […] The post Celebrul om de afaceri din România e blocat în Dubai, după riposta iraniană! Milionarul încearcă să revină acasă appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” # Antena Sport
CFR Cluj a reușit o calificare fantastică în play-off, după o serie de zece succese consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea ardeleană s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Farului și și-a adjudecat prezența în primele șase, înaintea ultimei etape din sezonul regular. Daniel Pancu a făcut un anunț șocant la doar câteva […] The post Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” # Antena Sport
Daniel Pancu a reușit imposibilul la CFR Cluj, echipa aflându-se într-o situație dezastruoasă înainte de instalarea acestuia pe bancă. Ardelenii au înregistrat zece victorii consecutive și s-au calificat în play-off, după un meci cu scandal la Ovidiu. A doua zi, tehnicianul clubului din Gruia a aruncat „bomba” și a transmis că nu exclude o despărțire […] The post Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” appeared first on Antena Sport.
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB # Antena Sport
Dinamo București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci care poate aduce formației nou promovate o calificare istorică în play-off. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. FCSB este la mâna eternei rivale, asta pentru că o victorie a grupării antrenate de Bogdan Andone ar trimite […] The post Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
Marco Bezzecchi (Aprilia) a dominat, duminică, primul Grand Prix al sezonului de MotoGP, în Thailanda, impunându-se cu aproape şase secunde înaintea lui Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Trackhouse). Spaniolul Marc Marquez (Ducati), în căutarea celui de-al optulea titlu istoric, a abandonat în turul 21, când se afla pe locul patru, din cauza unei pene […] The post Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei appeared first on Antena Sport.
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics). Votarea la cele cinci categorii se încheie în 3 martie. European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina, 6704 voturi), Melania Rodriguez (trampolină, […] The post Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu appeared first on Antena Sport.
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” # Antena Sport
A ieșit iureș după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, în urma căruia ardelenii și-au adjudecat locul de play-off. Oficialii de la Ovidiu au contestat vehement arbitrajul, „marinarii” fiind privați de două lovituri de la 11 metri. Gigi Becali a comentat și el deciziile luate de cei din camera VAR la acest joc, […] The post Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc # Antena Sport
Gică Hagi (61 de ani) va reveni la echipa naţională a României şi îl va înlocui pe Mircea Lucescu. Pentru a ajunge însă la un acord cu “Regele”, conducerea Federaţiei Române de Fotbal a acceptat mai multe condiţii impuse de cel considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istoria noastră. În ultima perioadă, au […] The post Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa # Antena Sport
Olympique Lyonnais și-a manifestat zilele acestea interesul în a-l transfera la finalul acestui sezon pe Joyskim Dawa, fotbalist care are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro la FCSB. Stoperul camerunez a revenit pe gazon după o accidentare gravă, însă poate prinde transferul carierei, dacă mutarea la gigantul din Hexagon se va concretiza. […] The post S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa appeared first on Antena Sport.
LA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani # Antena Sport
Victorie fără emoţii pentru Los Angeles Lakers care opreşte o serie de trei înfrângeri şi ajunge la un bilanţ de 35-24, locul 6 în Conferinţa de Vest. Luka Doncic a fost principalul marcator al partidei, 26 puncte la care a adăugat 8 pase decisive în ziua in care a implinit 27 de ani, primind un […] The post LA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii” # Antena Sport
Inter nu a avut emoții în duelul cu Genoa și s-a impus cu scorul de 2-0. Distanța față de rivala AC Milan este acum de 13 puncte, însă gruparea lui Massimiliano Allegri are un meci mai puțin disputat. La conferința de presă de la finalul partidei, tehnicianul român nu a ratat ocazia de a răspunde […] The post Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii” appeared first on Antena Sport.
Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo! Lusitanul a ratat penalty și a ieșit accidentat din meciul cu Al-Fateh # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze și la 41 de ani, portughezul fiind în prezent cel mai important marcator al celor de la Al-Nassr. Starul din Arabia Saudită a avut parte de un meci de coșmar, în ultima etapă de campionat. Atacantul a irosit o lovitură de la 11 metri în minutul 11 al partidei și […] The post Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo! Lusitanul a ratat penalty și a ieșit accidentat din meciul cu Al-Fateh appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul – CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical # Antena Sport
Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă susţinută după Farul – CFR Cluj 1-2, meciul care le-a adus ardelenilor calificarea matematică în play-off-ul Ligii 1. Pancone are 10 victorii consecutive pe banca feroviarilor, dar nu s-a simţit deloc bine pe timpul partidei cu Farul lui Ianis Zicu. Acesta a cerut şi ajutorul celor […] The post Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul – CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical appeared first on Antena Sport.
Ianis Zicu a lăsat să se înţeleagă că greşelile de arbitraj din meciul Farului cu CFR Cluj 1-2 nu au fost îndreptate către dobrogeni, ci au fost menite să ajute CFR Cluj să intre în play-off. Farul a cerut două penalty-uri, unul dintre ele în prelungirile partidei, iar specialiştii au susţinut ulterior că ambele lovituri […] The post Ianis Zicu, show la conferinţa de presă: “Suntem călcaţi în picioare involuntar” appeared first on Antena Sport.
Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul – CFR: „VAR-ul trebuia să intervină” # Antena Sport
CFR Cluj a obținut o victorie pe terenul celor de la Farul Constanța, iar succesul a calificat echipa antrenată de Daniel Pancu în play-off, ardelenii având o serie de zece meciuri la rând câștigate. Constănțenii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, după ce au solicitat lovitură de la 11 metri la două faze, analizate […] The post Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul – CFR: „VAR-ul trebuia să intervină” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a continuat tirada: “Este nebunia lumii!” Cine i-a dat ideea ca FCSB să nu se mai prezinte la meciuri # Antena Sport
Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după Farul – CFR Cluj 1-2, meci în care dobrogenii nu au primit două lovituri de la 11 metri. Un egal în acest meci, ar fi obligat-o pe CFR Cluj să câştige meciul cu Dinamo pentru a fi sigură de play-off. Un avantaj evident uriaş pentru FCSB, care a […] The post Gigi Becali a continuat tirada: “Este nebunia lumii!” Cine i-a dat ideea ca FCSB să nu se mai prezinte la meciuri appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică a făcut calculele! De ce are nevoie Al-Okhdood pentru a se salva de la retrogradare # Antena Sport
După o serie de nouă partide consecutive fără succes în Arabia Saudită, Marius Șumudică a rupt blestemul la meciul contra celor de la Al Najma, formație clasată pe ultima poziție în Saudi Pro League. Echipa pregătită de fostul tehnician al Rapidului a bifat a treia victorie din această stagiune și este la trei puncte de […] The post Marius Șumudică a făcut calculele! De ce are nevoie Al-Okhdood pentru a se salva de la retrogradare appeared first on Antena Sport.
Iran, gata să ia o decizie radicală! Declarațiile președintelui Federației, după bombardamentele SUA la Teheran # Antena Sport
Conflictul izbucnit sâmbătă dimineață între SUA, Israel și Iran ar putea avea urmări însemnate și în ceea ce privește Campionatul Mondial de fotbal din această vară, transmis în Universul Antena. Federația de Fotbal din Iran a transmis prin intermediul unei televiziuni de stat că se ia în calcul boicotarea turneului final, dacă acest conflict continuă […] The post Iran, gata să ia o decizie radicală! Declarațiile președintelui Federației, după bombardamentele SUA la Teheran appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, parcurs „stratosferic” la Inter! Ce loc ocupă românul într-un top select în istoria ”nerazzurrilor” # Antena Sport
Inter a trecut repede peste eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League și a obținut un nou succes în campionatul Italiei, scor 2-0 contra celor de la Genoa. Tehnicianul român ocupă locul al treilea într-un clasament al antrenorilor cu cel mai bun parcurs pe banca „nerazzurrilor”, după 27 de etape e Serie A. Cristi Chivu, cu […] The post Cristi Chivu, parcurs „stratosferic” la Inter! Ce loc ocupă românul într-un top select în istoria ”nerazzurrilor” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, exasperat după Farul – CFR Cluj: “Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie” # Antena Sport
Gigi Becali s-a săturat de greşelile de arbitraj din ultima oară şi a cerut demiterea lui Kyros Vassaras, grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor. În meciul dintre Farul şi CFR Cluj, 1-2, dobrogenilor li s-au refuzat două lovituri de la 11 metri. Un rezultat pozitiv al echipei lui Ianis Zicu ar fi ajutat-o indirect […] The post Gigi Becali, exasperat după Farul – CFR Cluj: “Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie” appeared first on Antena Sport.
Shakir Mukhamadullin a adus victoria pentru San Jose Sharks! Victorie cu 5-4 în faţa lui Edmonton Oilers # Antena Sport
The post Shakir Mukhamadullin a adus victoria pentru San Jose Sharks! Victorie cu 5-4 în faţa lui Edmonton Oilers appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Leclerc a pornit în aventura vieții. Starul lui Ferrari s-a căsătorit la Monaco # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Leclerc a pornit în aventura vieții. Starul lui Ferrari s-a căsătorit la Monaco appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: “Nu era sigur după rușinea din UCL” # Antena Sport
Inter a învins-o pe Genoa cu scorul de 2-0 pe Giuseppe Mezza, iar imediat după meci publicațiile din Italia au venit cu articolul clasic în care au acordat note pentru jucătorii și antrenorii celor două formații. Cristi Chivu a primit 7 pentru modul în care a pregătit partida de pe teren propriu, fiind lăudat de […] The post Nota primită de Cristi Chivu după victoria Interului cu Genoa lui Dan Șucu: “Nu era sigur după rușinea din UCL” appeared first on Antena Sport.
Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate # Antena Sport
Gigi Becali a amenințat după meciul câștigat de CFR Cluj cu Farul că FCSB nu se va mai prezenta la ultimele meciuri din sezonul regular, în contextul celor două faze la care constănțenii au cerut penalty. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt însă 0, în contextul în care regulamentul prevede o pedeapsă “letală” […] The post Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate appeared first on Antena Sport.
Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis” # Antena Sport
CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off la finalul partidei cu Farul Constanța, din penultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus cu scorul de 2-1 și a ajuns la zece victorii consecutive în campionat. Neluțu Varga este în al nouălea cer după acest parcurs fantastic al echipei, dar finanțatorul din […] The post Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis” appeared first on Antena Sport.
Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz” # Antena Sport
Deși avusese un sezon catastrofal până la venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a reușit să ajungă în cele din urmă pe loc de play-off. Gruparea ardeleană s-a impus la Ovidiu pe terenul Farului, într-un meci cu erori mari de arbitraj. Calificarea în play-off nu l-a impresionat pe Andrei Cordea, care a transmis că obiectivul […] The post Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm” # Antena Sport
Gigi Becali a intervenit după ce a văzut erorile grave de arbitraj de la partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj. Patronul celor de la FCSB este pe punctul de a lua o decizie radicală, în funcție de rezultatul disputei dintre Dinamo și FC Argeș. Finanțatorul roș-albaștrilor a lansat un avertisment dur, precizând că echipa […] The post Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm” appeared first on Antena Sport.
FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului # Antena Sport
CFR Cluj a obținut “biletul” către play-off după victoria cu Farul, iar FCSB a primit astfel o nouă lovitură în lupta pentru Top 6. Roș-albaștrii sperau ca ardelenii să se încurce pentru a le extinde orizontul privind o calificare miraculoasă în primele șase, însă acum calculele sunt mult mai simplificate, iar totul depinde de ce […] The post FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică, victorie cu ultima clasată în Arabia Saudită. Românul este la 3 puncte de salvare # Antena Sport
Marius Șumudică a pus punct seriei catastrofale a celor de la Al-Okhdood, iar echipa sa a bifat al treilea succes din actuala ediție de campionat, după 24 de partide disputate. Formația pregătită de acesta este la trei puncte de primul loc ce îi poate asigura supraviețuirea în primul eșalon fotbalistic din Arabia Saudită. Al Najma […] The post Marius Șumudică, victorie cu ultima clasată în Arabia Saudită. Românul este la 3 puncte de salvare appeared first on Antena Sport.
Scandal la vestiare după finalul controversat din Farul – CFR Cluj. “Marinarii” au răbufnit la adresa arbitrilor # Antena Sport
Mai mulți jucători din echipa Farului și directorul sporiv al clubului au avut ceva de împărțit cu arbitrii partidei cu CFR Cluj în drumul spre vestiare. Totul a pornit de la finalul controversat, atunci când “marinarii” nu au primit o lovitură de la 11 metri în minutul 90+1. CFR Cluj a învins-o pe Farul cu […] The post Scandal la vestiare după finalul controversat din Farul – CFR Cluj. “Marinarii” au răbufnit la adresa arbitrilor appeared first on Antena Sport.
Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul – CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!”” # Antena Sport
CFR Cluj s-a impus cu scorul pe 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, însă partida de la Ovidiu a fost marcată de două erori mari de arbitraj, ambele în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu. Ardelenii s-au calificat în play-off în urma acestei victorii, însă deciziile de arbitraj l-au scos din sărite pe […] The post Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul – CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!”” appeared first on Antena Sport.
Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri” # Antena Sport
Meciul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat de un final extrem de tensionat marcat de o decizie luată de centralul Florin Andrei și brigada sa. În prelungirile duelului de la Ovidiu, un jucător al constănțenilor a acuzat că a fost ținut de un adversar, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. CFR Cluj […] The post Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri” appeared first on Antena Sport.
Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren” # Antena Sport
CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off în Liga 1, după ce a obținut a zecea victorie consecutivă cu Daniel Pancu. Ardelenii s-au impus pe terenul Farului cu scorul de 2-1, dar au fost iertați de un penalty în prelungirile partidei. Ultimul loc de play-off urmează să fie dezbătut în cursul zilei de duminică, după […] The post Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren” appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo # Antena Sport
Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul meciului dintre Farul și CFR Cluj de la Ovidiu. În prima repriză, tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de o decizie luată de centralul Florin Andrei și și-a vărsat nervii pe team manager-ul echipei sale, Cristian Panin, pe care l-a împins, după care și-a aruncat legitimația, […] The post Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă # Antena Sport
CFR Cluj s-a calificat în play-off, după succesul cu scorul de 2-1 contra celor de la Farul Constanța, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Alibek Aliev și Karlo Muhar au adus a zecea victorie la rând pentru echipa lui Daniel Pancu, care a câștigat în ciuda golului marcat de Alexandru Ișfan. Farul […] The post Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă appeared first on Antena Sport.
Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță” # Antena Sport
FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters. Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid […] The post Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță” appeared first on Antena Sport.
Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient # Antena Sport
Ianis Hagi a evoluat puțin peste 33 de minute în meciul dintre Galatasaray și Alanyaspor, iar site-urile care acoperă îndeaproape cifre și statistici au venit imediat după fluierul final cu note pentru jucătorii implicați în partidă. Pentru prestația sa de pe Rams Park, mijlocașul român a primit nota 6,3 din partea celor de la flashscore.com, […] The post Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient appeared first on Antena Sport.
