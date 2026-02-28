Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva: a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Reacțiile Rusiei, Chinei și Europei. ACTUALIZĂRI
ActiveNews.ro, 28 februarie 2026 14:50
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
• • •
Presa din întreaga lume aobservat că atacul israelian asupra Iranului a avut loc în timpul zilei, pelumină, și nu noaptea, la adăpostul întunericului.
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan despre istoria și teologia cinstirii sfintelor icoane, proclamarea și semnificația Duminicii Ortodoxiei și a Sinodiconului Ortodoxiei cu condamnarea ereziilor vechi și noi - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Nicolae Tonitza, Nemuritorul - 86 de ani de la înveșnicire (13 aprilie 1886 - 27 februarie 1940) # ActiveNews.ro
Nicolae Tonitza s-a născut la 13 aprilie 1886 la Bârlad, primul dintre cinci copii ai Anastasiei și ai lui Neculai Toniță. Astăzi se împlinesc 86 de ani de la moartea marelui pictor român Nicolae Tonitza. Liceul de Arte Plastice din București, care îi poartă numele, ne oferă o biografie a sa.
Mitropolitul Visarion Puiu – 147 ani de la naștere și 103 ani de la alegerea, investirea și înscăunarea înfuncția de Episcop al Hotinului cu reședința la Bălți (27 februarie 1879) # ActiveNews.ro
„Să-l primiți pe el ca pre îngerul lui Dumnezeu. Să-l aveți pe el ca pre un părinte duhovnicesc, ca pre îngerul păzitor al Bisericii, ca pre izvorul harului dumnezeesc, ca pre întâiul stătător arhipăstor al vostru, și către dânsul să vă adresați în nevoile voastre sufletești”.
Zelenski i-a cerut papei Leon să-l canonizeze pe mitropolitul greco-catolic care îi lăuda pe Hitler și Stalin # ActiveNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întrevedere cu Papa Leon, în timpul unei vizite oficiale la Vatican, în cadrul căreia l-a invitat pe pontif să viziteze Ucraina și a adus în discuție posibilitatea canonizării mitropolitului Andrei Șeptițki, figură emblematică a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, informează site-ul Adevărul Bisericii.
Soții Clinton, audiați în dosarul Epstein. Bill Clinton chemat vineri în fața Congresului. Hillary a afirmat joi că nu l-a cunoscut niciodată pe criminalul pedofil, deși au locuit la „ferma de copii” a pedofilului după ce au părăsit Casa Albă # ActiveNews.ro
Scandalul legat de rețeaua lui Jeffrey Epstein revine în prim-planul politicii americane, cu ramificații directe la cel mai înalt nivel. Vineri, fostul președinte Bill Clinton a fost chemat să depună mărturie în fața unei comisii
Moarte fulgerătoare într-o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit în timp ce intra în tură # ActiveNews.ro
Încă o moarte fulgerătoare în sistemul medical românesc. O tânără asistentă medicală, în vârstă de doar 23 de ani – V.A.M., a murit vineri dimineață într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, la scurt timp după ce a ajuns la serviciu. Tragedia s-a produs în jurul orei 8:20, iar cazul este anchetat de polițiști.
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, îi dă o lecție de credință lui Sorin Grindeanu: Parteneriatul civil și ”căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu # ActiveNews.ro
Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu și total incompatibile cu învățătura de credință ortodoxă, a reacționat părintele Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române
Locuitorii unui sat din nordul Bucovinei, bătrâni și femei, au blocat drumul cerând eliberarea a trei bărbați reținuți de militarii lui Zelenski # ActiveNews.ro
Trei locuitori ai satului de munte Șipotele pe Siret (Dolișnii Șepit) au fost reținuți de serviciul de frontieră în zona de frontieră controlată, fără documente, în timp ce adunau lemne.
Roland Cătălin Pena: Incredibil, dar adevărat! Curtea Constituțională își deschide porțile! Vor putea românii găsi documentele pe baza cărora a anulat alegerile? # ActiveNews.ro
Porți Deschise la Curtea Constituțională” – 11 mai 2026 de Ziua Europei, este anunțul instituției care a anulat alegerile prezidențiale pe 6 decembrie 2024.
Un atac asupra Iranului – șio ripostă a acestuia - par o chestiune de ore. SUA și mai multe alte țări au făcut apel lacetățenii lor să părăsească Israelul și Iranul.
Legături periculoase! Ediție explozivă a emisiunii „La hartă”: Cine credeți că este fratele ambasadorului Ucrainei la București? Și ce îl leagă pe ambasadorul Ucrainei de un important consilier al președintelui României? # ActiveNews.ro
Emisiunea „La hartă” revine cu teme incendiare și aduce în atenția publicului subiecte ignorate de presa mainstream, transmite Romanian Global News.
Nicușor Dan îl atacă pe Călin Georgescu după anunțul AEP privind sesizarea Parchetului și spune că ”știrea e veche”. Av. Gheorghe Piperea: Șopârla juridică utilizată de Nicușor și finanțatorii săi anonimi va putea fi înlăturată în instanță # ActiveNews.ro
În loc să clarifice neregulile semnalate de AEP în finanțarea propriilor campanii, Nicușor Dan preferă strategia „atacului la adversar”. Președintele acuză instituția de partizanat, reproșându-i faptul că, în timp ce îi vânează donațiile online, ignoră sursele de finanțare ale lui Călin Georgescu. Această retorică vine în ciuda faptului că este un obișnuit al plângerilor penale și al sancțiunilor electorale, pe care le folosește acum ca trambuline pentru noi răfuieli politice.
Se naște o nouă axă? Friedrich Merz vrea resetarea relațiilor comerciale cu China după întâlnirea cu Xi Jinping. China, curtată și de Macron și de Starmer. AXA ROȘIE # ActiveNews.ro
În timpul vizitei oficiale efectuate zilele trecute în China, cel mai important partener comercial al Germaniei, cancelarul Friedrich Merz și-a declarat intenția de a aprofunda relațiile diplomatice și economice cu statul asiatic.
Pierderea busolei, ”tâmpenia” și trădarea dintr-o falsă tabără suveranistă, puse la zid de medicul Răzvan Constantinescu: ”NU MAI DAȚI CU PIETRE ÎN CONCETĂȚENI!” # ActiveNews.ro
Doctorul Răzvan Constantinescu, un medic care nu mai are nevoie de nici o prezentare, tratează profesional câteva personaje relativ publice în cea mai recentă opinie publică a sa intitulată „NU MAI DAȚI CU PIETRE ÎN CONCETĂȚENI!”, din care redăm:
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române: Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu # ActiveNews.ro
Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu și total incompatibile cu învățătura de credință ortodoxă, a reacționat părintele Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va pune în aplicare ”decizia” CEDO referitoare la recunoașterea căsătoriilor cuplurilor de același sex.
Imaginea zilei: O icoană de mari dimensiuni, prezentă la Belgrad, la meciul Steaua Roșie Belgrad – Lille # ActiveNews.ro
Imaginea zilei vine din Europa League, de la Steaua Roșie Belgrad - Lille. Suporterii gazdelor au pregătit o scenografie în care a fost prezentat chipul lui Iisus Hristos.
Patriarhia Română îndeamnă la respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți: Avortul reprezintă suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață. În România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi! # ActiveNews.ro
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional.
După LGBT, PSD susține și avorturile. Comisara Roxana Mînzatu a declarat avortul un ”serviciu medical esențial”, peste competențele CE și împotriva suveranității naționale a statele UE. Reacția BOR: Un creștin practicant nu poate susține vreodată așa ceva # ActiveNews.ro
După ce liderul PSD Sorin Grindeanu s-a pronunțat în favoarea legalizării parteneriatelor între persoane de același sex, considerând că doi bărbați sau două femei formează o familie, social democrații, prin vocea comisarei Roxana Mânzatu, s-au declarat acum de acord cu inițiativa cetățenească pro-avort;My Voice, My Choice.
Adrian Axinia, europarlamentar AUR: ”Avem un Președinte ilegitim posibil infractor. Trebuie suspendat și demis din funcție” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele AUR Adrian Axinia consideră că trebuie declanșată procedura de suspendare din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale.
Dacă cineva și-a făcut socotealacă aruncarea dintr-odată pe piață a milioane de documente va duce laplictisirea opiniei publice, s-a înșelat: departe de a se stinge, IncendiulEpstein se extinde pe zi ce trece.
Imaginea zilei: Iisus Hristos, „prezent” la Belgrad, la meciul Steaua Roșie Belgrad – Lille # ActiveNews.ro
Imaginea zilei vine din Europa League, de la Steaua Roșie Belgrad - Lille. Suporterii gazdelor au pregătit o scenografie în care a fost prezentat chipul lui Iisus Hristos.
Când s-a declanșat mișcarea iconoclastă (menită să distrugă toate icoanele), Sfântul Cuvios Procopie a susținut și a predicat cultul sfintelor icoane. Din această cauză, el a fost prins, întemnițat și supus la multe chinuri.
AfD nu poate fi numit ”partid extremist de dreapta” – decide un tribunal din Koln. Alice Weidel salută ”o mare victorie”. AUR ar trebui să clarifice similar în România această etichetă demonizatoare a mass media securist-soroșiste # ActiveNews.ro
Tribunalul administrativ din Köln a decis că Alternativa pentru Germania (AfD) nu poate fi clasificată, în acest stadiu, ca formațiune „extremistă de dreapta confirmată”.
AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: există suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei # ActiveNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele instituției, Adrian Țuțuianu.
În timpul unei întâlniri cuclerul din dioceza Roma, Papa Leon al XIV-lea a afirmat că un preot nu trebuiesă piardă contactul personal cu credincioșii, înlocuind comunicarea directă cuinstrumente digitale.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că o întâlnire trilaterală între țara sa, Rusia, și Statele Unite va avea loc în...
Am fost în mod direct împotriva ideologiei/paradelor lgbt, le-am văzut "pe viu" fața, nu doar din poze sau filmări. Nu militează pentru drepturi ci pentru supremația lor, pentru resetarea întregii societăți conform propriilor norme...
AfD nu poate fi numit ”partid extremist de dreapta” – decide un tribunal din Koln. Alice Weidel salută ”o mare victorie” # ActiveNews.ro
Tribunalul administrativ din Köln a decis că Alternativa pentru Germania (AfD) nu poate fi clasificată, în acest stadiu, ca formațiune „extremistă de dreapta confirmată”.
Statele Unite și-au poziționat prima unitate dedicată de drone kamikaze, pregătită pentru eventuale atacuri împotriva Iranului, pe fondul eșuării ultimei runde de negocieri nucleare de la Geneva.
Guvernul taie bursele studenților români, dar finanțează doctoranzii și cercetătorii din Africa și alte state francofone # ActiveNews.ro
În timp ce studenții din România au rămas fără burse și, implicit, fără sprijin financiar din partea statului, Guvernul finanțează acum, prin Ministerul Afacerilor Externe, 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători francofoni din străinătate.
Ion Cristoiu: Cât de lucidă e aprecierea Cotroceniului privind relația dintre România și America lui Trump? Oricare dintre cele două soluții ar alege, Ilie Bolojan se sinucide politic # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 26 februarie 2026: Cât de lucidă e aprecierea Cotroceniului privind relația dintre România și America lui Trump? Oricare dintre cele două soluții ar alege, Ilie Bolojan se sinucide politic.
WSJ: Negocierile nucleare de la Geneva au eșuat – Iranul a respins cererile SUA privind programul nuclear # ActiveNews.ro
Într-o rundă tensionată de negocieri nucleare desfășurată la Geneva, Iranul a respins categoric toate cererile formulate de Statele Unite, menținându-și poziția privind dreptul de a-și continua programul nuclear civil.
Escaladare majoră în Orient: Pakistan a declarat ”război deschis” Afganistanului: Kabulul și alte orașe, sub bombardament. Un F-16 pakistanez, doborât # ActiveNews.ro
Pakistanul a bombardat în cursul nopții obiective ale guvernului taliban din principalele orașe ale Afganistanului, au declarat oficiali din ambele țări vineri, în timp ce ministrul pakistanez al apărării a descris situația drept un „război deschis”.
Vaccinurile anti-COVID de la AstraZeneca și J&J au determinat corpurile unor persoane să atace propriile celule sanguine, conform unui studiu publicat în New England Journal of Medicine # ActiveNews.ro
Cercetătorii par să fi rezolvat o întrebare la care nu găseau răspunsul: cum două vaccinuri anti-COVID, fără ARNm, au cauzat o afecțiune rară, dar care a pus in pericol viața unor pacienți.
Într-un interviu pentru gorneta securiștilor pro-europeni din Justiție (aka G4media, recent cumpărați ”la pachet” de mogulul Budeanu), Sorin Grindeanu regretă zborurile cu blonda de la Nordis și face un anunț de zile mari: ”Trebuie să recâștigăm votanții care s-au dus la AUR”. Wow, iată un obiectiv de anvergură, extrem de provocator.
Poziții normale față de legalizarea ”căsătoriilor” homosexuale: ”UE nu poate impune nimic Poloniei”. Grecia: ”Ne opunem cu desăvârșire oricărei forme de căsătorie sau adopție care contrazice învățătura Evangheliei”. Parlamentari, excomunicați # ActiveNews.ro
Declarația liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind intenția de a recunoaște căsătoriile între homosexuali dacă ajunge premier, a dat deja apă la moară propagandei LGBT, care va pune presiune pe clasa politică să voteze legea privind parteneriatul civil.
Poziția Bisericii Ortodoxe față de ”căsătoriile” LGBT, sodomie, pedofilie și zoofilie. De ce trebuie reluat Referendumul pentru Familie și Căsătorie # ActiveNews.ro
Biserica Ortodoxa Romana a sprijinit initiativa mirenilor pentru amendarea Constitutiei in sensul precizarii ca familia este constituita prin casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, dupa cum s-a aratat intr-un comunicat al Patriarhiei Romane de la momentul lansarii Referendumului pentru Familie si Casatorie
