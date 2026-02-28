Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel. Ce se întâmplă cu românii prinși în Ierusalim și Teheran aflați acum fără posibilitatea de a reveni acasă. Telefoanele de urgență

16:40

În loc să clarifice neregulile semnalate de AEP în finanțarea propriilor campanii, Nicușor Dan preferă strategia „atacului la adversar”. Președintele acuză instituția de partizanat, reproșându-i faptul că, în timp ce îi vânează donațiile online, ignoră sursele de finanțare ale lui Călin Georgescu. Această retorică vine în ciuda faptului că este un obișnuit al plângerilor penale și al sancțiunilor electorale, pe care le folosește acum ca trambuline pentru noi răfuieli politice.