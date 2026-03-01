Serie A: AS Roma a condus cu 3-1, dar a făcut egal cu Juventus, scor 3-3
News.ro, 2 martie 2026 00:20
Echipa italiană Juventus Torino a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia AS Roma, în etapa a 27-a din Serie A. Torinezii au fost conduşi cu 3-1.
LaLiga: Victorie cu revenire de la 0-1 pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo în confruntarea cu Girona # News.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Girona, într-un meci din etapa a 26-a a campionatului Spaniei, în care gazdele au condus cu 1-0.
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică într-o discuţie cu Daily Mail că atacurile americane asupra Iranului ar putea dura o lună.
Meciul UTA – FCSB: Florin Tănase prezintă scuze suporterilor după ratarea play-off-ului. “E foarte ruşinos” # News.ro
Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu UTA Arad, scor 4-2, că este o ruşine faptul că formaţia sa nu a reuşit să se califice în play-off-ul Superligii.
Superliga: Programul ultimei etape a sezonului regulat. Când se dispută FC Rapid – Universitatea Craiova şi CFR Cluj – Dinamo # News.ro
LPF a anunţat, duminică, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii.
Macron anunţă că Franţa îşi va consolida poziţia militară în Golf, ca urmare a războiului din Iran # News.ro
Franţa îşi va întări poziţia de apărare în Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja cetăţenii şi bazele şi pentru a sprijini ţările din regiune vizate de Iran ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, a anunţat duminică seara preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.
Superliga: FCSB a învins în deplasare UTA Arad, scor 4-2. Campioana va încheia sezonul regulat pe locul 7 şi va evolua în play-out # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia UTA Arad, în etapa a 29-a din Superligă.
Ambasadorul Israelului în România: Trebuie să eliminăm ameninţarea asupra noastră pe termen lung / Era cel mai potrivit moment să acţionăm împotriva regimului iranian, nu a poporului iranian # News.ro
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a afirmat că trebuie eliminată ameninţarea existenţială împotriva Israelului şi că acesta era cel mai potrivit moment pentru a se acţiona împotriva regimului iranian, şi nu împotriva poporului iranian.
Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează incidentul ca posibil act de terorism # News.ro
FBI a declarat că examinează „indicii” ce ar putea sugera o posibilă legătură cu terorismul în cazul unui atac armat în masă care a avut loc duminică dimineaţa în Austin, Texas, în care, potrivit poliţiei, cel puţin trei persoane au fost ucise şi 14 rănite, relatează Reuters.
Oana Ţoiu: Nu avem, în acest moment, nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat. Pachetul de sancţiuni al UE împotriva Iranului, o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare # News.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, duminică seară, că în acest moment nu există „nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat”. Potrivit ministrului, pachetul de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Iranului este „o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare”.
Ţoiu: Toţi cetăţenii României sunt în siguranţă. Grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situaţii sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. Suntem într-un context de anxietate crescut # News.ro
Ministrul Afacerile Externe, Oana Ţoiu, a declarat, duminică seară, că din informaţiile de care dispune până la acest moment, toţi cetăţenii României aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranţă, iar grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mujlociu anterior acestei situaţii „de insecuritate crescută” sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. „Suntem într-un context de anxietate crescută”, a adăugat ministrul.
Sediul central al televiziunii de stat iraniene a fost lovit într-un atac, în timp ce accesul la internet în Iran a fost din nou sever restricţionat # News.ro
Postul public de televiziune iranian afirmă că o parte din sediul său central a fost lovită de ceea ce a numit un atac al „inamicului americano-sionist”, relatează BBC.
Arbitrul Viorel Nicuşor Flueran va conduce la centru partida Unirea Slobozia – FC Rapid, care se va disputa luni, de la ora 19.30, în etapa a 29-a a Superligii.
Emiratele Arabe Unite au decis să închidă pieţele bursiere luni şi marţi, pe fondul impactului provocat de atacurile cu rachete şi drone ale Iranului, o nouă dovadă a perturbărilor economice care se extind rapid în regiunea Golfului, transmite Reuters.
În minutul 80 al meciului dintre Elche şi Espanyol Barcelona, scor 2-2, atacantul echipei gazdă, Rafa Mir, a fost acuzat de insulte rasiste la adresa atacantului advers, Omar El Hilali. Meciul a fost întrerupt timp de trei minute.
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani şi europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului şi al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe liderul suprem al ţării, relatează Reuters.
Olt: Misiune dificilă pentru salvarea unui bărbat rănit într-un accident cu ATV-ul/ Evenimentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă şi cu teren mlăştinos/ A fost nevoie de intervenţia elicopterului SMURD # News.ro
Pompierii din Olt au avut, duminică, o intervenţie dificilă pentru salvarea unui bărbat în vârstă de 37 de ani, care a fost rănit într-un accident cu ATV-ul. Evenimentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă, iar terenul mlăştinos a împiedicat ambulanţele să ajungă la victimă. Bărbatul a fost preluat de un elicopter SMURD şi dus la spital.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Asteras Tripoli, în etapa a 23-a din campionatul grec.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Chelsea Londra, în etapa a 28-a a campionatului Angliei.
Israelul a trimis avionul oficial al guvernului său în Germania şi l-a parcat din motive de siguranţă la aeroportul din Berlin, după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe liderul suprem iranian ayatollahul Ali Khamenei şi au aruncat regiunea într-un conflict generalizat, relatează Reuters, care citează surse din guvernul german.
Ţărnea (MAE): Asistenţă consulară nu înseamnă, din păcate, că sunt colegii noştri Superman / Cel mai important lucru pe care pot să-l facă este să înscrie cetăţenii pe aceste liste # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea,asistenţa consulară nu înseamnă că angajaţii MAE sunt Superman şi a adăugat că cea mai importantă obligaţie a acestora este să înscrie pe liste cetăţenii românii aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu care vor să se întoarcă în ţară.
Un spectator în vârstă de 82 de ani a murit la un meci din Spania. Partida din liga a doua a fost suspendată # News.ro
Meciul dintre Sporting Gijon şi Leganés a fost suspendat duminică în minutul 4, după ce un suporter s-a simţit rău în tribune. Mai târziu, Sporting a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 82 de ani, socio al clubului de 40 de ani.
Preţul petrolului Brent a urcat cu 10% duminică, pe fondul conflictului cu Iranul, şi ar putea atinge 100 de dolari barilul, avertizează analiştii # News.ro
Preţul petrolului Brent a sărit cu 10%, duminică, până aproape de 80 de dolari pe baril, în tranzacţiile OTC (piaţă extrabursieră) de duminică, au spus traderii, în timp ce analiştii estimează că preţurile ar putea ajunge la 100 de dolari după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, care au împins Orientul Mijlociu într-un nou război, transmite Reuters.
Ţărnea (MAE): Unele dintre ţările din Orientul Mijlociu au frontiere terestre încă deschise / Problema nu e doar să treci aceste frontiere. Vorbim despre o zonă de război în care sunt lovituri aeriene împotriva unor ţinte de toate categoriile # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a afirmat că unele dintre ţările din Orientul Mijlociu implicate în conflict au frontierele încă deschise şi a precizat că problema nu este doar să treci aceste graniţe, explicând că este o zonă de război în care sunt lovituri aeriene împotriva unor ţinte de toate categoriile.
Andrei Ţărnea (MAE): Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, „de ordinul sutelor”. Situaţia este de conflict militar # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment au fost primite 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt „de ordinul sutelor”. Ţărnea a explicat că acest număr nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. Potrivit lui Ţărnea, în acest moment, zborurile din ţările respective sunt imposibile
Trump anunţă că SUA au distrus nouă nave iraniene, ”relativ mari şi importante”. ”În alt atac, le-am distrus în mare parte cartierul general naval. În afară de asta, Marina lor se descurcă foarte bine!”. CENTCOM anunţă că a folosit bombardiere de tip B-2 # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică pe reţeaua sa Truth Social că nouă nave iraniene au fost distruse şi scufundate, relatează AFP.
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea românilor aflaţi în zona de conflict a Orientului Mijlociu/ Peste 360 de români vor putea ajunge luni dimineaţă pe Otopeni, de la Cairo # News.ro
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM anunţă, duminică seară, că, în contextul situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu, este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetăţenilor români aflaţi în perimetrul zonei de conflict. Potrivit TAROM, odată cu obţinerea aprobărilor din partea autorităţii egiptene pentru operarea de zboruri speciale Cairo-Bucureşti, peste 360 de români vor putea ajunge pe Otopeni luni dimineaţă.
Cel puţin trei petroliere au fost avariate în largul Golfului după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului, urmate de represalii iraniene care au expus navele comerciale riscului de daune colaterale, au declarat duminică surse din domeniul naval şi oficiali, citate de Reuters.
Echipa piteştreană FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 29-a din Superligă. FC Argeş este ultima echipă care şi-a câştigat locul în play-off.
Incendiu în baza navală Al Salam, la Abu Dhabi, în care sunt staţionate trupe franceze, în urma unui atac iranian cu dronă. EAU şi Franţa anunţă că nu există victime. Parisul denunţă ”atacuri masive şi nejustificate” ale Iranului în O.Mijlociu # News.ro
Un atac iranian cu dronă împotriva unei baze navale la Abu Dhabi - în care se află forţe franceze - a provocat un incendiu, însă nu s-a soldat cu victime, anunţă duminică Ministerul Apărării al Emiratelor Arabe Unite (EAU), în contextul în care Iranul desfăşoară a doua zi la rând atacuri în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Fotbal: Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate # News.ro
Emre Can, căpitanul echipei Borussia Dortmund, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi de pe teren o perioadă încă neprecizată, a anunţat duminică gruparea germană.
Federaţia de Fotbal din Qatar a amânat toate mărcile în urma tensiunilor globale generate de atacurile asupra Iranului # News.ro
Federaţia de fotbal din Qatar a amânat toate turneele şi meciurile până la noi ordine, duminică, pe fondul tensiunilor globale după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează AP.
Neamţ: Misiune a pompierilor pentru salvarea unei persoane prinse sub un copac pe o stradă din municipiul Roman/ Trunchiul tăiat al copacului era căzut şi peste o ţeavă de gaz/ Rănitul a fost dus la spital FOTO # News.ro
Pompierii din judeţul Neamţ au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unei persoane prinse sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, trunchiul tăiat al copacului era căzut şi peste o ţeavă de gaz. La această oră, bărbatul, care a fost rănit la un picior, a fost transportat la spital.
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # News.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC.
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde.
SUA au scufundat o corvetă de clasa Jamaran din flota iraniană la Golful Oman, la chei în portul Chabahar, anunţă CENTCOM # News.ro
O navă din flota iraniană a fost scufundată sâmbătă de către Statele Unite la Golful Oman, anunţă duminică Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), prima cunoscută de la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, relatează AFP.
MApN, în contextul situaţiei de securitate din Iran: Nu rezultă o ameninţare militară la adresa României / Au fost dispuse măsuri de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată, inclusiv scutul de la Deveselu # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN precizează că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată. „Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă şi control al NATO, asigură protecţia antibalistică împotriva ameninţărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice”, adaugă MApN.
Echipa italiană Sassuolo a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 27-a din Serie A.
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care românul Radu Drăguşin a fost titular, a pierdut duminică, în deplasare, sor 1-2, cu gruparea Fulham, în etapa a 28-a din Premier League.
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu. Israelul trăieşte ”zile dureroase” în urma ripostei iraniene, soldată cu zece morţi # News.ro
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi până în prezent în Iran şi subliniază că ofensiva americano-israeliană ”se mişcă repede”.
UPDATE-Cel puţin nouă morţi şi 28 de răniţi în centrul Israelului, într-un atac iranian cu rachetă la Bet Shemesh # News.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 28 rănite duminică, la Bet Shemesh, în centrul Israelului, unde o clădire s-a surpat în urma unui ”atac direct” iranian cu rachetă, anunţă poliţia israeliană, relatează Le Monde.
Echipa ciucană Csikszereda FK a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 29-a din Superligă.
MAE: Autorităţile din Cipru au informat că insula nu a fost ţinta atacurilor lansate de Iran. Este important ca românii aflaţi în Cipru să-şi înregistreze prezenţa la oficiul consular al Ambasadei României la Nicosia # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor comunicate de autorităţile din Cipru, insula nu a fost ţinta atacurilor lansate de Iran. MAE le reaminteşte românilor că este important să-şi înregistreze prezenţa la oficiul consular al Ambasadei României la Nicosia şi le recomandă să urmărească şi să respecte anunţurile şi instrucţiunile autorităţilor cipriote.
Trei militari morţi şi alţi cinci răniţi grav în Operaţiunea ”Epic Fury” în Iran, anunţă CENTCOM # News.ro
Trei militari americani au fost ucişi, iar alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul Operaţiunii ”Epic Fury” împotriva Iranului, anunţă duminică Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), primele victime americane cunoscute, relatează AFP.
