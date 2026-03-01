Horoscopul norocului: ziua care îți poate schimba destinul în perioada 2–8 martie 2026
Jurnalul.ro, 2 martie 2026 00:30
Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru zodia ta, în perioada 2–8 martie 2026, este aici. Săptămâna aceasta marchează finalul portalului eclipselor, odată cu Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară, de marți, 3 martie.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
00:50
“Ascultă 5 minute de muzică clasică” – între 1 și 31 martie, în spații neconvenționale # Jurnalul.ro
Hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme: sunt spațiile neconvenționale unde marea muzică a tuturor timpurilor se va auzi în fiecare zi a lunii martie, în cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, inițiat de Radio România Muzical și desfășurat fără întrerupere începând cu anul 2010.
Acum o oră
00:30
00:10
Familia fostului polițist Salvador Caragea, protejatul USR, a închiriat, în ultimii ani, toalete și lavoare pentru instituțiile statului din Gorj # Jurnalul.ro
Scandalul numirii de la Uzina Sadu nu-i face pe progresiști să se răzgândească. Radu Miruță își apără decizia până în pânzele albe. Partidul face scut în jurul său
Acum 2 ore
23:50
Psihologia explică de ce gândurile din mijlocul nopții nu sunt întâmplătoare. Creierul urmează șase tipare precise de procesare emoțională pe care le suprimă în timpul zilei.
23:30
Petare, Nyanga, Tepito, Scampia sau Skid Row - cartiere unde „experiența autentică" se poate transforma rapid într-o urgență medicală sau un raport de poliție.
23:20
Presa maghiară anunță construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov # Jurnalul.ro
Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov.
23:20
Doar unul din patru americani aprobă loviturile SUA care au dus la moartea liderului Iranului, în timp ce aproximativ jumătate dintre respondenți – inclusiv unul din patru republicani – consideră că președintele Donald Trump este prea dispus să recurgă la forță militară.
23:10
Trucul din bucătărie pe care puțini îl știu: Folia transparentă nu se mai lipește dacă o păstrezi aici # Jurnalul.ro
Folia transparentă păstrată la temperatura camerei devine lipicioasă și greu de manevrat.
23:10
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a exprimat profunda tristețe față de moartea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, într-o postare pe X, duminică.
Acum 4 ore
23:00
Mesaj pentru românii din Israel, fără pașaport valid: Sunați de urgență la acest număr! # Jurnalul.ro
Românii din Israel fără pașaport valid sunt rugați să sune de urgență la Consulatul din Haifa, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
22:50
Culoarea ochiloreste unul dintre primele lucruri pe care le observăm unii la alții. Iar trăsăturile de personalitate pot fi influențate de culoarea ochilor.
22:40
Șase zodii din horoscopul chinezesc atrag bogăție și abundență pe 2 martie 2026, o zi de luni marcată de energia Porcului de Lemn și de o Zi de Primire (Receive Day).
22:30
Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z # Jurnalul.ro
Date noi indică faptul că 4 din 10 tineri din Gen Z evită tot mai des o prectică considerată cândva fundamentală, stârnind îngrijorări privind memoria, învățarea și comunicarea profundă.
22:10
O nouă perspectivă asupra scrierii: Simboluri din Epoca de Piatră, vechi de 40.000 de ani # Jurnalul.ro
Noi cercetări sugerează că simboluri vechi de 40.000 de ani, gravate pe artefacte, ar putea fi un precursor al scrierii.
21:50
Istoria întunecată din spatele unui paradis insular: Un camping a fucționat mulți ani pe morminte nemarcate # Jurnalul.ro
De pe țărmurile orașului Perth, în sud-vestul Australiei, se poate vedea în depărtare un deal albastru impunător. În unele zile pare atât de aproape încât l-ai putea atinge. În alte zile este ascuns de ceață sau de navele care trec.
21:30
Perioada postului vine adesea cu provocări culinare, mai ales când vine vorba despre deserturi.
21:10
Ayatollahul Alireza Arafi co-guvernează acum Iranul, alături de președintele Masoud Pezeshkian și judecătorul Gholamhossein Ejei.
21:10
Horoscopul săptămânal pentru perioada 2–8 martie 2026 vine cu un eveniment astrologic major: Eclipsa de Lună plină în Fecioară, care marchează sfârșitul unei etape și începutul unui nou drum.
Acum 6 ore
20:50
Nivelurile de polen au atins cote „foarte ridicate" în februarie, cu aproape două luni înainte de sezonul obișnuit. Experții recomandă antihistaminice încă din această perioadă.
20:40
FC Argeș a câștigat cu 1-0 (0-0) meciul disputat pe Arena Națională împotriva echipei Dinamo București, în etapa a 29-a din Superliga României, asigurându-și calificarea în play-off și trimițând campioana FCSB în play-out, în premieră.
20:30
Australia a devenit unul dintre cele mai importante locuri din lume pentru înflorirea spectaculoasei și controversatei Amorphophallus titanum , cunoscută popular ca „floarea cadavru”.
20:30
Indiferent dacă ați primit (sau v-ați făcut cadou!) un buchet frumos de Ziua Îndrăgostiților, de o zi de naștere sau fără nicio ocazie, puteți prelungi bucuria atunci când petalele încep să se ofilească.
20:20
Peste 1.000 de români, blocați în zona de conflict. Repatrierea, imposibilă acum. Tarom organizează curse speciale pe Egipt # Jurnalul.ro
Circa 300 de cetățeni români sunt în curs să plece din Israel spre Egipt. O echipă consulară trimisă de Ambasada României din Cairo îi va prelua la sosire. Este primul grup care părăsește zona directă de conflict.
20:10
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord pe 2-3 martie 2026. Lumina zilei sau norii îți pot obstrucționa priveliștea, în funcție de locație, iar poziția joasă a lunii față de orizont în timpul eclipsei poate cauza, de asemenea, probleme.
19:30
Trei semne din zodiacul chinezesc se bucură de abundență semnificativă pe tot parcursul săptămânii 2–8 martie 2026.
19:10
Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată” # Jurnalul.ro
Donald Trump declară că operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”.
Acum 8 ore
19:00
MApN, după atacurile din Iran: România nu este amenințată militar. Vigilența a fost crescută # Jurnalul.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite că nu există o amenințare militară la adresa teritoriului României. Precizarea vine pe fondul escaladării situației de securitate din Iran.
19:00
(In memoriam – 90 de ani de la naștere)
18:50
Armata SUA a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși și alți cinci au fost grav răniți în cadrul operațiunii „Epic Fury”.
18:30
Săptămâna viitoare aduce o stranie ușurință în aer, o schimbare subtilă care face ca proiectele blocate și dorințele liniștite să pară brusc posibile.
18:10
Fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului STIRI # Jurnalul.ro
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenţia de presă Ilna, citată de DPA.
17:50
Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează piețele.
17:40
Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Iranului, la o zi după ce regatul a acuzat Teheranul că i-a atacat teritoriul.
17:30
Iarna scoate la iveală emoții ascunse. Află care sunt cele patru luni de naștere ale oamenilor care zâmbesc, dar ascund tristețe, oboseală și frământări interioare.
17:20
Institutul Cultural Român marchează începutul primăverii printr-o serie de evenimente dedicate Mărțișorului, organizate în colaborare cu misiuni diplomatice, instituții culturale și parteneri locali din întreaga lume.
17:10
Ministerul Transporturilor a transmis, duminică, ce drepturi au pasagerii afectați de anularea zborurilor către și dinspre Orientul Mijlociu, în contextul deteriorării situației de securitate și al restricțiilor de spațiu aerian impuse în regiune.
Acum 12 ore
17:00
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor cu multă emoție pentru cele două triburi, la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare! # Jurnalul.ro
Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor.
16:50
Instagram va notifica părinții dacă adolescenții caută „în mod repetat” termeni legați de sinucidere # Jurnalul.ro
Instagram a anunțat joi că va începe să alerteze părinții dacă copiii caută în mod repetat termeni clar asociați cu sinuciderea sau automutilarea. Alertele vor fi trimise doar părinților care sunt înscriși în programul de supraveghere parentală al Instagram.
16:30
Bărbat atacat de un urs într-o pădure din Berislăveşti. A fost transportat la spital cu răni la spate # Jurnalul.ro
Un bărbat de 64 de ani din comuna Berislăveşti a ajuns duminică la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din localitate, informează reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea.
16:10
Criza din Iran produce efecte la București: „Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend” # Jurnalul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu produce efecte neașteptate la București. Un lider social democrat l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan pentru că nu a avut reacții în urma atacului asupra Iranului. „Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește”, a spus el.
16:10
Nicușor Dan, primul mesaj după atacurile din Orientul Mijlociu: România este în deplină siguranță # Jurnalul.ro
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, transmite președintele Nicușor Dan. Mesaj pentru românii blocați.
15:50
Roberta Metsola: Moartea ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran # Jurnalul.ro
Sfârşitul ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran, a afirmat preşedinta Parlamentului European într-o postare pe pe platforma X, afirmând că "după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate".
15:40
Numărul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36 # Jurnalul.ro
Alte două zboruri au fost anulate, duminică, de pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, acestea fiind ultimele curse care mai apăreau în programul din această seară, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
15:30
Trei zodii din horoscopul chinezesc se bucură de noroc și bunăstare în luna martie 2026, o perioadă în care energia astrală se schimbă semnificativ: luna trece de la Ji-Chou (Bivol) la Geng-Yin (Tigru).
15:10
Hamasul a condamnat duminică ca pe o "crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene, relatează AFP.
14:50
Putin descrie moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității # Jurnalul.ro
Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele președintelui iranian Pezeshkian pentru moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.
14:30
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat # Jurnalul.ro
Anul 1989 a legat destinele lui Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu. După vizita din februarie la București, viitorul lider suprem al Iranului l-a primit pe Ceaușescu la Teheran cu doar 8 zile înainte de execuția din 25 decembrie.
14:10
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.
13:50
Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului” # Jurnalul.ro
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.
13:30
Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe # Jurnalul.ro
Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu exclusiv acordat CNN.
