Doar un sfert dintre americani susțin atacul lui Trump asupra Iranului

Doar unul din patru americani aprobă loviturile SUA care au dus la moartea liderului Iranului, în timp ce aproximativ jumătate dintre respondenți – inclusiv unul din patru republicani – consideră că președintele Donald Trump este prea dispus să recurgă la forță militară.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro