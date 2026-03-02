BBC: JD Vance se vede, dar nu se aude de când a început operaţiunea din Iran

20:20

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment au fost primite 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt „de ordinul sutelor”. Ţărnea a explicat că acest număr nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. Potrivit lui Ţărnea, în acest moment, zborurile din ţările respective sunt imposibile