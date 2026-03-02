Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gândul, 2 martie 2026 05:10
Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament […]
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament […]
Trump vorbește despre victimele americane din Orientul Mijlociu: „Vom răzbuna fiecare viață” # Gândul
Donald Trump a susținut în cel mai recent discurs că SUA trebuie să se aștepte la pierderi mai mari înainte de încheierea operațiunilor militare în Iran. Acesta a îndemnat forțele de ordine din Iran să se predea pentru a nu se confrunta cu o „moarte sigură”. De asemenea, președintele a făcut apel la iranieni să-și […]
Declarații de ultimă oră. Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii anunță „măsuri de distrugere a capacității Iranului de a lansa rachete, drone” # Gândul
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au anunțat că „vor lua măsuri defensive pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”, potrivit unui comunicat comun publicat de serviciul de presă al guvernului german. Documentul arată că atacurile Iranului au afectat țări care nu au participat la operațiunea militară inițială a SUA și […]
Jaf sprințar în Piața Romană din București. O femeie a plecat la pas cu un televizor în cearceaf dintr-un apartament înciriat în sistem hotelier # Gândul
30 de secunde! De atât nevoie cel mai recent oaspete al unui apartament închiriat în regim hotelier să îi facă proprietarului o pagubă de zece ori mai mare decât banii pe care îi plătise pe închiriere. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere o arată pe clientă ieşind din locuință cu televizorul gazdei și cu […]
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027 # Gândul
Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminat, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului […]
S-a încheiat ședința Celulei de urgență de la MAE pe războiul din Iran. Oana Țoiu: „Cetățenii României sunt în siguranță” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut declarații imediat după încheierea ședinței Celulei de urgență de la MAE pe situația războiului din Iran. Oficiala a transmis că, din informațiile de care dispune până la acest moment, toți cetățenii români blocați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranță. Ministrul de Externe a transmis […]
Electrocasnicul pentru care plătești degeaba 25 lei în fiecare lună, pe factura la curentul electric # Gândul
Poate cel mai inutil electrocasnic din gospodărie, care practic mai mult ocupă locul din bucătărie, este și cel mai mare consumator de energie, cuptorul cu microunde. La mare modă la vremea lui, acum a devenit încă un consumator de curent ]n plus. De ce degeaba? Pentru că poți încălzi mâncare pe aragaz sau în cuptorul […]
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în luna martie 2026. Neti Sandu: „Vor atinge performanțe pe care nici nu și le imaginau” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc în atenție horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Din 18 februarie până pe 20 martie este perioada zodiei Pești. În acest interval au loc două evenimente majore, alături […]
Cum a ajuns o comună din Austria celebră la nivel mondial oferind terenuri gratuite familiilor # Gândul
O comună mică din Austria a ajuns pe harta mondială printr-o idee inedită: terenuri de construcție gratuite pentru cei dispuși să își construiască o casă de la zero și să își întemeieze o familie în paradis. O comună mică din Austria a decis să ofere terenuri de construcție gratuit celor care sunt dispuși să își […]
Marea Britanie a intrat oficial în război cu Iranul după ce ministerul britanic al Apărării a comunicat că forțele aviatice au efectuat cu succes o operațiune militară de apărare a Qatarului. Acestea s-au alăturat forțelor aeriene din Qatar și au doborât o dronă iraniană care se îndrepta către teritoriul țării din peninsula arabă. Incidentul s-a […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul # Gândul
Escaladarea conflictului din Iran și extinderea sa la nivel regional ar putea declanșa un șoc economic global. Poziția strategică a Iranului și influența sa asupra piețelor energetice transformă această regiune într-un punct strategic pentru economia globală. Gândul a stat de vorbă cu doi analiști economici pentru a explica efectele pe care conflictul le-ar putea avea […]
Atacurile iraniene declanşează un razboi neașteptat. Iancu Guda vs. Răzvan Pascu: „Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate” / „Frustrați și dezaxați” # Gândul
Economistul Iancu Guda a lansat un atac dur la adresa influencerului Răzvan Pascu în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor iraniene din Dubai. Răspunsul influencerului nu s-a lăsat mult așteptat. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Iancu Guda a criticat ideea conform căreia Dubai și Emiratele Arabe Unite pot fi asociate […]
MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment peste 1.000 de cetățeni români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, au cerut asistență consulară în ultimele 24 de ore. Purtătorul de cuvânt a explicat că numărul românilor nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. […]
Israelul a raportat 11 civili uciși în atacurile balistice iraniene, printre care și un bărbat în vârstă de 102 ani # Gândul
9 civili israelieni au fost uciși în cel mai recent atac cu rachete iraniene care a distrus o sinagogă. Alți 30 de au fost răniți în urma exploziei provocate de atacul balistic iranian. Potrivit unui centru medical din Tel Aviv, un bărbat de 102 ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu […]
Radu Miruță: Nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că, potrivit analizelor disponibile în acest moment, nu există indicii care să arate o amenințare militară directă asupra teritoriului României, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Radu Miruță a precizat, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu șeful Statului Major al Apărării și a […]
Un șofer din Constanța, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost sancționat cu o amendă de 7.000 de lei în urma unui control de rutină efectuat de polițiști. Incidentul a scos la iveală o serie de nereguli în cascadă și a generat o situație tensionată, preia Libertatea. Polițiștii rutieri au oprit vehiculul și au observat […]
Un oficial al apărării SUA a confirmat pentru Fox News că aviația militară a trimis patru bombardiere stealth B-2 în atacurile aeriene recente împotriva Iranului. Acestea au lansat mai multe bombe de aproape o tonă asupra bazelor balistice subterane din Iran. Știre în curs de actualizare
Friedrich Merz: „Poporul iranian are acum oportunitatea să decidă singur asupra conducerii sale politice” # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, în contextul eliminării lui Ali Khamenei, că poporul iranian are acum posibilitatea de a-și alege singur conducerea sa politică, deși viitorul structurilor politice din țară rămâne incert. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că, după eliminarea liderului iranian Ali Khamenei, poporul iranian are acum posibilitatea de a-și alege singur conducerea […]
Ce a putut păți o femeie care a omis să scaneze o cutiuță cu brânză topită într-un supermarcket din Germaia. Cum au reacționat nemții # Gândul
O clientă în vârstă de 63 de ani a fost oprită de personalul de securitate într-un supermarket din Hamburg după ce ar fi părăsit magazinul fără să scaneze un produs alimentar cu valoare redusă. Situația a generat reacții puternice în mediul online și a readus în discuție responsabilitățile consumatorilor, dar și practicile comercianților în astfel […]
„48 dintr-o lovitură”. Donald Trump raportează uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile împotriva Iranului: „Și ne mișcăm rapid” # Gândul
Președintele Donald Trump a raportat uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile americano-israeliene desfășurate în Iran. Printre aceștia se enumără liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad. „Nimeni nu poate crede ce succes am obținut, 48 de lideri s-au dus dintr-o singură lovitură. Și ne mișcăm rapid”, a […]
O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit # Gândul
Emily Susman, antreprenoare și autoare de cărți de bucate din Tulsa, Oklahoma, a reușit să slăbească 45 de kilograme și să economisească aproximativ 55.000 de dolari, după ce a decis să renunțe definitiv la alcool. Într-un articol publicat în „Business Insider”, ea a mărturisit că băuturile alcoolice au fost prezente în viața sa încă din adolescență. […]
Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție, să nu fi miliardar # Gândul
Suedia, o țară cu o coastă spectaculoasă și zeci de mii de insule le propune oamenilor obișnuiți o șansă din categoria o dată în viață: să devină „părinți” ai propriei insule, gretuit, pentru o perioadă limitată scrie bild.de. Campania exclude miliardarii! Suedia, care are nu mai puțin de 267.570 de insule, mai multe decât orice […]
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran # Gândul
Războiul nu este în niciun context ceva de care să te amuzi. Însă, atunci când nu-ţi mai rămâne nimic altceva, simţul umorului este singurul care face imaginaţia să evadeze dintr-un prezent sumbru. Nici atacul SUA-Israel asupra Iranului nu a rămas fără ecouri vesele, chiar dacă abia a izbucnit şi este încă în desfăşurare. Se pare […]
Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național” # Gândul
Armata României a transmis primul anunț oficial cu privire la impactul asupra securității României, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale spune că, în prezent, situația de securitate din Iran nu prezintă riscuri pentru teritoriul național. Potrivit cimunicatului oficial al MApN, forțele armate ale României supraveghează în mod constant mediile […]
Pentagonul confirmă că trei militari americani au fost uciși pe durata atacării Iranului. Alți cinci militari au fost răniți # Gândul
Comandamentul Central al Armatei SUA (Centcom) a raportat uciderea a 3 militari americani în urma atacării Iranului de sâmbătă dimineață. De asemenea, a raportat că au fost răniți alți cinci militari americani pe durata Operațiunii Epic Fury. Știre în curs de actualizare
Patru semne zodiacale sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt nativi cărora viața le surâde pe toate planurile, relatează Antena 1. Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul lui 2026 Rac Cu un val puternic de energie favorabilă în semnul dumneavoastră, anul 2026 vă găsește într-o formă de zile […]
Primăriile, consiliile județene, dar și companiile în care statul este acționar majoritar, încep să plătească abonamente la ChatGPT. Fenomenul a început să stârnească în mediul online nedumerire și îngrijorare. Cum iau șefii instituțiilor deciziile importante. Dacă se mai bazează pe expertiza umană calificată sau fac după cum le „spune” inteligența artificială, care uneori mai și […]
Studiu. Oamenii se știință au descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat # Gândul
Persoanele cu minți ascuțite la și 80 și 90 de ani – cunoscute sub numele de „SuperAgers” – produc de două ori mai mulți neuroni tineri decât adulții sănătoși din punct de vedere cognitiv și de 2,5 ori mai mulți decât persoanele cu boala Alzheimer, conform unui nou studiu. „Acest lucru arată că un creier […]
Profesorul Cristian Socol. Efectele războiului din Iran pe termen scurt, mediu și lung asupra economei globale # Gândul
Analiza consecințelor economice și sociale ale războiului din Orientul Mijlociu depinde structural de durata acestui conflict. Semn al creșterii incertitudinii, deja apar corecții bursiere, iar dolarul american și aurul cresc, ca și active de refugiu, transmite profesorul universitar Cristian Socol avertizează, într-o analiză exclusivă pentru MEDIAFAX. Într-un Scenariu pe termen scurt, în care războiul durează […]
Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune # Gândul
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a transmis că România nu se află sub nicio amenințare directă, chiar dacă situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat. Nicușor Dan a dat asigurări că România nu se află sub nicio amenințare directă „România este în deplină siguranță și nu se […]
Iranul a raportat că forțele armate iraniene au lovit unul dintre cele două portavioane SUA staționate în regiunea Orientului Mijlociu. Biroul de presă al Gardienilor a raportat că portavionul Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice. Știre în curs de actualizare Sursa Foto: Mediafax Foto
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile din războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții # Gândul
GÂNDUL transmite războiul în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații.
Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți # Gândul
Ciocniri între protestatari și forțele de ordine în fața consulatului Statelor Unite din Karachi, Pakistan. După ce mulțimea furioasă a spart geamurile, forțele de ordine au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a o dispersa, au declarat oficialii. Agenții de securitate ai consulatului american au deschis apoi focul asupra protestatarilor. Nouă persoane au fost ucise, […]
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, considerat cel mai mare dușman al Israelului, a fost ucis în atacurile israeliene desfășurate sâmbătă, la Teheran. Știre în curs de actualizare
După asasinarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, un raport al serviciului de informații central al SUA (CIA), citat de Reuters, arată că puterea în țară ar putea fi preluată de reprezentanți radicali ai Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). Raportul CIA arată că preluarea puterii în Iran de către figurile radicale din cadrul IRGC […]
Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor # Gândul
Românii încep deja să își facă planuri pentru zilele libere de Paște 2026, iar anul acesta veștile sunt bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi, ei vor avea parte de câteva zile de pauză la mijlocul primăverii. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru […]
Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara # Gândul
Alte două primării au ales să-şi unească destinele şi locuitorii, în procesul de reorganizare administrativă. Alte două localităţi conduse de liberali au decis comasarea: Veţel şi Peştişu Mic din judeţul Hunedoara. Două administrații liberale au făcut deja pași concreți spre reforma administrativă: Beltiug și Socond în Satu Mare, iar acum alte două administrații liberale au […]
În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi # Gândul
În timp ce autorităţile de la Bucureşti par să fie lovite brusc de muţenie, cele din Emiratele Arabe rezolvă problema românilor care aşteaptă un semn din ţară. Gândul a obţinut documentul prin care se certifică faptul că toate turiştilor, de cazare, până la redeschiderea aeroporturilor, vor fi suportate de către Departamentul de Cultură şi Turism […]
Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice. Președintele a convocat Consiliul de Securitate # Gândul
Într-un moment de escaladare fără precedent în conflictul din Orientul Mijlociu, autoritățile britanice au anunțat că Iranul a lansat două rachete în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice și aliate, în timp ce alte proiectile au vizat ținte multiple în regiune. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit că două rachete lansate […]
Inteligența artificială, precum ChatGPT, ridică numeroase semne de întrebare, inclusiv una la care nu se aștepta nimeni. Ar trebui să fim sau nu politicoși când vorbim cu AI? Este sau nu un reflex inutil folosirea unor expresii precum „te rog” sau „mulțumesc”. „Mulți oameni cred că există un set magic de cuvinte pe care le […]
O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului # Gândul
O navă aflată în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, potrivit Organizației Maritime Comerciale din Marea Britanie (UKMTO), relatează Al Jazerra. „Deși inițial s-a raportat că sala motoarelor era în flăcări, acum s-a anunțat că incendiul este sub control”, se arată în declarația publicată pe X, adăugându-se că autoritățile investighează incidentul. […]
Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul temporar al lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul # Gândul
Moartea lui Ali Khamenei a deschis cea mai delicată etapă politică din Iran din ultimele trei decenii. În centrul acestei tranziții se află un nume mai puțin cunoscut în afara țării, dar extrem de influent în interior: ayatollahul Alireza Arafi. Profilul său este mai puțin cunoscut publicului larg decât al altor oficiali, dar în interiorul […]
Persia, cunoscută și sub numele de Imperiul Achaemenid sau Imperiul Persan, a fost cel mai mare imperiu între anii 550 – 330 î.e.n. Alexandru cel Mare. El a înfrânt Persia și a pus capăt dominației acestei civilizații. Persia antică a fost un centru al culturii, religiei, științei, tehnologiei și artei. Multe dintre lucrurile și cunoștințele […]
Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul. Această fermă a dat lovitura în afaceri: abia mai face față comenzilor # Gândul
Într-un mic sat din sudul Spaniei se produce „primul caviar organic din lume”. La ferma de sturioni Caviar Riofrío, această delicatesă este obținută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare. Nu se adaugă aditivi, nici conservanți, după cum relatează un reportaj realizat de Euronews. Condițiile de producție sunt atent controlate la ferma din […]
Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru ARBITRAJELE slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor” # Gândul
Gigi Becali susține că cei de la CFR Cluj au ajuns în play-off cu arbitraje favorabile, orchestrate de oameni influenți. CFR Cluj s-a calificat în play-off după meciul cu Farul, partidă în care au fost două faze în care gazdele au cerut două penlaty-uri. FCSB e aproape de a pierde locul de play-off, iar Gigi […]
Intervenție a jandarmilor în comuna Berislăvești, după ce un bărbat a fost rănit de un urs. „În această dimineață, un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost rănit de un urs în timp ce se afla în zona împădurită Valea Ogrăzii, din satul Scăueni, comuna Berislăvești. Din primele informații, victima a suferit leziuni […]
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran # Gândul
Autorităţile din România păstrează tăcerea cu privire la situaţia românilor rămaşi blocaţi în schimbul de focuri din Dubai, în atacul SUA şi Israel asupra Iranului. Oamenii rămaşi captivi într-un război străin, peste graniţă, se agaţă de orice informaţie pe care ar putea s-o primească de la autorităţile din ţară cu privire la readucerea lor pe […]
Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este # Gândul
Piața imobiliară din București a venit cu o surpriză în plină criză economică: o garsonieră este scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro. Aceasta a devenit rapid subiect de discuții printre cei dornici de o locuință la cel mai mic preț posibil. Într-o perioadă în care costurile pentru trai sunt în creștere, iar TVA-ul majorat […]
