Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

Într-un mic sat din sudul Spaniei se produce „primul caviar organic din lume”. La ferma de sturioni Caviar Riofrío, această delicatesă este obținută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare. Nu se adaugă aditivi, nici conservanți, după cum relatează un reportaj realizat de Euronews. Condițiile de producție sunt atent controlate la ferma din […]