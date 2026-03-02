Marangozeria, arta construirii bărcilor de lemn, reînviată în Delta Dunării / ”Ne-am propus să integrăm și meșteșugul lemnului la modul general, să oferim o platformă de creativitate”
G4Media, 2 martie 2026 08:00
Alexandru Onofrei, fondatorul Asociației Nod în Papură, vrea să organizeze un atelier permanent de marangozerie, pentru copii și adulți, anunță Agenția de ăresă Rador, care citează Radio Constanța. În Delta Dunării, marangozeria, adică meșteșugul construirii bărcilor de lemn, este tot mai rar întâlnită și riscă să se piardă.Cu toate acestea, un tânăr din Sarichioi încearcă […]
• • •
Mărturii ale românilor blocați în Dubai: „Suntem îngrijorați și primim puține informații de la autoritățile naționale" / Zeci de elevi din Suceava și Vrancea plecați în excursie nu se pot întoarce acasă
Românii rămași blocați în țările din orientul Mijlociu, ale căror spații aeriene au fost închise după izbucnirea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului și a ripostelor Teheranului, sunt îngrijorați, își doresc să ajungă cât mai repede acasă și spun că nu primesc prea multe informații de la autoritățile de la București. Ștefan Amza este din județul Dolj […]
Trump, despre candidaţii la înlocuirea lui Ali Khamenei: Nu va putea fi nimeni dintre cei la care ne gândeam pentru că toţi sunt morţi. Chiar şi locurile doi şi trei sunt morţi
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaţilor pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran, informează EFE, citată de Agerpres. Într-un interviu acordat ABC News, Donald Trump a spus că au […]
EXCLUSIV VIDEO Reacția vicepreședintelui Samsung România după ce Apple a urcat pe primul loc în vânzările globale de smartphone-uri / Seria S25, vânzări cu 5% peste S24 / Fold 7 a depășit Flip 7
După un deceniu și jumătate de dominație, Samsung se află într-un moment de cotitură pe piața globală a smartphone-urilor. Potrivit datelor furnizate recent de Counterpoint Research, Apple a revenit pe primul loc în topul vânzărilor de telefoane la nivel mondial. Gigantul american a obținut o cotă de piață de 20% în 2025, comparativ cu 19% pentru […]
Tramvaiele din Timișoara, igienizate suplimentar după apariția unor imagini cu ploșnițe / Societatea dă asigurări că graficele de curățenie și igienizare sunt respectate strict
Societatea de Transport Public Timișoara a dispus verificări urgente și operațiuni preventive de dezinsecție pe toate liniile de tramvai, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu prezența unei ploșnițe într-un vehicul, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat că a demarat controale imediate în […]
Presa rusă, cu o zi înainte de război: Căderea Iranului amenință să devină pentru Rusia o catastrofă / Fără un Iran independent și prietenos, Rusia se va trezi într-o blocadă de transport
Eșecul negocierilor Iranului cu Statele Unite în legătură cu programul nuclear al Teheranului aduce lumea în pragul unui nou conflict, care pentru Rusia va fi unul existențial, scria publicația rusească Pravda pe 27 februarie, cu o zi înainte de atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Programul nuclear al Iranului nu a fost distrus Desfășurate la […]
Asociația Pro Infrastructură: cel puțin 18 luni de pauză la Centura Metropolitană a Clujului, în cel mai optimist scenariu / Avocat: Termenii „reziliere" și „denunțare" sunt folosiți greșit ca sinonime, poate genera confuzii serioase
Asociația Pro Infrastructură avertizează că proiectul Centurii Metropolitane Cluj intră într-o nouă perioadă de incertitudine, după ce Primăria Cluj-Napoca a confirmat denunțarea unilaterală a contractului semnat cu asocierea condusă de Dimex și lansarea, în 19 martie, a celei de-a patra licitații pentru realizarea obiectivului, anunță Actual de Cluj. Potrivit organizației, rezilierea nu închide conflictul juridic, […]
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului / Un prim grup de cetăţeni români – 300 – ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30. La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii […]
Un grup de prieteni au ridicat o cabană de la zero, în apropiere de Vârful Măgura (Sibiu) / Organizează tabere gratuite pentru copiii săraci și promovează turismul / „Am devenit părtași ai unui proiect unic în țară"
Un proiect făcut de oameni, pentru oameni. Așa ar putea fi descrisă în câteva cuvinte Căsuța din Munți care este situată în apropierea Vârfului Măgura din Munţii Cindrel, scrie Turnul Sfatului. Inițiată de Asociația Tur Alpin, un grup de pasionați ai muntelui, căsuța are un dublu scop, organizarea de tabere gratuite pentru copiii nevoiași și […]
România învinge Croația la Mondialul feminin de hochei pe gheață și promovează în Divizia II din Grupa B / Bulgaria a retrogradat în ultimul eșalon valoric
Echipa națională de hochei feminin a României a învins Croația, duminică seară, cu scorul de 5-2 (3-0, 1-0, 1-2), în ultimul meci al turneului organizat în Zagreb, din cadrul Campionatului Mondial – Divizia III / Grupa A, adjudecându-și prima poziție și, implicit, promovarea în eșalonul superior, anunță Mediafax. România a condus în prima treime cu […]
Presa maghiară: Brașov devine centru de prelucrare pentru Europa și SUA al metalelor rare din Groenlanda / Feldioara ar urma să găzduiască o nouă fabrică strategică
Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov, anunță Mediafax. Minereul va proveni din Groenlanda, iar producția va deservi Europa și Statele Unite, potrivit presei maghiare. România și compania americană Critical Metals au semnat un acord strategic. Fabrica urmează să fie construită la Feldioara, județul Brașov. La aceeași […]
Moțiunea simplă împotriva ministrului Culturii, dezbătută luni la Senat / Inițiatorii îl acuză pe Demeter Andras că se află în conflict de interese și a jignit artiștii
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, prin care îşi exprimă „dezaprobarea" faţă de modul în care gestionează „un domeniu esenţial pentru poporul român", va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ consultat de Agerpres. Intitulată '„Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire […]
O bază militară britanică din Cipru a fost lovită în această seară de un atac suspect cu drone, relatează Sky News. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Forțele noastre armate răspund la un atac suspectat a fi fost efectuat de o dronă asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, la miezul nopții, ora […]
Arhiepiscopul Budapestei, Péter Erdő, a fost aproape de a deveni noul papă / O carte scrisă de doi jurnaliști acreditați la Vatican descriu felul în care a fost ales Papa Leon al XIV-lea
Un volum recent tipărit aduce detalii inedite despre conclavul din mai 2025 în urma căruia Papa Leon al XIV-lea a devenit primul papă născut în Statele Unite în cei 2.000 de ani de istorie ai Bisericii Catolice, anunță Mediafax. Volumul, semnat de jurnaliștii Gerard O'Connell, corespondent al Vaticanului și Elisabetta Piqué, și colaboratoare CNN la […]
A treia zi de război. Schimb de focuri între Israelul și Hezbollahul din Liban / Conflictul se extinde după atacul asupra Iranului
Suntem în a treia zi a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, care se extind. Iată ce s-a întâmplat în ultimele ore, un scurt inventar realizat de BBC. Ora 7.05 Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susţine o conferinţă de presă luni dimineaţă (13 ora României), prima a unui oficial american de rang înalt de la […]
Dominoul dictatorilor căzuți. Rusia a pierdut încă un aliat-cheie și nu a ridicat un deget pentru a ajuta regimul din Iran
Bashar al-Assad, Nicolas Maduro și acum liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. În ultimele 18 luni, președintele rus Vladimir Putin a pierdut mai mulți aliați-cheie, iar Kremlinul nu a făcut nimic ca să-i salveze, arată o analiză France24. Teheranul a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Rusiei în invazia din Ucraina. Dar, […]
Președintele american Donald Trump a declarat a doua zi după atacul asupra Iranului că campania militară a SUA,
Îngrijorări majore pe piețele financiare dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește: petrol la 100 de dolari, inflație globală # G4Media
Conflictul din Orientul Mijlociu a trecut de la stadiul de risc marginal la preocupare majoră pentru piețele financiare globale. Moartea lui Khamenei, represaliile iraniene și blocarea Strâmtorii Ormuz schimbă calculele investitorilor, arată o analiză Reuters citată de Mediafax. Petrolul Brent crescuse deja cu o cincime în 2026, ajungând la 73 de dolari pe baril. Un […] © G4Media.ro.
Toţi cetăţenii României aflaţi în zonele afectate de conflictul din orientul mijlociu sunt în acest moment în siguranţă, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite Agerpres. „Prioritatea noastră rămâne siguranţa cetăţenilor noştri. Avem această informaţie importantă, mai ales pentru familiile cetăţenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident […] © G4Media.ro.
Autoritatea pentru Piața de Capital din Emiratele Arabe Unite a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și marți, 3 martie, inclusiv Bursa de Valori din Abu Dhabi și Piața Financiară din Dubai, transmite gulfnews.com Autoritatea a declarat că decizia a fost luată în conformitate cu mandatul său de reglementare […] © G4Media.ro.
BREAKING Prețul petrolului a crescut cu 10% și ar putea ajunge la 100 de dolari barilul. Rusia câștigă din majorarea de preț # G4Media
Prețul petrolului Brent a crescut cu 10% la deschiderea de duminică seară a burselor internaționale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, și a ajuns la circa 80 de dolari barilul, transmite Reuters, citat de presa israeliană Analiști citați de Reuters au declarat că prețul ar putea ajunge la 100 de dolari barilul dacă războiul se […] © G4Media.ro.
Românii din Dubai și Abu Dhabi țin legătura online în plină criză regională: „Să rămânem în case și să păstrăm calmul” / Zboruri anulate și planuri alternative, unii iau în calcul plecarea terestră spre Oman # G4Media
Comunitatea românilor din Emiratele Arabe Unite este activă pe rețelele sociale, începând de ieri, după atacurile lansate de Iran în contextul războiului din Orientul Mijlociu, care au dus la anularea zborurilor și la închiderea temporară a spațiului aerian. De ieri pe azi, grupul „Români în Dubai” a devenit un canal de comunicare pentru românii aflați […] © G4Media.ro.
Cartelul producătorilor de petrol Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează piețele # G4Media
Opec+ va crește producția de petrol după ce loviturile aeriene americano-israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Măsura are scopul de a calma piețele energetice volatile din Orientul Mijlociu și dincolo de regiune. Traderii au reacționat puternic la creșterea tensiunilor geopolitice și la perturbările din transportul maritim. Transportul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit dramatic. […] © G4Media.ro.
Un nou val de atacuri israeliene asupra Iranului / Un spital avariat, pacienții au fost evacuați din clădire – surse # G4Media
Armata israeliană a anunțat că a lovit astăzi zeci de centre de comandă militare iraniene, inclusiv sediul Gărzii Revoluționare, transmite Sky News. Dar a existat și un raport privind avarierea unei clădiri civile în Iran. Martori oculari au declarat agenției de știri Reuters că atacurile israeliene au lovit un spital din capitala Teheran. Spitalul a […] © G4Media.ro.
Aveți proprietăți imobiliare în Dubai? Ce impact va avea conflictul din Orientul Mijlociu asupra companiilor și investitorilor în Dubai și Abu Dhabi # G4Media
Brokerii imobiliari și dezvoltatorii din Dubai au declarat duminică că se așteaptă ca recentele creșteri ale vânzărilor de proprietăți din țară să scadă în săptămânile următoare din cauza războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, transmite Economedia. Economedia a scris anterior că piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă. Citește aici care […] © G4Media.ro.
300 de români din Israel vor fi repatriați prin Egipt. Alte sute de români sunt blocați în Emirate, Qatar și alte țări care și-au închis spațiile aeriene din cauza atacurilor Iranului # G4Media
Un grup format din 300 de cetăţeni români va părăsi Israelul şi va trece în Egipt, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, într-un briefing de presă susţinut duminică seara, potrivit Agerpres. „Aş începe cu o veste relativ bună, şi anume primul grup de cetăţeni români aflaţi într-una dintre aceste zone […] © G4Media.ro.
Înalt oficial din Israel: ”Loviturile din Teheran vor duce la prăbușirea regimului mai repede decât ne așteptam”. Iranienii vor primi ”curând” semnalul să iasă la proteste masive # G4Media
Un înalt oficial din Israel a declarat duminică pentru postul tv Channel 12, citat de Times of Israel, că regimul de la Teheran s-ar putea prăbuși mai rapid decât se anticipa. Israelul consideră că campania comună cu SUA împotriva Iranului progresează mai rapid decât fusese prevăzut și că regimul iranian are mari dificultăți să reziste. […] © G4Media.ro.
CIA l-a urmărit îndeaproape pe Khamenei timp de luni de zile / Era urmărit pas cu pas: unde locuia, cu cine se întâlnea, cum comunica – CNN # G4Media
Timp de luni de zile, agențiile de informații israeliene și americane — inclusiv CIA — l-au supravegheat în secret pe ayatollahul Ali Khamenei din Iran, așteptând momentul potrivit, relatează CNN. Ei îi monitorizau obiceiurile zilnice – unde locuia, cu cine se întâlnea, cum comunica și unde s-ar fi putut retrage în cazul unui atac, au […] © G4Media.ro.
Energia care rămâne în sat: cum pot comunitățile să producă energie pentru școală, iluminat public și primărie și să transforme panourile solare în dezvoltare locală # G4Media
Cum ar arăta tranziția energetică dacă nu ar mai începe din birouri centrale sau din strategiile marilor investitori, ci din curțile oamenilor? Dacă energia produsă într-un sat ar rămâne, în mod real, în beneficiul celor care locuiesc acolo? Cu peste 500 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru comunitățile de energie, România se află […] © G4Media.ro.
TAROM operează primele curse speciale Cairo–București pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # G4Media
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat duminică operarea unor zboruri speciale pentru repatrierea cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu, transmite Mediafax. După obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților egiptene pentru cursele speciale pe ruta Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Henri Coandă […] © G4Media.ro.
Planuri de urgență în Marea Britanie pentru evacuarea a zeci de mii de britanici blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Ministerul de Externe al Marii Britanii lucrează la planuri de urgență pentru evacuarea a zeci de mii de britanici care sunt blocați în Orientul Mijlociu, conform informațiilor obținute de Sky News. Aproximativ 76.000 de cetățeni britanici și-au înregistrat prezența în Orientul Mijlociu prin intermediul platformei online lansate de guvern după izbucnirea conflictului dintre Iran, Israel, […] © G4Media.ro.
Trump: ”Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă 9 nave iraniene, unele relativ mari şi importante. Le urmărim pe restul. Şi ele vor ajunge în curând pe fundul mării” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, într-un mesaj postat duminică pe reţeaua sa Truth Social, că ”nouă nave iraniene” au fost scufundate şi cartierul general al marinei iraniene a fost ”în mare parte distrus”, transmit AFP şi Reuters. ”Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă 9 nave iraniene, unele relativ mari şi […] © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, ședință cu vicepremierii și miniștrii relevanți pe tema românilor blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan va avea luni de la ora 9.30 o ședință cu vicepremierii și miniștrii relevanți pe tema românilor blocați în Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț al guvernului. La ședința convocată de premier vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării, Finanțelor. Reamintim că circa 1.000 de români, printre care și […] © G4Media.ro.
Administrația Națională de Meteorologie: Rezerva de apă în sol la grâul de toamnă, la nivel apropiat de optim. Deficite izolate în nord-vestul Banatului # G4Media
Rezerva de umiditate din sol, pe profilul 0–100 cm, în cultura grâului de toamnă se va situa în următoarele zile la valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a teritoriului agricol, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 28 februarie – 6 martie. Deficite de apă […] © G4Media.ro.
Două nave au fost lovite în apropierea Strâmtorii Ormuz / Temeri privind creșterea prețului petrolului / Pe aici se transportă 20% din petrolul și gazul mondial # G4Media
Cel puțin două nave au fost lovite de proiectile necunoscute în apropierea Strâmtorii Ormuz, în timp ce Iranul continuă să lanseze atacuri în Orientul Mijlociu ca răspuns la atacul continuu al SUA și Israelului împotriva sa, transmite BBC. O navă care naviga la est de ruta comercială vitală a fost lovită, în timp ce o […] © G4Media.ro.
Oslo, desemnat cel mai verde oraș european în Indexul Orașelor Verzi 2026 | 95% dintre locuitori au acces la spații verzi la 300 de metri # G4Media
Oslo s-a clasat pe primul loc în Indexul Orașelor Verzi realizat de Iglu Cruise, obținând un scor total de 77,3 puncte, potrivit datelor citate de Express și preluate de agenția de presă Mediafax. Clasamentul a evaluat principalele centre urbane pe baza mai multor indicatori: procentul suprafețelor verzi raportat la suprafața totală a orașului, accesibilitatea spațiilor […] © G4Media.ro.
Strategia Iranului de a ataca statele din Golf din Orientul Mijlociu este „bizară”. Aceasta este opinia unui analist, care a declarat pentru NBC News că această tactică riscă să se întoarcă împotriva Iranului. „Strategia iranienilor pare să fie aceea de a ataca aliații SUA din regiune, nu doar bazele americane”, a declarat H.A. Hellyer, cercetător […] © G4Media.ro.
Patriarhul Daniel cere sprijin pentru pictura Catedralei Naționale | Biserica a costat până acum 270 de milioane de euro, peste 200 de milioane din bani publici # G4Media
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, a îndemnat duminică la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale, transmite Agerpres. Acesta a explicat că, deși pictura Catedralei a fost sfințită în forma realizată până în prezent, lucrările nu sunt încă încheiate, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române. „Mai sunt părți din Catedrală care au […] © G4Media.ro.
A fost o noapte neliniștitoare în Emiratele Arabe Unite. Ultimele 36 de ore au fost înspăimântătoare, relatează corespondentul Sky News în Dubai. Sute de rachete și drone iraniene au fost interceptate în spațiul aerian al țării, valuri succesive de atacuri urmate de zgomote puternice. O alertă de urgență a avertizat cetățenii să se adăpostească la […] © G4Media.ro.
Netanyahu: „L-am eliminat pe Khamenei și zeci de oficiali iranieni de rang înalt”. Israelul anunță intensificarea loviturilor asupra Teheranului / Trump spune că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacuri # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane lansate împotriva Iranului, transmit AFP și Reuters. „L-am eliminat pe dictatorul Khamenei și zeci de oficiali de rang înalt ai regimului opresiv. Forțele noastre lovesc acum inima Teheranului cu o […] © G4Media.ro.
Cel puțin 153 de morți, inclusiv copii, după un atac asupra unei școli – oficiali iranieni # G4Media
Cel puțin 153 de persoane, inclusiv copii, au murit după ce un atac armat a lovit o școală din sudul Iranului, potrivit oficialilor iranieni. Iranul a dat vina pe SUA și Israel. Comandamentul Central al Armatei SUA (Centcom) a declarat că investighează rapoartele privind incidentul, în timp ce armata israeliană a declarat că „nu are […] © G4Media.ro.
MApN: Nu există o amenințare militară la adresa României în contextul evoluțiilor din Iran. Armata a crescut nivelul de vigilență # G4Media
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, potrivit datelor disponibile în acest moment, evoluția situației de securitate din Iran nu generează o amenințare militară la adresa teritoriului României. „Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului […] © G4Media.ro.
Mahmoud Ahmadinejad, fostul președinte al Iranului, a fost ucis în atacurile Israelului și SUA # G4Media
Mahmoud Ahmadinejad, fost președinte al Iranului, a fost ucis în atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra teritoriului iranian, potrivit relatărilor de duminică din presa iraniană. Informația a fost preluată și de publicații israeliene, care citează surse media din Iran. Potrivit acestora, Ahmadinejad – considerat în trecut unul dintre cei mai vehemenți adversari ai […] © G4Media.ro.
Cultura tăcerii în era confesiunii digitale: de ce pericolul real nu este că spunem prea mult, ci că spunem prea puțin # G4Media
Putem strâmba din nas la influenceri sau prieteni care „spun tot”, făcând glume despre „prea multe informații”. Și eu fac asta. Însă, deși e ușor să ironizăm confesiunile publice, e mai greu să vedem riscurile normalizării tăcerii: anxietăți nespuse, istorii de familie nerostite, mici omisiuni care fragilizează relațiile și mediul profesional. Disprețul față de „căutătorii […] © G4Media.ro.
BREAKING | Gardienii Revoluției din Iran susțin că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln cu patru rachete balistice # G4Media
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce lovituri aeriene israeliene şi americane l-au ucis pe ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, transmite AFP, transmite Agerpres. ”Portavionul american Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, au afirmat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat difuzat […] © G4Media.ro.
Summit de criză în Golf: monarhiile pregătesc un „răspuns unificat” după atacurile iraniene. Trei morți și zeci de răniți în EAU # G4Media
Țările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune de urgență prin videoconferință pentru a discuta un „răspuns unificat”, în a doua zi a loviturilor iraniene lansate ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP, citată de Agerpres. Potrivit unui diplomat din regiune, care a solicitat anonimatul, miniștrii de externe din cadrul Consiliul de […] © G4Media.ro.
Campion în acest weekend la turneul ATP de la Dubai, Daniil Medvedev este blocat în Emiratele Arabe Unite, transmite L’Equipe. Conflictul din Orientul Mijlociu l-a prins în Dubai pe fostul lider mondial. Sâmbătă, Medvedev a câștigat turneul fără să joace finala de la Dubai: adversarul Tallon Griekspoor a declarat forfait înainte de meci din cauza […] © G4Media.ro.
Prea des, aceste comportamente devin o scuză pentru a evita munca dificilă și inconfortabilă necesară menținerii relațiilor, atât personale, cât și profesionale, scrie NBC News. Atunci când predau seminarul „Leading Lives That Matter”, unul dintre subiectele care îi irită cel mai mult pe studenții mei este cel al relațiilor de familie. Din păcate, modul în […] © G4Media.ro.
Mesajul președintelui Nicușor Dan: România este în siguranță. Cetățenii români din Orientul Mijlociu, îndemnați să rămână calmi # G4Media
România nu se află sub nicio amenințare directă, în contextul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu, a transmis președintele, Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X. „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat […] © G4Media.ro.
AC Milan a redus diferența față de Interul lui Cristi Chivu înainte de „Derby della Madonnina” # G4Media
AC Milan a câștigat, scor 2-0, meciul cu Cremonese din deplasare și a redus la zece puncte diferența față de liderul Inter Milano. Duminica viitoare, de la ora 21:45, va avea loc Derby della Madonnina. Războiul lui Cristi Chivu cu contestatarii: „La Inter, nimic nu este suficient de bun” Milan a obținut victoria contra celor […] © G4Media.ro.
