Revenirea fenomenului „El Nino” ar putea aduce noi temperaturi globale record în a doua jumătate a lui 2026, avertizează meteorologii

21:10

Cum ar arăta tranziția energetică dacă nu ar mai începe din birouri centrale sau din strategiile marilor investitori, ci din curțile oamenilor? Dacă energia produsă într-un sat ar rămâne, în mod real, în beneficiul celor care locuiesc acolo? Cu peste 500 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru comunitățile de energie, România se află […] © G4Media.ro.