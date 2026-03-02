Doar unul din patru americani aprobă atacurile împotriva Iranului / 56% cred că Trump este prea dispus să folosească forţa militară (sondaj Reuters/Ipsos)
G4Media, 2 martie 2026 09:20
Doar unul din patru americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce aproximativ jumătate, inclusiv unul din patru republicani, consideră că preşedintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forţa militară, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat duminică, transmite Agerpres. Aproximativ 27% dintre respondenţi au aprobat atacurile, 43% le-au […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
09:40
Săptămână pe „minus” pentru tenisul feminin românesc: Coborâri în WTA pentru jucătoarele din TOP 200 # G4Media
Toate jucătoarele din România din TOP 200 WTA au înregistrat coborâri în ierarhia mondială în această săptămână. Jaqueline Cristian ocupă cel mai bun loc (35), ea fiind urmată de Sorana Cîrstea (38) și Gabriela Ruse (74). Jaqueline a coborât două locuri până pe 35, Sorana a pierdut 3 locuri și se găsește pe 38, iar […] © G4Media.ro.
09:40
Republica Islamică Iran a lansat drone și rachete balistice asupra țărilor vecine, inclusiv Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Iordania și Israel, ca răspuns la un atac comun al Israelului și Statelor Unite asupra teritoriului său. Țintele regimului au inclus nu numai bazele americane, ci și infrastructura civilă. Rachetele și lansatoarele Iranului au fost ținta […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:30
UE ar putea reduce cu o treime preţul bateriilor pentru vehiculele electrice dacă ar pune în aplicare planul „Fabricat în Europa” # G4Media
Creşterea producţiei în Europa ar putea reduce diferenţa de cost dintre bateriile fabricate în UE şi cele provenite din China până la aproximativ 30%, de la 90% în prezent, a calculat ONG-ul Transport & Environment într-un raport publicat luni, îndemnând UE să sprijine sectorul prin planul său „Fabricat în Europa”, transmite Reuters, preluată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
09:30
VIDEO Sal da Vinci, un napolitan de 50 de ani a câștigat Sanremo 2026 / A fost respins la preselecții de 13 ori / ”E victoria tuturor celor care au perseverat în urmărirea unui vis” # G4Media
Când Laura Pausini a anunțat numele său ca fiind câștigător, Sal da Vinci a căzut în genunchi și apoi a mărturisit în șoaptă: „Nu înțeleg nimic!” Dar apoi s-a ridicat și a cântat piesa sa „Per sempre sì” cu o energie de nedescris, care a devenit un hit încă de la prima ascultare, notează ANSA […] © G4Media.ro.
09:30
VIDEO Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare # G4Media
Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare a Statelor Unite, potrivit unor videoclipuri apărute în mediul online, relatează CNN, citată de Mediafax. Imaginile analizate de CNN surprind un avion cuprins de flăcări, aflat într-o cădere necontrolată, care se prăbușește în spirală. Potrivit geolocalizării realizate de jurnaliștii americani, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:20
Doar unul din patru americani aprobă atacurile împotriva Iranului / 56% cred că Trump este prea dispus să folosească forţa militară (sondaj Reuters/Ipsos) # G4Media
Doar unul din patru americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce aproximativ jumătate, inclusiv unul din patru republicani, consideră că preşedintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forţa militară, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat duminică, transmite Agerpres. Aproximativ 27% dintre respondenţi au aprobat atacurile, 43% le-au […] © G4Media.ro.
09:20
Revenirea fenomenului „El Nino” ar putea aduce noi temperaturi globale record în a doua jumătate a lui 2026, avertizează meteorologii # G4Media
Fenomenul climatic natural El Nino ar putea reveni în a doua jumătate a anului 2026, existând riscul ca temperaturile globale să crească până la noi niveluri record, transmite AFP. Există o probabilitate de 50% până la 60% ca fenomenul climatic El Nino să se dezvolte între lunile iulie şi septembrie, a estimat în ianuarie Administraţia […] © G4Media.ro.
09:00
Paradoxul din Derby: Chivu a transformat o înfrângere cu Milan într-o defilare istorică spre titlu # G4Media
Interul pregătit de Cristi Chivu a avut rezultate extraodinare după derbiul pierdut contra celor de la AC Milan. A fost momentul în care trupa de pe Giuseppe Meazza a trecut la un alt nivel, iar acum are un avantaj impresionant de zece puncte în fruntea ierarhiei din Serie A. Inter a pierdut în toamna anului […] © G4Media.ro.
09:00
Ministrul de externe iranian se adresează ONU şi avertizează asupra unor consecinţe profunde pentru cei responsabili de atacuri # G4Media
Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a adresat luni în mod oficial ONU pentru a informa despre „consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la asasinarea ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel, informează EFE, citată de Agerpres. „Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:50
Barry Hawkins a câștigat Welsh Open la snooker după o finală pe care a controlat-o contra lui Jack Lisowski. S-a încheiat 9-5 pentru Barry, iar jucătorul în vârstă de 46 de ani a plecat acasă cu premiul cel mare în valoare de £100,000. Echilibru a fost în finala de duminică doar la 1-1. În rest, […] © G4Media.ro.
08:50
Britanicii, consultați timp de trei luni pentru interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețele sociale # G4Media
Guvernul britanic începe luni o consultare de trei luni privind accesul persoanelor sub 16 ani la reţelele sociale şi alte platforme online, potrivit BBC, citată de Rador. Posibilitatea unei interdicţii totale pentru minorii sub 16 ani a dominat titlurile, dar executivul doreşte să audă opinii şi despre alte propuneri. Acestea includ o interdicţie pe timpul […] © G4Media.ro.
08:50
ANALIZĂ Cât ar costa blocajul din Strâmtoarea Ormuz / Un șoc de 13% pentru economia globală / Peste 250 de nave sunt în așteptare în strâmtoare, după atacul american și israelian asupra Iranului # G4Media
Contractele futures pentru țițeiul Brent s-au tranzacționat luni cu peste 7% în creștere, depășind 77 de dolari pe baril, după o creștere anterioară de aproape 19%, de la începutul anului, atingând cel mai înalt nivel din ianuarie 2025, anunță președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță într-o analiză privind efectul asupra prețului petrolului după atacul concertat […] © G4Media.ro.
08:40
Nominalizările ministrului Justiției pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, așteptate astăzi # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), transmite Agerpres. Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată în perioada […] © G4Media.ro.
08:30
Cele mai grave temeri legate de prețul petrolului încă nu s-au materializat / Creștere de 7% față de nivelul maxim înregistrat vineri # G4Media
Pe lângă preocuparea principală pentru siguranța oamenilor, atacurile militare din Orientul Mijlociu au stârnit și îngrijorări cu privire la prețul petrolului. O creștere susținută ar putea agrava criza costului vieții, relatează Sky News. Până în prezent, scenariul cel mai pesimist nu s-a concretizat, iar prețul petrolului pare să fi rămas în jurul valorii de 77,50 […] © G4Media.ro.
08:30
Cursele speciale pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români au fost amânate pentru seara zilei de luni, potrivit Companiei Tarom. Decizia a fost luată din cauza dificultăților de transport între Israel și Egipt, dar și de formalitățile de vamă care au dus la întârzierea pasagerilor, transmite MEDIAFAX. „Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară […] © G4Media.ro.
08:30
FCSB, campioana în exercițiu, a ratat prezența în play-off-ul Superligii României la fotbal. Victoria de la Arad cu UTA, scor 4-2, nu a ajutat în vreun fel echipa bucureșteană să mai prindă unul din primele șase locuri din clasament. „E tare rușinos”, a spus Florin Tănase. Victoria de la Arad a fost una fără ecou […] © G4Media.ro.
08:10
Mărturii ale românilor blocați în Dubai: „Suntem îngrijorați și primim puține informații de la autoritățile naționale” / Zeci de elevi din Suceava și Vrancea plecați în excursie nu se pot întoarce acasă # G4Media
Românii rămași blocați în țările din orientul Mijlociu, ale căror spații aeriene au fost închise după izbucnirea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului și a ripostelor Teheranului, sunt îngrijorați, își doresc să ajungă cât mai repede acasă și spun că nu primesc prea multe informații de la autoritățile de la București. Ștefan Amza este din județul Dolj […] © G4Media.ro.
08:10
Trump, despre candidaţii la înlocuirea lui Ali Khamenei: Nu va putea fi nimeni dintre cei la care ne gândeam pentru că toţi sunt morţi. Chiar şi locurile doi şi trei sunt morţi # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaţilor pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran, informează EFE, citată de Agerpres. Într-un interviu acordat ABC News, Donald Trump a spus că au […] © G4Media.ro.
08:00
Marangozeria, arta construirii bărcilor de lemn, reînviată în Delta Dunării / ”Ne-am propus să integrăm și meșteșugul lemnului la modul general, să oferim o platformă de creativitate” # G4Media
Alexandru Onofrei, fondatorul Asociației Nod în Papură, vrea să organizeze un atelier permanent de marangozerie, pentru copii și adulți, anunță Agenția de ăresă Rador, care citează Radio Constanța. În Delta Dunării, marangozeria, adică meșteșugul construirii bărcilor de lemn, este tot mai rar întâlnită și riscă să se piardă.Cu toate acestea, un tânăr din Sarichioi încearcă […] © G4Media.ro.
08:00
EXCLUSIV VIDEO Reacția vicepreședintelui Samsung România după ce Apple a urcat pe primul loc în vânzările globale de smartphone-uri / Seria S25, vânzări cu 5% peste S24 / Fold 7 a depășit Flip 7 # G4Media
După un deceniu și jumătate de dominație, Samsung se află într-un moment de cotitură pe piața globală a smartphone-urilor. Potrivit datelor furnizate recent de Counterpoint Research, Apple a revenit pe primul loc în topul vânzărilor de telefoane la nivel mondial. Gigantul american a obținut o cotă de piață de 20% în 2025, comparativ cu 19% pentru […] © G4Media.ro.
08:00
Tramvaiele din Timișoara, igienizate suplimentar după apariția unor imagini cu ploșnițe / Societatea dă asigurări că graficele de curățenie și igienizare sunt respectate strict # G4Media
Societatea de Transport Public Timișoara a dispus verificări urgente și operațiuni preventive de dezinsecție pe toate liniile de tramvai, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu prezența unei ploșnițe într-un vehicul, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat că a demarat controale imediate în […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:50
Presa rusă, cu o zi înainte de război: Căderea Iranului amenință să devină pentru Rusia o catastrofă / Fără un Iran independent și prietenos, Rusia se va trezi într-o blocadă de transport # G4Media
Eșecul negocierilor Iranului cu Statele Unite în legătură cu programul nuclear al Teheranului aduce lumea în pragul unui nou conflict, care pentru Rusia va fi unul existențial, scria publicația rusească Pravda pe 27 februarie, cu o zi înainte de atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Programul nuclear al Iranului nu a fost distrus Desfășurate la […] © G4Media.ro.
07:40
Asociația Pro Infrastructură: cel puțin 18 luni de pauză la Centura Metropolitană a Clujului, în cel mai optimist scenariu / Avocat: Termenii „reziliere” și „denunțare” sunt folosiți greșit ca sinonime, poate genera confuzii serioase # G4Media
Asociația Pro Infrastructură avertizează că proiectul Centurii Metropolitane Cluj intră într-o nouă perioadă de incertitudine, după ce Primăria Cluj-Napoca a confirmat denunțarea unilaterală a contractului semnat cu asocierea condusă de Dimex și lansarea, în 19 martie, a celei de-a patra licitații pentru realizarea obiectivului, anunță Actual de Cluj. Potrivit organizației, rezilierea nu închide conflictul juridic, […] © G4Media.ro.
07:40
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului / Un prim grup de cetăţeni români – 300 – ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30. La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii […] © G4Media.ro.
07:30
Un grup de prieteni au ridicat o cabană de la zero, în apropiere de Vârful Măgura (Sibiu) / Organizează tabere gratuite pentru copiii săraci și promovează turismul / „Am devenit părtași ai unui proiect unic în țară” # G4Media
Un proiect făcut de oameni, pentru oameni. Așa ar putea fi descrisă în câteva cuvinte Căsuța din Munți care este situată în apropierea Vârfului Măgura din Munţii Cindrel, scrie Turnul Sfatului. Inițiată de Asociația Tur Alpin, un grup de pasionați ai muntelui, căsuța are un dublu scop, organizarea de tabere gratuite pentru copiii nevoiași și […] © G4Media.ro.
07:30
România învinge Croația la Mondialul feminin de hochei pe gheață și promovează în Divizia II din Grupa B / Bulgaria a retrogradat în ultimul eșalon valoric # G4Media
Echipa națională de hochei feminin a României a învins Croația, duminică seară, cu scorul de 5-2 (3-0, 1-0, 1-2), în ultimul meci al turneului organizat în Zagreb, din cadrul Campionatului Mondial – Divizia III / Grupa A, adjudecându-și prima poziție și, implicit, promovarea în eșalonul superior, anunță Mediafax. România a condus în prima treime cu […] © G4Media.ro.
07:20
Presa maghiară: Brașov devine centru de prelucrare pentru Europa și SUA al metalelor rare din Groenlanda / Feldioara ar urma să găzduiască o nouă fabrică strategică # G4Media
Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov, anunță Mediafax. Minereul va proveni din Groenlanda, iar producția va deservi Europa și Statele Unite, potrivit presei maghiare. România și compania americană Critical Metals au semnat un acord strategic. Fabrica urmează să fie construită la Feldioara, județul Brașov. La aceeași […] © G4Media.ro.
07:20
Moțiunea simplă împotriva ministrului Culturii, dezbătută luni la Senat / Inițiatorii îl acuză pe Demeter Andras că se află în conflict de interese și a jignit artiștii # G4Media
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, prin care îşi exprimă „dezaprobarea” faţă de modul în care gestionează „un domeniu esenţial pentru poporul român”, va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ consultat de Agerpres. Intitulată ‘„Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire […] © G4Media.ro.
07:20
O bază militară britanică din Cipru a fost lovită în această seară de un atac suspect cu drone, relatează Sky News. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Forțele noastre armate răspund la un atac suspectat a fi fost efectuat de o dronă asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, la miezul nopții, ora […] © G4Media.ro.
07:10
Arhiepiscopul Budapestei, Péter Erdő, a fost aproape de a deveni noul papă / O carte scrisă de doi jurnaliști acreditați la Vatican descriu felul în care a fost ales Papa Leon al XIV-lea # G4Media
Un volum recent tipărit aduce detalii inedite despre conclavul din mai 2025 în urma căruia Papa Leon al XIV-lea a devenit primul papă născut în Statele Unite în cei 2.000 de ani de istorie ai Bisericii Catolice, anunță Mediafax. Volumul, semnat de jurnaliștii Gerard O’Connell, corespondent al Vaticanului și Elisabetta Piqué, și colaboratoare CNN la […] © G4Media.ro.
07:10
A treia zi de război. Schimb de focuri între Israelul și Hezbollahul din Liban / Conflictul se extinde după atacul asupra Iranului # G4Media
Suntem în a treia zi a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, care se extind. Iată ce s-a întâmplat în ultimele ore, un scurt inventar realizat de BBC. Ora 7.05 Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susţine o conferinţă de presă luni dimineaţă (13 ora României), prima a unui oficial american de rang înalt de la […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Dominoul dictatorilor căzuți. Rusia a pierdut încă un aliat-cheie și nu a ridicat un deget pentru a ajuta regimul din Iran # G4Media
Bashar al-Assad, Nicolas Maduro și acum liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. În ultimele 18 luni, președintele rus Vladimir Putin a pierdut mai mulți aliați-cheie, iar Kremlinul nu a făcut nimic ca să-i salveze, arată o analiză France24. Teheranul a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Rusiei în invazia din Ucraina. Dar, […] © G4Media.ro.
22:50
Președintele american Donald Trump a declarat a doua zi după atacul asupra Iranului că campania militară a SUA, desfășurată în parteneriat cu Israelul, ar putea dura până la patru săptămâni. „Întotdeauna a fost un proces de patru săptămâni… Este o țară mare. Va dura patru săptămâni — sau mai puțin”, a spus Trump pentru Daily […] © G4Media.ro.
22:30
Îngrijorări majore pe piețele financiare dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește: petrol la 100 de dolari, inflație globală # G4Media
Conflictul din Orientul Mijlociu a trecut de la stadiul de risc marginal la preocupare majoră pentru piețele financiare globale. Moartea lui Khamenei, represaliile iraniene și blocarea Strâmtorii Ormuz schimbă calculele investitorilor, arată o analiză Reuters citată de Mediafax. Petrolul Brent crescuse deja cu o cincime în 2026, ajungând la 73 de dolari pe baril. Un […] © G4Media.ro.
22:30
Toţi cetăţenii României aflaţi în zonele afectate de conflictul din orientul mijlociu sunt în acest moment în siguranţă, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite Agerpres. „Prioritatea noastră rămâne siguranţa cetăţenilor noştri. Avem această informaţie importantă, mai ales pentru familiile cetăţenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident […] © G4Media.ro.
22:20
Autoritatea pentru Piața de Capital din Emiratele Arabe Unite a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și marți, 3 martie, inclusiv Bursa de Valori din Abu Dhabi și Piața Financiară din Dubai, transmite gulfnews.com Autoritatea a declarat că decizia a fost luată în conformitate cu mandatul său de reglementare […] © G4Media.ro.
22:10
BREAKING Prețul petrolului a crescut cu 10% și ar putea ajunge la 100 de dolari barilul. Rusia câștigă din majorarea de preț # G4Media
Prețul petrolului Brent a crescut cu 10% la deschiderea de duminică seară a burselor internaționale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, și a ajuns la circa 80 de dolari barilul, transmite Reuters, citat de presa israeliană Analiști citați de Reuters au declarat că prețul ar putea ajunge la 100 de dolari barilul dacă războiul se […] © G4Media.ro.
22:10
Românii din Dubai și Abu Dhabi țin legătura online în plină criză regională: „Să rămânem în case și să păstrăm calmul” / Zboruri anulate și planuri alternative, unii iau în calcul plecarea terestră spre Oman # G4Media
Comunitatea românilor din Emiratele Arabe Unite este activă pe rețelele sociale, începând de ieri, după atacurile lansate de Iran în contextul războiului din Orientul Mijlociu, care au dus la anularea zborurilor și la închiderea temporară a spațiului aerian. De ieri pe azi, grupul „Români în Dubai” a devenit un canal de comunicare pentru românii aflați […] © G4Media.ro.
21:50
Cartelul producătorilor de petrol Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează piețele # G4Media
Opec+ va crește producția de petrol după ce loviturile aeriene americano-israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Măsura are scopul de a calma piețele energetice volatile din Orientul Mijlociu și dincolo de regiune. Traderii au reacționat puternic la creșterea tensiunilor geopolitice și la perturbările din transportul maritim. Transportul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit dramatic. […] © G4Media.ro.
21:50
Un nou val de atacuri israeliene asupra Iranului / Un spital avariat, pacienții au fost evacuați din clădire – surse # G4Media
Armata israeliană a anunțat că a lovit astăzi zeci de centre de comandă militare iraniene, inclusiv sediul Gărzii Revoluționare, transmite Sky News. Dar a existat și un raport privind avarierea unei clădiri civile în Iran. Martori oculari au declarat agenției de știri Reuters că atacurile israeliene au lovit un spital din capitala Teheran. Spitalul a […] © G4Media.ro.
21:50
Aveți proprietăți imobiliare în Dubai? Ce impact va avea conflictul din Orientul Mijlociu asupra companiilor și investitorilor în Dubai și Abu Dhabi # G4Media
Brokerii imobiliari și dezvoltatorii din Dubai au declarat duminică că se așteaptă ca recentele creșteri ale vânzărilor de proprietăți din țară să scadă în săptămânile următoare din cauza războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, transmite Economedia. Economedia a scris anterior că piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă. Citește aici care […] © G4Media.ro.
21:30
300 de români din Israel vor fi repatriați prin Egipt. Alte sute de români sunt blocați în Emirate, Qatar și alte țări care și-au închis spațiile aeriene din cauza atacurilor Iranului # G4Media
Un grup format din 300 de cetăţeni români va părăsi Israelul şi va trece în Egipt, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, într-un briefing de presă susţinut duminică seara, potrivit Agerpres. „Aş începe cu o veste relativ bună, şi anume primul grup de cetăţeni români aflaţi într-una dintre aceste zone […] © G4Media.ro.
21:30
Înalt oficial din Israel: ”Loviturile din Teheran vor duce la prăbușirea regimului mai repede decât ne așteptam”. Iranienii vor primi ”curând” semnalul să iasă la proteste masive # G4Media
Un înalt oficial din Israel a declarat duminică pentru postul tv Channel 12, citat de Times of Israel, că regimul de la Teheran s-ar putea prăbuși mai rapid decât se anticipa. Israelul consideră că campania comună cu SUA împotriva Iranului progresează mai rapid decât fusese prevăzut și că regimul iranian are mari dificultăți să reziste. […] © G4Media.ro.
21:20
CIA l-a urmărit îndeaproape pe Khamenei timp de luni de zile / Era urmărit pas cu pas: unde locuia, cu cine se întâlnea, cum comunica – CNN # G4Media
Timp de luni de zile, agențiile de informații israeliene și americane — inclusiv CIA — l-au supravegheat în secret pe ayatollahul Ali Khamenei din Iran, așteptând momentul potrivit, relatează CNN. Ei îi monitorizau obiceiurile zilnice – unde locuia, cu cine se întâlnea, cum comunica și unde s-ar fi putut retrage în cazul unui atac, au […] © G4Media.ro.
21:10
Energia care rămâne în sat: cum pot comunitățile să producă energie pentru școală, iluminat public și primărie și să transforme panourile solare în dezvoltare locală # G4Media
Cum ar arăta tranziția energetică dacă nu ar mai începe din birouri centrale sau din strategiile marilor investitori, ci din curțile oamenilor? Dacă energia produsă într-un sat ar rămâne, în mod real, în beneficiul celor care locuiesc acolo? Cu peste 500 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru comunitățile de energie, România se află […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:30
TAROM operează primele curse speciale Cairo–București pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # G4Media
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat duminică operarea unor zboruri speciale pentru repatrierea cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu, transmite Mediafax. După obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților egiptene pentru cursele speciale pe ruta Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Henri Coandă […] © G4Media.ro.
20:30
Planuri de urgență în Marea Britanie pentru evacuarea a zeci de mii de britanici blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Ministerul de Externe al Marii Britanii lucrează la planuri de urgență pentru evacuarea a zeci de mii de britanici care sunt blocați în Orientul Mijlociu, conform informațiilor obținute de Sky News. Aproximativ 76.000 de cetățeni britanici și-au înregistrat prezența în Orientul Mijlociu prin intermediul platformei online lansate de guvern după izbucnirea conflictului dintre Iran, Israel, […] © G4Media.ro.
20:20
Trump: ”Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă 9 nave iraniene, unele relativ mari şi importante. Le urmărim pe restul. Şi ele vor ajunge în curând pe fundul mării” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, într-un mesaj postat duminică pe reţeaua sa Truth Social, că ”nouă nave iraniene” au fost scufundate şi cartierul general al marinei iraniene a fost ”în mare parte distrus”, transmit AFP şi Reuters. ”Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă 9 nave iraniene, unele relativ mari şi […] © G4Media.ro.
20:20
Premierul Bolojan, ședință cu vicepremierii și miniștrii relevanți pe tema românilor blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan va avea luni de la ora 9.30 o ședință cu vicepremierii și miniștrii relevanți pe tema românilor blocați în Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț al guvernului. La ședința convocată de premier vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării, Finanțelor. Reamintim că circa 1.000 de români, printre care și […] © G4Media.ro.
20:00
Administrația Națională de Meteorologie: Rezerva de apă în sol la grâul de toamnă, la nivel apropiat de optim. Deficite izolate în nord-vestul Banatului # G4Media
Rezerva de umiditate din sol, pe profilul 0–100 cm, în cultura grâului de toamnă se va situa în următoarele zile la valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a teritoriului agricol, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 28 februarie – 6 martie. Deficite de apă […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.