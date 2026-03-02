Totul pentru muzică
RFI, 2 martie 2026 08:10
Jeisson Duthel, cunoscut sub numele de artist JSON, este un compozitor francez de 23 de ani, originar din Saint-Étienne, care locuiește la București de un an și câteva luni. Pianist de formație, JSON compune atât rap, pop, muzică electronică, soul și funk, cât și muzică de film.
• • •
Acum 15 minute
08:10
Acum 2 ore
07:10
Dacă privești datele de buget din prima lună a anului, îți vine să te ciupești să vezi dacă visezi sau nu! De ani de zile, nu a mai fost o lună care să arate precum ianuarie 2026. Adică, excedent bugetar și nu neglijabil, 845 milioane de lei, plus o reducere a cheltuielilor totale și a celor curente. De exemplu, cheltuielile bugetare au scăzut cu 6%, față de aceeași lună a anului trecut. Să mai adăugăm că veniturile au crescut cu 18%.
Acum 24 ore
16:40
Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă" # RFI
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis primul mesaj după atacul SUA-Israel asupra Iranului. Potrivit președintelui, România se află "în afara oricărui pericol".
13:30
Victor Negrescu, despre dezvoltarea societății: „Poți să ai creștere economică și să nu ai dezvoltare” # RFI
Ce contribuie la buna dezvoltare a unei societăți - creșterea economică, investițiile sau instituțiile competente? Tema a fost dezbătută de europarlamentarul Victor Negrescu și dr. Dragoș-Adrian Bantaș în volumul „De ce se dezvoltă societățile diferit?". La dezbaterea de la lansarea acestei cărți, Victor Negrescu a insistat asupra unei idei pe care o consideră esențială: dezvoltarea nu poate fi redusă la cifre.
Ieri
16:30
Grindeanu, un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție" # RFI
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă la Forumul Național al PES activists, că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. El a adăugat că este momentul să se evalueze "ce a mers bine și ce a mers prost" în cele nouă luni de guvernare, o analiză care va începe cu activitatea miniștrilor social-democrați, transmite Agerpres.
14:50
Discuția despre alegerea primarilor în două tururi revine constant în spațiul public înaintea fiecărui ciclu electoral. În Parlament există deja mai multe inițiative legislative în acest sens, însă principalii opozanți ai revenirii la sistemul folosit până în 2012 sunt Partidul Social Democrat (PSD) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR). Cu toate acestea, teoretic s-ar putea contura o majoritate parlamentară cu PNL. Întrebarea esențială este însă: se dorește cu adevărat o creștere a legitimității aleșilor locali?
13:00
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români să evite orice deplasare în Israel, pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate din Orientul Mijlociu. Nivelul de alertă a fost ridicat la 8 din 9. Se recomandă evitarea oricărei călătorii, iar spațiul aerian israelian este, în prezent, închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.
11:40
Patru ani de la activarea Forței de Reacție a NATO: Franța își reafirmă sprijinul pentru Flancul estic # RFI
La patru ani de la prima activare a Forței de Reacție a NATO pentru apărarea Flancului estic, Franța își reconfirmă sprijinul pe termen lung pentru securitatea României și pentru consolidarea posturii aliate în regiune, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ambasadei Franței la București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Anunțul denunțării unilaterale a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. În cazul acestei centuri, există o anchetă penală derulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.
16:20
Guvernul a adoptat ordonanţa care prevede reduceri la impozite locale în cazul persoanelor cu handicap, dar şi în cazul clădirilor vechi # RFI
Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă care prevede reduceri de 15% şi 25% la impozitele pentru clădirile vechi şi reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri şi maşini datorate pe perssoanele cu handicap. De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autorităţile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii.
15:50
Pe 3 februarie, s-a întâmplat un eveniment surpriză. Evenimentul concept Who’s On Stage a invitat spectatorii la J'ai Bistrot pentru trei momente artistice: un performance de teatru-dans, un moment solo și un concert, și cu toate că nu a fost cunoscută distribuția afișului, toate locurile au fost ocupate. Acum ne pregătim de Who's On Stage?, ediția a 2-a. Vorbim cu parte din inițiatorii acestui demers: Bogdan Munteanu, Cristina Choleva și Răzvan Patachi.
15:00
Deborah Nemțanu (vioară), Dana Ciocârlie (pian) și Diana Ligeti (violoncel), trei muziciene românce care și-au desăvârșit carierele pe marile scene ale Franței, se reunesc pentru prima dată la București pe 4 martie 2026, sub cupola Ateneului Român, cu ocazia concertului Musique & Solidarité, concert care marchează 30 de ani de activitate ai de Fundației SERA România. Vorbim despre acest eveniment cu Bogdan Simion, director executiv SERA România.
14:30
Timișoara a fost, pentru câteva zile, un laborator de idei despre cum ar putea arăta orașele viitorului. Ingineri, designeri, arhitecți și profesioniști din zona culturală au lucrat împreună la prima ediție din România a Circular Cultures Design School, un program inițiat de British Council. Întrebarea e simplă: cum folosim mai bine ceea ce avem deja și cum construim orașe mai sustenabile, fără să pierdem identitatea locului?
14:10
Reforma administrativă este un subiect discutat de ani buni în România, dar rareori vedem inițiative concrete la nivel local. În Timiș, cinci comune au decis să încerce o formulă nouă: nu fuziune, nu comasare, ci asociere într-un consorțiu administrativ care să le permită să depună proiecte și să gestioneze în comun anumite servicii publice.
14:10
Rectorii a două mari universități din Iași neagă categoric faptul că ar fi discutat cu premierul Ilie Bolojan despre reducerea sporului pentru doctorat. Ilie Bolojan s-a întâlnit pe 20 ianuarie cu membrii Consiliului Național al Rectorilor (CNR) pentru a discuta bugetul educației și cercetării pentru anul 2026, însă rectorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” și ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” îl contrazic.
13:50
Noua legislație îi permite acest lucru, deoarece operatorii licențiați trebuie să obțină acum o autorizație de funcționare de la primăria localității unde își desfășoară activitatea.Sociologul Ștefan Cojocaru spune că măsura e bună, crede însă că jocurile de noroc vor prospera în online.
12:40
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El apreciază că ”recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”, dar menţionează că va susţine măsurile legislative şi administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
10:20
PSD vrea să blocheze orice potențială reformă, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat o serie de critici și amenințări la adresa premierului Ilie Bolojan.
10:00
Afaceri, interese, scheme. Sau de ce vor să scape de Bolojan (DW) - Cât ne-au costat pomenile electorale din ultimii cinci ani ANALIZĂ (Cotidianul) - România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest (Calea Europeană)
07:10
Cea mai bună performanță la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a adus-o echipajul de bob 2 persoane, locul 5. Cei doi sportivi, Mihai Tentea și George Iordache s-au întors în țară și speră ca premiul anunțat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cel de 42 000 de euro, să fie dublat de Agenția Națională pentru Sport.
26 februarie 2026
21:10
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru a adera la OCDE. Ultimul aviz acordat este cel pentru pieţe financiare, unul dintre cele mai dificile capitole de obținut, potrivit ministrului de Externe, transmite Agerpres.
20:20
Ciprian Ciucu, blocat de social-democrați la Consiliul General. "PSD-ul ține să își păstreze poziția de partid dominant" (Interviu) # RFI
Tensiunile dintre PSD și PNL cresc si la nivel local. Ședința Consiliului General al Capitalei convocată joi de primarul liberal Ciprian Ciucu nu a putut avea loc pentu că a fost boicotată de consilierii PSD, AUR și PUSL. Aleșii social-democrați anunțaseră la începutul acestei săptămâni că vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termoficare în cazul nerespectării parametrilor contractuali.
18:30
Curtea Constituțională a publicat joi motivarea în cazul deciziei din 18 februarie prin care a declarat constituțional proiectul privind pensiile magistraților, care scade pensiile judecătorilor și procurorilor și creste vârsta de pensionare, transmite Agerpres. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.
15:20
Lăutăresele este un proiect cultural care celebrează muzica lăutărească autentică, prin prisma energiei feminine. Acum, Șaraimanic vine cu un proiect cultural paralel, dedicat bărbaților. 8 muzicieni din culturi diferite (România, Republica Moldova, Grecia, Franța, Iran și Maroc), se „recunosc” doar prin sunet. Vorbim despre „Roda de Hombres” în emisiunea RFI360, invitați, Larisa Perde și unul dintre cei mai virtuozi și apreciați violoniști lăutari din România, Marin Alexandru.
14:20
PNL spune că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie # RFI
PNL anunţă joi că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără premierul Ilie Bolojan şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie, Liberalii mai transmit că nu vor ceda niciunui şantaj politic, iar în cazul în care PSD doreşte schimbarea Acordului, să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.
12:50
Sedința Consiliului General, boicotată de consilierii PSD, AUR și PUSL. Ciprian Ciucu spune că este „un șiretlic” # RFI
Ședința Consiliului General al Capitalei de joi, convocată primarul liberal Ciprian Ciucu, nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum, fiind prezenți doar 27 de consilieri.De la ședință au lipsit consilierii PSD, AUR și PUSL, potrivit Spotmedia. Aleșii social-democrați au anunțat marți că vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, notează Agerpres.
11:30
Andrea Chiș, fost judecător și fost membru al CSM, și-a ținut la Cluj, în fața unui public numeros, ultimul său curs academic. De curând, Andrea Chiș și-a dat demisia din postul delector al Facultății de Drept de la UBB.
10:10
Partidul Național Liberal nu se va alinia la dorințele PSD, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Asta după ce președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că va propune un vot intern în partid, pentru ca formațiunea să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt prim-ministru de la PNL. În plus, votul va arăta dacă PSD vrea să rămână în coaliție cu sau fără USR.
09:00
Sute de refugiați au crezut că municipiul este doar o etapă. Că războiul se va sfârși. Sute de ucraineni au ales să rămână aici. Deși nu există statistici oficiale, acestea sunt cifrele estimate de reprezentanții organizațiilor de caritate. Ucrainenii și-au găsit locuri de muncă, iar mulți și-au întemeiat propriile afaceri. Copiii învață și ei limba română și sunt înscriși la școli din Iași. Dar toți speră să vină ziua în care războiul se va sfârși și se vor putea întoarce în Ucraina.
08:50
Este primul liceu din Iași care a stabilit reguli foarte clare în acest domeniu. Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi. Documentul stabilește și măsurile pe care profesorii trebuie să le ia atunci când există suspiciuni privind folosirea neautorizată a AI.
08:40
Premierul Bolojan, la Bruxelles: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate (Calea Europeană) # RFI
Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR să rămână sau nu în coaliție (G4Media) - Adevărul despre studiile la Drept ale ministrului Radu Miruță. A dat licența în prelungiri, a scris „Dreptul familiei” cu tatăl său şi s-a luptat să devină avocat (Libertatea) - P - Testul restructurării sistemului bugetar: vor fi cheltuielile salariale cu bugetarii, în valoare nominală, mai mici anul acesta decât anul trecut? (Ziarul Financiar)
07:30
Lipsa de transparență și predictibilitate în aplicarea legii a accentuat anul trecut discrepanța dintre normele legale și realitatea practică și a afectat astfel libertățile civice. Este una dintre concluziile raportului Monitoring Action for Civic Space realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. La Tânăr în Europa Simona Constantinescu, autoarea raportului prezintă impactul contextului electoral și post-electoral asupra ONG-urilor din România.
25 februarie 2026
20:30
Sorin Grindeanu: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL (G4Media) # RFI
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.
18:20
Guvernul a adoptat marți pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026 și cu peste 3 miliarde de lei anul viitor. Potrivit premierului, noile reglementări de relansare economică vor completa cadrul fiscal-bugetar pentru a stimula investițiile în anii următori.
14:20
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să trimită la reexaminare Parlamentului legea pensiilor speciale| Ei îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă” # RFI
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Judecătorii susţin că reexaminarea este „esenţială” pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Judecătorii îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate”.
14:20
Mai mult de 100 de studenți au protestat în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai împotriva măririlor de taxe decise de senatul universitar. La unele specializări, taxele vor crește cu 120 la sută. Liderii studenților spun că, în condițiile în care Clujul este cel mai scump oraș din România din punct de vedere al chiriilor, foarte mulți dintre studenți vor abandona facultatea pentru că familiile lor nu își vor mai permite să plătească toate costurile.
11:20
Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni | La acţiune se alătură şi studenţii # RFI
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater” organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni. La evenimentul care se derulează sub sloganul ”Şcoală săracă – Ţară needucată” ar urma să participe 500 de persoane. Studenţii de la ANOSR se vor alătura protestului, nemulţumiţi de limitarea transportului gratuit, reducerea burselor şi bugetul alocat Educaţiei.
10:50
PSD va susține bugetul pe 2026, dar cu două condiții, declară la RFI deputatul Adrian Câciu. ”Dacă veți vedea că nu este o reducere de cheltuieli de personal în bugetul lui 2026, care va fi surpriza dvs.?”, întreabă fostul ministru de Finanțe. În opinia sa, premierul Ilie Bolojan trebuie ”să nu se mai transforme într-un croitor și un tăietor, ci într-un premier care să gândească pe termen mediu și lung”.
10:50
Guvernul a adoptat marți două pachete esențiale: reforma administrației și pachetul de relansare economică, menite să eficientizeze funcționarea aparatului central și local, să întărească descentralizarea și să stimuleze investițiile strategice în România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță că „Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%”, scrie Adevărul.
07:10
Lumea evoluează tot mai rapid, întreaga planetă se digitalizează accelerat și asigurările sunt la vârful acestui trend. Cum se adaptează industria de profil la nevoile clienților? În ce măsură inovația digitală îi ”atinge” pe toți cei interesați? Pot acestia, acum, găsi, mai ușor și mai rapid, cele mai bune forme de protecție pentru ei înșiși și cei dragi? Invitat: Mihai Dan APOSTOL, CEO & Co-Fondator, Insuretech
24 februarie 2026
18:10
Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an.
13:30
Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP. În plus, aproape o treime dintre respondenți sunt de părere că Rusia va declanșa un nou război în Europa în următorii trei ani, transmite Agerpres.
12:50
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță la RFI că îl susține pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din luna aprilie, din Ungaria. El spune că liderul Opoziției, Peter Magyar, nu l-a convins. Kelemen Hunor precizează că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota cu Orban.
12:30
Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat ”un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. ”Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”, subliniază el. Nicuşor Dan adaugă că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate.
12:10
România va pierde sute de milioane de euro din PNRR, pentru că nu va îndeplini unele jaloane. Iată ce spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor, care precizează că acest lucru va avea un impact și asupra bugetului de stat pe 2026.
09:40
Ce știm sigur - și aproape sigur - despre ajutorul militar pe care România l-a acordat Kievului ( PressOne) # RFI
Interviu cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război în g4media. „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”. Sunt câteva idei desprinse din interviu. Articolul complet pe g4media.ro
08:20
Timișorenii sunt mult mai optimiști decât în urmă cu câțiva ani în privința direcției în care merge orașul, însă această percepție pozitivă nu se reflectă în aceeași măsură în viața lor personală. Sunt concluziile Barometrului Calității Vieții în Timișoara, ajuns la ediția a zecea.
08:00
Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Timișoara a fost unul dintre orașele care au primit și au sprijinit mii de oameni fugiți din calea conflictului. Mulți au plecat mai departe. Alții au rămas. Iar acum întrebarea nu mai este doar câți refugiați sunt încă în oraș, ci dacă mai vorbim despre refugiați sau despre o comunitate care începe să se așeze în viața Timișoarei.
07:50
Într-un pub pe malul Begăi, la Timișoara, o dată la două săptămâni, peste 100 de oameni își pun la încercare memoria fotbalistică. Nu pentru premii spectaculoase, ci pentru pasiune și pentru bucuria de a ști cine a marcat, când și în ce minut. Timișoara Football Quizeste ideea unui fost jurnalist sportiv. De unde a pornit totul și cum ajungi să aduni atâția oameni în jurul unui quiz despre fotbal aflăm chiar de la Radu Faur.
23 februarie 2026
20:10
Coaliția, acord pe reforma administrației, reducerea impozitelor pentru clădiri de peste 50 de ani și pentru persoanele cu handicap # RFI
Coaliţia de guvernare a ajuns, în ședința de luni, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care reduceri la impozite pe clădiri cu o vechime de peste 50 de ani dar și la impozitele pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap.
