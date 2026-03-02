Sondaj: Doar un sfert dintre americani aprobă atacurile asupra Iranului. Jumătate cred că Trump recurge prea ușor la forță
Digi24.ro, 2 martie 2026 09:20
Doar unul din patru americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce aproximativ jumătate, inclusiv unul din patru republicani, consideră că preşedintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forţa militară, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat duminică.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
09:50
Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone, confirmă președintele cipriot. Reacția Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Președintele cipriot Nikos Christodoulides a confirmat că o bază aeriană britanică situată pe teritoriul țării sale a fost lovită de o dronă Shahed, relatează ynetnews.com. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Konstantnos Letymbiotis, a anunțat că o dronă a ajuns la baza aeriană britanică de pe insulă, dar că nu au existat victime și s-au raportat doar „daune minore”.
Acum 30 minute
09:30
EVERGENT Investments: profit net 387,39 mil. lei în 2025, +43,5%; randament EVER 103%, dublu față de BET-TR # Digi24.ro
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
09:30
Un fum negru şi dens se ridica luni deasupra clădirii ambasadei SUA în Kuweit, a relatat un jurnalist al AFP, în timp ce Iranul continuă loviturile asupra vecinilor săi din Golf ca răspuns la atacurile americano-israeliene, potrivit Agerpres.
Acum o oră
09:20
09:00
Preţul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre, transmite Reuters.
09:00
35 de zboruri din sau spre București sunt anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile vizate # Digi24.ro
35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Acum 2 ore
08:50
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuwait. Pilotul s-a catapultat # Digi24.ro
Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuwait, pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. La bord se aflau doi militari, pilotul și ofițerul de arme, care s-au catapultat și au fost găsiți în viață. Conform unor informații vehiculate în mediul online, aparatul de zbor ar fi fost atins de un proiectil tras de aliați.
08:40
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Un zbor privat către Europa ajunge la 350.000 de dolari # Digi24.ro
Riadul a devenit principala rută de evacuare pentru persoanele foarte bogate şi directorii de top blocaţi în statele din Golf, în urma intensificării conflictului regional şi al atacurilor iraniene asupra unor oraşe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama, realtează Arab News, citat de News.ro.
08:40
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă criză a pieţei de gaze de după 2022 (Bloomberg) # Digi24.ro
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerţul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.
08:40
Melania Trump prezidează astăzi Consiliul de Securitate al ONU, în plină ofensivă SUA–Israel împotriva Iranului # Digi24.ro
Melania Trump prezidează, luni, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, un eveniment fără precedent care riscă să fie eclipsat de operaţiunile militare israeliano-americane împotriva Iranului.
08:40
Fluxurile fizice de aur din Dubai, unul dintre nodurile importante de aprovizionare ale lumii, sunt blocate # Digi24.ro
Fluxurile fizice de aur către şi dinspre centrul de tranzacţionare din Dubai vor fi sever afectate în următoarele zile, după ce companiile aeriene au anulat zborurile ca urmare a atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului, au declarat pentru Reuters trei surse din industria metalelor preţioase.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 2 martie
08:30
Trump: Atacurile din Iran i-au ucis și pe candidaţii pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaţilor pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran, informează EFE, preluată de Agerpres.
08:00
În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept un „act iresponsabil”, care pune în pericol securitatea țării, scrie Le Figaro.
Acum 4 ore
07:40
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, din cauza conflictului din Iran. Cine participă # Digi24.ro
07:20
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară # Digi24.ro
Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt reprogramate pentru seara de 2 martie, anunţă compania Tarom, precizând că transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo şi astfel există riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor. Iniţial, sosirea grupului de români era aşteptată luni dimineaţă, amintește News.ro.
07:10
Ținta din inima Siberiei a cărei distrugere poate îngenunchea mașinăria de război a lui Putin: ce opțiuni are Ucraina # Digi24.ro
Analiștii au acordat o atenție semnificativă podului Kerci, care a fost singura legătură fizică a Rusiei cu Crimeea ocupată până când Moscova a stabilit un pod terestru prin Donețk, Zaporojie și Herson ocupate în 2022. Dar există un alt pod care este și mai important din punct de vedere militar, economic și politic pentru Kremlin: podul feroviar transsiberian din orașul siberian Krasnoiarsk, care leagă părțile europene și asiatice ale Federației Ruse, scrie Hudson Institute, într-un material despre importanța strategică a acstui element de infrastructură vital pentru aprovizionarea mașinăriei de război a lui Vladimir Putin și a cărui distrugere ar putea fi un scop curaj al Kievului.
07:10
Cum „scriau” strămoșii noștri. Cercetătorii au găsit indicii noi pe artefacte vechi de 40.000 de ani # Digi24.ro
Un obiect mic, denumit figurina „Adorant”, descoperit într-o peşteră din Germania în 1979 - prelucrat în urmă cu 40.000 de ani de unii dintre printre primii oameni care au înfiinţat o cultură distinctă în Europa - prezintă secvenţe interesante de crestături şi puncte. Numeroase alte obiecte produse de aceeaşi cultură prezintă urme similare, pe care oamenii de știință nu le numesc scriere, dar afirmă că prezintă caracteristici ale unei transmisii de informații.
07:10
Trump și Netanyahu vor schimbări la Teheran, însă regimul iranian a fost construit pentru a supraviețui. Se anunță un război îndelungat # Digi24.ro
Atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu atacurile de represalii ale Teheranului asupra Israelului și țărilor arabe vecine au aruncat, din nou, Orientul Mijlociu în război. Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că obiectivul lor este să provoace o schimbare favorabilă de regim în Iran. Însă implicațiile acestui lucru pentru Iran și regiune nu trebuie subestimate. Deși uciderea lui Khamenei reprezintă o lovitură semnificativă pentru regimul islamic, aceasta nu este insurmontabilă. Mulți lideri iranieni au fost uciși în trecut, inclusiv Qassem Soleimani, arhitectul securității regionale a Teheranului, care a fost asasinat de SUA în ianuarie 2020. Însă aceștia au fost înlocuiți relativ ușor, iar regimul islamic a rezistat, arată The Conversation într-o analiză.
07:10
Iran după moartea lui Khamenei: Este posibilă o revoltă care să ducă la prăbușirea Republicii Islamice? Ce spun experții # Digi24.ro
Moartea liderului suprem Ali Khamenei și loviturile masive lansate de Statele Unite și Israel au deschis discuția despre un posibil colaps al Republicii Islamice. Deși o parte a opiniei publice occidentale se așteaptă ca iranienii să profite de haos și să răstoarne regimul ayatollahilor, experții avertizează că șansele unei revolte de succes rămân reduse, în ciuda nemulțumirii profunde față de conducerea de la Teheran.
07:10
În încrucişările preistorice, bărbaţii erau Neanderthalieni, iar femeile Homo sapiens. Câți oameni poartă azi genele speciei dispărute # Digi24.ro
Atunci când Homo sapiens a păşit în afara Africii, specia noastră s-a întâlnit cu populaţii de Neanderthalieni care ocupau deja porţiuni vaste din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu. După cum arată prezenţa ADN-ului neanderthalian la majoritatea oamenilor din prezent, au avut loc încrucişări preistorice, însă circumstanţele au rămas până acum neclare, informează Reuters.
07:10
„Nu sunteți singuri”: aproape 400 de scrisori de susținere trimise soldaților ucraineni de către elevi americani # Digi24.ro
Cu câteva zile înainte de a patra aniversare a invaziei rusești în Ucraina, soldații Brigăzii 122 de Apărare Teritorială a Ucrainei — unitatea care este adesea prima care interceptează rachetele rusești lansate din Crimeea ocupată și din regiunea Herson către orașele ucrainene — au primit aproape 400 de scrisori de sprijin de la elevii din statul Pennsylvania.
07:10
„Nu înțelegeau cum era posibil așa ceva”: Cum au supraviețuit locatarii unui bloc din Kiev unui atac cu drone Shahed # Digi24.ro
O noapte în centrul orașului Kiev s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire pentru locuitorii unui bloc de 17 etaje situat în apropierea stației de metrou Zvirinetska. Printre ei se aflau Volodimir, în vârstă de 79 de ani, soția sa, și Lighti Biriukova, în vârstă de 35 de ani, și familia acesteia, toți confruntându-se cu haosul provocat de un atac cu drone Shahed, relatează Kyiv Post.
07:10
Discordie diplomatică: oamenii lui Trump zguduie Europa. Ce se află în spatele controverselor stârnite de ambasadorii SUA pe continent # Digi24.ro
Fișa postului spune „diplomat”, dar trimișii lui Donald Trump în Europa au adoptat o misiune care face ca arta guvernamentală tradițională să pară demodată - promovarea filmului „Melania: Filmul”; organizarea de festivități fastuoase pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii; și cearta cu parlamentarii locali în stilul MAGA, scrie Euractiv.
07:10
Descoperire majoră în Alaska: unelte din fildeș de mamut, vechi de 14.000 de ani. O nouă teorie despre primii oameni din Americi # Digi24.ro
Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea rescrie ipotezele despre modul în care primii oameni au ajuns în Americi. Potrivit unui nou studiu prezentat de Live Science, artefactele, mai vechi cu circa 600 de ani decât cele asociate culturii Clovis din sudul Statelor Unite, sugerează că migranți proveniți din Asia ar fi traversat Podul Terestru Bering și ar fi înaintat pe o rută interioară, printr-un coridor lipsit de gheață, nu de-a lungul coastelor, așa cum indică unele teorii recente. Descoperirile oferă noi indicii despre una dintre cele mai dezbătute enigme ale arheologiei: popularea timpurie a Lumii Noi.
07:10
„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu nu afectează doar strategiile militare și politica internațională, ci și viața turiștilor prinși în mijlocul tensiunilor. Mărturiile unor britanici blocați în Qatar și Malaezia arată cum escaladarea conflictului a transformat călătoriile de rutină în experiențe stresante și periculoase. „Dronele explodau pe cer, deasupra noastră”, mărturisesc membrii unei familii britanice, care acum nu pot pleca din Doha. Iar un turist din Anglia, care urma să ajungă cu avionul în Dubai, recunoaște că dacă s-ar redeschide aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, el s-ar teme să ajungă acolo, arată Sky News.
07:10
Rusia pariază pe submarine și „asimetrie nucleară”, pentru că nu poate egala NATO convențional. Comandant: „Nu-i subestimăm” # Digi24.ro
Rusia mizează pe submarinele și pe armele sale nucleare experimentale pentru a compensa forța militară mai mică pe care o desfășoară în comparație cu NATO, a declarat un oficial militar norvegian de rang înalt pentru Business Insider.
07:00
A treia zi de război în Orientul Mijlociu: noi lovituri în Iran, nave scufundate, civili amenințați. Israelul promite atacuri mai dure # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară de amploare. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele Donald Trump afirmă că operațiunea va continua „cu forță maximă” până la atingerea tuturor obiectivelor, arată France24.
Acum 12 ore
23:10
Ambasadorul Israelului în România: „Mulţi iranieni ne mulţumesc. Au oportunitatea să continue ce au început să facă” # Digi24.ro
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că mulți iranieni sunt recunoscători pentru atacul împotriva regimului de la Teheran, pentru că le oferă ocazia de „a continua ceea ce au început să facă”.
23:10
Atac armat în Texas: trei morți și 14 răniți. FBI investighează un posibil act de terorism # Digi24.ro
Un atac armat, produs duminică dimineață într-un bar din Austin și soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, este analizat de FBI sub aspectul unei posibile legături cu terorismul. Potrivit autorităților, anchetatorii examinează „indicii” care ar putea sugera o astfel de conexiune, relatează BBC.
22:30
UE cere „maximă reținere” în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, după reuniunea miniștrilor de externe # Digi24.ro
Uniunea Europeană a făcut duminică apel la „maximă reținere” și la respectarea deplină a dreptului internațional în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, în urma unei reuniuni extraordinare a miniștrilor de externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că escaladarea tensiunilor ar putea avea consecințe imprevizibile pentru regiune și pentru securitatea europeană.
22:10
Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”. Ședință la Guvern luni dimineață # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România participă activ la coordonarea europeană privind situația din Orientul Mijlociu, după ședința Consiliului Afacerilor Externe de duminică și că, la nivel național, Guvernul va analiza luni planurile de evacuare pentru cetățenii români aflați în regiune.
21:50
Un avion de vânătoare britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit. Aeronava efectua o misiune defensivă de patrulare și a folosit o rachetă aer-aer pentru a intercepta ținta, în cadrul operațiunilor de securizare a spațiului aerian al Qatarului.
21:50
Cristian Diaconescu crede că nu e posibilă schimbarea regimului în Iran, după moartea lui Khamenei. Ce lipsește operațiunii SUA-Israel # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu consideră că nu e posibilă schimbarea regimului la Teheran, după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Invitat duminică seară la Digi24, acesta a declarat că experiențe precedente au arătat că „acțiunile militare fără o intervenție pe teren” nu au dus la o schimbare de regim.
21:10
Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse.
Acum 24 ore
20:20
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează peste 300 de români din Israel. TAROM pregătește zboruri speciale pentru repatrierea lor # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel către Egipt, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile precizează că, până în acest moment, nu există informații despre români răniți sau decedați.
20:20
Merz vrea ca SUA și UE să elaboreze un plan pentru „ziua de după” în Iran: „Teheranul merită un viitor mai bun după aceste atacuri” # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a cerut, duminică, partenerilor europeni și americani să înceapă planificarea viitorului Iranului și al regiunii, subliniind că, deși guvernul său susține obiectivele de non-proliferare nucleară, escaladarea conflictului rămâne riscantă, anunță France24.
20:10
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează 300 de români din Israel. „Nu există informații despre cetățeni răniți sau decedați” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel către Egipt, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile precizează că, până în acest moment, nu există informații despre români răniți sau decedați.
20:00
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului # Digi24.ro
NATO anunță ajustarea poziției forțelor sale pentru a contracara „amenințările potențiale” generate de atacurile din Iran și Orientul Mijlociu. Comandantul suprem al Alianței în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a subliniat că măsurile vizează protecția celor 32 de state membre și apărarea împotriva rachetelor balistice și a vehiculelor aeriene fără pilot provenite din regiune, anunță France24.
19:40
OpenAI semnează un acord cu Departamentul de Război al SUA, la câteva ore după ce Trump interzice Anthropic # Digi24.ro
OpenAI a anunțat că a încheiat un acord pentru a-și implementa modelele de inteligență artificială în rețeaua clasificată a Departamentului de Război al SUA, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a interzis utilizarea tehnologiei Anthropic în toate agențiile federale, marcând o nouă etapă în disputa politică și tehnologică dintre cele două companii.
19:00
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea lui Khamenei: „Trebuia să o facă mai devreme” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni - după ce aceștia i-au solicitat negocieri - fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata SUA, anunță France24.
18:40
Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha # Digi24.ro
Mii de pasageri aflați la bordul navelor de croazieră din Dubai, Abu Dhabi și Doha au rămas blocați după închiderea Strâmtorii Ormuz și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a paralizat navigația și a forțat autoritățile să suspende zborurile și rutele maritime din regiune.
18:30
Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit # Digi24.ro
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică un mesaj de solidaritate față de statele din Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor recente din regiune. În dialogul cu omologul din Kuweit, E.S. Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, oficialul român a subliniat necesitatea coordonării strânse și a comunicării constante pentru gestionarea situației de securitate.
18:10
MApN: Evoluția situației din Iran nu indică o amenințare militară la adresa României. Au fost activate măsuri suplimentare de pregătire # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN a adăugat că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.
18:10
Benjamin Netanyahu confirmă noi atacuri în Iran: „Forțele noastre lovesc în inima Teheranului” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică intensificarea operațiunilor militare împotriva Iranului, afirmând că armata israeliană lovește „în inima Teheranului”, la o zi după atacul în care, potrivit Israelului, a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.
18:10
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios) # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au început să discute detaliile unui alt atac asupra Iranului la sfârșitul lunii decembrie, în timpul întâlnirii lor la reședința prezidențială Mar-a-Lago, au declarat surse pentru Axios.
17:40
Armata Statele Unite ale Americii susține că a lovit o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în Golful Oman. Potrivit oficialilor americani, nava s-a scufundat la scurt timp după ce a fost bombardată. Operațiunile militare ale SUA împotriva țintelor iraniene continuă în regiune, anunță Sky News.
17:40
Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran” # Digi24.ro
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a transmis duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că susține operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran.
17:40
Mesajul președintelui Masoud Pezeshkian după moartea lui Khamenei: Forțele armate ale Iranului „distrug bazele inamice” # Digi24.ro
Președintele Masoud Pezeshkian a apărut duminică la televiziunea de stat cu un mesaj ce părea înregistrat, în care a transmis condoleanțe pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că structura de conducere interimară a Iranului și-a început oficial activitatea, în încercarea de a preveni un vid de putere.
16:40
China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, relatează AFP şi Reuters.
