Cât ar costa blocajul din Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Chisăliţă: „Este artera energetică a lumii”

Atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu atacurile de represalii ale Teheranului asupra Israelului și țărilor arabe vecine au aruncat, din nou, Orientul Mijlociu în război. Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că obiectivul lor este să provoace o schimbare favorabilă de regim în Iran. Însă implicațiile acestui lucru pentru Iran și regiune nu trebuie subestimate. Deși uciderea lui Khamenei reprezintă o lovitură semnificativă pentru regimul islamic, aceasta nu este insurmontabilă. Mulți lideri iranieni au fost uciși în trecut, inclusiv Qassem Soleimani, arhitectul securității regionale a Teheranului, care a fost asasinat de SUA în ianuarie 2020. Însă aceștia au fost înlocuiți relativ ușor, iar regimul islamic a rezistat, arată The Conversation într-o analiză.