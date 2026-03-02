Iranul nu va negocia cu SUA, spune şeful securităţii naţionale de la Teheran
DigiFM.ro, 2 martie 2026 09:20
Secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a anunţat, luni, că Iranul nu va negocia cu SUA, dezminţind astfel informaţii vehiculate de presă.
Acum 15 minute
09:40
Donald Trump spune că atacul asupra Iranului ar putea dura patru săptămâni
Acum 30 minute
09:30
Melania Trump prezidează astăzi o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, în plină operaţiune împotriva Iranului # DigiFM.ro
Melania Trump va prezida luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, un eveniment fără precedent care riscă să fie eclipsat de operaţiunile militare israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
Acum o oră
09:20
09:20
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News.
Acum 24 ore
18:20
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells # DigiFM.ro
Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie).
18:20
MLB: Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi # DigiFM.ro
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
18:10
Avertisment în Europa. Celule iraniene „adormite” ar putea lansa atacuri după uciderea liderului Ali Khamenei # DigiFM.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, relatează Reuters.
17:20
Portavionul american USS Abraham Lincoln, lovit cu rachete iraniene. Atacuri și asupra Israelului, soldate cu morți # DigiFM.ro
Conflictul dintre Statele Unite și Iran a escaladat dramatic, după ce Gardienii Revoluției au anunțat că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln cu patru rachete balistice, în Golful Persic. Atacul vine în contextul tensiunilor uriașe generate de operațiunile militare americane și israeliene, în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, Ali Khamenei.
16:50
Nicuşor Dan, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu: România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu, că România este „în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă”. Şeful statului adaugă că, în prezent, prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le transmite să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află.
15:30
CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine. Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii # DigiFM.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT), relatează AFP.
14:30
Explozie într-o fabrică de explozibili din India. Cel puțin 17 morți și 18 răniți. O altă tragedie similară a ucis 21 de oameni cu o zi înainte # DigiFM.ro
Cel puțin 17 persoane au murit și alte 18 au fost rănite duminică, 1 martie 2026, în urma unei explozii devastatoare la o fabrică de explozibili din statul Maharashtra, în vestul Indiei, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP. Tragedia vine la doar o zi după un alt accident similar, soldat cu 21 de morți într-o fabrică de petarde.
13:30
Putin denunţă ”asasinarea” lui Khamenei, o ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin denunţă duminică uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacuri americane şi israeliene drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”, relatează AFP.
13:00
Charles Leclerc s-a căsătorit în secret la Monaco cu Alexandra Saint-Mleux. Cei doi au plecat de la ceremonie într-un Ferrari de 9 milioane de lire # DigiFM.ro
Pilotul Ferrari Charles Leclerc, unul dintre cele mai mari staruri ale Formulei 1, s-a căsătorit în secret cu Alexandra Saint-Mleux într-o ceremonie civilă discretă organizată la Monaco. Nunta a avut loc pe 28 februarie 2026 și a fost un eveniment intim, la care au participat doar familia și prietenii apropiați, departe de atenția publicului.
12:20
Belgia anunţă că Forţele Speciale au interceptat un petrolier din ”flota fantomă” rusă la Marea Nordului. Macron anunţă că Franţa a participat la operaţiune # DigiFM.ro
O navă din ”flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP.
11:40
11:10
După atacurile pe teritoriul său, Iranul ar intenţiona să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite # DigiFM.ro
Iranul ar intenţiona să se retragă din Cupa Mondială din 2026, după ce Statele Unite şi Israelul au desfăşurat sâmbătă o amplă campanie de bombardamente pe teritoriul iranian, informează Marca. FIFA afirmă că urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei.
11:00
Benzina s-ar putea scumpi și în România după atacurile asupra Iranului. Conflictul riscă să crească petrolul, inflația și ratele # DigiFM.ro
Românii ar putea plăti mai mult pentru carburanți în perioada următoare, după ce atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au provocat deja reacții puternice pe piețele energetice globale. Iranul a ripostat cu rachete, iar tensiunile au afectat rapid transportul petrolului, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț, de la benzină până la alimente și credite.
10:10
Şeful statului major al forţelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene # DigiFM.ro
Abdolrahim Mousavi, numit şef al statului major al forţelor armate iraniene în iunie 2025, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene, alături de alţi generali de rang înalt, potrivit televiziunii de stat iraniene, informează AFP.
10:10
Gărzile Revoluţiei promit „o pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” lui Ali Khamenei. Iranul declară 40 de zile de doliu şi şapte zile libere # DigiFM.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene (IRGC) au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată mai devreme de televiziunea de stat.
Ieri
09:20
Atac cu rachete iraniene asupra aeroporturilor din Dubai și Abu Dhabi. Un mort și mai mulți răniți, iar zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a ajuns direct în inima unuia dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, după ce Iranul a lansat rachete asupra Aeroportului Internațional din Dubai și a Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi, provocând victime, distrugeri și haos în traficul aerian.
09:20
Elevi români, blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii de clasele V - XII sunt însoţiţi de două profesoare.
09:10
Cine ar putea conduce Iranul după moartea liderului suprem Ali Khamenei? Trump spune că ştie cine vrea să conducă Iranul # DigiFM.ro
Presa de stat iraniană a confirmat, duminică, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după ce SUA şi Israelul au anunţat că acesta a fost ucis în urma atacurilor comune asupra Iranului. Nu este clar cine îl va înlocui, deoarece liderul veteran nu are un moştenitor oficial declarat. Un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor, va selecta următorul lider. CNN analizează câţiva dintre candidaţii la această funcţie, în opinia experţilor şi analiştilor.
09:00
Ali Khamenei, fiica, ginerele și nepoata sa au murit. Donald Trump: „Unul dintre cei mai răi oameni din istorie” # DigiFM.ro
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
07:40
Mesaje de 1 Martie. Ce îi spui persoanei dragi de Mărțișor: urări pentru mamă, iubită, prietene și colege # DigiFM.ro
Cele mai frumoase mesaje de 1 Martie 2026 pentru mamă, iubită, soție, prietene și colege. Descoperă și semnificația mărțișorului și tradițiile păstrate de români de secole.
07:10
Pe 1 martie, românii sărbătoresc venirea primăverii oferind mărțișoare — mici talismane legate cu șnur alb și roșu. Descoperă originea sărbătorii, legendele mărțișorului și tradițiile păstrate din cele mai vechi timpuri până azi.
28 februarie 2026
17:30
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 martie # DigiFM.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
17:30
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia.
17:00
Bilanțul victimelor atacului asupra școlii din Iran a ajuns la 51 de eleve ucise. Alte 60 au fost rănite în bombardamentul de la Minab # DigiFM.ro
Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP.
17:00
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene (Surse) # DigiFM.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
15:30
Facturi mai mari la gaze de la 1 aprilie. Prețurile ar putea crește cu 26% pentru milioane de români după expirarea plafonării # DigiFM.ro
Milioane de români riscă să plătească facturi semnificativ mai mari la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare a prețurilor. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, tariful ar putea crește până la 0,39 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 26% față de nivelul plafonat actual.
15:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. Bolojan: „Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.
13:50
Tragedie la o școală din Iran, unde cinci eleve au murit. Atacurile au provocat victime și în Israel și Emiratele Arabe Unite # DigiFM.ro
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press. Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, acest atac a avut loc la Minab, în provincia Hormozgan.
13:50
Un avion plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Polițiștii au folosit gaze să alunge populația care culegea bancnote. Cel puțin 15 persoane au murit # DigiFM.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
12:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. TAROM suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv. Ce opţiuni au pasagerii afectaţi # DigiFM.ro
Compania TAROM anunţă că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.
12:30
Neil Sedaka, cântăreţul şi compozitorul a zeci de hituri din anii ’60 şi ’70, a murit la vârsta de 86 de ani # DigiFM.ro
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN.
11:00
Israelul a atacat Iranul. Teheranul va riposta în mod „copleşitor”, afirmă un oficial iranian # DigiFM.ro
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane. Sirene de alarmă au sunat în Israel în eventualitatea unei astfel de riposte, a indicat armata israeliană.
10:50
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 matie # DigiFM.ro
10:50
Jocurile Paralimpice de iarnă. România, reprezentată de doi sportivi. Când vor intra în competiţie # DigiFM.ro
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.
10:10
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump confirmă că a fost implicat în atacul Israelului asupra Iranului # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Israelul a atacat Iranul. Operaţiunea ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul # DigiFM.ro
Israelul a lansat sâmbătă dimineață un atac preventiv asupra Iranului, într-o escaladare majoră care riscă să împingă Orientul Mijlociu într-un nou conflict regional de amploare. Operațiunea a fost planificată luni de zile în coordonare cu Washingtonul, potrivit unui oficial israelian din domeniul apărării, citat de Reuters.
09:10
Un tramvai a deraiat la Milano și a lovit un magazin. Două persoane au murit și 38 au fost rănite. Martorii au crezut că este cutremur # DigiFM.ro
Milano a fost zguduit vineri de un accident feroviar grav, după ce un tramvai a deraiat în plină după-amiază și s-a izbit violent de o clădire de pe Viale Vittorio Veneto. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 38 au fost rănite, unele în stare gravă, potrivit autorităților italiene.
09:00
Bobby J. Brown, actor cunoscut din serialul „The Wire”, a murit într-un incendiu. Este al treilea deces din distribuție în doar două luni # DigiFM.ro
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
27 februarie 2026
18:20
De ce nu poți cumpăra prezervative la 16 ani din farmacie? Lucian Mîndruță, despre marea contradicție din educația sexuală românească # DigiFM.ro
Lucian Mîndruță a trecut prin matinalul Digi FM înainte de un nou tur cu bicicleta. A vorbit despre prezervative vândute la ghișeu, dezamăgirile politice ale săptămânii și de ce liderii români ar trebui să privească oamenii în ochi.
17:20
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur, este dezgustător și distruge căsniciile" # DigiFM.ro
Charlotte Divine, o tânără de 22 de ani, câștiga până la 10.000 de lire pe lună din poze deocheate. Apoi însă, dintr-odată, „a avut o revelație”. Și-a șters contul, a renunțat la droguri și a luat-o pe un drum diametral opus. Toate acestea, spune ea, pentru că l-a descoperit pe Dumnezeu.
16:40
16:00
Donald Trump rămâne deschis dialogului cu liderul nord-coreean 'fără nicio condiție prealabilă', anunță Casa Albă # DigiFM.ro
Președintele american, Donald Trump, rămâne deschis dialogului cu Coreea de Nord 'fără nicio condiție prealabilă', a comunicat joi Casa Albă, după ce liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a exprimat disponibilitatea Phenianului de a discuta cu Statele Unite dacă acestea renunță la politica 'ostilă' față de regimul său, transmite Yonhap.
16:00
Cancelarul german Merz se va întâlni cu Trump în SUA și îi va prezenta o poziție comună a UE privind taxele vamale # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marți la Washington cu președintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o 'poziție europeană comună' privind taxele vamale și tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de AFP.
16:00
Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber-schimb cu Mercosur, anunţă Ursula von der Leyen # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene a anunţat vineri că cele 27 de state membre UE vor aplica provizoriu acordul de liber-schimb încheiat cu Mercosur, care reuneşte mai multe ţări din America Latină, informează AFP.
15:50
Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin pentru negocieri, dar nu va renunţa la teritoriu. Când estimează președintele ucrainean că se va ajunge la pace # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Sky News că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
15:50
O elevă de 17 ani a fost agresată de o colegă, în timpul unei pauze, la un liceu din Slatina. Victima a fost dusă la spital # DigiFM.ro
O elevă în vârstă de 17 ani de la un liceu din Slatina a fost agresată de o colegă, în vârstă de 16 ani, în timpul unei pauze, victima fiind transportată la spital. Poliţiştii fac cercetări în acest caz.
