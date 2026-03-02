Criză de mărțișor la Cotroceni - Unguru’ Bulan, în rolul lui Nicușor Dan
DigiFM.ro, 2 martie 2026 15:20
Moment savuros la matinalul Digi FM: Unguru’ Bulan, în rolul lui Nicușor Dan, caută idei de mărțișor și primește telefoane neașteptate de la politicieni și Gigi Becali.
Acum o oră
15:20
Spaţiul aerian israelian se redeschide de luni seară, într-un "format extrem de limitat" # DigiFM.ro
Spaţiul aerian israelian urmează să se redeschidă de luni seara, 2 martie, pentru zborurile civile, într-un "format extrem de limitat", a anunţat Aeroportul Internaţional Ben Gurion de lângă Tel Aviv, principala poartă aeriană a Israelului, transmite Reuters.
15:20
15:10
Elevii români blocaţi în Dubai se aleg cu absențe de azi. "Părinţii vor face demersurile pentru a le motiva. Sunt într-o călătorie privată" # DigiFM.ro
Cei 28 de elevi blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, care a determinat închiderea spaţiului aerian pentru zborurile comerciale, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a declarat pentru News.ro Livia Marcu, inspector general şcolar.
Acum 2 ore
15:00
Trump, „foarte dezamăgit” că premierul britanic a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat 'foarte dezamăgit' de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al liderului american, potrivit Reuters.
14:40
Oana Ţoiu, date noi despre războiul din Orientul Mijlociu: "Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi" # DigiFM.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Ea a precizat că va continua coordonarea la nivelul autorităţilor din ţară pentru a putea asigura cetăţenilor români asistenţa care le este necesară.
14:20
Moby, amintiri din trecutul îmbibat în alcool și droguri: "Credeam că sunt fermecător, amuzant, profund. În realitate, eram doar un idiot beat" # DigiFM.ro
La finalul anilor ’90, Moby părea să trăiască visul suprem al unui muzician: faimă internațională, milioane de albume vândute și o prietenie cu idolul său, David Bowie. Albumul său din 1999, "Play", avea să devină cel mai bine vândut material electronica din toate timpurile, cu peste 12 milioane de copii comercializate la nivel global.
Acum 4 ore
14:00
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la Chris Brown" # DigiFM.ro
Zara Larsson nu își filtrează doar playlisturile în funcție de vibe, ci și de valori. Într-un nou interviu acordat pentru seria Cheap Shots a revistei Cosmopolitan, solista suedeză a vorbit deschis despre obiceiurile ei de ascultare și despre decizia de a bloca pe platformele de streaming muzicale anumiți artiști pe care îi consideră problematici.
13:40
Ministrul Energiei, declarații ferme după ce au apărut speculații că prețul carburanților va ajunge la 10 lei pe litru: „Sunt minciuni sfruntate” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște 'minciuni sfruntate', deoarece, în prezent, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă.
12:50
Cântăreţul americano-italian Sal Da Vinci a câştigat marele premiu al Festivalului de Muzică de la Sanremo şi va reprezenta cel mai probabil Italia la concursul Eurovision din acest an, care se va desfăşura la Viena în mai.
12:40
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # DigiFM.ro
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa.
Acum 6 ore
11:20
Laura Cosoi, la Matinalul Digi FM: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii. Sunt foarte multe reguli" # DigiFM.ro
Actriță, mamă a patru fetițe și însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a fost invitata Matinalului Digi FM, unde a vorbit despre viața de familie, disciplină, parenting și proiectele sale din teatru și televiziune.
11:10
(P) Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™ # DigiFM.ro
(P) Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™
11:00
„Doar o viață e mult prea puțin”. Smiley, Alex Velea și Connect-R, gest emoționant după 20 de ani de prietenie # DigiFM.ro
O prietenie de 20 de ani transformată într-un show memorabil! Smiley, Alex Velea și Connect-R au scris istorie la Sala Palatului, unde au lansat „ultimul act” al proiectului lor comun: albumul „Anii în care nu dormim”. Într-o atmosferă electrizantă, cu casa închisă, cei trei artiști au demonstrat că muzica adevărată se naște din conexiuni autentice.
10:50
El Nino ar putea reveni în 2026. Există riscul să încălzească şi mai mult planeta. Temperaturile globale ar putea atinge noi niveluri record # DigiFM.ro
Fenomenul climatic natural El Nino ar putea reveni în a doua jumătate a anului 2026, existând riscul ca temperaturile globale să crească până la noi niveluri record, transmite AFP.
10:40
Impactul războiului din Orientul Mijlociu. China, văzută printre pierzători de către economişti # DigiFM.ro
Economiştii au încercat să evalueze, în ultimul an, impactul războaielor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump, iar acum evaluează impactul unui război real, transmite Bloomberg.
10:20
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti: 35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Acum 8 ore
09:40
Donald Trump spune că atacul asupra Iranului ar putea dura patru săptămâni
09:30
Melania Trump prezidează astăzi o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, în plină operaţiune împotriva Iranului # DigiFM.ro
Melania Trump va prezida luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, un eveniment fără precedent care riscă să fie eclipsat de operaţiunile militare israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
09:20
Secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a anunţat, luni, că Iranul nu va negocia cu SUA, dezminţind astfel informaţii vehiculate de presă.
09:20
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News.
Acum 24 ore
18:20
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells # DigiFM.ro
Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie).
18:20
MLB: Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi # DigiFM.ro
Fostul aruncător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată pentru uciderea socrului său şi tentativă de omor în cazul soacrei sale, în 2021, în North Lake Tahoe, California, relatează Reuters.
18:10
Avertisment în Europa. Celule iraniene „adormite” ar putea lansa atacuri după uciderea liderului Ali Khamenei # DigiFM.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, relatează Reuters.
17:20
Portavionul american USS Abraham Lincoln, lovit cu rachete iraniene. Atacuri și asupra Israelului, soldate cu morți # DigiFM.ro
Conflictul dintre Statele Unite și Iran a escaladat dramatic, după ce Gardienii Revoluției au anunțat că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln cu patru rachete balistice, în Golful Persic. Atacul vine în contextul tensiunilor uriașe generate de operațiunile militare americane și israeliene, în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, Ali Khamenei.
16:50
Nicuşor Dan, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu: România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu, că România este „în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă”. Şeful statului adaugă că, în prezent, prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le transmite să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află.
Ieri
15:30
CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine. Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii # DigiFM.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT), relatează AFP.
14:30
Explozie într-o fabrică de explozibili din India. Cel puțin 17 morți și 18 răniți. O altă tragedie similară a ucis 21 de oameni cu o zi înainte # DigiFM.ro
Cel puțin 17 persoane au murit și alte 18 au fost rănite duminică, 1 martie 2026, în urma unei explozii devastatoare la o fabrică de explozibili din statul Maharashtra, în vestul Indiei, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP. Tragedia vine la doar o zi după un alt accident similar, soldat cu 21 de morți într-o fabrică de petarde.
13:30
Putin denunţă ”asasinarea” lui Khamenei, o ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin denunţă duminică uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacuri americane şi israeliene drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”, relatează AFP.
13:00
Charles Leclerc s-a căsătorit în secret la Monaco cu Alexandra Saint-Mleux. Cei doi au plecat de la ceremonie într-un Ferrari de 9 milioane de lire # DigiFM.ro
Pilotul Ferrari Charles Leclerc, unul dintre cele mai mari staruri ale Formulei 1, s-a căsătorit în secret cu Alexandra Saint-Mleux într-o ceremonie civilă discretă organizată la Monaco. Nunta a avut loc pe 28 februarie 2026 și a fost un eveniment intim, la care au participat doar familia și prietenii apropiați, departe de atenția publicului.
12:20
Belgia anunţă că Forţele Speciale au interceptat un petrolier din ”flota fantomă” rusă la Marea Nordului. Macron anunţă că Franţa a participat la operaţiune # DigiFM.ro
O navă din ”flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP.
11:40
Bucureștiul se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. Vineri, 6 martie 2026, tradiția continuă: echipa Digi FM iese în stradă pentru a celebra feminitatea și sosirea celui mai frumos anotimp. Sub sloganul deja cunoscut, „Primăvara e în floare la Digi FM”, vocile tale preferate lasă microfoanele în studio pentru câteva ore și pornesc prin oraș cu o misiune specială.
11:10
După atacurile pe teritoriul său, Iranul ar intenţiona să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite # DigiFM.ro
Iranul ar intenţiona să se retragă din Cupa Mondială din 2026, după ce Statele Unite şi Israelul au desfăşurat sâmbătă o amplă campanie de bombardamente pe teritoriul iranian, informează Marca. FIFA afirmă că urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei.
11:00
Benzina s-ar putea scumpi și în România după atacurile asupra Iranului. Conflictul riscă să crească petrolul, inflația și ratele # DigiFM.ro
Românii ar putea plăti mai mult pentru carburanți în perioada următoare, după ce atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au provocat deja reacții puternice pe piețele energetice globale. Iranul a ripostat cu rachete, iar tensiunile au afectat rapid transportul petrolului, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț, de la benzină până la alimente și credite.
10:10
Şeful statului major al forţelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene # DigiFM.ro
Abdolrahim Mousavi, numit şef al statului major al forţelor armate iraniene în iunie 2025, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene, alături de alţi generali de rang înalt, potrivit televiziunii de stat iraniene, informează AFP.
10:10
Gărzile Revoluţiei promit „o pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” lui Ali Khamenei. Iranul declară 40 de zile de doliu şi şapte zile libere # DigiFM.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene (IRGC) au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată mai devreme de televiziunea de stat.
09:20
Atac cu rachete iraniene asupra aeroporturilor din Dubai și Abu Dhabi. Un mort și mai mulți răniți, iar zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a ajuns direct în inima unuia dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, după ce Iranul a lansat rachete asupra Aeroportului Internațional din Dubai și a Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi, provocând victime, distrugeri și haos în traficul aerian.
09:20
Elevi români, blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii de clasele V - XII sunt însoţiţi de două profesoare.
09:10
Cine ar putea conduce Iranul după moartea liderului suprem Ali Khamenei? Trump spune că ştie cine vrea să conducă Iranul # DigiFM.ro
Presa de stat iraniană a confirmat, duminică, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după ce SUA şi Israelul au anunţat că acesta a fost ucis în urma atacurilor comune asupra Iranului. Nu este clar cine îl va înlocui, deoarece liderul veteran nu are un moştenitor oficial declarat. Un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor, va selecta următorul lider. CNN analizează câţiva dintre candidaţii la această funcţie, în opinia experţilor şi analiştilor.
09:00
Ali Khamenei, fiica, ginerele și nepoata sa au murit. Donald Trump: „Unul dintre cei mai răi oameni din istorie” # DigiFM.ro
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
07:40
Mesaje de 1 Martie. Ce îi spui persoanei dragi de Mărțișor: urări pentru mamă, iubită, prietene și colege # DigiFM.ro
Cele mai frumoase mesaje de 1 Martie 2026 pentru mamă, iubită, soție, prietene și colege. Descoperă și semnificația mărțișorului și tradițiile păstrate de români de secole.
07:10
Pe 1 martie, românii sărbătoresc venirea primăverii oferind mărțișoare — mici talismane legate cu șnur alb și roșu. Descoperă originea sărbătorii, legendele mărțișorului și tradițiile păstrate din cele mai vechi timpuri până azi.
28 februarie 2026
17:30
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 martie # DigiFM.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
17:30
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia.
17:00
Bilanțul victimelor atacului asupra școlii din Iran a ajuns la 51 de eleve ucise. Alte 60 au fost rănite în bombardamentul de la Minab # DigiFM.ro
Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP.
17:00
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene (Surse) # DigiFM.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Facturi mai mari la gaze de la 1 aprilie. Prețurile ar putea crește cu 26% pentru milioane de români după expirarea plafonării # DigiFM.ro
Milioane de români riscă să plătească facturi semnificativ mai mari la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare a prețurilor. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, tariful ar putea crește până la 0,39 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 26% față de nivelul plafonat actual.
15:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. Bolojan: „Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.
13:50
Tragedie la o școală din Iran, unde cinci eleve au murit. Atacurile au provocat victime și în Israel și Emiratele Arabe Unite # DigiFM.ro
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press. Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, acest atac a avut loc la Minab, în provincia Hormozgan.
13:50
Un avion plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Polițiștii au folosit gaze să alunge populația care culegea bancnote. Cel puțin 15 persoane au murit # DigiFM.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
12:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. TAROM suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv. Ce opţiuni au pasagerii afectaţi # DigiFM.ro
Compania TAROM anunţă că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.
