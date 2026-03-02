Criză de mărțișor la Cotroceni - Unguru’ Bulan, în rolul lui Nicușor Dan

15:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.