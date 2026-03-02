Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel
Adevarul.ro, 2 martie 2026 11:00
Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
11:15
Premieră la ONU. Melania Trump prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate, în plin război în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, urmează să prezideze o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU luni, 2 martie, o apariție anunțată încă de săptămâna trecută, înainte ca Statele Unite să declanșeze războiul împotriva Iranului.
Acum 30 minute
11:00
Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel # Adevarul.ro
Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.
11:00
Riad a devenit poarta de evacuare pentru bogați și directori de top din Golf. Un zbor privat ajunge la sute de mii de euro # Adevarul.ro
Riad a devenit un important nod de evacuare pentru rezidenți bogați și directori de top care încearcă să părăsească zona Golfului, pe fondul tensiunilor regionale în creștere.
11:00
Antrenorul care a bătut-o pe FCSB în campionat, dat afară. Florin Bratu revine în Superligă # Adevarul.ro
Schimbare de antrenor la ultima clasată din Superliga de fotbal.
Acum o oră
10:45
Prețul petrolului a explodat pe piețele globale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # Adevarul.ro
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre.
10:30
Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă: „Sunt provocări fără precedent” # Adevarul.ro
Autoritățile cipriote au ridicat nivelul de alertă și au închis școlile din apropierea bazei britanice Akrotiri după ce o dronă a lovit instalațiile militare în primele ore ale zilei.
10:30
Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Intervenție în forță pentru salvarea echipajelor # Adevarul.ro
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat luni, 2 martie, că mai multe avioane de război americane s-au prăbușit, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.
Acum 2 ore
10:15
Ucrainenii vor fi implicați în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, spune premierul britanic. Londra își deschide bazele pentru Washington # Adevarul.ro
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că experți militari din Ucraina ar putea fi implicați în sprijinirea țărilor din Golf pentru a doborî dronele iraniene care atacă regiunea.
10:15
Descoperă Malta pas cu pas în această primavară! Oferte de neratat pentru insula minune din sudul Europei # Adevarul.ro
Malta nu se descoperă în grabă, ci parcurgănd-o alături de oamenii care îi cunosc poveștile și legendele.
10:15
Iranul acuză SUA și Israel de „terorism” și cere ONU să ia măsuri după uciderea ayatolahului Ali Khamenei # Adevarul.ro
Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a adresat luni, 2 martie, în mod oficial ONU pentru a informa despre „consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la uciderea ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel.
10:00
Doar un sfert dintre americani sprijină loviturile militare ale SUA împotriva Iranului care au dus la moartea ayatolahului Ali Khamenei # Adevarul.ro
Doar aproximativ 27% dintre americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce 43% le dezaprobă, iar 29% nu au o opinie, arată un sondaj Reuters/Ipsos realizat în weekend.
09:45
Șeful Pentagonului ține luni o conferință de presă, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susține o conferință de presă luni dimineață, prima a unui oficial american de rang înalt de la începutul operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului.
09:45
Israel lansează o operațiune terestră împotriva Hezbollah. Armata israeliană avertizează că luptele ar putea dura mai multe zile # Adevarul.ro
Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze Hezbollah, după ce gruparea a lansat în cursul nopții rachete și drone asupra nordului țării.
09:30
Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii” # Adevarul.ro
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a transmis luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu Statele Unite, contrazicând informațiile recente privind o posibilă disponibilitate a Teheranului pentru dialog cu Washingtonul.
Acum 4 ore
09:15
Zeci de curse aeriene de la București spre destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate luni, 2 martie, pe fondul conflictului din zonă, a informat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
09:15
Sinner aleargă după Alcaraz cu un Porsche de ultimă oră. Garajul impresionant al starului italian conține și un Ferrari # Adevarul.ro
Jannik Sinner, 24 de ani, este pe locul 2 ATP.
09:15
„Speriată de moarte”. Coșmarul turiștilor blocați în Dubai și Doha, din cauza războiului: „Plătesc peste 650 de dolari pe noapte pentru un hotel” # Adevarul.ro
Turiști blocați în Qatar, Dubai și Malaezia descriu cum vacanțele și călătoriile lor de afaceri s-au transformat în experiențe de coșmar, din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Un britanic, aflat într-o călătorie de afaceri, spune că plătește 670 de dolari pe noapte la hotel.
09:15
Regimul iranian este încă intact – zilele următoare vor arăta dacă va rezista. Deocamdată, toate scenariile rămân posibile # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în primul val al loviturilor aeriano-militare comune americano-israeliene a aruncat Republica Islamică în cel mai fragil moment al său de la Revoluția din 1979, relatează BBC.
09:15
Trump spune că toți candidații avuți în vedere de SUA pentru înlocuirea lui Khamenei au fost uciși în atacuri # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaților pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru o tranziție a puterii la Teheran.
08:45
Momentul în care un avion de luptă american F-15 se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat # Adevarul.ro
Un avion de vânătoare F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în Kuweit, într-un incident recent care a stârnit îngrijorări pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului.
08:45
„Ne-am descurcat destul de bine”. Președintele Trump dezvăluie un plan de patru săptămâni în Iran, într-un interviu acordat Daily Mail # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a vorbit,duminică, în legătură cu primele pierderi americane din conflictul cu Iranul, într-un interviu telefonic acordat publicației Daily Mail.
08:45
Premierul Ilie Bolojan convoacă o ședință de Guvern privind situația românilor blocați în zona limitrofă Iranului # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință extraordinară pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului și în alte state din Orientul Mijlociu, din cauza escaladării conflictului militar.
08:30
Ambasada SUA din Kuweit, atacată de o dronă iraniană. Fum dens se ridică de pe clădire, în timp ce tensiunile în Orientul Mijlociu se amplifică # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat luni, după ce o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait. Videoclipuri care circulă pe rețelele sociale arată fum ridicându-se din incinta ambasadei.
08:15
Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului și statelor din Golf. Explozii puternice în Ierusalim, Dubai și Doha # Adevarul.ro
Mai multe explozii puternice au fost raportate luni, în orașele Dubai, Doha și Manama, precum și în Ierusalim, pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Teheran și Israel.
08:00
FCSB, ținta ironiilor după ce a ratat play-off-ul: cele mai tari meme-uri apărute pe internet # Adevarul.ro
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, campioana nu mai are șanse să prindă prima grupă valorică.
07:45
Zborurile TAROM de repatriere a peste 300 de români blocați în Orientul Mijlociu au fost amânate. Anunțul companiei # Adevarul.ro
Zborurile speciale TAROM destinate repatrierii a peste 300 de români aflați în Orientul Mijlociu au fost amânate pentru seara zilei de 2 martie, din cauza întârzierilor în transportul terestru și a formalităților la frontieră care ar fi putut depăși timpul de serviciu al echipajelor.
07:30
Alertă în Cipru: o bază militară britanică a fost atacată de o dronă Shahed. Măsurile de securitate, ridicate la cel mai înalt nivel # Adevarul.ro
Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”.
Acum 6 ore
07:15
Marea Britanie intră în linia frontului: Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a lovi depozitele de rachete ale Iranului # Adevarul.ro
Guvernul britanic a anunţat că a acceptat cererea Statelor Unite de a utiliza baze militare britanice pentru a lansa lovituri defensive menite să distrugă rachetele şi lansatoarele Iranului, într-o zonă tot mai periculoasă a Orientului Mijlociu.
07:15
România în 2030, Polonia Sudului sau periferie dublă. 33 de miliarde € - prețul indeciziei # Adevarul.ro
Diplomația economică are succes prin agenții puternice și reformă. Deficitul comercial e de 33 mld. €. Reforma are nevoie de: autonomie, buget 0,1% din PIB, personal de elită, coordonare strategică, suveranitate, Task Force Național, ecosistemul Dual-Use, investiții bidirecționale și continuitate.
07:15
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu antrenorii FCSB, apoi a promis că nu va mai deschide gura # Adevarul.ro
Patronul FCSB intră în silenzio stampa.
07:00
Haos în Orientul Mijlociu: Cel puțin 10 morți în Beirut, Hezbollah atacă Israelul după moartea lui Khamenei. Trump avertizează că acțiunile vor continua # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază periculoasă luni dimineață, după ce cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma loviturilor israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului. Atacurile vin după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra Israelului.
06:30
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem confrunta cu cele mai grave scenarii pentru petrol” # Adevarul.ro
Piețele petroliere internaționale reacționează puternic după escaladarea confruntării dintre Statele Unite și Iran, investitorii temându-se de o posibilă întrerupere prelungită a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, considerată cel mai important punct de blocaj pentru comerțul global cu țiței.
06:15
„Termină tot din farfurie!” și alte obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine celor mici # Adevarul.ro
Yolanda Hadid, mama modelelor Gigi și Bella Hadid și fost model la rândul ei, a apărut ani întregi în reality show-ul american „The Real Housewives of Beverly Hills", unde telespectatorii au putut observa, printre altele, felul în care se raporta la alimentația fiicelor sale.
Acum 8 ore
05:15
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran # Adevarul.ro
Războiul din Iran ar putea să escaladeze și ar putea deveni unul regional, este opinia experților chestionați de „Adevărul”. Mai mult decât atât, există și riscul major ca războiul dintre SUA și Iran să devină pe parcurs unul global.
04:15
Rezident în România. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă medicii la început de carieră # Adevarul.ro
Mai puțin de o lună ne desparte de evenimentul ,,Healthcare Forum 2026. Adevărul despre Sănătătea României". Printre temele care vor fi dezbătute se numără criza de personal medical.
03:45
Medicii români din diaspora se unesc în RoMeDi - O punte profesională între sistemele de sănătate globale și cel autohton # Adevarul.ro
A apărut RoMeDi, prima comunitate medicală globală a medicilor români din diaspora. „Fiecare profesionist român din străinătate poate deveni o punte”, anunță profesioniștii implicați în proiect. Reconectarea cu sistemul medical românesc, printre obiective.
Acum 12 ore
03:15
Paradoxul locuirii în România. De ce avem atât de multe locuințe neocupate și cum poate influența acest fenomen prețurile # Adevarul.ro
România este țara din Europa cu cele mai multe locuințe aflate în proprietate personală, dar și cu milioane de locuințe neocupate, potrivit ultimelor date statistice, în timp ce prețurile s-au dublat în unele orașe în doar șase ani.
02:45
O meserie de viitor pentru oricine: cursurile de siguranță online deschid uși închise șomerilor # Adevarul.ro
Într-o piață a muncii tot mai digitalizată, securitatea cibernetică nu mai este un domeniu rezervat exclusiv experților IT, ci devine o plasă de siguranță pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă.
02:15
Sexul cu alte specii: de ce căutau strămoașele noastre bărbați „străini” și cum ne afectează azi # Adevarul.ro
Strămoașele noastre preferau aventuri cu bărbați puternici și musculoși. Mai precis cu masculi din specia Omului de Neanderthal. Specialiștii spun că era vorba mai ales despre aventuri ocazionale, dar care au creat o diversitate extraordinară de care ne bucurăm și astăzi.
01:45
Unde e mai ieftin să fii proprietar? Prețuri și taxe notariale în marile orașe europene # Adevarul.ro
Prețul locuințelor în marile orașe din Europa variază foarte mult în funcție de nivelul de dezvoltare economică, cererea de pe piață și veniturile populației, iar diferențele dintre vestul și estul continentului sunt considerabile.
01:15
Top trei sandvișuri care te fac să uiți de toate. Rețetele celor mai bune mâncăruri stradale din lume pe care le poți încerca acasă # Adevarul.ro
Sandwich-ul este soluția ideală care îmbină rapiditatea cu plăcerea culinară, salvându-ne în cele mai aglomerate zile. Există, însă, combinații care au depășit statutul de gustare rapidă, transformându-se în preparate iconice, celebrate la nivel global.
00:45
Orașul uraniului, salvat de fonduri europene. Metalele viitorului, ascunse în adâncurile munților din jurul său # Adevarul.ro
Ștei, un fost oraș al uraniului cu o istorie tulburătoare, se dezvoltă treptat cu ajutorul fondurilor europene. În jurul lui, Munții Bihorului păstrează bogății impresionante și rămășițele unui trecut plin de controverse.
00:15
2 martie: Ziua în care muncitorul Liviu Cornel Babeş şi-a dat foc pe pârtia de schi „Bradul” din Poiana Braşov # Adevarul.ro
La data de 2 martie 1989 eroul-martir Liviu Cornel Babeş și-a dat foc pe pârtia de schi „Bradul” din Poiana Braşov. În aceeași dată, dar în 1931, s-a născut Mihail Gorbaciov, ultimul președinte al URSS.
00:00
Mindfulness pentru oamenii cărora nu le place meditația: 3 strategii rapide care chiar funcționează # Adevarul.ro
Dacă ai încercat vreodată să meditezi și după aproximativ 12 secunde te-ai trezit gândindu-te la emailuri, liste de cumpărături sau sensul vieții, te poți relaxa: este perfect firesc. Mindfulness-ul nu înseamnă să scapi de gânduri, ci să schimbi relația pe care o ai cu ele.
1 martie 2026
23:45
Fotografia care ridică semne de întrebare: amanta rusoaică a lui Bill Gates, surprinsă alături de o spioană a Kremlinului # Adevarul.ro
La aproape două decenii după ce fotografia a fost făcută pe o stradă din Manhattan, o imagine revine în prim-plan și ridică noi semne de întrebare într-o poveste care îl are în centru pe miliardarul american Bill Gates.
23:15
Alegătorii născuți în străinătate au furat alegerile parțiale din Marea Britanie, strigă liderul formațiunii antiimigrație Nigel Farage # Adevarul.ro
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a susținut că formațiunea sa ar fi fost „privată de victorie” la alegerile parțiale din Manchester, acuzând că rezultatul a fost influențat de voturile alegătorilor născuți în afara Marii Britanii și de presupuse nereguli în secțiile de votare.
23:15
Românii blocați în țările din Orientul Mijlociu care au închis spațiul aerian în urma atacării Iranului de către SUA și Israel trăiesc zile de coșmar. Un român a relatat că a fost nevoit să caute pe cont propriu cazare. Nu știe când se va putea pleca, la ce costuri sau cu ce.
23:00
Rusia ia în considerare posibilitatea retragerii din negocierile de pace. Care este motivul # Adevarul.ro
Rusia ia în calcul retragerea din negocierile de pace cu Ucraina, pe fondul blocajului privind concesiile teritoriale, relatează Bloomberg, citând surse apropiate discuțiilor.
Acum 24 ore
22:15
Milițiile șiite irakiene se alătură Iranului şi revendică 16 atacuri cu drone împotriva „bazelor inamice din Irak și din regiune” # Adevarul.ro
Milițiile șiite irakiene susțin Iranul în conflictul cu Statele Unite și Israelul, revendicând 16 atacuri cu drone asupra „bazelor inamice” din Irak și din regiune, ca răspuns la loviturile aeriene asupra Teheranului.
22:00
Horoscop luni, 2 martie 2026. O zodie se bucură de experiențe noi, iar o alta primește vești bune de la locul de muncă # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de luni, 2 martie, Capricornii se bucură de experiențe noi, iar Balanțele primesc vești bune la locul de muncă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.