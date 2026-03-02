PSD admonestat de PNL, după ce miniștrii social-democrați au absentat de la discuțiile Guvernului privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu
Adevarul.ro, 2 martie 2026 12:30
Liberalii au atras atenția luni, 2 martie, cu privire la absența miniștrilor PSD din ședința convocată la Guvern pentru repatrierea românilor aflați în Orientul Mijlociu, cerând PSD să renunțe la „poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției”.
Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu, posibilă în cazul unui atac asupra centralelor nucleare, avertizează șeful AIEA
Un atac asupra centralelor nucleare civile din Orientul Mijlociu ar putea provoca evacuări în masă ale populației, a avertizat luni, 2 martie, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în cadrul deschiderii ședinței trimestriale a Consiliului institu
Falcon Defence consolidează industria de apărare din România prin investiții de 253 milioane de euro
Compania românească Falcon Defence anunță intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026.
Accident șocant în Constanța: Un șofer a zburat cu mașina peste sensul giratoriu, după care s-a oprit pe trotuar
Un șofer de 25 de ani a sărit cu mașina peste un sens giratoriu din orașul Ovidiu, județul Constanța, după care se oprește pe trotuar. Accidentul a avut loc luni dimineață, 2 martie.
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
Afacerist cecen, găsit împușcat în cap într-un apartament din Moscova. Umar Djabrailov ar fi încercat să se sinucidă și în 2020
Omul de afaceri cecen Umar Djabrailov a fost găsit împușcat în cap într-un complex rezidențial din Moscova, iar presa rusă scrie că este vorba despre o sinucidere.
Cel mai mare fotbalist român din perioada interbelică, personaj în piesa aniversară a Grupului Vouă
Grumul umoristic Vouă se pregătește să marcheze 44 de ani de la primul spectacol.
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dat luni asigurări că România are depozitele de carburanți pline și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie” și că statul este în alertă pentru a nu permite ca prețurile carburanților să ajungă la 10 lei.
Rusia va accepta garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, susține șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov
Șeful Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, susține că Moscova ar fi transmis, în cadrul unor discuții recente, că este pregătită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina propuse de Statele Unite – o afirmație care, dacă se confirmă, ar marca o schimbare
Teodosie, lovit de un decret semnat de Ceaușescu: trebuie să părăsească vila arhierească „Nicolae Pilescu", după decenii de folosință gratuită
Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, trebuie să părăsească vila istorică „Nicolae Pilescu”, vizavi de Cazinoul din Constanța, după ce expiră pe 23 martie 2026 perioada de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a beneficiat de folosință gratuită a imobilului.
Cea mai mare criză de la pandemia de COVID-19 lovește aeroporturile. Soluția de milioane a ultra-bogaților
Sute de mii de pasageri rămân blocați, principalele centre aeriene din Orientul Mijlociu fiind închise pe fondul consecințelor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.
Buzoianu, așteptată din nou în Parlament, la „Ora Guvernului". I se cer explicații cu privire la Barajul Mihăileni de pe râul Crișul Alb
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată din nou în Parlament, la Ora Guvernului, luni după-amiază, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD.
În fiecare an, la finalul unui februarie care pare că nu se mai termină, deși e cea mai scurtă zi din an, se produce o schimbare aproape imperceptibilă.
Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț"
Senatul dezbate și votează luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului UDMR al Culturii, Andras Demeter.
Un lider mort, valuri de rachete și un imperiu fără moștenitor: Iranul pe marginea abisului
Moartea lui Ali Khamenei în mijlocul unui război și al celui mai profund val de proteste din istoria Republicii Islamice a deschis o fereastră istorică. Dar ferestrele istorice nu rămân deschise la nesfârșit — și ceea ce se întâmplă în următoarele săptămâni și luni va determina forma Iranului
Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz.
Trump se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca SUA și Occidentul să rămână fără rachete și interceptori
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca stocurile americane de rachete și interceptoare să se epuizeze, potrivit unor surse citate de presa americană.
Piața vehiculelor electrice din România: creștere rapidă, bază mică și un model de tranziție diferit față de restul Europei
Parcul de vehicule electrice din România a depășit 55.000 de unități la finalul lui 2024. Analizăm datele, ritmul de creștere, modelele dominante și diferențele față de piața europeană.
Orientul Mijlociu, în flăcări: Iranul anunță 555 de morți după atacurile SUA–Israel. 131 de orașe au fost lovite de raidurile armate
Conflictul dintre Iran și alianța SUA–Israel capătă proporții dramatice. Societatea Semilunii Roșii Iraniene a anunțat că cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor aeriene efectuate de forțele americane și israeliene în diverse orașe din Iran. Autoritățile de la Teheran susțin
Lovitură în inima industriei petroliere saudite: rafinăria Ras Tanura, atacată cu drone. Piețele energetice intră în alertă
Rafinăria de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită și-a suspendat activitatea luni, 2 martie, după ce a fost ținta unui atac cu drone, au anunțat autoritățile de la Riad.
Premieră la ONU. Melania Trump prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate, în plin război în Orientul Mijlociu
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, urmează să prezideze o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU luni, 2 martie, o apariție anunțată încă de săptămâna trecută, înainte ca Statele Unite să declanșeze războiul împotriva Iranului.
Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel
Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.
Riad a devenit poarta de evacuare pentru bogați și directori de top din Golf. Un zbor privat ajunge la sute de mii de euro
Riad a devenit un important nod de evacuare pentru rezidenți bogați și directori de top care încearcă să părăsească zona Golfului, pe fondul tensiunilor regionale în creștere.
Antrenorul care a bătut-o pe FCSB în campionat, dat afară. Florin Bratu revine în Superligă
Schimbare de antrenor la ultima clasată din Superliga de fotbal.
Prețul petrolului a explodat pe piețele globale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și blocajului din Strâmtoarea Ormuz
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre.
Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă: „Sunt provocări fără precedent"
Autoritățile cipriote au ridicat nivelul de alertă și au închis școlile din apropierea bazei britanice Akrotiri după ce o dronă a lovit instalațiile militare în primele ore ale zilei.
Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Intervenție în forță pentru salvarea echipajelor
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat luni, 2 martie, că mai multe avioane de război americane s-au prăbușit, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.
Ucrainenii vor fi implicați în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, spune premierul britanic. Londra își deschide bazele pentru Washington
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că experți militari din Ucraina ar putea fi implicați în sprijinirea țărilor din Golf pentru a doborî dronele iraniene care atacă regiunea.
Descoperă Malta pas cu pas în această primavară! Oferte de neratat pentru insula minune din sudul Europei
Malta nu se descoperă în grabă, ci parcurgănd-o alături de oamenii care îi cunosc poveștile și legendele.
Iranul acuză SUA și Israel de „terorism" și cere ONU să ia măsuri după uciderea ayatolahului Ali Khamenei
Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a adresat luni, 2 martie, în mod oficial ONU pentru a informa despre „consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la uciderea ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel.
Doar un sfert dintre americani sprijină loviturile militare ale SUA împotriva Iranului care au dus la moartea ayatolahului Ali Khamenei
Doar aproximativ 27% dintre americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce 43% le dezaprobă, iar 29% nu au o opinie, arată un sondaj Reuters/Ipsos realizat în weekend.
Șeful Pentagonului ține luni o conferință de presă, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susține o conferință de presă luni dimineață, prima a unui oficial american de rang înalt de la începutul operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului.
Israel lansează o operațiune terestră împotriva Hezbollah. Armata israeliană avertizează că luptele ar putea dura mai multe zile
Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze Hezbollah, după ce gruparea a lansat în cursul nopții rachete și drone asupra nordului țării.
Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii"
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a transmis luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu Statele Unite, contrazicând informațiile recente privind o posibilă disponibilitate a Teheranului pentru dialog cu Washingtonul.
Zeci de curse aeriene de la București spre destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate luni, 2 martie, pe fondul conflictului din zonă, a informat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Sinner aleargă după Alcaraz cu un Porsche de ultimă oră. Garajul impresionant al starului italian conține și un Ferrari
Jannik Sinner, 24 de ani, este pe locul 2 ATP.
„Speriată de moarte". Coșmarul turiștilor blocați în Dubai și Doha, din cauza războiului: „Plătesc peste 650 de dolari pe noapte pentru un hotel"
Turiști blocați în Qatar, Dubai și Malaezia descriu cum vacanțele și călătoriile lor de afaceri s-au transformat în experiențe de coșmar, din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Un britanic, aflat într-o călătorie de afaceri, spune că plătește 670 de dolari pe noapte la hotel.
Regimul iranian este încă intact – zilele următoare vor arăta dacă va rezista. Deocamdată, toate scenariile rămân posibile
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în primul val al loviturilor aeriano-militare comune americano-israeliene a aruncat Republica Islamică în cel mai fragil moment al său de la Revoluția din 1979, relatează BBC.
Trump spune că toți candidații avuți în vedere de SUA pentru înlocuirea lui Khamenei au fost uciși în atacuri
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaților pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru o tranziție a puterii la Teheran.
Momentul în care un avion de luptă american F-15 se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Un avion de vânătoare F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în Kuweit, într-un incident recent care a stârnit îngrijorări pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului.
„Ne-am descurcat destul de bine". Președintele Trump dezvăluie un plan de patru săptămâni în Iran, într-un interviu acordat Daily Mail
Președintele Donald Trump a vorbit,duminică, în legătură cu primele pierderi americane din conflictul cu Iranul, într-un interviu telefonic acordat publicației Daily Mail.
Premierul Ilie Bolojan convoacă o ședință de Guvern privind situația românilor blocați în zona limitrofă Iranului
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință extraordinară pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului și în alte state din Orientul Mijlociu, din cauza escaladării conflictului militar.
Ambasada SUA din Kuweit, atacată de o dronă iraniană. Fum dens se ridică de pe clădire, în timp ce tensiunile în Orientul Mijlociu se amplifică
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat luni, după ce o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait. Videoclipuri care circulă pe rețelele sociale arată fum ridicându-se din incinta ambasadei.
Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului și statelor din Golf. Explozii puternice în Ierusalim, Dubai și Doha
Mai multe explozii puternice au fost raportate luni, în orașele Dubai, Doha și Manama, precum și în Ierusalim, pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Teheran și Israel.
FCSB, ținta ironiilor după ce a ratat play-off-ul: cele mai tari meme-uri apărute pe internet
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, campioana nu mai are șanse să prindă prima grupă valorică.
Zborurile TAROM de repatriere a peste 300 de români blocați în Orientul Mijlociu au fost amânate. Anunțul companiei
Zborurile speciale TAROM destinate repatrierii a peste 300 de români aflați în Orientul Mijlociu au fost amânate pentru seara zilei de 2 martie, din cauza întârzierilor în transportul terestru și a formalităților la frontieră care ar fi putut depăși timpul de serviciu al echipajelor.
Alertă în Cipru: o bază militară britanică a fost atacată de o dronă Shahed. Măsurile de securitate, ridicate la cel mai înalt nivel
Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”.
Marea Britanie intră în linia frontului: Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a lovi depozitele de rachete ale Iranului
Guvernul britanic a anunţat că a acceptat cererea Statelor Unite de a utiliza baze militare britanice pentru a lansa lovituri defensive menite să distrugă rachetele şi lansatoarele Iranului, într-o zonă tot mai periculoasă a Orientului Mijlociu.
România în 2030, Polonia Sudului sau periferie dublă. 33 de miliarde € - prețul indeciziei
Diplomația economică are succes prin agenții puternice și reformă. Deficitul comercial e de 33 mld. €. Reforma are nevoie de: autonomie, buget 0,1% din PIB, personal de elită, coordonare strategică, suveranitate, Task Force Național, ecosistemul Dual-Use, investiții bidirecționale și continuitate.
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu antrenorii FCSB, apoi a promis că nu va mai deschide gura
Patronul FCSB intră în silenzio stampa.
