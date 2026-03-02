Ciprian Anton: Mihai Dimian este o soluție în momentul de față pentru conducerea Ministerului Educației. Dacă și dumnealui își dorește

10:30

Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a reacționat public după ce, în contextul vehiculării numelui său pentru funcția de ministru al Educației au apărut informații și comentarii privind o presupusă afiliere politică. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mihai Dimian a transmis: ”Observ că au […] Articolul Atacuri la adresa lui Mihai Dimian, posibil ministru al Educației. Răspunsul acestuia: Nu am fost și nu sînt membru de partid. Provin dintr-o familie săracă, nu am avut relații și consider că, dacă am realizat ceva în această viață, am realizat datorită educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.