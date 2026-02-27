Angelica Fădor: Statul își diminuează cheltuielile, oprește risipa și creează cadrul pentru un buget sănătos
Radio Top Suceava, 27 februarie 2026 15:20
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, care este și secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a anunțat că numărul maxim de posturi în administrația locală se va reduce cu 30%, fără a depăși o reducere de 20% din posturile efectiv ocupate. Reorganizarea se va finaliza pînă pe 1 iulie 2026. Posturile din instituțiile prefectului
Angelica Fădor: Statul își diminuează cheltuielile, oprește risipa și creează cadrul pentru un buget sănătos
15:10
Cinci cadre militare ale ISU ”Bucovina” Suceava, înaintate în grad înainte de termen de Ziua Protecției Civile # Radio Top Suceava
Trei ofițeri și doi subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Suceava au fost înaintați în gradul următor înainte de termen, cu prilejul Zilei Protecției Civile. Potrivit unui comunicat al instituției, "trei ofițeri și doi subofițeri au trăit cu bucurie și emoție o etapă importantă din cariera militară, fiind înaintați în
Acum 2 ore
14:50
În 2025, prin demolarea a 350 de garaje au fost amenajate 1.288 de locuri de parcare. Primarul Sucevei: Să declari că nu s-a făcut nimic parcă nu e în regulă # Radio Top Suceava
În cadrul ședinței Consiliului Local Suceava, primarul PSD, Vasile Rîmbu, a făcut un bilanț al activității pe anul trecut, referindu-se în principal la reabilitarea infrastructurii rutiere, pentru care s-au alocat 40 de milioane de lei. Prin demolarea a 350 de garaje au fost amenajate 1.288 de locuri de parcare. Au fost asfaltate șapte străzi de
14:30
Sucevean arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a distrus brățara electronică care-i fusese montată de polițiști # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 44 de ani, din municipiul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Suceava, astăzi, după ce, cu o zi înainte, a distrus brățara electronică pe care o avea montată de polițiști. În dosarul în care apare bărbatul parte vătămată este o femeie care a depus reclamații
Acum 4 ore
13:00
Pompierii suceveni, la 8 școli, pentru activități educaționale dedicate elevilor și cadrelor didactice # Radio Top Suceava
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina" al județului Suceava organizează o serie de activități educaționale dedicate elevilor și cadrelor didactice din mai multe unități de învățămînt din județ. Acțiunea va avea loc în cadrul unui proiect finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră Interreg România – Ucraina 2021-2027. Conform purtătorului de cuvînt al ISU, locotenent-colonelul Alin
12:10
Emil Ursu, doctor în arheologie, după decizia de înjumătățire a indemnizației de doctorat: În mod normal ar trebui să vină Guvernul să se apuce de săpături # Radio Top Suceava
Directorul Muzeul Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu, spune că, după diminuarea indemnizației de doctorat, "în mod normal ar trebui să vină Guvernul să se apuce de săpături". Acesta a făcut astfel referire la impactul deciziei asupra domeniilor în care titlul nu este obligatoriu, dar este esențial pentru anumite responsabilități. A declarat domnul
Acum 6 ore
11:00
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu: La muzeul sucevean sînt 16 posturi neocupate. Într-unul din mall-urile din Suceava, salariile oferite sînt cam cu 30% mai mari decît salariile de la muzeu # Radio Top Suceava
Noua Ordonanță de Urgență privind reforma și restructurarea în sistemul public a fost adoptată la începutul săptămînii, însă în domeniul culturii "nici nu mai au ce tăia și ce reduce", a afirmat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeul Național al Bucovinei, Emil Ursu. Acesta a precizat că instituțiile de cultură sînt
Acum 8 ore
08:30
”Nichita în luna lui martie”, la Vatra Dornei, pe 27 martie, cu premierea tinerilor creatori și lansarea celui mai recent număr al revistei ”Bucovina literară” și a volumului de poezie ”Valiza de lemn” # Radio Top Suceava
Pe 27 martie, la Vatra Dornei, va avea loc cea de-a 17-a ediție a Festivalului Județean de Poezie "Nichita în luna martie". Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultură „Platon Pardău", în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Inspectoratul Județean Școlar Suceava, Centrul Cultural "Bucovina", Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", Direcția Județeană pentru
Acum 12 ore
07:20
În municipiul-stațiune Vatra Dornei este un contrast puternic între clădirile publice și particulare cu fațade proaspăt renovate și cele care așteaptă de foarte mulți ani o echipă de constructori pricepuți. Renovarea Complexului Muzeal Cazinoul Băilor a pus culoare în obrajii zonei, proprietarii de moteluri și pensiuni străduindu-se să contribuie și ei la înfrumusețarea peisajului urban.
06:00
Parcul Balnear din Vatra Dornei va fi modernizat printr-un proiect în valoare de 7 milioane de euro # Radio Top Suceava
Parcul Municipal din Vatra Dornei va fi reabilitat cu fonduri europene atrase prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Potrivit primarului Marius Rîpan, contractul de finanțare pentru reabilitarea Parcului Balnear a fost semnat, iar valoarea lui depășește 7 milioane de euro. A mai spus primarul: "Prin acest proiect vom reabilita aleile pietonale, mobilierul urban, iluminatul din parc.
Acum 24 ore
17:30
Anunț oficial al Federației Română de Rugby: În cea mai importantă competiție națională va fi prezentă și RC Gura Humorului # Radio Top Suceava
Liga de Rugby Kaufland, cea mai importantă competiție din rugby-ul românesc intern la nivel de seniori, va avea în acest an un format extins. Celor șase echipe prezente în competiție anul trecut li se alătură și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale de Seniori 2025, a anunțat oficial Federația Română de Rugby. Prima etapă se
16:10
Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, 30 de zile de arest preventiv, într-un dosar de agresiune fizică și lipsire de libertate # Radio Top Suceava
Judecătoria Suceava l-a condamnat la 30 de zile de arest preventiv pe Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, după ce, ieri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoșani. Radu Reziuc este acuzat de comiterea de infracțiuni de violență în familie, loviri sau alte violențe și pentru lipsire de libertate, pe
Ieri
14:10
Stresul cronic a devenit una dintre cele mai frecvente probleme ale femeilor active între 25 și 45 de ani. Programul încărcat, responsabilitățile profesionale, viața de familie și presiunea constantă de a performa creează un dezechilibru subtil, dar persistent. În timp, acest stres afectează nivelul hormonal, somnul, energia și chiar dispoziția. Corpul începe să transmită semnale:
13:40
Prefectura Suceava își ”reafirmă angajamentul ferm pentru sprijinirea comunităților de romi” # Radio Top Suceava
Joi, 26 februarie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava s-a desfășurat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi privind implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă pentru perioada 2022-2027. Lucrările ședinței au fost conduse de subprefectul Bogdan George Păstrăv, alături de consilierul pentru problemele romilor, Alina Iuliana Neagu. La
13:20
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, hotărît să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității: Rădăuțenii se vor bucura să nu mai vadă nici un joc de noroc pe raza municipiului # Radio Top Suceava
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, este decis să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității. Acesta a declarat: „Vin în fața rădăuțenilor cu o veste foarte bună. Așa cum am promis pe 22 ianuarie, în ședința de Consiliu Local, am redactat deja prin aparatul propriu din Primărie proiectul de hotărîre prin care interzicem jocurile
11:40
Discuții și întrebări, inclusiv despre Mihai Dimian, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Traian Pădureț: Gurile rele cam asta spun, că premierul caută un ministru al Educației executant # Radio Top Suceava
Zvonurile potrivit cărora rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, ar putea prelua funcția de ministru al Educației au circulat intens în aceste zile, inclusiv în rîndul liderilor sindicali din țară. Subiectul a fost discutat și în timpului mitingului organizat la Palatul Cotroceni, miercuri, 25 februarie, unde au fost prezenți și reprezentanți ai
11:30
8 suceveni, la mitingul profesorilor de la Cotroceni. Profesorii au fost primiți la discuții de un consilier al președintelui, însă de cel care se ocupă de asistența socială # Radio Top Suceava
Peste 500 de persoane au participat miercuri, 25 februarie, la mitingul organizat la Palatul Cotroceni, acțiune menită să readucă în atenția autorităților nemulțumirile din sistemul de învățămînt, în special în ceea ce privește aplicarea Ordonanței 141. Potrivit porofesorului Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, din județul nostru au fost prezenți aproximativ opt-nouă reprezentanți sindicali. A
07:20
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, a fost ținta unui nou atac, la care acesta a răspuns, așa cum a făcut-o zilele trecute, după ce a apărut în presa centrală informația că ar fi omul PSD-ului. În seara zilei de 25 februarie, cel despre care se spune că are cele mai mari șanse
06:20
Casa de Pensii Suceava a soluționat 16.404 cereri de înscriere la pensie și alte drepturi # Radio Top Suceava
În anul 2025, în domeniul pensiilor și asigurărilor sociale au fost soluționate 16.404 cereri de înscriere la pensie și alte drepturi, fiind operate 37.955 tranzacții de plată. Așa indică raportul prezentat miercuri în ședința Colegiului Prefectural. Documentul arată că timpul mediu de soluționare a cererilor a fost redus de la 45 zile la 21,53 zile.
25 februarie 2026
19:30
Reacția Poliției Județului Suceava, după reținerea primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc # Radio Top Suceava
După reținerea pentru 24 de ore a primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, Poliția Județului Suceava, prin vocea purtătorului de cuvînt, care este și adjunctul instituției, Ionuț Epureanu, a transmis următorul comunicat: Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au continuat cercetările intr-un
19:10
Primarul de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat de violențe, a fost reținut în arest pentru 24 de ore # Radio Top Suceava
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a fost reținut în arest pentru 24 de ore, astăzi după-amiază, după completarea probatoriului din dosarul în care este acuzat de violențe asupra fostei sale iubite și a fiicei acesteia. Primarul a fost reținut pentru infracțiunile de violență în familie, loviri sau alte violențe și pentru lipsire de libertate,
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Antreprenorul Florin Olaru este noul director ACET Suceava, operatorul județean de apă și canalizare. Acesta îl înlocuiește pe Ștefan Groza, care a condus compania după 1990. Florin Olaru este membru PSD, iar în 2024 a candidat fără succes pentru un post de deputat. Noul Consiliu de Administrație al ACET SA a votat în unanimitate numirea
13:20
Județul Suceava este pe primul loc în Regiunea de Nord-Est în ceea ce privește sumele contractate de la Uniunea Europeană prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Urmează județele Bacău, Vaslui, Neamț, Iași și Botoșani. Un raport prezentat de șeful Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Alexandru Moroșan, arată că, la nivel de județ, pentru perioada
12:20
Programul de încasări venituri bugetare pe 2025 a fost realizat în proporție de 102,93% # Radio Top Suceava
Anul trecut, structurile fiscale și vamale din județul Suceava au realizat integral obiectivele stabilite în cadrul Programului de guvernare 2025–2028, înregistrând rezultate peste țintele asumate la principalii indicatori de performanță. Este concluzia raportului prezentat de prefectul Traian Andronachi, astăzi, în ședința Colegiului Prefectural. Prefectul a arătat că la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava,
11:40
”Educația timpurie în era digitală”, la Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindel” din Suceava # Radio Top Suceava
Grădinița cu Program Prelungit din Suceava a găzduit, miercuri, 25 februarie, Simpozionul Național , eveniment dedicat identificării celor mai bune strategii pentru integrarea tehnologiei în procesul de învățare al copiilor de vîrstă preșcolară. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, unitatea de învățămînt "a devenit un centru al
11:30
Reforma administrației. Analistul economic Daniel Apostol: România ar putea deveni ”un stat mai suplu, mai agil, mai puțin cheltuitor”, însă ”de pus în practică această teorie va fi foarte dificil, va trebui să se plece probabil chiar de la Constituție” # Radio Top Suceava
Reforma administrației publice, adoptată marți seară de Guvernul condus de Ilie Bolojan, vizează descentralizarea, dar și o posibilă reorganizare administrativ-teritorială, inclusiv comasări de localități și ajustări privind aparatul public. Analistul economic Daniel Apostol consideră, însă, că punerea în practică va fi extrem de dificilă. A declarat domnul Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio
11:30
Daniel Apostol, analist economic: ”Era și timpul” pentru pachetul de relansare economică și reforma administrației # Radio Top Suceava
După luni de negocieri și controverse, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanțele privind reforma administrației publice și relansarea economică. Analistul economic Daniel Apostol consideră că măsurile vin cu întîrziere, în condițiile în care România funcționează deja de aproape trei luni fără buget aprobat. A declarat Daniel Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la
10:00
Trei sferturi dintre voluntarii ISU Suceava au între 16 și 18 ani. 60% dintre voluntari sînt doamne și domnișoare # Radio Top Suceava
Aproximativ trei sferturi dintre voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava sînt tineri cu vîrste cuprinse între 16 și 18 ani. În prezent, 221 de voluntari sînt în contract cu ISU Suceava, însă activi sînt aproximativ 50. Într-o
09:10
221 de voluntari, în contract cu ISU ”Bucovina” Suceava. Activi sînt 50 de voluntari # Radio Top Suceava
Din 2016 și pînă astăzi, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava au fost înscriși 1.250 de voluntari. Dintre aceștia au fost pregătiți pînă acum 800 de voluntari. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, purtătorul de cuvînt al ISU, locotenent-colonelul Alin Găleată, a adăugat: ”Ei sînt pregătiți și se află în comunitate ca să […] Articolul 221 de voluntari, în contract cu ISU ”Bucovina” Suceava. Activi sînt 50 de voluntari apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Povestea lui Victor pe care părinții suceveni ar putea să le-o spună copiilor lor # Radio Top Suceava
Mi-a atras atenția povestea de viață a lui Victor. A lui Victor Osimhen. O poveste care poate ar trebui să o cunoască și părinții suceveni și să le-o spună copiilor lor. Povestea vieții lui Victor a fost aflată de The Players’ Tribune și preluată de golazo.ro. Iată cîteva fragmente din povestea starului echipei de fotbal […] Articolul Povestea lui Victor pe care părinții suceveni ar putea să le-o spună copiilor lor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
24 februarie 2026
17:20
Contract de finanțare pentru grădinița din Obcini, care va trebuie terminată în 26 de luni. Lucrările vor începe în aprilie. Grădinița va găzdui 8 grupe cu cîte 20 de preșcolari (Foto) # Radio Top Suceava
Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini din Municipiul Suceava”. Durata de implementare a proiectului este de 26 de luni, din care execuția lucrărilor este de 18 luni. Procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări de construire, furnizare, montare și […] Articolul Contract de finanțare pentru grădinița din Obcini, care va trebuie terminată în 26 de luni. Lucrările vor începe în aprilie. Grădinița va găzdui 8 grupe cu cîte 20 de preșcolari (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
În 2025, 3.800 de ucraineni au intrat fraudulos în România pe la granița de nord a județului Suceava # Radio Top Suceava
Bilanțul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, de care aparține și Poliția de Frontieră Suceava, indică faptul că, în 2025, 3.800 de ucraineni au intrat fraudulos în România pe la granița de nord a județului Suceava. 5.402 au intrat prin Maramureș, iar 1.048 prin Satu Mare. De la începutul războiului din Ucraina, în […] Articolul În 2025, 3.800 de ucraineni au intrat fraudulos în România pe la granița de nord a județului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Concerte și spectacole de teatru, organizate, în luna martie, de Casa de Cultură a Studenților Suceava # Radio Top Suceava
În luna martie, Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează o serie de evenimente culturale dedicate comunității academice și publicului sucevean. Acestea includ concerte, spectacole de teatru pentru toate vîrstele și producții ale teatrului studențesc. Manifestările se vor desfășura în Auditoriumul „Joseph Schmidt” și vor reuni artiști profesioniști, […] Articolul Concerte și spectacole de teatru, organizate, în luna martie, de Casa de Cultură a Studenților Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Mihai Dimian, posibil ministru al Educației, atacat. Mircea Oroian: Mai sînt membri de partid care își doresc această funcție și vor încerca prin diferite căi să-ți denigreze munca # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Aliementară Suceava, Mircea Oroian, spune că din 2009, de cînd lucrează la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, aceasta a cunoscut o continuă dezvoltare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Oroian a declarat: ”Eu vreau să vă spun că din experiența mea din 2009 și pînă în prezent, evoluția noastră este […] Articolul Mihai Dimian, posibil ministru al Educației, atacat. Mircea Oroian: Mai sînt membri de partid care își doresc această funcție și vor încerca prin diferite căi să-ți denigreze munca apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Cătălin Nechifor: Dacă nu exista conflictul din Ucraina nu făceam autostrada nici măcar pînă la Pașcani. Pentru că ce s-a făcut în ultimii ani e de neimaginat în România # Radio Top Suceava
Dacă nu ar fi existat conflictul din Ucraina, România probabil nu ar fi reușit să accelereze proiectele majore de infrastructură rutieră Moldova, inclusiv autostrada spre Pașcani – Siret. Declarația a fost făcută de fostul europarlamentar și deputat de Suceava Cătălin Nechifor în contextul noului pachet financiar european destinat statelor aflate la granița cu Ucraina. A […] Articolul Cătălin Nechifor: Dacă nu exista conflictul din Ucraina nu făceam autostrada nici măcar pînă la Pașcani. Pentru că ce s-a făcut în ultimii ani e de neimaginat în România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Atacuri la adresa lui Mihai Dimian, posibil ministru al Educației. Răspunsul acestuia: Nu am fost și nu sînt membru de partid. Provin dintr-o familie săracă, nu am avut relații și consider că, dacă am realizat ceva în această viață, am realizat datorită educației # Radio Top Suceava
Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a reacționat public după ce, în contextul vehiculării numelui său pentru funcția de ministru al Educației au apărut informații și comentarii privind o presupusă afiliere politică. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mihai Dimian a transmis: ”Observ că au […] Articolul Atacuri la adresa lui Mihai Dimian, posibil ministru al Educației. Răspunsul acestuia: Nu am fost și nu sînt membru de partid. Provin dintr-o familie săracă, nu am avut relații și consider că, dacă am realizat ceva în această viață, am realizat datorită educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani # Radio Top Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă acțiunile de promovare începute în luna noiembrie a anului trecut. Profesori și studenți de la această facultate vizitează licee din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani. Cel mai recent, echipele FIA au fost la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și la Colegiul […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În România, cum scoate cineva capul în lume, cum se găsesc unii care să-l conteste direct sau cu mantinela, că tot au fost recent Jocurile Olimpice de Iarnă, unde printre sporturile vedetă s-a numărat hocheiul. Cum s-a vehiculat în spațiul public numele lui Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, pentru funcția de ministru […] Articolul ”Salvă” de influențare a lui Ilie Bolojan și de intimidare a lui Mihai Dimian apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
23 februarie 2026
15:40
Consiliul de Administrație al ACET Suceava are o nouă componență: Anda Violeta Rață, Florin Costică Olaru, Dan Merchea, Loredana Iulia Mihăilă și Andrei George Păduraru # Radio Top Suceava
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. a decis în ședința de luni, 23 februarie, schimbarea componenței Consiliului de Administrație al operatorului regional de apă – canal. La ședință au participat reprezentanții acționarilor care dețin 94,157 % din capitalul social subscris. În cadrul ședinței a fost revocat Consiliul de Administrație al ACET S.A Suceava începînd […] Articolul Consiliul de Administrație al ACET Suceava are o nouă componență: Anda Violeta Rață, Florin Costică Olaru, Dan Merchea, Loredana Iulia Mihăilă și Andrei George Păduraru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, la Suceava și Rădăuți # Radio Top Suceava
Pe 23 februarie, la Casa de Cultură Rădăuți, și pe 24 februarie, la Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, vor avea loc ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, în special ale furtunilor și inundațiilor. Discuțiile vor începe la ora 16.30. Evenimentele sînt organizate în cadrul unei campanii naționale derulate de Groupama, împreună cu Fundația pentru […] Articolul Ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, la Suceava și Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Sindicatele amenință cu acțiuni în instanță pentru restanțele la decontarea navetei. Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Nu ar fi o problemă dacă ar fi doar luna ianuarie, dar sînt restanțe mai vechi # Radio Top Suceava
Mai multe primării din județul Suceava nu au decontat integral naveta cadrelor didactice, unele înregistrînd restanțe încă din toamna anului trecut. Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, avertizează că, în lipsa unei rezolvări rapide, se va apela la instanță. A declarat domnul Pădureț, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Încă sînt primării […] Articolul Sindicatele amenință cu acțiuni în instanță pentru restanțele la decontarea navetei. Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Nu ar fi o problemă dacă ar fi doar luna ianuarie, dar sînt restanțe mai vechi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Dacă va accepta funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian trebuie să negocieze ferm și să-și facă o echipă puternică din preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, susține că în maximum două săptămîni trebuie numit un nou ministru al Educației, întrucît interimatul asigurat de Ilie Bolojan expiră. Pentru funcția de ministru, în spațiul public este vehiculat numele rectorului Universității din Suceava, prof. ing. dr. Mihai Dimian. Referitor la o eventuală numire a […] Articolul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Dacă va accepta funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian trebuie să negocieze ferm și să-și facă o echipă puternică din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Semnături pentru proteste. Profesorii ezită să boicoteze simulările examenelor naționale. ”Marea majoritate ar prefera acțiuni mai radicale la sfîrșit de an școlar” # Radio Top Suceava
Potrivit profesorului Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, starea de spirit în rîndul cadrelor didactice rămîne tensionată, însă procentul celor dispuși să participe la acțiuni imediate de protest este, deocamdată, redus. Termenul-limită pentru centralizarea semnăturilor la nivel național este 6 martie. A declarat domnul Pădureț, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Pe data […] Articolul Semnături pentru proteste. Profesorii ezită să boicoteze simulările examenelor naționale. ”Marea majoritate ar prefera acțiuni mai radicale la sfîrșit de an școlar” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Ouă încondeiate, expuse de Cristina Timu la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei: Întreabă copiii dacă sînt ”kindere” și dacă au surprize înăuntru # Radio Top Suceava
Unii dintre copiii care ajung în vizită la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei și văd oăule încondeiate prezentate de Cristina Timu întreabă dacă acestea au surprize. Duminică de duminică, doamna Timu, din Ciocănești, le vorbește vizitatorilor despre arta încondeierii ouălor. Înterbată dacă turiștii sînt interesați de achiziționarea lucrărilor sale, Cristina Timu a declarat […] Articolul Ouă încondeiate, expuse de Cristina Timu la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei: Întreabă copiii dacă sînt ”kindere” și dacă au surprize înăuntru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, cu două săptămîni înainte de Paște. Sînt înscriși peste 100 de participanți # Radio Top Suceava
Cu două săptămîni înainte de Paște, la Ciocănești va vea loc cea de-a 21-a ediție a Festvalul Național al Ouălor Încondeiate. Anunțul a fost făcut de încondeietoarea de ouă Cristian Timu, din Ciocănești, la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, unde este prezentă în fiecare duminică. Anul acesta, Paștele va fi pe 12 aprilie. […] Articolul Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, cu două săptămîni înainte de Paște. Sînt înscriși peste 100 de participanți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Rectorul universității sucevene, Mihai Dimian, ministru al Educației? Cine îl susține? # Radio Top Suceava
Numele lui Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, este vehiculat pentru funcția de ministru al Educației de mai bine de o săptămînă. Domnul Dimian nu este singurul candidat, mai fiind în cărți încă două persoane, însă surse credibile spun că acesta are șansele cele mai mari pentru a fi numit. Totul depinde de […] Articolul Rectorul universității sucevene, Mihai Dimian, ministru al Educației? Cine îl susține? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 februarie 2026
19:50
Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului, promisiuni de carduri cadou de Crăciun pentru pensionarii cu pensii minime # Radio Top Suceava
De Crăciun, pensionarii cu pensii minime din județul Suceava vor primi carduri cadou din partea Consiliului Județean Suceava. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului 2026, care a fost organizat de CAR Pensionari la Restaurantul ”Balada”. A spus domnul Șoldan: ”Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți. Văd […] Articolul Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului, promisiuni de carduri cadou de Crăciun pentru pensionarii cu pensii minime apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 februarie 2026
09:00
Centru de zi pentru copii cu dizabilități, recepționat la Cîmpulung. Primarul Negură: Este un lucru extrem de important, pentru că în comunitățile din jurul Cîmpulungului sînt peste 70-80 de copii în situații de acest gen # Radio Top Suceava
La Cîmpulung Moldovenesc a fost pusă în funcțiune noua creșă, unde peste 45 de copii își desfășoară deja activitatea. Totodată, a fost recepționat Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, pentru care au început procedurile de licențiere și angajare a personalului de specialitate. A precizat primarul Mihăiță Negură, într-o intervenție telefonică la Radio Top: ”Pe […] Articolul Centru de zi pentru copii cu dizabilități, recepționat la Cîmpulung. Primarul Negură: Este un lucru extrem de important, pentru că în comunitățile din jurul Cîmpulungului sînt peste 70-80 de copii în situații de acest gen apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 februarie 2026
16:20
Noi subofițeri au depus jurămîntul militar în ”cel mai modern sediu de jandarmerie la nivel național” # Radio Top Suceava
Două evenimente importante pentru Jandarmeria Suceava au avut loc în ultimele zile: inaugurarea și sfințirea sediului modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și ceremonia depunerii jurămîntului militar de către elevii promoției ianuarie–decembrie 2026 a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi. Prefectura Suceava amintește, prin intermediul unui comunicat de presă, că, pe 19 […] Articolul Noi subofițeri au depus jurămîntul militar în ”cel mai modern sediu de jandarmerie la nivel național” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Poliția Suceava. Escrocii solicită bani cu împrumut în numele unor persoane cărora le capturează conturile de socializare # Radio Top Suceava
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava atrage atenția cetățenilor asupra unor metode de înșelăciune tot mai frecvente – folosind aparente conturi de socializare ale unor persoane cunoscute, escrocii solicită bani cu împrumut. De exemplu, pe 19 februarie, la nivelul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a fost înregistrată sesizarea formulată de o femeie din Lisaura, care a […] Articolul Poliția Suceava. Escrocii solicită bani cu împrumut în numele unor persoane cărora le capturează conturile de socializare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
