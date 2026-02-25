Povestea lui Victor pe care părinții suceveni ar putea să le-o spună copiilor lor

09:00

La Cîmpulung Moldovenesc a fost pusă în funcțiune noua creșă, unde peste 45 de copii își desfășoară deja activitatea. Totodată, a fost recepționat Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, pentru care au început procedurile de licențiere și angajare a personalului de specialitate. A precizat primarul Mihăiță Negură, într-o intervenție telefonică la Radio Top: "Pe […]