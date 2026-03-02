Israelul anunță că a ucis doi șefi ai spionajului iranian

12:30

Șoferii care lucrează pe platformele de ridesharing au transmis autorităților o scrisoare în care reclamă presiuni legate de „rata de acceptare” a curselor, riscul suspendării conturilor în urma reclamațiilor clienților și venituri pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi taxele și cheltuielile. Prin document, aceștia au cerut intervenția instituțiilor statului și clarificarea statutului juridic al lucrătorilor de pe platforme. În paralel, în discuțiile purtate de redacția Digi24.ro cu șoferi parteneri apar și exemple concrete privind nivelul câștigurilor. Unul dintre aceștia a transmis un calcul detaliat pentru o lună de muncă full-time, potrivit căruia din 10.000 de lei încasați de la clienți ar rămâne aproximativ 1.357 de lei net, adică în jur de 8 lei pe oră. Contactate de Digi24.ro, platformele Uber și Bolt resping acuzațiile și susțin că șoferii beneficiază de flexibilitate, pot contesta eventualele suspendări și că veniturile depind de cerere și sezonalitate.