Lidia Buble, moment emoționant pe scenă, dedicat mamei sale. Cântăreața și-a stăpânit cu greu lacrimile
SpyNews, 2 martie 2026 12:20
Lidia Buble s-a emoționat la concertul susținut recent la Sala Palatului. Cântăreața i-a dedicat un moment mamei sale, alături de două dintre surori și două nepoate. Artista și-a stăpânit cu greu lacrimile.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
12:40
LIVE UPDATE. Războiul SUA-Israel contra Iranului se intensifică. Avioane americane survolează Emiratele Arabe Unite # SpyNews
Conflictul din Orientul Mijlociu dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, se intensifică rapid, iar luptele se extind acum în Liban și în întreaga regiune.
12:30
Momente de panică în Cipru! Maria Andria face declarații exclusive chiar din mijlocul haosului. Artista a povestit care este situația actuală din Cipru, ce restricții au fost impuse locuitorilor și cum s-a văzut, în timp real, momentul care a declanșat spaima.
12:30
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Mesajul transmis de artist, direct din Orient: „Nu avem ce să facem” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Manelistul a transmis un nou mesaj emoționant, direct din Dubai, acolo unde se află în vacanță, alături de familie. Conflictul din Orient l-a prins pe artist peste hotare, iar planurile i-au fost date peste cap cât ai clipi. Iată ce a spus cântărețul!
Acum o oră
12:20
Cum arată Carmen Grebenișan la 5 luni după ce a devenit mamă! Influencerița s-a filmat în lenjerie intimă # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a surprins din nou fanii, la 5 luni după ce a devenit mamă. S-a filmat în lenjerie intimă, arătându-și silueta. Cum arată influencerița la mai puțin de jumătate de an de când a adus pe lume primul ei copil.
12:20
12:00
Diseară, de la 20:30, la Antena 1 urmează premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea primei amulete # SpyNews
În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.
Acum 2 ore
11:50
Bogdan Mocanu, declarații exclusive, după ce a rămas blocat în vacanță. Ce soluții a găsit pentru a face rost de insulină # SpyNews
Bogdan Mocanu se află în vacanță, în Zanzibar, și urma să se întoarcă acasă, însă zborul avea escală în Dubai, așa că s-a văzut nevoit să mai rămână în Zanzibar câteva zile. Chiar și așa, nu se poate bucura de vacanță, căci insulina i se va termina dacă rămâne acolo mai mult decât a planificat.
11:50
S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Au trecut 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani, ucis cu sânge rece de așa-zișii săi prieteni. Crima din Cenei a șocat o țară întreagă, iar în mediul online au apărut imagini sfâșietoare de la mormântul tânărului.
11:20
Doi actori extrem de cunoscuți au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit, păstrând totul secret până de curând. Recent însă au fost dați de gol de cineva din cercul lor apropiat.
11:20
Iranul a lovit Arabia Saudită cu drone. A izbucnit un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu # SpyNews
Iranul a atacat luni Arabia Saudită cu drone. Una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu a fost lovită și a izbucnit un incendiu. Angajații au fost evacuați, iar activitatea a fost suspendată.
11:20
Ema și Răzvan de la Insula Iubirii au depus actele de divorț! Fosta concurentă a izbucnit în plâns # SpyNews
Ema de la Insula Iubirii a făcut anunțul! Fosta concurentă și partenerul ei de viață au depus actele de divorț, în urmă cu ceva timp. Bruneta a izbucnit în plâns și a făcut declarații emoționante despre perioada grea prin care trece. Iată mai multe detali!
Acum 4 ore
10:40
Daniela Costețchi a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă. Influencerița este în continuare extrem de afectată # SpyNews
Daniela Costețchi este în continuare în stare de șoc, după acuzațiile grave la adresa familiei Iulianei Beregoi. Influencerița a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă în luna mai a anului trecut.
10:40
Actor Awards 2026 a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Vedetele au impresionat cu ținute uimitoare, de la rochii de seară elegante până la look-uri îndrăznețe. Fiecare apariție a fost o lecție de stil.
10:40
Raluca Drăgoi trece prin momente cumplite! Ce probleme de sănătate are cântăreața, însărcinată pentru a doua oară. Imagini șocante cu fața ei # SpyNews
Raluca Drăgoi trece prin clipe de coșmar. Artista, însărcinată pentru a doua oară, traversează o perioadă complicată din viața ei, iar imaginile vorbesc de la sine. Aceasta are anumite probleme de sănătate și a dezvăluit despre ce este vorba!
10:10
Andra Volos, răsfățată de Robert Lele. Ce cadou i-a făcut manelistul, de 1 martie: „Nu uită niciodată” # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au o căsnicie frumoasă, în ciuda zvonurilor răutăcioase de acum câteva luni. Șatena și fiica lor, Kim, au fost surprinse cum nu se poate mai frumos, de 1 martie. Cu toate că manelistul a fost plecat la cântare cu o seară înainte, nu a uitat de cele mai dragi ființe din viața lui.
10:10
Reacția Bellei Santiago după ce l-a văzut pe Nicu Grigore accidentându-se la Survivor. Artista a fost foarte afectată # SpyNews
Bella Santiago a reacționat după ce l-a văzut pe soțul său, Nicu Grigore, accidentându-se la Survivor. Artista a fost copleșită de fel și fel de sentimente, iar faptul că a trebuit să privească suferința partenerului său și să nu poată face nimic a afectat-o profund. Iată ce mesaj a transmis!
10:00
Un copil de 6 ani cu autism scrie istorie la Oxford. E cea mai tânără persoană acceptată în universitatea britanică # SpyNews
Un copil de numai 6 an, cu autism, a devenit cea mai tânără persoană acceptată la prestigioasa universitate britanică, Oxford. Povestea sa inspiră o lume întreagă, subliniind importanța educației incluzive și potențialul nelimitat al fiecărui copil.
09:40
Fiul lui Tom Hanks, Chet Hanks, trece printr-o situație neașteptată! Actorul și muzicianul în vârstă de 35 de ani a dezvăluit pe rețelele de socializare că este blocat în Columbia, iar revenirea în Statele Unite ale Americii este destul de dificilă în contextul cu care se confruntă el. Iată mai multe detalii despre ce a pățit vedeta!
09:40
Extrem de sinceră, Theo Rose a povestit pe rețelele de socializare că nu a mai știut să ajungă acasă. Cântăreața a povestit că mereu avea un punct de reper, însă s-a trezit într-o zi că acel punct, o reclamă luminoasă, era stinsă și a greșit drumul.
09:30
Nicu Grigore, accidentare gravă la Survivor! El și Kaan au intrat la duel, însă nimeni nu a plecat acasă # SpyNews
Un moment dificil a avut loc în ediția cu numărul 24 a emisiunii Survivor România, când Nicu a suferit o accidentare gravă în timpul duelului cu Kaan. Într-o confruntare plină de tensiune, ambii concurenți au dat tot ce au avut mai bun, însă jocul a luat o întorsătură neașteptată. Nimeni nu a părăsit competiția.
09:20
O bază militară britanică din Cipru, lovită de un presupus atac de dronă. Armata este în alertă # SpyNews
Un presupus atac cu dronă ar fi lovit în noaptea de duminică spre luni baza militară Royal Air Force din Akrotiri din Cipru. Autoritățile au anunțat că nu există victime, iar atacul a avut loc după câteva ore de la declarațiile premierului britanic, atunci când Keir Starmer a spus că Marea Britanie a permis SUA să lovească situri de rachete iraniene de pe bazele militare britanice.
09:10
Jennifer Garner și Ben Affleck au fost surprinși împreună! Cei doi foști soți au ieșit să sărbătorească cea de-a 14-a aniversare a fiului lor Samuel, după ce actrița a vorbit deschis despre co parenting.
09:10
Adi Vasile a avut parte de noi peripeții în Republica Dominicană! Prezentatorul emisiunii Survivor s-a confruntat cu o situație ceva mai specială, atunci când a rămas blocat în casă. Deși a încercat din răsputeri să deschidă ușa, rezultatul pozitiv nu a apărut. Iată mai multe detalii!
Acum 6 ore
08:40
Momentul în care un avion militar american s-a prăbușit în Kuweit. Pilotul s-a catapultat în siguranță # SpyNews
Situația conflictuală din lume devine din ce în ce mai serioase. Cu fiecare minut care trece, oamenii se tem și mai mult de viața lor, iar, recent, a fost surprins, pe camerele video, un avion militar american, care s-a prăbușit în Kuweit. Iată mai multe detalii!
08:40
Gabi Bădălău a reușit să o surprindă plăcut pe Bianca Drăgușanu, de 1 martie. De o bună perioadă, cei doi apar tot mai rar împreună, însă au în continuare o relație frumoasă. Iată ce a făcut afaceristul.
Acum 12 ore
00:00
Marea Britanie amenință că bombardează Iranul și spune că va colabora cu SUA. Conflictul din Orienul Mijlociu ia amploare # SpyNews
Marea Britanie, alături de Franța și Germania, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, promițând că vor „distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” în urma atacurilor recente. Într-o declarație comună, cele trei state europene au subliniat că vor colabora îndeaproape cu SUA pentru a răspunde amenințării globale.
Acum 24 ore
23:20
În ediția din această seară a emisiunii Survivor România, Naba a fost nevoită să ia o decizie dificilă. În ciuda eforturilor sale și a dorinței de a lupta pentru un loc în finală, problemele de sănătate i-au dat peste cap planurile.
22:40
Tragedie în sudul Iranului, unde cinci eleve de la o școală de fete au fost ucise într-un atac sângeros, potrivit autorităților iraniene. Incidentul are loc la scurt timp după începutul operațiunii israeliano-americane din regiune.
22:20
Ce rute au găsit turiștii să scape din Dubai! Merg cu mașina 4 ore și jumătate, iar apoi zboară oriunde în Europa # SpyNews
În contextul tensiunilor recente din Dubai, mulți turiști au ales diferite variante pentru a părăsi orașul. Rute ingenioase le permit să călătorească cu mașina aproximativ 4 ore și jumătate, ajungând într-o destinație europeană, de unde pot zbura mai departe în orice colț al Europei.
22:10
Aris Eram, nevoit să își mintă colegii din echipa Faimoșilor! Ce înțelegere a făcut cu Patrice, de la Războinici # SpyNews
Aris Eram a făcut un pact cu Patrice de la Războinici, dar a fost nevoit să își mintă colegii de echipă. Ce înțelegere au făcut cei doi concurenți și care a fost miza.
22:10
Imagini exclusive cu drona care ar fi lovit Fairmont, Dubai! Ce se vede când se apropie | VIDEO # SpyNews
Imagini exclusive cu drona care a lovit Fairmont Dubai au ajuns pe adresa redacției spynews.ro. Sursele noastre din Dubai au surprins momentul în care drona se apropie de hotelul de lux. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt.
22:10
Mircea Brânzei, declarații exclusive despre situația reală din Dubai. Soțul Denisei Tănase, adevărul despre drone # SpyNews
Mircea Brânzei a vorbit în exclusivitate pentru spynews.ro și a spus care este situația reală din Dubai, după atacurile cu drone care au șocat întreaga lume. Soțul Denisei Tănase a dezvăluit detalii esențiale despre incidentele recente, dar și despre măsurile luate de autorități pentru a proteja populația.
22:10
Anca Țurcașiu, declarații exclusive pentru spynews.ro! A rămas blocată în vacanță din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # SpyNews
Anca Țurcașiu a oferit declarații exclusive pentru spynews.ro! Actrița și iubitul ei au rămas blocați în vacanță din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Vedeta spune că tensiunile internaționale i-au schimbat planurile și că acum încearcă să rămână calmă până când situația se va stabiliza.
22:10
Luna Sângerie aduce o eclipsă totală care schimbă destine. Ce se întâmplă în 3-4 martie 2026 # SpyNews
În noaptea de 3 spre 4 martie 2026, cerul oferă un spectacol rar! Luna Sângerie, o eclipsă totală de Lună care vine cu o energie intensă și transformatoare. Nu este o simplă Lună Plină. Eclipsa accelerează finalurile, scoate la lumină adevăruri ascunse și poate schimba brusc direcția unor situații care păreau stabile. Ce se întâmplă în 3-4 martie.
22:10
Veste teribilă pentru Oana Cuzino și fiica ei | Nu mai este nicio șansă | Adio, două milioane de euro! # SpyNews
După patru ani de procese, Oana Cuzino a pierdut definitiv războiul cu primăria căreia îi cerea două milioane de euro, pentru că i-ar fi ocupat abuziv un teren, împiedicând-o să îl vândă sau să îl închirieze.
22:10
Victorie în instanță pentru rapper-ul Puya! Artistul a reușit, după ani de procese, să obțină ce și-a dorit. După 30 de ani, cântărețul a apelat la ajutorul magistraților pentru a-și face dreptate. Cu cine s-a războit celebrul rapper.
22:10
Flavia Mihășan face anunțul, în exclusivitate pentru Spynews.ro! După ce anul trecut a confirmat povestea de iubire alături de Andrei Ciobanu, vedeta spune acum că abia așteaptă să se căsătorească. Dacă până nu demult nu se gândea la acest pas, astăzi își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Mai mult, Flavia Mihășan ne-a povestit și cum se înțelege iubitul ei cu cei doi băieței ai săi.
19:50
Mobilizare fără precedent în Israel! Armata a anunțat că 100.000 de rezerviști vor fi chemați la datorie, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.
19:30
Marius Niță, mărțișor inedit! Cum le-a urat “Primăvară frumoasă” prezentatorul de la Antena Stars tuturor doamnelor # SpyNews
De 1 Martie, Marius Niță, prezentatorul de la Antena Stars, a surprins toate doamnele cu un mărțișor inedit și cu un mesaj plin de căldură. Gestul făcut de acesta în prima zi de primăvară a adus, cu siguranță, zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor.
19:00
MApN, reacție după rachetele iraniene spre Cipru! Criza din Orientul Mijlociu se apropie de Europa? # SpyNews
MApN a reacționat după lansarea rachetelor iraniene spre Cipru. Oficialii militari români monitorizează atent situația și transmit că nu există pericol imediat pentru țară.
18:00
Tensiuni fără precedent! Portavion american, atacat de Iran? Trei americani ar fi murit, alți cinci ar fi fost răniți # SpyNews
Tensiunile dintre SUA și Iran ating un nivel critic după ce IRGC a anunțat că a lovit un portavion american în Orientul Mijlociu. Potrivit primelor informații, atacul a provocat victime în rândul echipajului. Trei americani ar fi murit, alți cinci ar fi fost răniți.
17:30
Situație specială pentru turiștii blocați în Emirate. Dubai și Abu Dhabi achită sejurul celor care nu își pot plăti cazarea # SpyNews
Turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi primesc sprijin direct din partea autorităților. Într-o măsură excepțională, autoritățile emiratelor vor acoperi costul sejurului celor care nu reușesc să își plătească cazarea, asigurându-le confortul și siguranța până când situația se stabilizează.
17:00
Alex Bodi, anunț de ultim moment! Când vor fi reluate zborurile din Abu Dhabi către România # SpyNews
Alex Bodi a făcut un anunț de ultim moment! Afaceristul se află în Emirate și a vorbit despre situația cu care se confruntă miile de români, blocați în Orient. Acesta a explicat că are anumite informații, potrivit cărora zborurile din Abu Dhabi către România vor fi reluate mult mai repede decât ar fi crezut oricine. Iată despre ce este vorba!
16:50
A murit fostul președinte al Iranului. Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # SpyNews
Situație explozivă la Teheran, după ce presa internațională a relatat că fostul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, ar fi fost ucis într-un atac aerian asupra capitalei. Mahmoud Ahmadinejad a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013.
16:50
Mesajul cutremurător scris de Igor Cuciuc! Are legătură cu Andreea, fiica lui: "Cel care ți-a luat zilele este încă la libertate" # SpyNews
Andreea, fiica lui Igor Cuciuc, a murit în anul 2024, după ce i s-a făcut rău la balul bobocilor. De atunci, părinții fetei au rămas cu un gol imens în suflet, iar Igor Cuciuc a mărturisit că și-a visat fiica recent. Andreea i-ar fi transmis un mesaj tatălui său!
16:30
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj către români, la mai bine de 24 de ore de la izbucnirea războiului din Iran. Șeful statului a ținut să sublinieze că, în acest moment, România nu se află într-un pericol direct.
16:00
Iustina Loghin, pusă la zid din cauza vacanței din Dubai! Cum a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii # SpyNews
Iustina Loghin a primit mai multe mesaje legate de vacanța ei din Dubai. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost pusă la zid că a plecat din România însărcinată. Șatena le-a oferit un răspuns pe măsură curioșilor!
15:40
Un adevărat măcel s-a produs într-un oraș mare, extrem de popular. Un atac armat a rănit nu mai puțin de 20 de persoane în noaptea care trebuia să le rămână în istorie drept cea mai distractivă. Iată unde s-au dezlanțuit scenele iadului!
15:10
Bogdan Mocanu, apel disperat dintr-o destinație exotică! Influencerul are nevoie de ajutor. Are legătură cu starea să de sănătate # SpyNews
Bogdan Mocanu se află într-o vacanță superbă, într-o destinație parcă desprinsă din paradis. Cu toate acestea, drumul înapoi spre casă îi dă mari bătăi de cap influencerului. Iată ce le-a transmis urmăritorilor săi despre starea lui de sănătate!
14:50
Ce le spune Călin Donca copiilor despre exploziile din Dubai. Afaceristul se află în Orient cu familia # SpyNews
Călin Donca se află în Dubai cu familia! Afaceristul a vorbit despre situația tensionată din Orient, dar și despre cum a ales să le răspundă copiilor săi, atunci când este întrebat „ce se petrece?”. Iată mai multe informații!
