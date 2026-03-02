Fiul lui Sile Cămătaru s-a afișat cu băiatul lui, după ce a fost acuzat că l-a bătut. Dani a ironizat episodul din acum câteva luni

22:10

Flavia Mihășan face anunțul, în exclusivitate pentru Spynews.ro! După ce anul trecut a confirmat povestea de iubire alături de Andrei Ciobanu, vedeta spune acum că abia așteaptă să se căsătorească. Dacă până nu demult nu se gândea la acest pas, astăzi își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Mai mult, Flavia Mihășan ne-a povestit și cum se înțelege iubitul ei cu cei doi băieței ai săi.