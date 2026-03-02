Fiul lui Sile Cămătaru s-a afișat cu băiatul lui, după ce a fost acuzat că l-a bătut. Dani a ironizat episodul din acum câteva luni
SpyNews, 2 martie 2026 14:20
Fiul lui Sile Cămătaru a fost acuzat, în urmă cu câteva luni, că și-a bătut crunt băiatul, în plină stradă. Dani Balint a fost arestat preventiv atunci pentru 30 de zile. De curând, fiul lui Sile Cămătaru a apărut alături de copilul de 12 ani, de această dată, ironizând episodul din luna octombrie 2025.
Acum 10 minute
14:50
Se crede că zilele dintre 1 și 9 martie pot prevesti cum va fi primăvara la nivel individual. Legenda Babei Dochia spune că urcă la munte, cu oile și că odată ce cresc temperaturile, scapă de câte un cojoc. Baba de Martie poate fi aleasă și în funcție de preferințe, dar și după data nașterii.
14:50
Iustina Loghin este din nou în centrul atenției! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost pusă la zid, după ce a comis o gafă colosală, pe rețelele de socializare. Aceasta a spus că Dubai este o țară, iar comentariile negative nu au întârziat să apară. Iată mai mult detalii!
Acum o oră
14:20
Este luna martie, a venit primăvara, iar aceasta este perioada în care femeile sunt din ce în ce mai răsfățate. Purtatul mărțișorului este unul dintre gesturile simbolice ale începutului primăverii. Acesta ascunde secrete vechi de sute de ani, transmise din generație în generație. Iată ce nu știai despre semnificația celor două culori ale șnurului pe care îl vezi la mâna fetelor!
14:20
Fiul lui Sile Cămătaru s-a afișat cu băiatul lui, după ce a fost acuzat că l-a bătut. Dani a ironizat episodul din acum câteva luni # SpyNews
Fiul lui Sile Cămătaru a fost acuzat, în urmă cu câteva luni, că și-a bătut crunt băiatul, în plină stradă. Dani Balint a fost arestat preventiv atunci pentru 30 de zile. De curând, fiul lui Sile Cămătaru a apărut alături de copilul de 12 ani, de această dată, ironizând episodul din luna octombrie 2025.
14:10
Laurette trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost imobilizată la pat timp de șase luni. De pe patul de spital, vedeta a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă.
Acum 2 ore
13:50
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante # SpyNews
Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.
13:50
Alex Bodi vorbește despre ostilitățile din Dubai. De ce nu s-a urcat în avion ieri, deși putea: „Lăsați haosul deoparte” # SpyNews
Alex Bodi se află în continuare în Dubai. Cu toate că ar fi putut să se întoarcă în România, afaceristul spune că a ales să nu o facă, asta pentru că Emiratele Arabe Unite sunt un loc sigur, în opinia lui.
13:40
Caz șocant în Italia, unde o româncă a fost găsită moartă într-o clădire abandonată, printre gunoaie. Potrivit primelor informații, femeia se numește Elisabeta Boldijar și avea 36 de ani.
13:30
Haos pe aeroport! Numeroase curse au fost anulare astăzi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # SpyNews
Situație critică pe aeroport! Zeci de zboruri au fost anulate astăzi, ca urmare a situației conflictuale din Orientul Mijlociu. Marea majoritate a curselor avea ca destinație Aeroportul Ben Guiron din Tel Aviv. Lista completă a acestora poate fi verificată în galeria foto a acestui articol!
13:10
Daniela Nane, viața dincolo de lumina reflectoarelor. Mărturisirile pe care nu le-a mai făcut până acum: „Abia îmi țineam plânsul” # SpyNews
Cu toate că apare mereu cu zâmbetul pe buze, Daniela Nane recunoaște că au existat momente dificile, în care a trebuit să pară că este bine. Actrița consideră că acum, la 54 de ani, este mult mai liniștită și împăcată cu propriile decizii decât în urmă cu 20 de ani.
13:00
Dorian Popa a trecut prin momente cumplite. Influencerul a fost la un pas de moarte, în Japonia, iar imaginile pe care le-a postat vorbesc de la sine despre gravitatea incidentului. Este de-a dreptul înfiorător cum într-o secundă totul poate lua o direcție radicală în viața unui om. Iată mai multe informații despre acest subiect!
Acum 4 ore
12:40
LIVE UPDATE. Războiul SUA-Israel contra Iranului se intensifică. Avioane americane survolează Emiratele Arabe Unite # SpyNews
Conflictul din Orientul Mijlociu dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, se intensifică rapid, iar luptele se extind acum în Liban și în întreaga regiune.
12:30
Momente de panică în Cipru! Maria Andria face declarații exclusive chiar din mijlocul haosului. Artista a povestit care este situația actuală din Cipru, ce restricții au fost impuse locuitorilor și cum s-a văzut, în timp real, momentul care a declanșat spaima.
12:30
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Mesajul transmis de artist, direct din Orient: „Nu avem ce să facem” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Manelistul a transmis un nou mesaj emoționant, direct din Dubai, acolo unde se află în vacanță, alături de familie. Conflictul din Orient l-a prins pe artist peste hotare, iar planurile i-au fost date peste cap cât ai clipi. Iată ce a spus cântărețul!
12:20
Cum arată Carmen Grebenișan la 5 luni după ce a devenit mamă! Influencerița s-a filmat în lenjerie intimă # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a surprins din nou fanii, la 5 luni după ce a devenit mamă. S-a filmat în lenjerie intimă, arătându-și silueta. Cum arată influencerița la mai puțin de jumătate de an de când a adus pe lume primul ei copil.
12:20
Lidia Buble, moment emoționant pe scenă, dedicat mamei sale. Cântăreața și-a stăpânit cu greu lacrimile # SpyNews
Lidia Buble s-a emoționat la concertul susținut recent la Sala Palatului. Cântăreața i-a dedicat un moment mamei sale, alături de două dintre surori și două nepoate. Artista și-a stăpânit cu greu lacrimile.
12:00
Diseară, de la 20:30, la Antena 1 urmează premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea primei amulete # SpyNews
În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.
11:50
Bogdan Mocanu, declarații exclusive, după ce a rămas blocat în vacanță. Ce soluții a găsit pentru a face rost de insulină # SpyNews
Bogdan Mocanu se află în vacanță, în Zanzibar, și urma să se întoarcă acasă, însă zborul avea escală în Dubai, așa că s-a văzut nevoit să mai rămână în Zanzibar câteva zile. Chiar și așa, nu se poate bucura de vacanță, căci insulina i se va termina dacă rămâne acolo mai mult decât a planificat.
11:50
S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Au trecut 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani, ucis cu sânge rece de așa-zișii săi prieteni. Crima din Cenei a șocat o țară întreagă, iar în mediul online au apărut imagini sfâșietoare de la mormântul tânărului.
11:20
Doi actori extrem de cunoscuți au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit, păstrând totul secret până de curând. Recent însă au fost dați de gol de cineva din cercul lor apropiat.
11:20
Iranul a lovit Arabia Saudită cu drone. A izbucnit un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu # SpyNews
Iranul a atacat luni Arabia Saudită cu drone. Una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu a fost lovită și a izbucnit un incendiu. Angajații au fost evacuați, iar activitatea a fost suspendată.
11:20
Ema și Răzvan de la Insula Iubirii au depus actele de divorț! Fosta concurentă a izbucnit în plâns # SpyNews
Ema de la Insula Iubirii a făcut anunțul! Fosta concurentă și partenerul ei de viață au depus actele de divorț, în urmă cu ceva timp. Bruneta a izbucnit în plâns și a făcut declarații emoționante despre perioada grea prin care trece. Iată mai multe detali!
Acum 6 ore
10:40
Daniela Costețchi a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă. Influencerița este în continuare extrem de afectată # SpyNews
Daniela Costețchi este în continuare în stare de șoc, după acuzațiile grave la adresa familiei Iulianei Beregoi. Influencerița a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă în luna mai a anului trecut.
10:40
Actor Awards 2026 a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Vedetele au impresionat cu ținute uimitoare, de la rochii de seară elegante până la look-uri îndrăznețe. Fiecare apariție a fost o lecție de stil.
10:40
Raluca Drăgoi trece prin momente cumplite! Ce probleme de sănătate are cântăreața, însărcinată pentru a doua oară. Imagini șocante cu fața ei # SpyNews
Raluca Drăgoi trece prin clipe de coșmar. Artista, însărcinată pentru a doua oară, traversează o perioadă complicată din viața ei, iar imaginile vorbesc de la sine. Aceasta are anumite probleme de sănătate și a dezvăluit despre ce este vorba!
10:10
Andra Volos, răsfățată de Robert Lele. Ce cadou i-a făcut manelistul, de 1 martie: „Nu uită niciodată” # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au o căsnicie frumoasă, în ciuda zvonurilor răutăcioase de acum câteva luni. Șatena și fiica lor, Kim, au fost surprinse cum nu se poate mai frumos, de 1 martie. Cu toate că manelistul a fost plecat la cântare cu o seară înainte, nu a uitat de cele mai dragi ființe din viața lui.
10:10
Reacția Bellei Santiago după ce l-a văzut pe Nicu Grigore accidentându-se la Survivor. Artista a fost foarte afectată # SpyNews
Bella Santiago a reacționat după ce l-a văzut pe soțul său, Nicu Grigore, accidentându-se la Survivor. Artista a fost copleșită de fel și fel de sentimente, iar faptul că a trebuit să privească suferința partenerului său și să nu poată face nimic a afectat-o profund. Iată ce mesaj a transmis!
10:00
Un copil de 6 ani cu autism scrie istorie la Oxford. E cea mai tânără persoană acceptată în universitatea britanică # SpyNews
Un copil de numai 6 an, cu autism, a devenit cea mai tânără persoană acceptată la prestigioasa universitate britanică, Oxford. Povestea sa inspiră o lume întreagă, subliniind importanța educației incluzive și potențialul nelimitat al fiecărui copil.
09:40
Fiul lui Tom Hanks, Chet Hanks, trece printr-o situație neașteptată! Actorul și muzicianul în vârstă de 35 de ani a dezvăluit pe rețelele de socializare că este blocat în Columbia, iar revenirea în Statele Unite ale Americii este destul de dificilă în contextul cu care se confruntă el. Iată mai multe detalii despre ce a pățit vedeta!
09:40
Extrem de sinceră, Theo Rose a povestit pe rețelele de socializare că nu a mai știut să ajungă acasă. Cântăreața a povestit că mereu avea un punct de reper, însă s-a trezit într-o zi că acel punct, o reclamă luminoasă, era stinsă și a greșit drumul.
09:30
Nicu Grigore, accidentare gravă la Survivor! El și Kaan au intrat la duel, însă nimeni nu a plecat acasă # SpyNews
Un moment dificil a avut loc în ediția cu numărul 24 a emisiunii Survivor România, când Nicu a suferit o accidentare gravă în timpul duelului cu Kaan. Într-o confruntare plină de tensiune, ambii concurenți au dat tot ce au avut mai bun, însă jocul a luat o întorsătură neașteptată. Nimeni nu a părăsit competiția.
09:20
O bază militară britanică din Cipru, lovită de un presupus atac de dronă. Armata este în alertă # SpyNews
Un presupus atac cu dronă ar fi lovit în noaptea de duminică spre luni baza militară Royal Air Force din Akrotiri din Cipru. Autoritățile au anunțat că nu există victime, iar atacul a avut loc după câteva ore de la declarațiile premierului britanic, atunci când Keir Starmer a spus că Marea Britanie a permis SUA să lovească situri de rachete iraniene de pe bazele militare britanice.
09:10
Jennifer Garner și Ben Affleck au fost surprinși împreună! Cei doi foști soți au ieșit să sărbătorească cea de-a 14-a aniversare a fiului lor Samuel, după ce actrița a vorbit deschis despre co parenting.
09:10
Adi Vasile a avut parte de noi peripeții în Republica Dominicană! Prezentatorul emisiunii Survivor s-a confruntat cu o situație ceva mai specială, atunci când a rămas blocat în casă. Deși a încercat din răsputeri să deschidă ușa, rezultatul pozitiv nu a apărut. Iată mai multe detalii!
Acum 8 ore
08:40
Momentul în care un avion militar american s-a prăbușit în Kuweit. Pilotul s-a catapultat în siguranță # SpyNews
Situația conflictuală din lume devine din ce în ce mai serioase. Cu fiecare minut care trece, oamenii se tem și mai mult de viața lor, iar, recent, a fost surprins, pe camerele video, un avion militar american, care s-a prăbușit în Kuweit. Iată mai multe detalii!
08:40
Gabi Bădălău a reușit să o surprindă plăcut pe Bianca Drăgușanu, de 1 martie. De o bună perioadă, cei doi apar tot mai rar împreună, însă au în continuare o relație frumoasă. Iată ce a făcut afaceristul.
Acum 24 ore
00:00
Marea Britanie amenință că bombardează Iranul și spune că va colabora cu SUA. Conflictul din Orienul Mijlociu ia amploare # SpyNews
Marea Britanie, alături de Franța și Germania, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, promițând că vor „distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” în urma atacurilor recente. Într-o declarație comună, cele trei state europene au subliniat că vor colabora îndeaproape cu SUA pentru a răspunde amenințării globale.
1 martie 2026
23:20
În ediția din această seară a emisiunii Survivor România, Naba a fost nevoită să ia o decizie dificilă. În ciuda eforturilor sale și a dorinței de a lupta pentru un loc în finală, problemele de sănătate i-au dat peste cap planurile.
22:40
Tragedie în sudul Iranului, unde cinci eleve de la o școală de fete au fost ucise într-un atac sângeros, potrivit autorităților iraniene. Incidentul are loc la scurt timp după începutul operațiunii israeliano-americane din regiune.
22:20
Ce rute au găsit turiștii să scape din Dubai! Merg cu mașina 4 ore și jumătate, iar apoi zboară oriunde în Europa # SpyNews
În contextul tensiunilor recente din Dubai, mulți turiști au ales diferite variante pentru a părăsi orașul. Rute ingenioase le permit să călătorească cu mașina aproximativ 4 ore și jumătate, ajungând într-o destinație europeană, de unde pot zbura mai departe în orice colț al Europei.
22:10
Aris Eram, nevoit să își mintă colegii din echipa Faimoșilor! Ce înțelegere a făcut cu Patrice, de la Războinici # SpyNews
Aris Eram a făcut un pact cu Patrice de la Războinici, dar a fost nevoit să își mintă colegii de echipă. Ce înțelegere au făcut cei doi concurenți și care a fost miza.
22:10
Imagini exclusive cu drona care ar fi lovit Fairmont, Dubai! Ce se vede când se apropie | VIDEO # SpyNews
Imagini exclusive cu drona care a lovit Fairmont Dubai au ajuns pe adresa redacției spynews.ro. Sursele noastre din Dubai au surprins momentul în care drona se apropie de hotelul de lux. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt.
22:10
Mircea Brânzei, declarații exclusive despre situația reală din Dubai. Soțul Denisei Tănase, adevărul despre drone # SpyNews
Mircea Brânzei a vorbit în exclusivitate pentru spynews.ro și a spus care este situația reală din Dubai, după atacurile cu drone care au șocat întreaga lume. Soțul Denisei Tănase a dezvăluit detalii esențiale despre incidentele recente, dar și despre măsurile luate de autorități pentru a proteja populația.
22:10
Anca Țurcașiu, declarații exclusive pentru spynews.ro! A rămas blocată în vacanță din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # SpyNews
Anca Țurcașiu a oferit declarații exclusive pentru spynews.ro! Actrița și iubitul ei au rămas blocați în vacanță din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Vedeta spune că tensiunile internaționale i-au schimbat planurile și că acum încearcă să rămână calmă până când situația se va stabiliza.
22:10
Luna Sângerie aduce o eclipsă totală care schimbă destine. Ce se întâmplă în 3-4 martie 2026 # SpyNews
În noaptea de 3 spre 4 martie 2026, cerul oferă un spectacol rar! Luna Sângerie, o eclipsă totală de Lună care vine cu o energie intensă și transformatoare. Nu este o simplă Lună Plină. Eclipsa accelerează finalurile, scoate la lumină adevăruri ascunse și poate schimba brusc direcția unor situații care păreau stabile. Ce se întâmplă în 3-4 martie.
22:10
Veste teribilă pentru Oana Cuzino și fiica ei | Nu mai este nicio șansă | Adio, două milioane de euro! # SpyNews
După patru ani de procese, Oana Cuzino a pierdut definitiv războiul cu primăria căreia îi cerea două milioane de euro, pentru că i-ar fi ocupat abuziv un teren, împiedicând-o să îl vândă sau să îl închirieze.
22:10
Victorie în instanță pentru rapper-ul Puya! Artistul a reușit, după ani de procese, să obțină ce și-a dorit. După 30 de ani, cântărețul a apelat la ajutorul magistraților pentru a-și face dreptate. Cu cine s-a războit celebrul rapper.
22:10
Flavia Mihășan face anunțul, în exclusivitate pentru Spynews.ro! După ce anul trecut a confirmat povestea de iubire alături de Andrei Ciobanu, vedeta spune acum că abia așteaptă să se căsătorească. Dacă până nu demult nu se gândea la acest pas, astăzi își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Mai mult, Flavia Mihășan ne-a povestit și cum se înțelege iubitul ei cu cei doi băieței ai săi.
19:50
Mobilizare fără precedent în Israel! Armata a anunțat că 100.000 de rezerviști vor fi chemați la datorie, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.
19:30
Marius Niță, mărțișor inedit! Cum le-a urat “Primăvară frumoasă” prezentatorul de la Antena Stars tuturor doamnelor # SpyNews
De 1 Martie, Marius Niță, prezentatorul de la Antena Stars, a surprins toate doamnele cu un mărțișor inedit și cu un mesaj plin de căldură. Gestul făcut de acesta în prima zi de primăvară a adus, cu siguranță, zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor.
