Efect de domino în tot Orientul Mijlociu: explicația pentru atacurile Iranului la țările din regiune
Lumea Politică, 2 martie 2026 15:20
Atacurile iraniene cu rachete și drone au vizat infrastructuri civile din statele Golfului Persic, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu. Deși Iranul neagă implicarea, realitatea din teren arată altceva. Aceste acțiuni au stârnit reacții internaționale și îngrijorări privind stabilitatea regională. Atacurile iraniene, ca răspuns la acțiunile SUA și Israel, au lovit atât ținte militare, cât și […]
Acum 30 minute
15:40
Ce spune ministrul Energiei despre prețul benzinei. Ar putea să crescă în contextului conflictul din Orientul Mijlociu? # Lumea Politică
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că nu sunt motive pentru majorarea prețurilor la carburanți în România, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Avertismentul său vine după ce președintele Asociației Energia Inteligentă a spus că prețurile ar putea depăși 9–10 lei/litru dacă țițeiul se stabilizează la un preț ridicat. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat […]
15:40
Cum au ajuns elevii din Vrancea în Dubai: explicațiile oficiale despre deplasarea privată care i-a dus în mijlocul crizei din Orient # Lumea Politică
Un grup de 28 de elevi din Vrancea, aflați într-o călătorie privată în Dubai, nu se pot întoarce din cauza închiderii spațiului aerian. Autoritățile române asigură că elevii sunt în siguranță și sub supravegherea Consulatului. Cei 28 de elevi din județul Vrancea se află în Dubai într-o excursie privată, organizată de un centru Cambridge, în […]
15:40
Lovitură la inima programului nuclear iranian – Teheranul spune că Natanz a fost atacat, AIEA cere clarificări urgente # Lumea Politică
Iranul a declarat că situl său nuclear de la Natanz a fost lovit de atacuri coordonate între SUA și Israel. Ambasadorul iranian la AIEA, Reza Najafi, a condamnat acțiunile ca fiind „ilegale, criminale și brutale”, subliniind că instalațiile sunt pentru scopuri pașnice. Iranul a acuzat luni Statele Unite și Israelul de atacuri asupra sitului nuclear […]
Acum o oră
15:30
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru ‘aurul viitorului’ # Lumea Politică
Un nou acord între România și compania americană Critical Metals prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov. Proiectul, cu materie primă din Groenlanda, vizează deservirea piețelor din Europa și SUA și reducerea dependenței de China. Un acord strategic între România și Critical Metals va duce la construirea unei fabrici de […]
15:30
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran # Lumea Politică
Atacurile dintre SUA și Iran au escaladat, punând în pericol stabilitatea regională și mondială. Experți în relații internaționale avertizează că situația poate degenera rapid, cu efecte devastatoare. Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, provocând un răspuns imediat din partea Teheranului, care a lovit baze militare americane din regiune. Experții se tem că […]
15:30
PNL reacționează dur după ședința PSD: Nu e momentul să puneți la îndoială Guvernul # Lumea Politică
Partidul Național Liberal critică momentul ales de PSD pentru a discuta susținerea coaliției de guvernare. Liberalii avertizează că astfel de discuții afectează stabilitatea politică într-un context internațional complex. Partidul Național Liberal a reacționat după ședința Biroului Permanent Național al PSD, unde social-democrații au decis să extindă mandatul pentru consultări interne despre prezența la guvernare. Liberalii […]
15:30
Carburanții ar putea trece de 10 lei / litru în România: posibil efect direct în țară, după războiul SUA-Israel-Iran # Lumea Politică
Creșterea prețului țițeiului la nivel global ar putea duce la o majorare semnificativă a prețurilor la carburanți în România. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune presiune pe transportul prin Strâmtoarea Ormuz, conform analizei AEI. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, avertizează că prețurile carburanților din România ar putea depăși 9-10 lei/litru. Aceasta dacă țițeiul se […]
15:20
15:10
Consilierii USR vor depune un proiect pentru interzicerea păcănelelor în Capitală. Va fi supus dezbaterii publice # Lumea Politică
USR anunță inițiativa de interzicere a sălilor de păcănele în Capitală. Proiectul va fi discutat timp de 30 de zile pe site-ul Primăriei București. Diana Stoica și alți lideri USR subliniază impactul negativ al dependenței de jocuri de noroc asupra comunității. Consilierii generali ai USR au lansat un proiect de hotărâre pentru interzicerea sălilor de […]
Acum 6 ore
10:30
Premierul Bolojan a convocat ședință de urgență la Guvern – Se caută soluții pentru românii din Orientul Mijlociu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață o ședință la Palatul Victoria pentru a discuta situația cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu. Autoritățile române iau măsuri urgente pentru a asigura siguranța și repatrierea acestora. Premierul Ilie Bolojan a organizat o întâlnire de urgență luni dimineață, la Palatul Victoria, pentru a aborda situația cetățenilor români prinși […]
10:30
Putin și Arabia Saudită au luat o decizie cu mare impact la nivel mondial, după ce a început războiul din Iran # Lumea Politică
Rusia și Arabia Saudită, liderii OPEC+, decid să majoreze producția de petrol în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu. Peste 150 de petroliere sunt blocate în afara Strâmtorii Hormuz, afectând piețele globale. OPEC+, organizație influențată de Rusia și Arabia Saudită, a anunțat creșterea producției de petrol după atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului. Această […]
10:30
Efect imediat pe burse și în prețul petrolului al războiului din Orientul Mijlociu. Două active de refugiu, la mare căutare # Lumea Politică
Prețurile petrolului au crescut brusc, iar bursele au înregistrat scăderi semnificative pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Investitorii se îndreaptă către active sigure, precum dolarul și aurul, în contextul loviturilor militare continue între SUA, Israel și Iran. Cotația Brent a crescut cu 4,5%, atingând 76,07 dolari pe baril, după un maxim temporar de 82 […]
10:30
NATO își ajustează forțele pentru a proteja cele 32 de state membre de amenințări venite din Iran și alte regiuni # Lumea Politică
NATO își modifică poziționarea forțelor pentru a proteja cele 32 de state membre de amenințările balistice și drone din Iran și alte regiuni. Președintele Trump a afirmat că ofensiva împotriva Iranului a făcut victime printre liderii iranieni. Iranul a răspuns atacând Israelul și țările din Golf cu baze americane. NATO a anunțat ajustarea poziționării forțelor […]
10:30
Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului și statelor din Golf. Explozii puternice în Ierusalim, Dubai și Doha # Lumea Politică
Mai multe explozii au zguduit luni orașele Dubai, Doha și Manama, precum și Ierusalimul, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Israel. Forțele aeriene israeliene au raportat atacuri cu rachete din Iran, interceptate de sistemele de apărare. Situația a atras atenția internațională asupra unui posibil conflict major. Exploziile au fost raportate în capitalele Qatarului și […]
10:20
Ploșnițele au ajuns în justiție, la propriu. Activitatea unei instanțe din București, paralizată de insectele sugătoare de sânge # Lumea Politică
Ploșnițele din justiție limitează activitatea unor instanțe din București. După penitenciarele în care a fost semnalată prezența insectelor sugătoare de sânge, acestea au ajuns, oficial, și în preajma judecătorilor și procurorilor. Însă nu doar judecătorii, procurorii, grefierii și arhivarii sunt vizați de invazia periculoasă a ploșnițelor care, odată intrate în casă, fac viața un calvar. […]
10:20
Marile puteri europene, mesaj amenințător pentru Teheran: „Ne vom apăra interesele și pe cele ale aliaților” # Lumea Politică
Germania, Franța și Marea Britanie se pregătesc pentru acțiuni defensive împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile acestuia. Declarația vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, amplificate de recentele operațiuni ale SUA și Israelului. Germania, Franța și Marea Britanie sunt pregătite pentru „acțiuni defensive necesare și proporționale” împotriva ripostelor iraniene. Scopul este de a „distruge de […]
10:10
Toate statele Golfului au fost vizate de iranieni, o premieră istorică: Atacurile Iranului împing țările arabe spre război # Lumea Politică
Iranul a lansat un atac masiv asupra statelor din Golf, vizând și infrastructura civilă. Răspunsul a venit în urma unei ofensive comune SUA-Israel împotriva Teheranului. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului au fost atacate simultan, provocând o criză regională fără precedent. Pentru prima dată în istorie, toate statele din Consiliul de Cooperare al Golfului […]
10:10
Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane “mult mai mare” în urma operaţiunii din Iran # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a declarat că SUA se așteaptă la mai multe victime în conflictul cu Iranul, conform estimărilor Pentagonului. Trump a promis o reacție dură împotriva regimului iranian, afirmând că acțiunile sunt necesare pentru a preveni un regim terorist înarmat cu arme nucleare. Donald Trump a declarat pentru The New York Times că administrația […]
Acum 8 ore
10:00
Într-un discurs recent, Donald Trump a declarat că Statele Unite trebuie să se pregătească pentru pierderi suplimentare înainte de finalizarea operațiunilor militare în Iran. El a solicitat forțelor iraniene să se predea și a încurajat cetățenii iranieni să-și recupereze țara, promițând sprijin american. Donald Trump a avertizat că SUA ar putea suferi noi pierderi în […]
10:00
08:40
Instituțiile publice și companiile de stat din România investesc masiv în ChatGPT. Cât s-a plătit de la buget pe abonamente # Lumea Politică
Instituțiile publice și companiile de stat din România au început să investească semnificativ în abonamente la ChatGPT, generând îngrijorare în mediul online. Peste 63.000 de euro au fost cheltuiți deja, iar întrebările despre dependența de inteligența artificială sunt tot mai frecvente. Fenomenul utilizării ChatGPT de către autoritățile publice românești a atras atenția și critici din […]
08:30
Conflictul din Iran amenință economia globală. România ar putea resimți efectele rapid # Lumea Politică
Escaladarea conflictului din Iran și extinderea lui la nivel regional ar putea declanșa un șoc economic global. Poziția strategică a Iranului în piețele energetice este crucială. Analiștii economici explică impactul asupra economiei mondiale și românești. Deși România nu este direct afectată militar de conflict, efectele economice sunt resimțite deja, în special din cauza dependenței de […]
08:30
Asasinarea lui Khamenei ar avea efecte nebănuite. CIA avertizează asupra riscurilor # Lumea Politică
Un raport CIA dezvăluie că, după moartea lui Ali Khamenei, puterea în Iran ar putea ajunge în mâinile radicalilor din cadrul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). Acest scenariu ar putea intensifica radicalizarea Teheranului, conform unor surse citate de Reuters. Un raport al CIA, citat de Reuters, indică faptul că o preluare a puterii de către radicalii […]
08:20
Război total între un economist și un influencer celebri pe tema investițiilor în în Dubai. „Alții la fel de frustrați si de dezaxați” # Lumea Politică
Economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu se află în centrul unui conflict intens pe tema investițiilor în Dubai, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guda și-a exprimat criticile față de siguranța investițiilor în regiune, în timp ce Pascu a apărat stabilitatea Emiratelor Arabe Unite. Într-o postare pe Facebook, Iancu Guda a criticat asocierile dintre […]
Acum 12 ore
08:00
Pensii mai mari din 2027, dar nu prin creștere directă. Măsurile anunțate de ministrul Muncii # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la România TV un pachet social semnificativ pentru pensionari. Acesta include eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei și reluarea indexării pensiilor din 2027. Măsurile, care par să fie o concesie pentru PSD, au un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a […]
06:10
Impactul economic al unui conflict prelungit. Efectele asupra prețurilor și investițiilor # Lumea Politică
Un conflict pe termen scurt ar putea fi absorbit în câteva luni, dar unul prelungit ar crea efecte economice persistente. Creșterea prețului petrolului și schimbările în lanțurile de aprovizionare sunt doar câteva dintre consecințe. Un scenariu pe termen scurt, în care conflictul durează între două și trei luni, ar putea duce la un șoc temporar. […]
05:30
Friedrich Merz despre viitorul Iranului. Avertismente privind serviciile iraniene în Europa # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz a discutat despre oportunitățile politice ale Iranului după eliminarea lui Ali Khamenei. El a avertizat însă asupra incertitudinilor legate de viitorul politic și a subliniat riscurile unei intervenții militare. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că poporul iranian are acum șansa de a-și alege conducerea politică, în contextul eliminării liderului Ali […]
04:40
Terenuri gratuite în Austria pentru familii. Programul inedit al comunei Rappottenstein continuă să atragă interes # Lumea Politică
Comuna Rappottenstein din Austria oferă terenuri de construcție gratuite pentru familii, cu scopul de a revitaliza localitatea. Inițiativa, lansată în 2009, a captat atenția internațională, dar a întâmpinat provocări din cauza izolării zonei. Comuna Rappottenstein, cunoscută pentru cetatea sa medievală, a ajuns de la 2.700 de locuitori în 1880 la doar 1.700 astăzi. Pentru a […]
03:10
Trump raportează succese militare împotriva Iranului. CENTCOM respinge acuzațiile de atac asupra portavionului american. # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a anunțat pe Truth Social că forțele americane au distrus nouă nave de luptă iraniene. CENTCOM a respins afirmațiile Iranului privind un atac asupra USS Abraham Lincoln. Trump a mai declarat că 48 de lideri iranieni, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, au fost eliminați. Președintele Trump a făcut o declarație pe Truth Social, […]
Acum 24 ore
00:10
Ministrul Apărării: România nu se confruntă cu amenințări militare directe. Măsuri suplimentare de prudență # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu există indicii privind o amenințare militară directă asupra României. În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt implementate măsuri suplimentare de vigilență. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, pe baza analizelor curente, nu există niciun semn de amenințare militară directă la adresa teritoriului României. Mesajul a fost […]
Ieri
08:00
08:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit în urma atacului SUA-Israel. Teheranul confirmă # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat moartea lui Ali Khamenei, liderul regimului islamist de la Teheran, în urma atacului lansat sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului. Ulterior, în timpul nopții, decesul ayatollahului, care a condus Iranul timp de 36 de ani, a fost confirmat și de presa de stat de la Teheran. Update: 01.03.2026, 03:37 Televiziunea de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Milioane de români riscă să-și piardă acțiunile din Marea Cuponiadă. Legea a schimbat „dreptul de proprietate” în „drept de creanță” # Lumea Politică
O lege votată în decembrie 2025 amenință dreptul de proprietate al 5 milioane de români asupra acțiunilor primite în anii ’90. Valoarea totală a acțiunilor rămâne „confidențială”, iar un lider PNL promite modificări. Situația a fost investigată de Snoop, care a relevat o miză de peste 100 de milioane de euro. Legea recent promulgată de […]
12:10
11:10
Dronă a guvernului american, doborâtă accidental de armată. Spațiul aerian din El Paso, închis din nou # Lumea Politică
Incident neobișnuit în Texas: Armata americană a doborât din greșeală o dronă a Serviciului Vamal, provocând închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso. Este a doua oară în câteva săptămâni când o eroare de coordonare între agențiile guvernamentale duce la astfel de măsuri. Pentagonul a recunoscut că armata a doborât o dronă utilizată […]
10:40
Viktor Orban cere misiune UE pentru conducta Drujba. Până atunci, Ucraina nu primește niciun euro # Lumea Politică
Viktor Orban solicită Uniunii Europene să trimită o misiune de verificare a conductei Drujba, în contextul tensiunilor cu Ucraina. Premierul ungar vrea să deblocheze un împrumut și sancțiuni împotriva Rusiei. Solicitarea include participarea experților din Ungaria și Slovacia. Premierul ungar Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor” pentru […]
08:40
Ciprian Ciucu se gândește la interzicerea păcănelelor în cartierele din București. Propunerea edilului # Lumea Politică
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a pus în discuție interzicerea jocurilor de noroc în Capitală, după ce Guvernul a emis o ordonanță de urgență. Edilul a subliniat necesitatea unei dezbateri în Consiliul General și a propus relocarea sălilor de jocuri. Ciprian Ciucu a declarat că interzicerea păcănelelor în București trebuie analizată din mai multe unghiuri. Edilul […]
08:10
Avertismentul BNR despre inflație. Efectul: dobânda de referință rămâne neschimbată # Lumea Politică
Banca Națională a României avertizează că inflația va persista la niveluri ridicate mai mult decât s-a anticipat. Măsurile de plafonare a prețurilor vor expira, iar salariile cresc, ceea ce ar putea menține presiunea inflaționistă. În acest context, BNR a hotărât să păstreze dobânda de referință la 6,5%. Conform unei analize recente a BNR, inflația nu […]
07:40
Dominic Fritz vorbește despre patriotism după ce a devenit cetățean român. „Am lăsat ca AUR și găștile lor să-l ia, să-l murdărească și să-l transforme în tricolor agitat pe TikTok” # Lumea Politică
În cadrul Congresului USR de la Sibiu, liderul partidului, Dominic Fritz, a lansat un atac vehement asupra AUR. Acesta a acuzat formațiunea că a deturnat conceptul de patriotism pentru propagandă pe rețelele sociale. Fritz a subliniat importanța redobândirii acestui concept de la AUR. Dominic Fritz, liderul USR, a adresat vineri critici dure către AUR în […]
02:40
Despăgubiri de 100.000 de euro pentru un biciclist rănit grav în 2014, după ce a intrat într-o groapă nesemnalizată. Procesul a durat 12 ani: „Toți dădeau vina unii pe alții” # Lumea Politică
Un bărbat grav rănit în 2014 după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată din București va primi despăgubiri morale de 100.000 de euro. Decizia vine după un proces îndelungat care a durat aproape 12 ani. Accidentul a avut loc pe 27 iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă. Bărbatul, atunci în vârstă de 30 […]
27 februarie 2026
22:30
Bolojan a dat înapoi. Impozitele aproape triplate au fost reduse printr-un artificiu # Lumea Politică
Guvernul Bolojan a emis o ordonanță de urgență ce aduce reduceri semnificative la impozitele locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali. Modificările vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, beneficiind peste 70% dintre persoanele cu dizabilități din România. Ordonanța introduce reduceri diferențiate în funcție de gradul de handicap. Persoanele cu handicap […]
22:30
Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, despre referendumul lui Nicușor Dan. Să facă altul și justiția, despre activitatea președintelui și a guvernului # Lumea Politică
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, și-a exprimat dezacordul față de referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Off the Record” la Mediafax. Petcu a subliniat că nu există un cadru legal pentru acest demers și a propus ca și justiția să organizeze un referendum pentru a evalua activitatea guvernului. Judecătoarea Roxana […]
22:30
Nicușor Dan, reacție după informația despre verificarea finanțării campaniei sale electorale: AEP n-a văzut nereguli în finanțarea lui Călin Georgescu # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat dur după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei sale prezidențiale. Dan afirmă că problema principală nu este persoana sa, ci funcționarea defectuoasă a instituțiilor. Președintele Nicușor Dan a declarat că informațiile despre plângerea penală a AEP nu sunt noi, ci reprezintă o reluare […]
22:30
Macron s-a lovit de o „surpriză neplăcută”. O „lipsă de respect” față de Parlamentul European # Lumea Politică
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, considerând-o o „surpriză neplăcută” și o „lipsă de respect” față de Parlamentul European. Reacțiile din Germania și Spania sunt însă pozitive, susținând beneficiile economice ale acordului. Președintele Macron a exprimat nemulțumirea Franței față de decizia Comisiei Europene, declarând […]
20:00
Care sunt partidele din România care primesc cei mai mulți bani de la buget. În ianuarie 2026, au primit peste 14 milioane de lei # Lumea Politică
Partidele politice din România au primit în februarie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei, conform datelor AEP. PSD, PNL și AUR sunt formațiunile care au beneficiat de cele mai mari sume. În luna februarie 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat un total […]
18:40
Șeful Forumului Economic Mondial a demisionat după dezvăluirea legăturilor cu Epstein. „Cred că acum este momentul potrivit” # Lumea Politică
Borge Brende, președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, și-a dat demisia în urma unei anchete legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Brende a declarat că pleacă după opt ani în funcție. Borge Brende a anunțat joi, 26 februarie, că părăsește funcția de președinte al WEF după o analiză atentă. „Cred că acum este […]
17:40
Wiz Khalifa, condamnat la închisoare pentru consum de canabis. Curtea de Apel Constanța respinge contestația rapperului # Lumea Politică
Celebritatea muzicii rap, Wiz Khalifa, are o pedeapsă de nouă luni în închisoare după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația. Incidentul a avut loc pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești, unde artistul a aprins o țigară cu canabis. Curtea de Apel Constanța a decis joi să respingă contestația în anulare depusă de […]
17:20
Radu Miruță și-a dat subordonații pe mâna Parchetului Militar și DNA. Probleme grave descoperite în urma controalelor interne. # Lumea Politică
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat joi seară că a sesizat Parchetul Militar și DNA după ce verificările interne au dezvăluit ilegalități, inclusiv construcții neautorizate și achiziții suspecte. Măsurile vin în contextul unor controale amănunțite efectuate recent în minister. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a publicat pe Facebook rezultatele unor controale interne care au dus la […]
15:10
Guvernul modifică legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA. Companiile vizate de schimbări # Lumea Politică
Vineri, Guvernul se reunește pentru a dezbate acte normative importante. Printre temele abordate se numără modificări fiscale, cheltuieli administrative pentru prefecți și subprefecți, și promovarea producției de biometan. Guvernul va analiza un proiect de ordonanță de urgență care vizează modificări în domeniul fiscal-bugetar. Acesta propune măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA […]
15:00
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București # Lumea Politică
În inima Manhattanului, apartamentele de lux se vând cu rapiditate, chiar și la prețuri de 20 de milioane de dolari. Cererea depășește oferta, iar prețurile ating 70.000 de dolari pe metru pătrat. Apartamentele de lux din Manhattan se vând rapid, cu prețuri ce ajung la 20 de milioane de dolari și 70.000 de dolari pe […]
