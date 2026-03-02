Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict

StiriDiaspora.ro, 2 martie 2026 15:20

Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
15:40
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite StiriDiaspora.ro
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite
Acum o oră
15:20
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict StiriDiaspora.ro
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict
Acum 2 ore
14:30
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania StiriDiaspora.ro
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania
Acum 4 ore
13:20
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" StiriDiaspora.ro
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" 
Acum 6 ore
12:00
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri StiriDiaspora.ro
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri
11:10
Româncă, găsită moartă în Italia, într-o clădire abandonată. Carabinierii fac apel la români: "Cine o cunoaște pe Elisabeta?" StiriDiaspora.ro
Româncă, găsită moartă în Italia, într-o clădire abandonată. Carabinierii fac apel la români: "Cine o cunoaște pe Elisabeta?" 
Acum 8 ore
09:40
Cetățeni români care au furat cupru de 250 000 euro din Austria, prinși. Cum ascundeau cuprul în dube StiriDiaspora.ro
Cetățeni români care au furat cupru de 250 000 euro din Austria, prinși. Cum ascundeau cuprul în dube
08:40
Ședință de guvern pentru românii prinși în Dubai: "Situația cu ei e complicată" StiriDiaspora.ro
Ședință de guvern pentru românii prinși în Dubai: "Situația cu ei e complicată"
Acum 24 ore
17:00
Pentru Ana viața e roz în Spania. Românca s-a îndrăgostit în A Coruna și și-a deschis un salon în acest oraș StiriDiaspora.ro
Pentru Ana viața e roz în Spania. Românca s-a îndrăgostit în A Coruna și și-a deschis un salon în acest oraș
16:20
Nicușor Dan, mesaj după izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu: România nu se află sub niciun fel de ameninţare directă StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, mesaj după izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu: România nu se află sub niciun fel de ameninţare directă
Ieri
15:00
Războiul din Iran ar putea duce prețul carburanților în România la peste 10 lei / litru StiriDiaspora.ro
Războiul din Iran ar putea duce prețul carburanților în România la peste 10 lei / litru
14:00
Șofer de TIR, împușcat de mai multe ori pe o șosea din Italia. Tânărul nu s-a oprit și a condus rănit până la spital StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR, împușcat de mai multe ori pe o șosea din Italia. Tânărul nu s-a oprit și a condus rănit până la spital
12:50
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă StiriDiaspora.ro
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă
12:30
Iranul a lansat rachete spre Cipru StiriDiaspora.ro
Iranul a lansat rachete spre Cipru
12:20
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA StiriDiaspora.ro
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA
11:40
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri StiriDiaspora.ro
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri
10:30
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj StiriDiaspora.ro
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj
09:50
Iranul extinde atacurile în Golf. Noi explozii auzite în Dubai, Doha şi Manama StiriDiaspora.ro
Iranul extinde atacurile în Golf. Noi explozii auzite în Dubai, Doha şi Manama
08:50
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional StiriDiaspora.ro
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional
28 februarie 2026
23:10
Șase din zece femei din SUA vor suferi de boli cardiovasculare StiriDiaspora.ro
Șase din zece femei din SUA vor suferi de boli cardiovasculare
23:00
Studiu: vaccinul împotriva Zonei Zoster, beneficii anti-aging StiriDiaspora.ro
Studiu: vaccinul împotriva Zonei Zoster, beneficii anti-aging
17:00
Școală primară din Iran atacată. 57 de eleve au fost ucise StiriDiaspora.ro
Școală primară din Iran atacată. 57 de eleve au fost ucise
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda StiriDiaspora.ro
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda
14:30
Utilaj de 35.000 de euro furat în Italia, descoperit într-o vamă din România StiriDiaspora.ro
Utilaj de 35.000 de euro furat în Italia, descoperit într-o vamă din România
13:40
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă
12:40
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro StiriDiaspora.ro
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro
11:40
Companiile aeriene anulează zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman StiriDiaspora.ro
Companiile aeriene anulează zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman
11:10
MAE evacuează personalul neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv StiriDiaspora.ro
MAE evacuează personalul neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv
10:30
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis StiriDiaspora.ro
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis
10:10
Donald Trump anunţă "operaţiuni de luptă majore" în Iran StiriDiaspora.ro
Donald Trump anunţă "operaţiuni de luptă majore" în Iran
09:40
Israel a atacat Iranul. Explozii multiple în Teheran StiriDiaspora.ro
Israel a atacat Iranul. Explozii multiple în Teheran
27 februarie 2026
23:50
Animalele de companie pot fi înmormântate alături de stăpânii lor StiriDiaspora.ro
Animalele de companie pot fi înmormântate alături de stăpânii lor
23:40
De ce se îmbolnăvesc persoanele în vârstă StiriDiaspora.ro
De ce se îmbolnăvesc persoanele în vârstă
23:40
Ecranele, amenințare pentru cei mici StiriDiaspora.ro
Ecranele, amenințare pentru cei mici
23:30
Amendă și închisoare pentru abandonul animalelor de companie StiriDiaspora.ro
Amendă și închisoare pentru abandonul animalelor de companie
20:20
Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel StiriDiaspora.ro
Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel 
19:30
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false
18:40
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v StiriDiaspora.ro
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v
17:50
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul StiriDiaspora.ro
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul
17:00
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate StiriDiaspora.ro
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate
16:10
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui StiriDiaspora.ro
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui
15:30
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile StiriDiaspora.ro
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile
14:50
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra StiriDiaspora.ro
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra
14:30
Deputații germani au adoptat noile reguli UE privind azilul StiriDiaspora.ro
Deputații germani au adoptat noile reguli UE privind azilul
10:10
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire StiriDiaspora.ro
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire 
09:20
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați" StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați"
09:10
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat StiriDiaspora.ro
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat
08:30
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck”, dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze StiriDiaspora.ro
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck”, dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze
26 februarie 2026
21:30
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16% StiriDiaspora.ro
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16%
20:40
Cutremur cu magnitudinea 4.4 în Vrancea StiriDiaspora.ro
Cutremur cu magnitudinea 4.4 în Vrancea
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.