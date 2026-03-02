Experiența profesională și averea lui Codrin Horațiu Miron, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef DIICOT
Digi24.ro, 2 martie 2026 17:40
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind vorba despre Codrin Horațiu Miron. În cadrul interviului de săptămâna trecută, Codrin Horațiu Miron a propus o „ofensivă totală” în ceea ce privește drogurile, menționând că „o prioritate absolută” va fi prevenirea traficului și consumului de droguri la festivaluri.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
17:50
SRI lansează un proiect pentru prevenirea radicalizării tinerilor. Cât costă și cum va funcționa programul PREVISIO 2 # Digi24.ro
Serviciul Român de Informații a anunțat, luni, printr-un comunicat că inițiază proiectul PREVISIO 2 prin care își propună să prevină radicalizarea tinerilor din România. Proiectul va dura 18 luni și costă peste două milioane de lei, cea mai mare parte fiind fonduri europene nerambursabile.
17:50
Cel mai grav haos aerian de la pandemia de Covid-19: mii de zboruri anulate. Sute de mii de pasageri blocați în aeroporturi # Digi24.ro
Mii de zboruri au fost anulate la nivel global, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, după ce conflictul militar dintre SUA și Israel și Iran a determinat închiderea unor spații aeriene-cheie din Orientul Mijlociu. Principalele hub-uri din Golf, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, și-au suspendat operațiunile pentru mai multe zile, în ceea ce analiștii descriu drept cel mai grav haos din aviație de la pandemia de Covid-19. Perturbările se extind din Asia până în Europa și America de Nord, afectând atât zborurile comerciale, cât și piețele financiare și prețul petrolului.
17:50
Poate un război să fie câștigat exclusiv prin puterea aeriană? Cele două conflicte date exemplu de James Stavridis, fost comandant NATO # Digi24.ro
În timp ce am urmărit atacurile copleșitoare ale SUA și Israelului asupra Iranului în ultimele zile, o întrebare a fost pusă în mod repetat: Poate puterea aeriană singură să câștige un război? În Operațiunea Epic Fury, suntem pe cale să aflăm, scrie James Stavridis, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), într-un articol de opinie din Bloomberg.
17:50
Traian Băsescu spune care sunt cele două obiective ale războiului din Iran. „Dacă se ratează asta, Teheranul nu va mai putea fi oprit” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 care sunt cele două obiective ale războiului purtat de câteva zile de SUA și aliații săi în Iran. „ Nu mai există variantă de dat înapoi, indiferent care sunt costurile economice”, crede Băsescu.
Acum 30 minute
17:40
Primăria Sectorului 1 introduce înscrierea online pentru parcările de reședință. Cum pot fi depuse cererile # Digi24.ro
Primăria Sectorului 1 a actualizat platforma online dedicată parcărilor de reședință, iar de acum înainte înscrierea pentru obținerea unui loc se face exclusiv digital, prin intermediul aplicației parcari.primariasector1.ro. Noua funcție este disponibilă în secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”, potrivit informațiilor transmise de instituție.
17:40
Experiența profesională și averea lui Codrin Horațiu Miron, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef DIICOT # Digi24.ro
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind vorba despre Codrin Horațiu Miron. În cadrul interviului de săptămâna trecută, Codrin Horațiu Miron a propus o „ofensivă totală” în ceea ce privește drogurile, menționând că „o prioritate absolută” va fi prevenirea traficului și consumului de droguri la festivaluri.
Acum o oră
17:30
Experiența profesională și averea lui Viorel Cerbu, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA # Digi24.ro
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Viorel Cerbu a vorbit pe larg în cadrul interviului susținut săptămâna trecută despre fenomenul corupției și a punctat că, printre obiectivele pe care și le-a propus, se numără transformarea parchetului anticorupție într-un „partener social”.
17:30
„O altă minciună”. Câți americani susțin bombardarea iranului ordonată de Trump (sondaj Reuters/Ipsos) # Digi24.ro
Aproximativ un sfert dintre americani aprobă atacurile SUA asupra Iranului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, care s-a încheiat duminică. Conform datelor acestuia, 27% dintre respondenți au declarat că susțin atacurile, 43% s-au pronunțat împotriva, iar 29% au avut dificultăți în a răspunde.
17:20
Diana Buzoianu, despre barajul Mihăileni: Un proiect strategic vulnerabilizat, un scandal populist. Documentele necesare vor fi depuse # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, unde a fost chemată de PSD să vorbească despre situaţia Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, că suntem în faţa unui scandal populist şi suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat. Ea a anunţat că la barajul Mihăileni vor fi depuse toate documentele necesare.
17:20
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare.
17:20
Experiența profesională și averea Cristinei Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general # Digi24.ro
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror general al României. Cristina Chiriac vine la șefia Ministerului Public de la conducerea serviciului teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). În cadrul interviului, Cristina Chiriac a vorbit despre motivele pentru care a ales să candideze pentru funcția de procuror general, cum ar trata lipsa de resursă umană din parchete și ce decizii ar lua pentru a evita situațiile în care dosare penale ajung la prescripție.
17:20
Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran, spune Mark Rutte. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat pentru BBC că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Șeful NATO a subliniat că Iranul reprezintă o „amenințare” pentru Europa, Israel și regiunea înconjurătoare, menționând că bătrânul continent „își intensifică eforturile” în urma operațiunilor din acest weekend din Iran.
17:10
86% din cele 105 construcții ilegale depistate pe plaje vara trecută au fost demolate de operatorii economici. ABADL cere despăgubiri # Digi24.ro
Vara trecută, pe litoralul românesc, între Năvodari și Vama Veche, au fost identificate 105 beach-baruri care funcționau fără acord sau contract legal. Potrivit unui comunicat transmis luni de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL), majoritatea acestor construcții au fost deja demolate.
17:10
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile ministrului Justiției # Digi24.ro
Ministerul Justiției a anunțat luni, 2 martie, care sunt propunerile instituției pentru funcțiile de procuror general, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și procuror-șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
17:10
Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și opt județe. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au efectuat 62 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe într-un dosar de evaziune fiscală care vizează 21 de persoane, suspectate că ar fi folosit firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziţii fictive şi a se sustrage de la plata obligaţiilor către stat. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului general consolidat depăşeşte 4,2 milioane de lei. Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar autorităţile au instituit sechestru pe mai multe imobile şi sume de bani, în vederea recuperării pagubei.
Acum 2 ore
17:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni, într-un discurs, la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi ”să participe la exerciţii de disuasiune”, relatează AFP.
16:50
Un număr limitat de zboruri din Dubai vor fi operate din această seară, anunță compania Emirates: „Vor fi contactați direct” # Digi24.ro
Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară, relatează Al Jazeera.
16:30
Mesajul consilierului pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan în a treia zi de conflict în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a anunțat luni dimineață, într-un mesaj, că România monitorizează situația din Orientul Mijlociu, dar, în același timp, rămâne concentrată și asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
16:30
ÎPS Teodosie urmează să fie dat afară din vila de la malul mării din cauza unui decret semnat de Ceaușescu # Digi24.ro
Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscop al Tomisului urmează să fie dat afară din vila de la malul mării pe care o ocupă încă de la înscăunare. Aceasta era în proprietatea arhipiscopiei încă de acum 50 de ani, în urma unui decret semnat de fostul dictator comunist, relatează jurnaliștii de la dobrogealive.ro.
16:30
Cum rămâne relevant în războiul modern un avion de vânătoare din anii ‘70. Exemplul F-15, folosit de SUA în operațiunea „Epic Fury” # Digi24.ro
McDonnell Douglas F-15 Eagle s-a născut în toiul Războiului Rece, proiectat cu un singur scop primordial: să câștige superioritatea aeriană cu orice preț. La mai bine de 50 de ani de la primul său zbor din 1972, F-15 încă zboară și este încă în construcție. Întrucât trăim într-o eră a avioanelor de vânătoare invizibile (stealth) și a sistemelor fără pilot, acest fapt în sine ridică o întrebare importantă: cum a rămas un avion de vânătoare din anii 1970 atât de relevant în epoca modernă?
16:30
Ambasadorul Israelului: Nu știu dacă scopul nostru este schimbarea regimului de la Teheran. Deschidem ușa pentru poporul iranian # Digi24.ro
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a spus la Digi24 că scopul operațiunii lansate de SUA și Israel împotriva Iranului nu are neapărat ca scop schimbarea regimului de la Teheran, ci oprirea programului nuclear și încetarea sprijinului pentru organizații teroriste.
16:30
Pete Hegseth explică scopul intervenției militare a SUA în Iran. „Nu este un exercițiu de construcție a democrației” # Digi24.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că intervenția militară a Statelor Unite în Iran nu are ca obiectiv „construirea democrației”, ci neutralizarea amenințărilor la adresa securității americane, în contextul escaladării conflictului și al morții a patru militari americani în teatrul de operațiuni. Declarația a fost făcută la Pentagon, în prima conferință de presă susținută după lansarea Operațiunii „Epic Fury”.
16:20
Zendaya şi Tom Holland s-au căsătorit în secret, susţine stilistul actriţei americane. „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o” # Digi24.ro
Actorii Zendaya şi Tom Holland s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de nuntă care a fost organizată în secret, a declarat Law Roach, stilistul actriţei şi cântăreţei americane, citat de Variety.
Acum 4 ore
16:00
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț” # Digi24.ro
Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi, a transmis luni președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.
16:00
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul pentru 2026. Când va fi gata împărțirea banilor # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au avut o nouă ședință, luni, pentru a discuta cum vor fi împărțiți banii între principalele instituții în acest an. Ministrul Finanțelor a pus pe masă o schiță a bugetului, urmând ca miercuri să aibă loc ultimele discuții, iar ulterior proiectul să fie gata. Deși social-democrații au insistat să se acorde unele ajutoare financiare, în special pentru pensionari, surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că nu există bani suficienți pentru acestea.
15:50
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului # Digi24.ro
Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare de la Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărțile publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters.
15:40
Armata iraniană a atacat baza NATO „Victoria” din Irak, situată lângă aeroportul internațional Erbil din Bagdad, informează compania iraniană de televiziune și radio IRIB.
15:30
„Moment istoric și parteneriat strategic”: India şi Canada anunţă acorduri privind pământuri rare şi uraniu # Digi24.ro
India şi Canada au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, au anunţat luni liderii celor două ţări, marcând o încălzire a relaţiilor dintre ele, relatează AFP și Agerpres.
15:20
Câți dintre ucraineni cred că negocierile cu SUA și Rusia pot aduce o pace durabilă. Ce arată rezultatele unui sondaj recent # Digi24.ro
Aproximativ 70% dintre ucraineni nu cred că negocierile în curs dintre Ucraina, SUA și Rusia vor duce la o pace durabilă, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), care a fost publicat luni și citat de Kyiv Independent.
15:10
Rusia exclude vreun ajutor militar pentru Iran. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă” # Digi24.ro
Kremlinul a exclus, luni, ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul.
15:00
Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale” # Digi24.ro
Dictatorul rus a dat dovadă, încă o dată, de duble standarde. Într-o conversație cu liderul Emiratelor Arabe Unite acesta a „condamnat agresiunea americano-israeliană” împotriva Iranului. Vladimir Putin i-a spus lui Mohammed bin Zayed Al Nahyan că acțiunile „încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional”.
15:00
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună” # Digi24.ro
Printre românii blocați în Dubai se află și vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma. Acesta se afla în vacanță alături de familia sa, când a izbucnit războiul din Iran. Politicianul a declarat pentru Digi24 că dorește ca „Ministerul Afacerilor Externe să facă o comunicare periodică mult mai bună decât până acum”, având în vedere situația tensionată în care se află peste o mie de români în Dubai.
14:40
Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul premierului israelian ar fi fost lovit: „Totul e o minciună” # Digi24.ro
Medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, a vorbit luni, în direct la Digi24, după ce Iranul a susținut că biroul prim-ministrului ar fi fost lovit. Acesta a spus că „totul este o minciună” și a dat asigurări că Netanyahu „este sănătos, absolut, nu are nimic”. Despre atmosfera din Israel, el a afimat că „situația este tensionată”, dar starea de spirit „este foarte bună”.
14:30
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în conflictul din Orientul Mijlociu, a spus ministra Oana Ţoiu, într-o conferință de presă. Ea a adăugat că astăzi, o parte din românii blocați în regiune vor fi aduși în țară.
14:30
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer că i-a luat „prea mult timp” timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului.
14:20
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor” # Digi24.ro
Ambasadorul Iranului la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), Ali Reza Najafi, a declarat luni că Israelul şi Statele Unite au atacat din nou uzina de la Natanz, în centrul ţării, unde se află şi o instalaţie de îmbogăţire a uraniului.
14:10
Armata israeliană (IDF) anunță că a ucis doi oficiali iranieni, printre care și șeful spionajului de la Teheran, relatează BBC.
Acum 6 ore
14:00
Kendama e unul dintre jocurile preferate ale copiilor, un joc de dexteritate ce întărește strategia, concentrarea și îndemânarea jucătorilor. Concursul organizat de Destiny Park în acest final de săptămână, unul în care și-au putut testa abilitățile, a fost primit cu entuziasm, mai ales ca jocurile au fost supervizate de Xremus, un adevărat maestru al îndemânării.
13:50
De ce musulmani din Iran strigă „moarte Americii”, iar alții primesc soldați ai SUA. Explicația expertului Ioana Constantin-Bercean # Digi24.ro
La sfârșitul săptămânii trecute, lumea pe care o cunoșteam, deja instabilă, s-a schimbat definitiv. Într-o operațiune coordonată, SUA și Israel au lansat cel mai mare atac asupra Iranului. Motivul? Înlăturarea regimului ayatolahilor, un regim teocratic și care și-a construit discursul propagandistic în jurul nevoii de a elimina „regimul sionist”. Totuși, în acest context, apare întrebarea firească, de ce musulmanii din Iran strigă „moarte Americii”, iar cei din cea mai mare majoritate a statelor musulmane au baze militare pe teritoriul lor național și au afaceri de miliarde cu SUA? Digi24.ro a vorbit cu expertul în Orientul Mijlociu dr. Ioana Constantin-Bercean pentru a pune în context evenimentele recente.
13:40
Alimentele de bază s-ar putea scumpi din nou în această lună. Consultant fiscal: „Costurile mai mari se vor vedea direct la raft” # Digi24.ro
Românii ar putea resimți, încă din această lună, un nou val de scumpiri la raft, în condițiile în care creșterea accelerată a prețului petrolului se reflectă direct în costurile carburanților, iar acestea influențează decisiv prețul final al bunurilor de larg consum, susține consultantul economic Adrian Negrescu, care avertizează că alimentele de bază vor fi primele afectate de acest efect în lanț.
13:40
„Blănurile aparțin Epocii de Piatră!”. PETA și alte organizații cer o Săptămâna a Modei la Milano fără cruzime față de animale # Digi24.ro
Activiştii pentru drepturile animalelor şi-au intensificat presiunea asupra organizatorilor Săptămânii Modei de la Milano pentru a adopta o politică lipsită complet de blănuri naturale, în timp ce zeci de manifestanţi s-au reunit duminică în faţa spaţiului în care a avut loc defilarea casei Giorgio Armani.
13:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo pentru perioada 2 - 15 martie, pentru fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 2 - 15 martie. Potrivit meteorologilor, următoarele zile vor aduce temperaturi peste normalul perioadei, urmând ca după data de 10 martie, temperaturile să scadă.
13:20
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară # Digi24.ro
Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt reprogramate pentru seara de 2 martie, anunţă compania Tarom, precizând că transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo şi astfel există riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor. Iniţial, sosirea grupului de români era aşteptată luni dimineaţă, amintește News.ro.
13:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul și Iranul se bombardează reciproc. Șeful securităţii naționale: Iran nu va negocia cu SUA # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată. Israel a continuat atacurile împotriva Teheranului, lovind în același timp și ținte Hezbollah din Liban. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele Donald Trump afirmă că operațiunea va continua „cu forță maximă” până la atingerea tuturor obiectivelor și vorbește despre o acțiune care va dura circa patru săptămâni.
13:00
USR îl cheamă pe Florin Barbu la raport în Parlament, pentru că ar fi copiat un proiect AUR: „Ce coincidență!” # Digi24.ro
Senatorul USR Ștefan Pălărie anunță că formațiunea sa îl va chema pe Florin Barbu, ministrul Agriculturii, la Ora Guvernului, pentru a explica propunerea de a limita produsele marcă proprie ale marilor magazine la raft, făcută în fața oficialilor europeni. Acesta îl acuză pe ministrul PSD că a copiat un proiect depus de parlamentarii AUR.
12:50
Român blocat în Dubai: Cei 28 de elevi din Focșani sunt „în regulă” și „se bucură de vacanță așa cum pot” # Digi24.ro
Ștefan Amza, un român blocat în Dubai, a spus la Digi24 că situația este calmă în acest moment și că încearcă să-și prelungească cazarea la hotel, în condițiile în care toate zborurile sunt blocate. El se află acum la același hotel cu cei 28 de elevi din Focșani și spune că aceștia sunt „în regulă” și „se bucură de vacanță așa cum pot”.
12:40
Alfred Simonis anunță comasarea primelor două comune din Timiș, Fibiș și Mașloc, ambele conduse de primari PNL # Digi24.ro
Primele două primării din județul Timiș au anunțat oficial că vor să se unească într-o singură comună, după stimulentul oferit de Consiliul Județean Timiș pentru comasarea localităților. Este vorba despre Fibiș și Mașloc, decizie salutată de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, ca un model de succes pentru reforma administrativă din România.
12:30
Șoferii de ridesharing reclamă venituri mici, presiuni la acceptarea curselor și riscul suspendării conturilor. Ce spun Uber și Bolt # Digi24.ro
Șoferii care lucrează pe platformele de ridesharing au transmis autorităților o scrisoare în care reclamă presiuni legate de „rata de acceptare” a curselor, riscul suspendării conturilor în urma reclamațiilor clienților și venituri pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi taxele și cheltuielile. Prin document, aceștia au cerut intervenția instituțiilor statului și clarificarea statutului juridic al lucrătorilor de pe platforme. În paralel, în discuțiile purtate de redacția Digi24.ro cu șoferi parteneri apar și exemple concrete privind nivelul câștigurilor. Unul dintre aceștia a transmis un calcul detaliat pentru o lună de muncă full-time, potrivit căruia din 10.000 de lei încasați de la clienți ar rămâne aproximativ 1.357 de lei net, adică în jur de 8 lei pe oră. Contactate de Digi24.ro, platformele Uber și Bolt resping acuzațiile și susțin că șoferii beneficiază de flexibilitate, pot contesta eventualele suspendări și că veniturile depind de cerere și sezonalitate.
12:30
Disconfortul din zona cefei poate părea, la început, o problemă de postură, dar uneori semnalele merg dincolo de mușchi și articulații. Atunci când durerea iradiază pe umăr și braț sau apar furnicături și slăbiciune, este importantă o evaluare care să clarifice dacă există o compresie nervoasă. Despre hernia de sic cervicală, o posibilă cauză a acestor simptome, aflăm mai mult de la Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurgie.
12:20
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă scântei în Coaliție. PNL acuză PSD că discută ruperea Coaliției în momente critice # Digi24.ro
Partidul Național Liberal îi acuză pe social-democrați că s-au reunit în ședință pentru a discuta posibila rupere a Coaliției de guvernare, în timp ce Executivul caută soluții pentru repatrierea românilor din zonele de conflict. „Să demonstreze maturitate”, mai transmit liberalii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.