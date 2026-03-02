A fost crescut gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu

13:50

La sfârșitul săptămânii trecute, lumea pe care o cunoșteam, deja instabilă, s-a schimbat definitiv. Într-o operațiune coordonată, SUA și Israel au lansat cel mai mare atac asupra Iranului. Motivul? Înlăturarea regimului ayatolahilor, un regim teocratic și care și-a construit discursul propagandistic în jurul nevoii de a elimina „regimul sionist”. Totuși, în acest context, apare întrebarea firească, de ce musulmanii din Iran strigă „moarte Americii”, iar cei din cea mai mare majoritate a statelor musulmane au baze militare pe teritoriul lor național și au afaceri de miliarde cu SUA? Digi24.ro a vorbit cu expertul în Orientul Mijlociu dr. Ioana Constantin-Bercean pentru a pune în context evenimentele recente.