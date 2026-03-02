Soţia Ayatollahului Khamenei a murit în urma rănilor suferite. Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului
Adevarul.ro, 2 martie 2026 17:45
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran - , a murit ca urmare a rănilor suferite.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:00
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene.
Acum 30 minute
17:45
Soţia Ayatollahului Khamenei a murit în urma rănilor suferite. Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului # Adevarul.ro
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran - , a murit ca urmare a rănilor suferite.
17:45
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul # Adevarul.ro
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Premierul țării, Pedro Sanchez, condamnă explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului.
17:45
Turcia suspendă zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania. Până când e valabilă măsura # Adevarul.ro
Turcia a decis să suspende zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul Transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de AFP şi Reuters.
Acum o oră
17:30
UE discută posibilitatea activării clauzei de apărare mutuală după ce o bază britanică din Cipru a fost lovită de o dronă # Adevarul.ro
UE urmează să discute în curând dacă va activa sau nu clauza sa de apărare mutuală în cazul unei agresiuni după un atac cu drone care a lovit baze britanice din Cipru, unul dintre statele membre UE.
17:30
Pentru americani, România se află pe drumul ce duce spre Orientul Mijlociu. Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a fost folosită mereu în ultimii peste 20 de ani ca punct nodal pentru trupele Statelor Unite.
17:30
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi, a afirmat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
17:30
Iranul amenință cu atacuri asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze britanice din Cipru # Adevarul.ro
Iranul susține că a lansat atacuri cu drone asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze a Forțelor Aeriene Britanice din Cipru.
17:15
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va crește dimensiunea arsenalului său nuclear, invocând amenințările globale și necesitatea consolidării capacităților de descurajare ale țării, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
17:00
Român blocat în Abu Dhabi, despre probleme de cazare și coordonare pentru românii blocați în Emirate. Cum organizează Guvernul întoarcerea # Adevarul.ro
Un român blocat în Abu Dhabi a povestit jurnaliștilor despre problemele legate de cazare, accesul la informații oficiale și temerile privind întoarcerea în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
17:00
Elevii din Vrancea blocați în Dubai se aflau într-o călătorie privată și urmau să revină luni la ore. Inspectoratul școlar transmite că se vor alege cu absențe # Adevarul.ro
Elevii blocați în Dubai din cauza conflictului militar din regiune se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean.
16:45
Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Reluarea zborurilor comerciale din Emiratele Arabe Unite aduce un semn de speranță pentru pasagerii afectați de închiderea spațiului aerian din regiune.
16:45
În calculul rece al războiului, Iranul se bazează acum pe noroc. Primele ore ale atacului comun al Statelor Unite și Israelului s-au dovedit catastrofale pentru regimul de la Teheran.
16:30
Mişcarea lui Mihail Hodorkovski, opozantul lui Putin, declarată drept „teroristă” de Curtea Supremă a Rusiei # Adevarul.ro
Curtea Supremă a Rusiei a calificat luni Comitetul anti-război din Rusia (CAR) al opozantului în exil Mihail Hodorkovski drept organizaţie „teroristă”, interzicându-i activităţile în Federaţia Rusă pe fondul represiunii declanşate de Kremlin împotriva vocilor disidente, potrivit France Presse.
16:30
USR îl cheamă pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în Parlament, la Ora Guvernului. Propunerea care a atras critici # Adevarul.ro
Șeful senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunţat, luni, că USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe care îl acuză că a plagiat un proiect de lege al AUR privind plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie.
16:15
Prețurile petrolului ar putea doborî toate recordurile imaginabile din cauza războiului din Iran. Prețurile la gaze din Europa ar putea crește cu 130% # Adevarul.ro
Traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz este în prezent parțial suspendat, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.
16:15
Acorduri pentru pământuri rare şi uraniu între India și Canada: „Nu este vorba doar de reînnoirea unei relaţii” # Adevarul.ro
Liderii Indiei şi Canadei au anunțat că cele două țări au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, marcând o încălzire a relaţiilor dintre ele, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:00
Pete Hegseth acuză Iranul că a purtat un conflict „unilateral” aproape cinci decenii: „Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump noi îl terminăm” # Adevarul.ro
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar îl vor încheia, potrivit The Guardian.
15:45
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi # Adevarul.ro
Vodafone România și Satellite Connect Europe colaborează pentru implementarea în perspectivă a noii tehnologii satelitare, exercițiile de probă a serviciilor urmând să înceapă în România în următoarele luni.
15:45
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut vertiginos luni, odată cu redeschiderea piețelor după escaladarea conflictului din Iran în weekend, creșterea prețurilor futures la motorină depășind creșterea prețurilor țițeiului, pe măsură ce oferta din Orientul Mijlociu este haotică.
15:45
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie.
15:30
Șeful Intelligence-ului grupării Hezbollah, ucis de Forțele de Apărare ale Israelului. Anunțul IDF despre Hussein Makled # Adevarul.ro
Armata israeliană anunță că Hussein Makled, șeful Serviciului de Informații al grupării Hezbollah, a fost ucis luni, 2 martie.
15:30
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Adevarul.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP.
15:30
Coaliția de guvernare anunță finalizarea bugetului miercuri. Discuții privind prioritățile de finanțare # Adevarul.ro
Liderii coaliției au hotârât luni, 2 martie, în cadrul unei ședințe organnizate la Palatul Victoria, ca proiectul bugetului de stat pe 2026 să fie finalizat miercuri pentru adoptare în ședința Executivului.
15:15
Pakistanul raportează 415 talibani uciși și 46 de bombardamente în Afganistan, în cadrul operațiunii „Furia pentru Adevăr” # Adevarul.ro
Guvernul pakistanez a anunțat că 415 luptători talibani au fost ucişi şi 46 de poziţii de pe teritoriul Afganistanului au fost fost bombardate în cadrul războiului transfrontalier în curs cu Kabulul, denumit oficial Operaţiunea „Ghazb lil Haq” („Furia pentru Adevăr”).
15:15
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump # Adevarul.ro
Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile”, în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun.
15:15
Un al patrulea militar SUA a murit în războiul din Orientul Mijlociu. Fusese rănit în urma atacurilor Iranului # Adevarul.ro
Comandamentul Central al SUA anunță luni, 2 martie, că un al patrulea membru al forțelor americane, care fusese rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a murit.
15:00
Rusia condamnă SUA și Israelul pentru atacurile asupra Iranului. Kremlinul le califică drept „agresiune directă” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat SUA pentru atacurile asupra Iranului, coordonate cu Israelul, pe care le califică drept o „agresiune directă”.
15:00
Qatar își oprește producția de gaze naturale lichefiate după atacuri iraniene asupra facilităților # Adevarul.ro
Compania de stat QatarEnergy a oprit producția de gaze naturale lichefiate (GNL) după atacuri asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed.
14:45
Guvernul Libanului cere grupării pro-iraniene Hezbollah să „își predea armele”, după loviturile israeliene asupra Beirutului # Adevarul.ro
Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine. Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane.
14:45
Ambasadorul Israelului la Berlin: „Iranul vrea să târască Europa în război. De 47 de ani, regimul mollahilor o duce de nas” # Adevarul.ro
Ron Prosor, ambasadorul Israelului în Germania, a acuzat Iranul, luni, 2 martie, că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu.
14:30
”Nu avem nicio informaţie privind cetăţeii români care să fie răniţi”. Precizările ministrului de Externe privind criza din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, 2 martie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unui briefing de presă.
14:30
Ministerul Justiţiei anunță luni rezultatele selecţiei pentru conducerile marilor parchete # Adevarul.ro
Ministerul Justiţiei publică luni rezultatele selecţiei după interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
14:15
CTP critică excursia elevilor români în Dubai: „Și ce să vadă acolo, ce obiective culturale? Burj al-Arab 7 stele, pisi la plajă, gigălăi?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, pe Facebook, excursia unui grup de 28 de elevi din Vrancea în Dubai, însoțiți de două adulte, întrebând retoric ce obiective culturale pot vizita tinerii în Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu.
14:15
Mai multe primării din țară au investit 63.000 de euro în abonamente la ChatGPT. „Poate da soluții pe care nu le-au dat colegii” # Adevarul.ro
Mai multe instituții publice au investit bani în abonamente ChatGPT, prin încredințări directe de instituții publice și companii în care statul este acționar.
Acum 6 ore
14:00
Europa se mobilizează: Franța, Germania și Marea Britanie declară că sunt pregătite să apere statele din Gof de atacurile Iranului # Adevarul.ro
Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului.
14:00
Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer deoarece nu a permis SUA să lanseze lovituri din bazele britanice. „Pare că era îngrijorat de legalitate” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de premierul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului.
13:30
Instalația nucleară de la Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene, susține ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU # Adevarul.ro
Instalația nucleară din orașul iranian Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, a declarat mai devreme astăzi ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU.
13:30
Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat de urgență și în totalitate luni după-amiază, 2 martie, după ce o dronă neidentificată a fost detectată în spațiul aerian restricționat al facilității.
13:30
Garda Revoluționară din Iran susține că biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost vizat de atacuri cu rachete # Adevarul.ro
Garda Revoluționară din Iran susține că au cele mai recente atacuri cu rachete au vizat biroul premierului israelian și sediul comandantului forțelor aeriene israeliene.
13:30
Cât de important este să călătorești prin agenții de turism: „Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile” # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea zborurilor și blocarea turiștilor români în regiune, iar agențiile de turism oferă sprijin concret pentru repatriere și soluții rapide, spre deosebire de cei care călătoresc pe cont propriu.
13:30
Pensii mai mari din 2027: Ministrul Muncii anunță eliminarea CASS și creșterea punctului de pensie. Ce categorii sunt vizate # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, 2 martie, că veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027, când punctul de pensie va fi majorat, iar CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminat.
13:15
De când așteaptă titlul de campioană cele 6 echipe calificate în play-off. Se face predarea de putere în Superligă # Adevarul.ro
FCSB nu își va apăra titlul, după ce n-a putut intra în play-off.
13:15
Cei 28 de elevi români blocați în Dubai din cauza conflictului din Iran: „Sunt în siguranță și cazați într-un hotel” # Adevarul.ro
Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai, împreună cu două cadre didactice, sunt în siguranță și beneficiază de toate condițiile necesare într-un hotel din apropierea aeroportului, după ce spațiul aerian a fost închis în urma conflictului din Iran.
12:45
Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu, posibilă în cazul unui atac asupra centralelor nucleare, avertizează șeful AIEA # Adevarul.ro
Un atac asupra centralelor nucleare civile din Orientul Mijlociu ar putea provoca evacuări în masă ale populației, a avertizat luni, 2 martie, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în cadrul deschiderii ședinței trimestriale a Consiliului institu
12:45
Falcon Defence consolidează industria de apărare din România prin investiții de 253 milioane de euro # Adevarul.ro
Compania românească Falcon Defence anunță intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026.
12:45
Accident șocant în Constanța: Un șofer a zburat cu mașina peste sensul giratoriu, după care s-a oprit pe trotuar # Adevarul.ro
Un șofer de 25 de ani a sărit cu mașina peste un sens giratoriu din orașul Ovidiu, județul Constanța, după care se oprește pe trotuar. Accidentul a avut loc luni dimineață, 2 martie.
12:30
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR # Adevarul.ro
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
12:30
Afacerist cecen, găsit împușcat în cap într-un apartament din Moscova. Umar Djabrailov ar fi încercat să se sinucidă și în 2020 # Adevarul.ro
Omul de afaceri cecen Umar Djabrailov a fost găsit împușcat în cap într-un complex rezidențial din Moscova, iar presa rusă scrie că este vorba despre o sinucidere.
12:30
Cel mai mare fotbalist român din perioada interbelică, personaj în piesa aniversară a Grupului Vouă # Adevarul.ro
Grumul umoristic Vouă se pregătește să marcheze 44 de ani de la primul spectacol.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.