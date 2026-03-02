Coaliția de guvernare anunță finalizarea bugetului miercuri. Discuții privind prioritățile de finanțare
Adevarul.ro, 2 martie 2026 15:30
Liderii coaliției au hotârât luni, 2 martie, în cadrul unei ședințe organnizate la Palatul Victoria, ca proiectul bugetului de stat pe 2026 să fie finalizat miercuri pentru adoptare în ședința Executivului.
Acum 5 minute
16:00
Pete Hegseth acuză Iranul că a purtat un conflict „unilateral” aproape cinci decenii: „Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump noi îl terminăm” # Adevarul.ro
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar îl vor încheia, potrivit The Guardian.
Acum 30 minute
15:45
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi # Adevarul.ro
Vodafone România și Satellite Connect Europe colaborează pentru implementarea în perspectivă a noii tehnologii satelitare, exercițiile de probă a serviciilor urmând să înceapă în România în următoarele luni.
15:45
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut vertiginos luni, odată cu redeschiderea piețelor după escaladarea conflictului din Iran în weekend, creșterea prețurilor futures la motorină depășind creșterea prețurilor țițeiului, pe măsură ce oferta din Orientul Mijlociu este haotică.
15:45
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie.
Acum o oră
15:30
Șeful Intelligence-ului grupării Hezbollah, ucis de Forțele de Apărare ale Israelului. Anunțul IDF despre Hussein Makled # Adevarul.ro
Armata israeliană anunță că Hussein Makled, șeful Serviciului de Informații al grupării Hezbollah, a fost ucis luni, 2 martie.
15:30
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Adevarul.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP.
15:30
15:15
Pakistanul raportează 415 talibani uciși și 46 de bombardamente în Afganistan, în cadrul operațiunii „Furia pentru Adevăr” # Adevarul.ro
Guvernul pakistanez a anunțat că 415 luptători talibani au fost ucişi şi 46 de poziţii de pe teritoriul Afganistanului au fost fost bombardate în cadrul războiului transfrontalier în curs cu Kabulul, denumit oficial Operaţiunea „Ghazb lil Haq” („Furia pentru Adevăr”).
15:15
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump # Adevarul.ro
Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile”, în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun.
15:15
Un al patrulea militar SUA a murit în războiul din Orientul Mijlociu. Fusese rănit în urma atacurilor Iranului # Adevarul.ro
Comandamentul Central al SUA anunță luni, 2 martie, că un al patrulea membru al forțelor americane, care fusese rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a murit.
Acum 2 ore
15:00
Rusia condamnă SUA și Israelul pentru atacurile asupra Iranului. Kremlinul le califică drept „agresiune directă” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat SUA pentru atacurile asupra Iranului, coordonate cu Israelul, pe care le califică drept o „agresiune directă”.
15:00
Qatar își oprește producția de gaze naturale lichefiate după atacuri iraniene asupra facilităților # Adevarul.ro
Compania de stat QatarEnergy a oprit producția de gaze naturale lichefiate (GNL) după atacuri asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed.
14:45
Guvernul Libanului cere grupării pro-iraniene Hezbollah să „își predea armele”, după loviturile israeliene asupra Beirutului # Adevarul.ro
Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine. Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane.
14:45
Ambasadorul Israelului la Berlin: „Iranul vrea să târască Europa în război. De 47 de ani, regimul mollahilor o duce de nas” # Adevarul.ro
Ron Prosor, ambasadorul Israelului în Germania, a acuzat Iranul, luni, 2 martie, că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu.
14:30
”Nu avem nicio informaţie privind cetăţeii români care să fie răniţi”. Precizările ministrului de Externe privind criza din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, 2 martie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unui briefing de presă.
14:30
Ministerul Justiţiei anunță luni rezultatele selecţiei pentru conducerile marilor parchete # Adevarul.ro
Ministerul Justiţiei publică luni rezultatele selecţiei după interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
14:15
CTP critică excursia elevilor români în Dubai: „Și ce să vadă acolo, ce obiective culturale? Burj al-Arab 7 stele, pisi la plajă, gigălăi?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, pe Facebook, excursia unui grup de 28 de elevi din Vrancea în Dubai, însoțiți de două adulte, întrebând retoric ce obiective culturale pot vizita tinerii în Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu.
14:15
Mai multe primării din țară au investit 63.000 de euro în abonamente la ChatGPT. „Poate da soluții pe care nu le-au dat colegii” # Adevarul.ro
Mai multe instituții publice au investit bani în abonamente ChatGPT, prin încredințări directe de instituții publice și companii în care statul este acționar.
Acum 4 ore
14:00
Europa se mobilizează: Franța, Germania și Marea Britanie declară că sunt pregătite să apere statele din Gof de atacurile Iranului # Adevarul.ro
Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului.
14:00
Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer deoarece nu a permis SUA să lanseze lovituri din bazele britanice. „Pare că era îngrijorat de legalitate” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de premierul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului.
13:30
Instalația nucleară de la Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene, susține ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU # Adevarul.ro
Instalația nucleară din orașul iranian Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, a declarat mai devreme astăzi ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU.
13:30
Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat de urgență și în totalitate luni după-amiază, 2 martie, după ce o dronă neidentificată a fost detectată în spațiul aerian restricționat al facilității.
13:30
Garda Revoluționară din Iran susține că biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost vizat de atacuri cu rachete # Adevarul.ro
Garda Revoluționară din Iran susține că au cele mai recente atacuri cu rachete au vizat biroul premierului israelian și sediul comandantului forțelor aeriene israeliene.
13:30
Cât de important este să călătorești prin agenții de turism: „Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile” # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea zborurilor și blocarea turiștilor români în regiune, iar agențiile de turism oferă sprijin concret pentru repatriere și soluții rapide, spre deosebire de cei care călătoresc pe cont propriu.
13:30
Pensii mai mari din 2027: Ministrul Muncii anunță eliminarea CASS și creșterea punctului de pensie. Ce categorii sunt vizate # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, 2 martie, că veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027, când punctul de pensie va fi majorat, iar CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminat.
13:15
De când așteaptă titlul de campioană cele 6 echipe calificate în play-off. Se face predarea de putere în Superligă # Adevarul.ro
FCSB nu își va apăra titlul, după ce n-a putut intra în play-off.
13:15
Cei 28 de elevi români blocați în Dubai din cauza conflictului din Iran: „Sunt în siguranță și cazați într-un hotel” # Adevarul.ro
Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai, împreună cu două cadre didactice, sunt în siguranță și beneficiază de toate condițiile necesare într-un hotel din apropierea aeroportului, după ce spațiul aerian a fost închis în urma conflictului din Iran.
12:45
Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu, posibilă în cazul unui atac asupra centralelor nucleare, avertizează șeful AIEA # Adevarul.ro
Un atac asupra centralelor nucleare civile din Orientul Mijlociu ar putea provoca evacuări în masă ale populației, a avertizat luni, 2 martie, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în cadrul deschiderii ședinței trimestriale a Consiliului institu
12:45
Falcon Defence consolidează industria de apărare din România prin investiții de 253 milioane de euro # Adevarul.ro
Compania românească Falcon Defence anunță intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026.
12:45
Accident șocant în Constanța: Un șofer a zburat cu mașina peste sensul giratoriu, după care s-a oprit pe trotuar # Adevarul.ro
Un șofer de 25 de ani a sărit cu mașina peste un sens giratoriu din orașul Ovidiu, județul Constanța, după care se oprește pe trotuar. Accidentul a avut loc luni dimineață, 2 martie.
12:30
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR # Adevarul.ro
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
12:30
Afacerist cecen, găsit împușcat în cap într-un apartament din Moscova. Umar Djabrailov ar fi încercat să se sinucidă și în 2020 # Adevarul.ro
Omul de afaceri cecen Umar Djabrailov a fost găsit împușcat în cap într-un complex rezidențial din Moscova, iar presa rusă scrie că este vorba despre o sinucidere.
12:30
Cel mai mare fotbalist român din perioada interbelică, personaj în piesa aniversară a Grupului Vouă # Adevarul.ro
Grumul umoristic Vouă se pregătește să marcheze 44 de ani de la primul spectacol.
12:30
PSD admonestat de PNL, după ce miniștrii social-democrați au absentat de la discuțiile Guvernului privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Liberalii au atras atenția luni, 2 martie, cu privire la absența miniștrilor PSD din ședința convocată la Guvern pentru repatrierea românilor aflați în Orientul Mijlociu, cerând PSD să renunțe la „poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției”.
12:15
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dat luni asigurări că România are depozitele de carburanți pline și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie” și că statul este în alertă pentru a nu permite ca prețurile carburanților să ajungă la 10 lei.
12:15
Rusia va accepta garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, susține șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov # Adevarul.ro
Șeful Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, susține că Moscova ar fi transmis, în cadrul unor discuții recente, că este pregătită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina propuse de Statele Unite – o afirmație care, dacă se confirmă, ar marca o schimbare
12:15
Teodosie, lovit de un decret semnat de Ceaușescu: trebuie să părăsească vila arhierească „Nicolae Pilescu”, după decenii de folosință gratuită # Adevarul.ro
Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, trebuie să părăsească vila istorică „Nicolae Pilescu”, vizavi de Cazinoul din Constanța, după ce expiră pe 23 martie 2026 perioada de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a beneficiat de folosință gratuită a imobilului.
Acum 6 ore
12:00
Cea mai mare criză de la pandemia de COVID-19 lovește aeroporturile. Soluția de milioane a ultra-bogaților # Adevarul.ro
Sute de mii de pasageri rămân blocați, principalele centre aeriene din Orientul Mijlociu fiind închise pe fondul consecințelor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.
12:00
Buzoianu, așteptată din nou în Parlament, la „Ora Guvernului”. I se cer explicații cu privire la Barajul Mihăileni de pe râul Crișul Alb # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată din nou în Parlament, la Ora Guvernului, luni după-amiază, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD.
12:00
În fiecare an, la finalul unui februarie care pare că nu se mai termină, deși e cea mai scurtă zi din an, se produce o schimbare aproape imperceptibilă.
12:00
Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț” # Adevarul.ro
Senatul dezbate și votează luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului UDMR al Culturii, Andras Demeter.
12:00
Un lider mort, valuri de rachete și un imperiu fără moștenitor: Iranul pe marginea abisului # Adevarul.ro
Moartea lui Ali Khamenei în mijlocul unui război și al celui mai profund val de proteste din istoria Republicii Islamice a deschis o fereastră istorică. Dar ferestrele istorice nu rămân deschise la nesfârșit — și ceea ce se întâmplă în următoarele săptămâni și luni va determina forma Iranului
11:45
Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz.
11:45
Trump se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca SUA și Occidentul să rămână fără rachete și interceptori # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca stocurile americane de rachete și interceptoare să se epuizeze, potrivit unor surse citate de presa americană.
11:45
Piața vehiculelor electrice din România: creștere rapidă, bază mică și un model de tranziție diferit față de restul Europei # Adevarul.ro
Parcul de vehicule electrice din România a depășit 55.000 de unități la finalul lui 2024. Analizăm datele, ritmul de creștere, modelele dominante și diferențele față de piața europeană.
11:45
Orientul Mijlociu, în flăcări: Iranul anunță 555 de morți după atacurile SUA–Israel. 131 de orașe au fost lovite de raidurile armate # Adevarul.ro
Conflictul dintre Iran și alianța SUA–Israel capătă proporții dramatice. Societatea Semilunii Roșii Iraniene a anunțat că cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor aeriene efectuate de forțele americane și israeliene în diverse orașe din Iran. Autoritățile de la Teheran susțin
11:30
Lovitură în inima industriei petroliere saudite: rafinăria Ras Tanura, atacată cu drone. Piețele energetice intră în alertă # Adevarul.ro
Rafinăria de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită și-a suspendat activitatea luni, 2 martie, după ce a fost ținta unui atac cu drone, au anunțat autoritățile de la Riad.
11:15
Premieră la ONU. Melania Trump prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate, în plin război în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, urmează să prezideze o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU luni, 2 martie, o apariție anunțată încă de săptămâna trecută, înainte ca Statele Unite să declanșeze războiul împotriva Iranului.
11:00
Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel # Adevarul.ro
Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.
11:00
Riad a devenit poarta de evacuare pentru bogați și directori de top din Golf. Un zbor privat ajunge la sute de mii de euro # Adevarul.ro
Riad a devenit un important nod de evacuare pentru rezidenți bogați și directori de top care încearcă să părăsească zona Golfului, pe fondul tensiunilor regionale în creștere.
