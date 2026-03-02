Căsuțe de grădină pentru orice stil: cum alegi modelul potrivit pentru spațiul tău exterior
Bihoreanul, 2 martie 2026 11:30
O grădină bine organizată poate deveni un loc perfect pentru relaxare, dar și pentru activități practice. În ultimii ani, căsuțele de grădină au devenit o soluție tot mai populară pentru cei care doresc să își optimizeze spațiul exterior. Pe lângă rolul estetic, aceste construcții oferă și funcționalitate: spațiu de depozitare, atelier pentru hobby-uri sau chiar un mic loc de relaxare.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 15 minute
11:40
Oradea intră într-o nouă săptămână plină de evenimente, cu ateliere pentru copii și adulți, concerte, spectacole de teatru, lansări de carte, expoziții și seri tematice, dedicate în bună măsură primăverii și Zilei Internaționale a Femeii. Vă prezentăm agenda completă a evenimentelor care vor anima orașul de luni până duminică, în Oradea.
Acum 30 minute
11:30
Căsuțe de grădină pentru orice stil: cum alegi modelul potrivit pentru spațiul tău exterior # Bihoreanul
O grădină bine organizată poate deveni un loc perfect pentru relaxare, dar și pentru activități practice. În ultimii ani, căsuțele de grădină au devenit o soluție tot mai populară pentru cei care doresc să își optimizeze spațiul exterior. Pe lângă rolul estetic, aceste construcții oferă și funcționalitate: spațiu de depozitare, atelier pentru hobby-uri sau chiar un mic loc de relaxare.
Acum 2 ore
10:40
Groparul optimist: Directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, a mai scos un porumbel pe gură # Bihoreanul
Directorul Administrației Domeniului Public Oradea, Liviu Andrica, a demonstrat joia trecută că optimismul instituțional nu moare niciodată, spre deosebire de cel al cetățenilor.
Acum 4 ore
09:50
Oradea găzduiește un eveniment rar pe 8 martie. Interesul a crescut accelerat in ultimele zile! # Bihoreanul
Lights and Legends Symphony aduce în fața publicului Orchestra Operei Naționale din Cluj-Napoca, dirijată de maestrul Andrei Tudor. Pe 8 martie, Oradea Arena devine scena unui spectacol simfonic de excepție.
09:40
Posesorii de permise nu vor avea dreptul să conducă dacă nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile (și nu 105 zile, cum explica, doct, ministrul Dezvoltării), iar această măsură se aplică „independent” de dispozițiile din codul rutier. Perioada începe la ora 0.00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24 a ultimei zile de suspendare, iar organul fiscal (primăria) va comunica acest lucru șoferului în primele 30 de zile din cele 90 prevăzute pentru plată.
09:10
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Abatele a făcut reclamație nu doar la Șefu’, ci și la Poliția Animalelor # Bihoreanul
Cum arată cele mai recente evenimene locale, văzute prin ochii lui Bihorel: S-a amânat evacuarea abatelui pe motiv că elevii nu trebuie deranjați din spațiile în care studiază. Cinstita față bisericească rămâne pe poziții: „Am vorbit cu Șefu’ și sper să-i pedepsească la Judecata de Apoi. O să reclam și la Poliția Animalelor, că din cauza Primăriei nu mai pot crește găini în curte, ca până acuma”.
08:20
Sărbătorește-ți feminitatea cu AMAVI! Reduceri de până la 50% la colecția de toamnă-iarnă, în perioada 2-7 martie (FOTO) # Bihoreanul
De Ziua Femeii, transformăm admirația în reduceri irezistibile. Meriți o garderobă care să îți oglindească eleganța și încrederea! REDUCERI de până la 50% la întreaga colecție de toamnă-iarnă la ambele magazine AMAVI din Oradea!
Acum 6 ore
07:40
Apel către cetățeni privind colectarea deșeurilor biodegradabile la blocuri, și nu numai # Bihoreanul
Operatorul de salubritate AVE ROMÂNIA îi roagă pe cetățeni să respecte regulile de colectare separată a deșeurilor și să utilizeze corect pubela maro destinată deșeurilor biodegradabile.
Acum 12 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum prind câinii Poliției infractori și salvează vieți „după miros” # Bihoreanul
Luni, 2 martie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: BIHOREANUL vă prezintă mica „armată” de câini detectivi a Poliției; Primarul Florin Birta a repus pe funcții directorii CAO și OTL, în urma unor concursuri fără concurență; Camera de Conturi Bihor a descoperit că în 2024 primăriile și Consiliul Județean au făcut o mulțime de greșeli contabile; Povestea orădencei care a debutat surprinzător, cu un roman despre Bihorul medieval.
Acum 24 ore
19:30
Conducerea Iranului, decapitată: Trump spune că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacuri. Au murit și trei militari SUA # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a declarat că atacul comun al SUA și Israel a dus la uciderea a 48 de lideri iranieni „dintr-o singură lovitură”. Pe de altă parte, armata SUA a anunțat duminică că trei militari au murit în timpul operațiunii militare din Iran, iar alți cinci au fost grav răniți.
19:20
O expoziție de bibelouri, „Dantela de porțelan a unei epoci gri”, va putea fi vizitată începând de vineri, 6 martie, la Cetatea Oradea. Curioșii vor putea descoperi figurine fragile care imaginează femeia în diverse ipostaze: balerină, la o seară de bal sau în grădina cu flori.
18:40
O antreprenoare din Oradea, după experiența Forumului de la Davos: „Lumea traversează o recalibrare” (FOTO) # Bihoreanul
An de an, elita politică și financiară a lumii se întâlnește în Elveția, la Forumul Economic de la Davos, unde se dezbat crizele economice și viitorul guvernanței internaționale. La ediția din acest an, a 54-a, a fost invitată să participe și orădeanca Mălina Turcuț, investitor și manager în cadrul unei companii locale care oferă soluții IT în domeniul financiar. Cum s-a trăit evenimentul din interior și ce lecții a învățat antreprenoarea la Davos, aflați dintr-un interviu pe care l-a acordat BIHOREANULUI.
18:10
Victorie importantă pentru Darius Barela la gala internațională de kickboxing de la Baia Mare # Bihoreanul
Darius Barela, sportivul de la Best Fighter Club Oradea, a câștigat o luptă decisivă în cadrul galei internaționale AYO 3 Fighting Tournament de la Baia Mare, consolidându-și palmaresul profesionist și contribuind la victoria României în duelul România vs. Ungaria.
17:40
Adolescenții și adulții pasionați sunt invitați să redescopere miresmele naturii prin crearea unui parfum floral, în cadrul „Atelierului de preparat parfum cu miresme florale”, organizat în zilele de 11 și 12 martie, la Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
16:50
Aur pentru Oradea la Nesvady: tinerii luptători greco-romani au strălucit la o competiție internațională din Slovacia (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii luptători greco-romani ai Școlii „Ștefan Rusu” din Oradea au strălucit la turneul internațional „Ladoborec” de la Nesvady, Slovacia, obținând trei medalii de aur și alte clasări pe podium, într-o competiție cu participanți din șapte țări din Europa Centrală și de Est.
16:30
Pompierii bihoreni, în biserici și mănăstiri: Lecții de prevenție pentru enoriași (FOTO) # Bihoreanul
Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” au desfășurat duminică ample acțiuni de informare și educație preventivă în biserici și mănăstiri din întreg județul Bihor, în cadrul evenimentelor dedicate Săptămânii Protecției Civile.
15:50
Antrenorul FC Bihor Oradea, Erik Lincar, a recunoscut la finalul meciului de la Târgoviște că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul unei partide de play-off. Orădenii au pierdut cu 0-1 în fața celor de la Chindia Târgoviște, deși au avut ocazii importante de a deschide scorul.
15:10
Mărțișoare de la polițiști: Echipaje al Poliției Bihor au avut o misiune specială, în prima zi de primăvară (FOTO) # Bihoreanul
În prima zi a primăverii, polițiștii bihoreni au împărțit nu doar amenzi, ci și mărțișoare. Așa cum obișnuiesc în fiecare an, echipaje ale Poliției Bihor au oprit doamnele și domnișoarele pe străzi sau în trafic, pentru a le oferi mărțișoare făcute de elevi bihoreni.
14:20
Un gol primit cu cinci minute înainte de final a privat-o pe FC Bihor de un punct important în lupta pentru play-off. Înfrângerea de la Târgoviște, 0-1 cu Chindia Târgoviște, a venit după un joc disputat, în care bihorenii au ratat o șansă uriașă în repriza secundă.
13:30
Elevii orădeni din învățământul gimnazial vor avea ocazia, în 12 martie, să devină jurnaliști în cadrul atelierului „Redactor pentru o zi în universul lui Ady Endre”, disponibil atât în română, cât și în maghiară, la Muzeul Memorial „Ady Endre”. Tinerii vor putea să-și creeze propriul număr de ziar, să-și noteze gândurile într-o capsulă a timpului și să descopere activitatea jurnalistică a poetului maghiar.
12:40
28 de elevi români, blocați în Dubai, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Circa o mie de români, în contact cu autoritățile # Bihoreanul
Două profesoare și 28 de elevi ai unui liceu din Focșani sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis. Elevii au fost în excursie în Dubai și trebuiau să revină acasă sâmbătă. Totodată, Ministerul român de Externe a anunțat că circa o mie de români aflați în țările Orientului Mijlociu sunt în contact cu ambasadele și consulatele.
12:00
E primul an în care Primăria Oradea constată că măsurile luate de fostul lor șef, ajuns mare mahăr la București, se răsfrâng asupra comerțului stradal. Dacă în fiecare an era bătaie pentru locurile unde se comercializau mărțișoare, acum 13 amplasamente au rămas fără pețitori. Nici nu e de mirare, pentru că, din cauza crizei, românii nu prea mai vor să-și pună șnurul la piept, ci în altă zonă a corpului.
Ieri
10:50
Confirmare oficială de la Teheran: ayatollahul Ali Khamenei a murit. Iranul este condus temporar de un triumvirat # Bihoreanul
Regimul de la Teheran a confirmat oficial, duminică dimineață, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în urma unui atac aerian combinat al Statelor Unite și Israelului. Anunțul a venit la ore bune după ce informația fusese avansată de președintele american Donald Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar negată inițial de autoritățile iraniene.
09:40
Oradea și marele ecran: Povestea cinematografelor de acum un secol, când orașul era plin de săli elegante (FOTO) # Bihoreanul
Cinematografia a fascinat de la bun început orădenii, orașul fiind împânzit de săli în care rulau cele mai proaspete pelicule naționale și internaționale. Cinematografele din urmă cu un secol funcționau în săli elegante, proprietarii ademenind spectatorii cu reclame „grandioase”, pentru ca ulterior filmele să treacă de la divertisment la propagandă, începând să fie precedate de jurnale de știri.
08:40
Debut de an cu emoții pentru echipele bihorene în Liga 3: victorie dramatică la Sântandrei, eșecuri pentru Lotus și Bihorul Beiuș # Bihoreanul
Start cu emoții și rezultate contrastante pentru echipele bihorene în prima etapă din 2026 a Seriei a 8-a din Liga III. Dacă Crişul Sântandrei a dat lovitura în prelungiri și rămâne în cărțile play-off-ului, Lotus Băile Felix și CS Bihorul Beiuş au început anul cu înfrângeri, ultima dintre ele însoțită de acuzații dure la adresa arbitrajului.
00:50
Liderul suprem al Iranului a fost ucis, anunță Trump: „Unul dintre cei mai malefici oameni din istorie a murit” # Bihoreanul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma atacului lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Până la această oră, autoritățile de la Teheran neagă informația, iar presa de stat iraniană susține că ayatollahul este „în viață și la comanda operațiunilor”.
28 februarie 2026
23:40
Campioana României la polo pe apă, CSM Oradea, continuă parcursul perfect din actuala ediție a Superliga Națională de polo pe apă. Sâmbătă seară, la București, orădenii au trecut cu 14-12 de Dinamo București, după un meci intens, în care au făcut diferența în sfertul al treilea și au demonstrat încă o dată forța grupului pregătit de Petar Kovacevic.
19:10
Un ghid turistic din Egipt a fost arestat după ce a desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce le explica istoria monumentului unui grup de turiști. Incidentul a fost filmat, iar bărbatul a fost rapid prins. Legea egipteană prevede pedepse grele pentru vandalizarea siturilor antice.
18:30
Bobe Nicolescu, liderul României în duelul cu Portugalia. Căpitanul CSM Oradea a strălucit la Coimbra # Bihoreanul
Deși România a cedat la Coimbra, 82-99 cu Portugalia, în preliminariile pentru FIBA Basketball World Cup 2027, Bihorul a avut un motiv clar de mândrie: Bobe Nicolescu, căpitanul CSM Oradea, a fost liderul incontestabil al tricolorilor, reușind o prestație de excepție, cu 25 de puncte și șapte aruncări de trei puncte transformate.
17:50
„Magia unei chitare” la Filarmonica Oradea: Maxim Belciug aduce Bach, tango și flamenco pe aceeași scenă # Bihoreanul
Sub titlul „Magia unei chitare”, Filarmonica Oradea propune marți, 3 martie, de la ora 19, un recital susținut de chitaristul Maxim Belciug, cu muzică din epoci și stiluri diferite, sub forța expresivă a unui singur instrument.
16:50
Ce expoziții foto vor fi în Cetatea Oradea de-a lungul anului. Printre ele, cea cu lucrările unui artist laureat la Premiile Pulitzer de jurnalism din Ungaria (FOTO) # Bihoreanul
Galeriile Euro Foto Art deschise în Cetatea Oradea, care pot fi vizitate gratuit, pregătesc o serie de expoziții atractive pentru 2026. Vor fi lucrări ale unor artiști celebri din țară, dar și din Europa și alte continente, dedicate unor sărbători sau zile importante. Printre evenimente se numără și cel care va prezenta lucrările unui artist recompensat în cadrul Premiilor Pulitzer de jurnalism din Ungaria.
15:30
În vreme ce țara geme sub povara taxelor și impozitelor puse de Bolojan și respiră doar datorită măsurilor sociale luate de Nordis Grindeanu, premierul nostru merge la chefuri...
14:40
Școala Szacsvay Imre din Oradea ar putea avea un corp nou de clădire, printr-o investiție de 40 milioane lei # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat documentația unei investiții de 40 milioane lei, plus TVA, pentru construirea unui corp nou de clădire la Școala Gimnazială Szacsvay Imre din strada Mihai Eminescu 28. Inițiativa, lansată în 2021, încă din precedentul mandat al bihoreanului Cseke Attila la conducerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și reluată în 2023, a fost amânată până acum, din lipsă de finanțare.
13:50
Bolojan, declarații după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu: „Angajații ambasadelor noastre sunt la posturi, trebuie să îi susțină pe cetățenii noștri. Le mulțumesc” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut sâmbătă o primă reacție legată de conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu, unde Israel și SUA au atacat Iranul. Premierul a vorbit despre angajații ambasadelor din România, spunând că le mulțumește pentru că toți sunt la posturi, pentru a-i ajuta pe cetățenii români din țările afectate de război.
13:00
Noul regulament privind parcările la domiciliu în Oradea: ce trebuie să facă cei care le au deja, cum se vor atribui online, cum se vor derula licitațiile # Bihoreanul
Dacă locuiești în Oradea și ai sau vrei un loc de parcare de domiciliu, trebuie să știi că regulile s-au schimbat fundamental. Din 3 martie 2026, toate procedurile legate de aceste locuri de parcare se vor derula printr-o singură platformă online - Parking Oradea - iar locurile libere fie se vor atribui direct, dacă va exista un singur doritor, fie se vor câștiga prin licitație digitală, într-un sistem pe care primarul Florin Birta îl numește o premieră națională. Citește principalele prevederi ale noului regulament!
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Israelul și SUA au lansat un atac asupra Iranului. Teheranul, vizat de explozii; avertismente de călătorie și zboruri suspendate # Bihoreanul
Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață un atac asupra Iranului, descris de ministrul israelian al Apărării drept „preventiv”. Președintele american Donald Trump a confirmat implicarea SUA într-un mesaj video publicat pe platforma Truth Social, afirmând că operațiunea urmărește protejarea Statelor Unite prin „eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.
10:40
Primăria Oradea și-a tras asistent virtual. Săptămâna trecută, instituția a preluat, spre testare gratuită timp de două luni, aplicația AI Zena, pusă anul trecut la dispoziția Spitalului Județean de un start-up fondat de „părintele DVD-ului”, milionarul orădean stabilit în SUA George Haber, în colaborare cu un medic, dr. Horia Timiș.
09:20
Luna martie aduce un maraton de muzică și emoție în Oradea, în show-uri precum cel pe care-l va da în premieră grecul Nikos Vertis. În agenda primei luni de primăvară mai sunt înscrise o petrecere cu Loredana, un concert simfonic cu muzica formațiilor ABBA, Queen și The Beatles și mega-evenimentul „Nostalgia”.
27 februarie 2026
19:00
Reclame false cu Mugur Isărescu și CEO-ul Bitdefender promit câștiguri „garantate”. BNR avertizează asupra unei noi fraude deepfake # Bihoreanul
Banca Națională a României a avertizat vineri că în mediul online circulă o nouă tentativă de înșelătorie în care este folosită imaginea guvernatorului Mugur Isărescu și numele CEO-ului Bitdefender, Florin Talpeș, în care este promovată o platformă fictivă de investiții și unde sunt promise câștiguri rapide și „garantate”.
18:10
Oradea se pregătește pentru o seară care ar putea deveni un cadou elegant și emoționant oferit de Ziua Femeii. Sâmbătă, 7 martie, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, „Simfonia iubirii” se apropie de momentul în care va afișa „sold out”. Au mai rămas doar câteva locuri.
17:20
Bryan Adams nu vine la Oradea: Concertul din România este programat la Cluj-Napoca. Află când! # Bihoreanul
Cântărețul canadian Bryan Adams va susține, la finalul acestui an, un concert la Cluj-Napoca, după ce la începutul lui 2026 fusese vehiculată varianta unui show la Oradea. Platforma Eventim a anunțat vineri într-o postare pe pagina de Facebook că artistul aduce turneul european „Roll with the Punches” la Cluj, la BT Arena, pe 17 decembrie.
16:30
Platforma de socializare Instagram va lansa o nouă funcție prin care părinții vor fi alertați dacă adolescentul caută în mod repetat conținut legat de autovătămare sau sinucidere. Până acum, intervențiile platformei se limitau la blocarea sau redirecționarea utilizatorilor spre resurse de ajutor atunci când efectuau astfel de căutări.
15:50
CSM Oradea se pregătește pentru un weekend intens în Superliga Națională de polo pe apă, cu două meciuri în București, împotriva lui Dinamo și Sportul Studențesc. Echipa pregătită de Petar Kovacevic și Ciprian Cîmpianu vizează victorii care să le consolideze forma înainte de returul european cu CN Terrassa din Spania, programat săptămâna viitoare în optimile de finală ale EuroCup.
15:20
S-a decis: Guvernul a redus impozitele pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii clădirilor vechi. Află cu cât! # Bihoreanul
Guvernul României a adoptat, în ședința de vineri, printr-o Ordonanță de urgență, o serie de reduceri de taxe și impozite locale, pentru persoanele cu handicap și pentru proprietarii clădirilor vechi.
14:40
O nouă stradă răsare în Oradea, între cartierul Luceafărul și noul Spital de Infecțioase (FOTO) # Bihoreanul
Pentru ca traficul rutier să fie mai fluent după deschiderea viitorului Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie, aflat în construcție pe strada Vlădeasa, va fi amenajată o nouă stradă, care să asigure accesul la unitatea medicală atât din strada Decebal, cât și din strada Traian Blajovici, despărțind practic cartierul Luceafărul de noul spital. În acest scop, CJ Bihor va pune la dispoziție Primăriei Oradea terenul necesar, iar municipalitatea va finanța construirea străzii.
14:10
Protocol între Primăria Oradea și RER Vest: Operatorul de salubritate preia în grijă toate țarcurile și eco-insulele # Bihoreanul
Pentru ca zonele din jurul blocurilor orașului să fie mai curate, Primăria Oradea și operatorul de salubritate RER Vest au ajuns la o înțelegere privind administrarea țarcurilor și eco-insulelor pentru deșeuri. Compania de salubritate va prelua administrarea acestora, fiind de acum înainte responsabilă și de curățenia din jurul lor. În schimb, Primăria va rămâne responsabilă pentru reparațiile majore necesare acestei infrastructuri.
13:20
Liga 3 revine în forță: trei teste grele pentru echipele bihorene în startul primăverii # Bihoreanul
După pauza de iarnă, Liga 3 revine pe teren, iar fotbalul bihorean se pregătește de startul primăverii. Crișul Sântandrei, Lotus Băile Felix și Bihorul Beiuș își doresc un debut cu puncte în etapa a 18-a, fiecare cu obiective diferite în lupta pentru play-off sau evitarea zonei retrogradabile.
12:40
Poliţia Bihor despre accidentul de pe DN1, din Borod: Un șofer polonez a intrat cu autoutilitara pe contrasens (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice primele concluzii în cazul accidentului rutier produs joi pe DN1, în localitatea Borod, iar cercetările indică drept responsabil un șofer polonez de 39 de ani, care a pierdut controlul autoutilitarei, a pătruns pe contrasens și a lovit un TIR.
12:20
Tradiția prinde din nou viață la Oradea: poți să îți coși singur costumul popular tradițional din Bihor, în cadrul unui atelier gratuit # Bihoreanul
Începând de luni, 2 martie, Centrul de Cultură al județului Bihor redeschide porțile universului tradițiilor locale și invită bihorenii să ducă mai departe povestea costumului popular autentic, la a doua ediție a atelierului de cusut, care este unul gratuit. Doritorii vor putea să-și creeze acum o altă piesă esențială: poala.
12:10
BYD, lider mondial în producția de vehicule cu energie nouă, a lansat în România noul ATTO 2 DM-i, iar modelul poate fi descoperit și testat la ATP Automotive Oradea, dealer autorizat în rețeaua BYD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.