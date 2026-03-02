Căsuțe de grădină pentru orice stil: cum alegi modelul potrivit pentru spațiul tău exterior

09:40

Posesorii de permise nu vor avea dreptul să conducă dacă nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile (și nu 105 zile, cum explica, doct, ministrul Dezvoltării), iar această măsură se aplică „independent” de dispozițiile din codul rutier. Perioada începe la ora 0.00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24 a ultimei zile de suspendare, iar organul fiscal (primăria) va comunica acest lucru șoferului în primele 30 de zile din cele 90 prevăzute pentru plată.