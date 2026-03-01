Aur pentru Oradea la Nesvady: tinerii luptători greco-romani au strălucit la o competiție internațională din Slovacia (FOTO)

13:00

Dacă locuiești în Oradea și ai sau vrei un loc de parcare de domiciliu, trebuie să știi că regulile s-au schimbat fundamental. Din 3 martie 2026, toate procedurile legate de aceste locuri de parcare se vor derula printr-o singură platformă online - Parking Oradea - iar locurile libere fie se vor atribui direct, dacă va exista un singur doritor, fie se vor câștiga prin licitație digitală, într-un sistem pe care primarul Florin Birta îl numește o premieră națională. Citește principalele prevederi ale noului regulament!