Scrimă: Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu

Poliţiştii şi procurorii au făcut peste 60 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe, la administratorii unor societăţi comerciale acuzaţi de evaziune fiscală, în formă continuată, pe durata a cinci ani, cu un prejudiciu adus bugetului statului de peste 4,2 milioane de lei. Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar anchetatorii au pus sechestru asupra a două case, şapte apartamente, zece terenuri şi asupra unor sume de bani aparţinând inculpaţilor.