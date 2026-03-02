Oana Ţoiu, discuţii cu omologul din Emiratele Arabe Unite, despre numărul de atacuri şi măsurile de apărare aeriană, precum şi măsurile luate pentru siguranţa cetăţenilor, inclusiv a cetăţenilor români blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi

17:20

Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare Rota şi Moron din sudul Spaniei de când SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărţile site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24, publicate luni, relatează Reuters. Mişcarea vine după ce ministrul de externe Jose Manuel Albares a declarat că Spania nu va permite ca bazele sale militare, care sunt operate în comun de SUA şi Spania, dar se află sub suveranitatea spaniolă, să fie utilizate pentru atacuri asupra Iranului, pe care Spania le-a condamnat.