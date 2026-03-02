UPDATE - Rogobete afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care opera la un spital privat în timpul programului de la cel public nu este singulară/ Raportul, aşteptat zilele următoare/ Ce arată documentele

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară. El arătat că aşteaptă în următoarele zile rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control în cazul acestui medic şi că datele puse la dispoziţie de unitatea medicală privată confirmă că medicul opera la privat, în timpul programului de la spitalul public, iar documentele din spitalul de stat arată că, legal, el nu era în concediu de odihnă, cererea invocată în acest sens nefiind nici înregistrată, nici aprobată.

