Bunicul lui Daniel de la Mireasa a murit. Concurentul a aflat recent vestea tragică
SpyNews, 2 martie 2026 20:20
Daniel de la Mireasa, sezonul 13, trece printr-un deces în familie. Concurentul a aflat în timp ce se află în casă că bunicul său a încetat din viață și o are alături de el pe Claudia, iubita lui.
Acum 5 minute
20:40
Ce face Bogdan de la Ploiești cât timp e blocat în Dubai. Manelistul și-a găsit refugiul într-o activitate # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și iubita lui, Vanessa, au rămas captivi în Dubai, după ce mai multe zboruri spre România au fost anulate, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Manelistul a găsit cu ce să-și ocupe timpul, pentru a uita de coșmarul prin care milioane de oameni trec.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Cât a investit Larisa Udilă în apartamentele din Dubai. Influencerița, declarații în contextul războiului: ”Nu ne-am pierdut încrederea” # SpyNews
Larisa Udilă și soțul ei dețin două apartamente în Dubai, pe care le-au cumpărat cu câteva sute de mii de euro. Influencerița a dezvăluit cum vede situația în urma războiului din Iran, care a afectat și Emiratele Arabe Unite.
20:00
Laura Cosoi are trei reguli bine stabilite în casă! Ce nu au voie fiicele prezentatoarei de la Antena Stars să facă # SpyNews
Laura Cosoi știe cum să-și mențină casa disciplinată, chiar dacă are o familie numeroasă. Prezentatoarea de la Antena Stars are trei reguli care se respectă cu sfințenie la ordinea zilei. Iată despre ce este vorba!
Acum 2 ore
19:30
Marilu Dobrescu a plecat într-o vacanță exotică! Influencerița și-a etalat implanturile mamare # SpyNews
Marilu Dobrescu și iubitul ei au pornit într-o nouă aventură. Cei doi se află într-o destinație parcă desprins din paradis, în care multe persoane doar visează să ajungă. Influencerița s-a fotografiat în costum de baie și și-a etalat implanturile mamare.
19:20
O mulțime de turiști au rămas blocați în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Până vor reuși să ajungă acasă, autoritățile le-au oferit ajutor. Iată ce mâncare au primit turiștii în această perioadă dificilă.
19:00
Raluca şi Călin Coroban, antreprenorii unei afaceri dulci. Cum au învăţat să atingă succescul! „Lipsurile mă făceau să mă simt mică” # SpyNews
Raluca şi Călin Coboran au ajuns să trăiască visul românesc peste Ocean. Raluca, originiară dintr-un sat din județul Cluj, nu a avut cea mai fericită copilărie din punct de vedere material. Din contră, situaţia cu banii puţini din copilărie care, uneori, nu-i permiteau nici măcar un pachet la şcoală, s-a transformat probabil, în cea mai mare greutate a vieții ei.
18:50
Un fotbalist român din Cipru a făcut declarații după atacul Iranului: ”Ar fi fost o dronă deasupra noastră”. Care este situația actuală # SpyNews
Vlad Dragomir, un fotbalist român stabilit în Cipru, a făcut declarații despre situația de acolo după atacul Iranului asupra unui punct strategic din Akrtotiri. Autoritățile au luat măsuri de urgență.
Acum 4 ore
18:40
Ramona Olaru se topește după iubitul secret! A încercat să-l ascundă, dar... a omis un detaliu # SpyNews
Știm cu toții că Ramona Olaru are un nou iubit. Asistenta de la Neatza nu i-a arătat chipul celui care îi face zilele mai frumoase, dar vedeta TV a omis un detaliu atunci când a postat o fotografie în care apărea alături de iubitul secret. I se vede fața!
18:10
Serviciul pentru Situații de Urgență a anunțat că vor porni sirenele în Capitală și nu numai. Astfel, cetățenii au fost îndemnați să rămână calmi și să nu se sperie. Iată ce se va întâmpla în București!
18:10
Annes, îndrăgita interpretă de la noi, a vorbit recent despre una dintre cele mai mari pasiuni ale sale: călătoriile în România, în special vacanțele la munte.
18:10
Prima alarmă din România după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu! Ce înseamnă alerta ”Bravo” # SpyNews
Armata Statelor Unite ale Americii au activat alerta ”BRAVO” la Baza Militară din Deveselu, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Iată ce înseamnă acest nivel de alarmă și care sunt următoarele etape, dacă tensiunile dintre SUA și Iran se intensifică.
17:40
Ali Khamenei ar fi refuzat să se ascundă în timpul atacurilor din Iran. Ce condiție incredibilă a pus, înainte să moară # SpyNews
Ali Khamenei, suprem al Iranului, ar fi refuzat propunerea serviciilor de securitate de a se adăposti, în timpul atacurilor din Orientul Mijlociu. Ayatollahul ar fi pus o condiție incredibilă pentru a pleca din zonele de risc.
17:40
Ce se mai ştie de Emanuel Mirea, fost membru Stigma! „Am trecut printr-un burnout destul de sever” # SpyNews
După o perioadă îndelungată în care a ales discreția și s-a retras din prim-planul scenei muzicale, Emanuel Mirea, fost membru al trupei Stigma, revine în atenția publicului cu mărturisiri sincere despre viața dincolo de reflectoare. Artistul a vorbit deschis despre burnout-ul sever care l-a determinat să facă un pas înapoi și să-și regândească parcursul personal și profesional.
17:20
Cum a fost experiența nașterii pentru Francisca. Artista și-a adus fetița pe lume înainte de termen # SpyNews
Francisca a vorbit pe șleau despre experiența nașterii. Cântăreața și-a adus fiica pe lume cu câteva săptămâni înainte de termen și a recunoscut că a cuprins-o teama când a aflat că va trebui să nască de urgență.
17:10
Ce aduce martie pentru fiecare zodie în parte! Capricornii ies din zona de confort, „Sunt uşor aventuroşi” # SpyNews
În cadrul emisiunii „Lumea nevăzută”, astrologul Valeriu Pănoiu a vorbit despre energia intensă a lunii martie și despre modul în care aceasta influențează fiecare zodie, cu un accent special pe nativii Capricorn.
17:00
Andreea Bostănică a anunțat că va continua atacurile la adresa Iulianei Beregoi: ”E momentul să răspundeți” # SpyNews
Andreea Bostănică a lansat un nou atac pentru Iuliana Beregoi și familia ei. Influencerița s-a distanțat o perioadă de acest scandal, însă a anunțat că nu se va opri aici și a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare.
Acum 6 ore
16:40
Tensiunile cresc în continuare în Orientul Mijlociu. Este a treia zi de război, care pare că nu se va termina curând. Numeroase planuri au fost date peste cap, spații aeriene au fost închise, dar și multe zboruri anulate. Iată ce s-a mai întâmplat în Orientul Mijloc!
16:40
Ce mesaj au transmis elevii din Vrancea, care au rămas blocați în Dubai. Deplasarea lor a fost una privată # SpyNews
Elevii din Vrancea care au rămas blocați în Dubai au transmis un mesaj liniștitor către părinți și autorități. Copiii au transmis că sunt în siguranță și că deplasarea a fost una privată, organizată cu acordul părinților.
16:30
Răzvan Kovacs a dezvăluit ce relație are cu băiatul Emei Oprișan, după divorț. Mai păstrează sau nu legătura cu Noah: ”Ar trebui să înțeleagă” # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt în plin proces de divorț, conform anunțului făcut chiar de fosta concurentă de la Insula Iubirii. Între timp, Răzvan Kovacs a răspuns comentariilor răutăcioase și a dezvăluit ce se va întâmpla cu relația dintre el și băiatul brunetei, Noah.
16:10
Suma colosală pe care o plătesc bogații ca să plece din zona Golfului. Ce prețuri ireale au zborurile # SpyNews
În urma atacurilor iraniene și a escaladării tensiunilor regionale, Riadul a devenit un adevărat centru de evacuare pentru locuitorii înstăriți și directorii executivi din zona Golfului. Potrivit unui raport Semafor, prețurile zborurilor private au explodat, ajungând și la 350.000 de dolari pentru a părăsi regiunea.
16:00
Bogdan de la Ploiești și Costel Biju au făcut afirmații despre Theo Rose. Ce părere au cei doi maneliști despre artistă # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Costel Biju au dat cărțile pe față! Cei doi maneliști au făcut afirmații despre cunoscuta Theo Rose cu care, deopotrivă, au avut colaborări muzicale, în trecut. Aceștia nu s-au mai abținut și au spus lucrurilor pe nume. Iată ce părere au cântăreții despre vedetă!
15:30
Cei trei români acuzați că au bătut un Youtuber italian au fost reținuți. Un alt bărbat a fost arestat în România # SpyNews
Un Youtuber italian a fost bătut de patru români anul trecut, la o stație de metrou din Roma. Doi dintre ei au fost dați, la acel moment, în urmărire internațională. În prezent, trei bărbați au fost arestați în Finlanda, acolo unde fugiseră, în timp ce al patrulea a fost arestat în România.
15:00
De ce au mers, de fapt, elevii din Vrancea în Dubai. Cum au ajuns în mijlocul crizei din Orient: "Părinții au fost de acord" # SpyNews
Deplasarea celor 28 de elevi din județul Vrancea în Dubai a stârnit numeroase întrebări, mai ales în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Inspectoratul Școlar a clarificat că excursia nu a fost legată de vreun program școlar sau proiect educațional, ci a fost o călătorie privată, organizată cu acordul părinților.
14:50
Se crede că zilele dintre 1 și 9 martie pot prevesti cum va fi primăvara la nivel individual. Legenda Babei Dochia spune că urcă la munte, cu oile și că odată ce cresc temperaturile, scapă de câte un cojoc. Baba de Martie poate fi aleasă și în funcție de preferințe, dar și după data nașterii.
14:50
Iustina Loghin este din nou în centrul atenției! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost pusă la zid, după ce a comis o gafă colosală, pe rețelele de socializare. Aceasta a spus că Dubai este o țară, iar comentariile negative nu au întârziat să apară. Iată mai mult detalii!
Acum 8 ore
14:20
Este luna martie, a venit primăvara, iar aceasta este perioada în care femeile sunt din ce în ce mai răsfățate. Purtatul mărțișorului este unul dintre gesturile simbolice ale începutului primăverii. Acesta ascunde secrete vechi de sute de ani, transmise din generație în generație. Iată ce nu știai despre semnificația celor două culori ale șnurului pe care îl vezi la mâna fetelor!
14:20
Fiul lui Sile Cămătaru s-a afișat cu băiatul lui, după ce a fost acuzat că l-a bătut. Dani a ironizat episodul din acum câteva luni # SpyNews
Fiul lui Sile Cămătaru a fost acuzat, în urmă cu câteva luni, că și-a bătut crunt băiatul, în plină stradă. Dani Balint a fost arestat preventiv atunci pentru 30 de zile. De curând, fiul lui Sile Cămătaru a apărut alături de copilul de 12 ani, de această dată, ironizând episodul din luna octombrie 2025.
14:10
Laurette trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost imobilizată la pat timp de șase luni. De pe patul de spital, vedeta a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă.
13:50
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante # SpyNews
Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.
13:50
Alex Bodi vorbește despre ostilitățile din Dubai. De ce nu s-a urcat în avion ieri, deși putea: „Lăsați haosul deoparte” # SpyNews
Alex Bodi se află în continuare în Dubai. Cu toate că ar fi putut să se întoarcă în România, afaceristul spune că a ales să nu o facă, asta pentru că Emiratele Arabe Unite sunt un loc sigur, în opinia lui.
13:40
Caz șocant în Italia, unde o româncă a fost găsită moartă într-o clădire abandonată, printre gunoaie. Potrivit primelor informații, femeia se numește Elisabeta Boldijar și avea 36 de ani.
13:30
Haos pe aeroport! Numeroase curse au fost anulare astăzi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # SpyNews
Situație critică pe aeroport! Zeci de zboruri au fost anulate astăzi, ca urmare a situației conflictuale din Orientul Mijlociu. Marea majoritate a curselor avea ca destinație Aeroportul Ben Guiron din Tel Aviv. Lista completă a acestora poate fi verificată în galeria foto a acestui articol!
13:10
Daniela Nane, viața dincolo de lumina reflectoarelor. Mărturisirile pe care nu le-a mai făcut până acum: „Abia îmi țineam plânsul” # SpyNews
Cu toate că apare mereu cu zâmbetul pe buze, Daniela Nane recunoaște că au existat momente dificile, în care a trebuit să pară că este bine. Actrița consideră că acum, la 54 de ani, este mult mai liniștită și împăcată cu propriile decizii decât în urmă cu 20 de ani.
13:00
Dorian Popa a trecut prin momente cumplite. Influencerul a fost la un pas de moarte, în Japonia, iar imaginile pe care le-a postat vorbesc de la sine despre gravitatea incidentului. Este de-a dreptul înfiorător cum într-o secundă totul poate lua o direcție radicală în viața unui om. Iată mai multe informații despre acest subiect!
Acum 12 ore
12:40
LIVE UPDATE. Războiul SUA-Israel contra Iranului se intensifică. Avioane americane survolează Emiratele Arabe Unite # SpyNews
Conflictul din Orientul Mijlociu dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, se intensifică rapid, iar luptele se extind acum în Liban și în întreaga regiune.
12:30
Momente de panică în Cipru! Maria Andria face declarații exclusive chiar din mijlocul haosului. Artista a povestit care este situația actuală din Cipru, ce restricții au fost impuse locuitorilor și cum s-a văzut, în timp real, momentul care a declanșat spaima.
12:30
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Mesajul transmis de artist, direct din Orient: „Nu avem ce să facem” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a resemnat! Manelistul a transmis un nou mesaj emoționant, direct din Dubai, acolo unde se află în vacanță, alături de familie. Conflictul din Orient l-a prins pe artist peste hotare, iar planurile i-au fost date peste cap cât ai clipi. Iată ce a spus cântărețul!
12:20
Cum arată Carmen Grebenișan la 5 luni după ce a devenit mamă! Influencerița s-a filmat în lenjerie intimă # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a surprins din nou fanii, la 5 luni după ce a devenit mamă. S-a filmat în lenjerie intimă, arătându-și silueta. Cum arată influencerița la mai puțin de jumătate de an de când a adus pe lume primul ei copil.
12:20
Lidia Buble, moment emoționant pe scenă, dedicat mamei sale. Cântăreața și-a stăpânit cu greu lacrimile # SpyNews
Lidia Buble s-a emoționat la concertul susținut recent la Sala Palatului. Cântăreața i-a dedicat un moment mamei sale, alături de două dintre surori și două nepoate. Artista și-a stăpânit cu greu lacrimile.
12:00
Diseară, de la 20:30, la Antena 1 urmează premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea primei amulete # SpyNews
În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.
11:50
Bogdan Mocanu, declarații exclusive, după ce a rămas blocat în vacanță. Ce soluții a găsit pentru a face rost de insulină # SpyNews
Bogdan Mocanu se află în vacanță, în Zanzibar, și urma să se întoarcă acasă, însă zborul avea escală în Dubai, așa că s-a văzut nevoit să mai rămână în Zanzibar câteva zile. Chiar și așa, nu se poate bucura de vacanță, căci insulina i se va termina dacă rămâne acolo mai mult decât a planificat.
11:50
S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Au trecut 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani, ucis cu sânge rece de așa-zișii săi prieteni. Crima din Cenei a șocat o țară întreagă, iar în mediul online au apărut imagini sfâșietoare de la mormântul tânărului.
11:20
Doi actori extrem de cunoscuți au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit, păstrând totul secret până de curând. Recent însă au fost dați de gol de cineva din cercul lor apropiat.
11:20
Iranul a lovit Arabia Saudită cu drone. A izbucnit un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu # SpyNews
Iranul a atacat luni Arabia Saudită cu drone. Una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu a fost lovită și a izbucnit un incendiu. Angajații au fost evacuați, iar activitatea a fost suspendată.
11:20
Ema și Răzvan de la Insula Iubirii au depus actele de divorț! Fosta concurentă a izbucnit în plâns # SpyNews
Ema de la Insula Iubirii a făcut anunțul! Fosta concurentă și partenerul ei de viață au depus actele de divorț, în urmă cu ceva timp. Bruneta a izbucnit în plâns și a făcut declarații emoționante despre perioada grea prin care trece. Iată mai multe detali!
10:40
Daniela Costețchi a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă. Influencerița este în continuare extrem de afectată # SpyNews
Daniela Costețchi este în continuare în stare de șoc, după acuzațiile grave la adresa familiei Iulianei Beregoi. Influencerița a stat la aceeași masă cu cel care i-a adus sicriul la poartă în luna mai a anului trecut.
10:40
Actor Awards 2026 a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Vedetele au impresionat cu ținute uimitoare, de la rochii de seară elegante până la look-uri îndrăznețe. Fiecare apariție a fost o lecție de stil.
10:40
Raluca Drăgoi trece prin momente cumplite! Ce probleme de sănătate are cântăreața, însărcinată pentru a doua oară. Imagini șocante cu fața ei # SpyNews
Raluca Drăgoi trece prin clipe de coșmar. Artista, însărcinată pentru a doua oară, traversează o perioadă complicată din viața ei, iar imaginile vorbesc de la sine. Aceasta are anumite probleme de sănătate și a dezvăluit despre ce este vorba!
10:10
Andra Volos, răsfățată de Robert Lele. Ce cadou i-a făcut manelistul, de 1 martie: „Nu uită niciodată” # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au o căsnicie frumoasă, în ciuda zvonurilor răutăcioase de acum câteva luni. Șatena și fiica lor, Kim, au fost surprinse cum nu se poate mai frumos, de 1 martie. Cu toate că manelistul a fost plecat la cântare cu o seară înainte, nu a uitat de cele mai dragi ființe din viața lui.
