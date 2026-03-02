Bunicul lui Daniel de la Mireasa a murit. Concurentul a aflat recent vestea tragică

10:10

Andra Volos și Robert Lele au o căsnicie frumoasă, în ciuda zvonurilor răutăcioase de acum câteva luni. Șatena și fiica lor, Kim, au fost surprinse cum nu se poate mai frumos, de 1 martie. Cu toate că manelistul a fost plecat la cântare cu o seară înainte, nu a uitat de cele mai dragi ființe din viața lui.