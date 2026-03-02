Zelenski spune că oferă ajutor pentru oprirea dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Rusia
Jurnalul.ro, 2 martie 2026 20:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să trimită cei mai buni experți ai săi în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl conving pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Acum 30 minute
20:50
20:40
Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal a validat luni, 2 martie, nominalizarea profesorului universitar dr. Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, cu scopul de a reformă și dezvolta sistemul.
Acum o oră
20:30
FACIAS a solicitat autorităților declanșarea unei anchete în cazul decesului minorei de 11 ani de la Spitalul Județean Vâlcea, survenit la cinci zile după un simplu diagnostic de gripă # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită anchete și explicații urgente după moartea fulgerătoare a unei fetițe de 11 ani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, survenită la numai cinci zile după ce fusese consultată în aceeași unitate medicală și trimisă acasă cu diagnosticul de gripă de tip A. Pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia, FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, solicitând verificări și măsuri imediate.
20:20
Portalul 3/3 2026: Universul îți dă bilet direct spre destin – Ce să faci pe 3 martie! # Jurnalul.ro
Pe 3 martie 2026, portalul 3/3 deschide ușa spre magie! Creativitate explozivă, Mercur în Berbec și ghid practic pentru manifestare. Descoperă cum să-ți transformi visele în realitate – nu rata șansa cosmică!
20:20
6 zodii chinezești obțin rezultate concrete din conversații inteligente, pe 3 martie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 3 martie 2026. Marți este o Zi a Porților Deschise Șobolan de Foc, iar starea de spirit este rapidă și bazată pe oportunități.
20:10
Bolt reacționează după poziția exprimată de Asociația Șoferilor Autonomi și susține că măsurile aplicate pe platformă nu au caracter punitiv. Compania afirmă că șoferii rămân parteneri independenți, cu libertatea de a alege când și ce curse acceptă, însă anulările nu pot fi utilizate abuziv.
Acum 2 ore
19:50
Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane # Jurnalul.ro
Autoritățile din SUA anunță că a crescut numărul victimelor din rândul armatei americane care este implicată în operațiunile din Orientul Mijlociu.
19:40
Alertă privind o boală tropicală dureroasă care s-ar putea extinde în aproape toată Europa # Jurnalul.ro
Un nou studiu științific avertizează că febra chikungunya, o boală tropicală extrem de dureroasă transmisă de țânțari, ar putea deveni endemică în mari zone ale Europei, pe fondul creșterii temperaturilor.
19:20
Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare, a declarat luni preşedintele Donald Trump.
19:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Comentariile sale vin în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
19:10
Horoscopul tarot al săptămânii 2–8 martie 2026 aduce evenimente intense și revelații pentru toate zodiile.
Acum 4 ore
18:50
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială.
18:40
Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a declarat că barajul Mihăileni este funcțional și continuă să oprească viiturile, în ciuda anulării în instanță a unui aviz emis în 1987. Oficialul susține că proiectul va merge mai departe cu documentație refăcută complet și cu respectarea strictă a legii.
18:20
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu pot declanșa efecte economice și în România, la pompă, în facturile industriei, în inflație.
18:10
Alertă BRAVO la baza Deveselu: Măsuri de securitate sporite din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
Alertă BRAVO la scutul antirachetă Deveselu: baze americane sporesc securitatea din cauza amenințărilor iraniene în Orientul Mijlociu. Detalii de la gen. Mîndrescu despre nivelurile CHARLIE și DELTA.
17:50
Consilierii generali ai USR vor depune un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea păcănelelor în Capitală, a anunţat lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.
17:40
Nominalizări explozive la Parchetul General, DNA și DIICOT: cine sunt noii lideri propuși de ministrul Justiției Radu Marinescu # Jurnalul.ro
Ministrul Radu Marinescu nominalizează șefi noi la Parchet, DNA și DIICOT! Cristina Chiriac procuror general, Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT.
17:40
Liderii partidelor din Coaliția de guvernare s-au reunit luni într-o ședință de lucru pentru a analiza principalele componente ale bugetului de stat pe 2026, liberalii anunțând că discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și măsurile necesare pentru menținerea stabilității.
17:40
Șoc la Amsterdam: o capodoperă uitată de Rembrandt confirmată după decenii – Viziunea lui Zaharia autentificată # Jurnalul.ro
O pictură uitată de Rembrandt, redescoperită după 65 de ani la Rijksmuseum! Lumină divină, tehnică genială și o poveste biblică inovatoare. Vezi cum experții au confirmat capodopera – expoziție din 4 martie!
17:20
CSM a validat candidaturile a 11 judecători pentru trei posturi la Inspecția Judiciară # Jurnalul.ro
Un număr de 11 magistrați s-au înscris la concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector judiciar.
17:10
Trei semne zodiacale se bucură de succes financiar pe tot parcursul săptămânii 2–8 martie 2026, într-un context astral care favorizează flexibilitatea și curajul de a ieși din planurile rigide.
Acum 6 ore
16:50
Eclipsa totală de lună din 3 martie 2026 marchează sfârșitul unui ciclu de șase luni. Descoperă impactul asupra zodiilor și ce schimbări să te aștepți.
16:40
Mulți români vor să își petreacă Sărbătorile Pascale în Bucovina, fiind atrași de tradițiile zonei, ospitalitatea gazdelor și peisajele de poveste.
16:30
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi # Jurnalul.ro
Vodafone România și Satellite Connect Europe colaborează pentru implementarea în perspectivă a noii tehnologii satelitare, exercițiile de probă a serviciilor urmând să înceapă în România în următoarele luni. Smartphone-urile se vor conecta automat la sateliți atunci când semnalul mobil terestru scade, eliminând astfel zonele fără acoperire pentru consumatori și serviciile de urgență.
16:20
Grupul aerian Lufthansa va suspenda zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie, după ce Israelul şi SUA au atacat, sâmbătă, Iranul, relatează agenţia EFE.
16:10
Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că siguranța cetățenilor români reprezintă principala prioritate a autorităților și a anunțat situația cetățenilor români din Emiratele Arabe Unite și Israel, în contextul conflictului pornit în regiune.
16:00
MAE lansează canal WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu: alerte și recomandări în timp real # Jurnalul.ro
MAE a lansat un canal oficial WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu, oferind alerte și informații oficiale direct de la ambasade și consulate.
15:50
Un gest cu încărcătură simbolică puternică a stârnit îngrijorare în întreaga lume. Steagul roșu a fost ridicat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom.
15:40
Dintr-o casă de chirpici și cla un pas de a trăi pe străzi, Alna Șerban a ajuns pe covorul roșu de la Cannes. De origine romă, ea a fost desemnată cea mai bună actriță din Germania iar astăzi își transformă rănile trecutului în artă.
15:20
Ivan, despre prețul carburanților: „O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată” # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.
15:10
Săptămână astrală intensă: cele 5 zodii favorizate de eclipsă, între 2 și 8 martie 2026 # Jurnalul.ro
Cinci semne zodiacale se bucură de cele mai favorabile horoscoape în săptămâna 2–8 martie 2026, într-un context astral intens, marcat de Eclipsa totală de Lună Plină în Fecioară, pe 3 martie.
Acum 8 ore
15:00
Pierderea unuia sau a mai multor dinți nu este doar o problemă estetică. În timp, poate afecta masticația, dicția, încrederea în sine și chiar sănătatea gingiilor și a osului.
14:50
Tensiunea arterială poate fi măsurată simplu și rapid acasă. Aceasta este utilă pentru a identifica o posibilă hipertensiune și a lua măsuri din timp.
14:40
Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologice pentru intervalul 2 - 15 martie 2026, indicând temperaturi mai ridicate decât cele normale în prima parte a lunii, urmate de o posibilă răcire a vremii și precipitații spre mijlocul intervalului.
14:20
Pentagonul a informat Congresul că nu existau indicii privind un atac iminent al Iranului asupra SUA # Jurnalul.ro
Oficiali ai Departamentului Apărării au anunțat membrii ai Congresului că nu exista nicio informație care să indice că Iranul intenționa să lanseze atacuri asupra forțelor americane din regiune, potrivit unor surse citate de Reuters.
14:10
„Atlasul Universului”, primul film pentru copii regizat de Paul Negoescu, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin! # Jurnalul.ro
„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, este primul film românesc pentru copii participant și premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în secțiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii.
14:00
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante # Jurnalul.ro
Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.
13:50
Limba româna ar putea deveni materie de examen în Marea Britanie. Campanie națională susținută de politicieni și profesori # Jurnalul.ro
Campanie națională pentru introducerea limbii române ca materie GCSE în Marea Britanie. Datele recensământului arată că româna este a doua cea mai vorbită limbă din Londra.
13:40
Granițele invizibile ale respectului: Cum să fii ferm fără să fii dur. 7 moduri de a comunica elegant și de a gestiona conflictele cu demnitate # Jurnalul.ro
Există o linie fină, deseori invizibilă, între fermitate și duritate. O linie pe care o simțim, dar pe care rareori o exprimăm. În relațiile profesionale, această linie este granița respectului: spațiul în care poți spune adevărul fără să rănești, poți pune limite fără să ridici ziduri și poți rezolva conflicte fără să adaugi altele noi.
13:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are rezerve strategice suficiente pentru a asigura stabilitatea prețurilor carburanților și evitarea unei situații de penurie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
13:30
Mai mulți elevi din Vrancea au rămași blocați în Dubai, după ce toate zborurile au fost suspendate # Jurnalul.ro
28 de elevi din județul Vrancea, aflați în vacanță în Dubai, nu pot reveni deocamdată în România, după închiderea spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
13:20
O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit de fratele ei. Cadavrul a fost aruncat într-un lac din Călărași.
13:10
În săptămâna 2 - 8 martie 2026, relațiile se îmbunătățesc în sfârșit pentru cinci semne zodiacale. Săptămâna începe cu o explozie de inspirație, odată cu intrarea lui Marte în Pești, pe 2 martie.
Acum 12 ore
12:50
Guvernul a anunțat că luni seara două aeronave vor aduce în țară români din Israel. Aceștia au fost transportați pe care terestră până în Egipt.
12:40
PNL: În timp ce Guvernul face eforturi pentru repatriere, PSD ia în condiderare ruperea coaliției # Jurnalul.ro
În timp ce unii membrii ai Executivului caută soluții de repatriere a românilor din zone de conflict, PSD se reunește „în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, arată PNL într-un comuniact de presă.
12:20
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, respinge negocierile cu SUA și îl acuză pe Trump de haos # Jurnalul.ro
Secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a declarat că Teheranul nu are planuri de a negocia cu SUA.
12:10
Artiști de renume internațional, în juriul ediției aniversare a Concursului Internațional George Enescu # Jurnalul.ro
Cea de-a XX-a ediție a concursului va avea loc la București, în perioada 23 august – 19 septembrie 2026, va cuprinde patru secțiuni — violoncel, vioară, pian și compoziție — și se va desfășura sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence”.
12:00
Diseară, de la 20:30, la Antena 1 urmează premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea primei amulete # Jurnalul.ro
În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.
11:50
Dacă vrei să activezi ori să dezactivezi mesajele RO-Alert pe telefon trebuie să urmezi anumți pași care sunt însă destul de simpli și poți rezolva problema în câteva minute.
11:40
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz nu este o criză regională, ci un cutremur economic mondial # Jurnalul.ro
Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale planetei, riscă să devină epicentrul unei crize energetice globale fără precedent.
