Cât costă un zbor de la Riad, singura cale de ieșire din Orientul Mijlociu

Există o linie fină, deseori invizibilă, între fermitate și duritate. O linie pe care o simțim, dar pe care rareori o exprimăm. În relațiile profesionale, această linie este granița respectului: spațiul în care poți spune adevărul fără să rănești, poți pune limite fără să ridici ziduri și poți rezolva conflicte fără să adaugi altele noi.