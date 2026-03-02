Conferința „Inteligența artificială, competențele și viitorul muncii”

15:00

Unele lucruri nu se schimbă, chiar dacă decorul arată altfel. Sunt echipe de management care generează schimbare, sau care așteaptă să se întâmple ceva. Și fiecare își găsește locul care i se potrivește. La început de 2026, am ales o incursiune în timp. M-am întors în februarie 2009, când comentam situația momentului, tot în revista