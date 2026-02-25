aSpace – Schimbări în industria birourilor flexibile
Ziua Cargo, 25 februarie 2026 13:20
Piața birourilor flexibile intră într-o nouă etapă: companiile mari devin principalul pilon de creștere, se arată într-un comunicat transmis redacției de aSpace. aSpace, cea mai extinsă rețea urbană de spații de coworking și birouri flexibile cu capital românesc, a înregistrat în 2025 o creștere a gradului mediu de ocupare la 85%, față de 80% în […] The post aSpace – Schimbări în industria birourilor flexibile appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 30 minute
13:20
Piața birourilor flexibile intră într-o nouă etapă: companiile mari devin principalul pilon de creștere, se arată într-un comunicat transmis redacției de aSpace. aSpace, cea mai extinsă rețea urbană de spații de coworking și birouri flexibile cu capital românesc, a înregistrat în 2025 o creștere a gradului mediu de ocupare la 85%, față de 80% în […] The post aSpace – Schimbări în industria birourilor flexibile appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 2 ore
12:20
Volvo Trucks le pune la dispoziție clienților o gamă completă de vehicule, pentru orice necesități sau aplicații de transport posibile. De asemenea, serviciile pe care producătorul le oferă sunt concepute pentru a asigura o disponibilitate maximă a camioanelor și pentru a oferi cărăușilor siguranța că se pot concentra fără nicio grijă asupra activității lor de […] The post VOLVO TRUCKS. Servicii integrate pentru o gamă extinsă appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
ARHITECTURA SUCCESULUI, ÎN TRANSPORTUL ANULUI 2026. Autonomie Operațională și Performanță prin Tehnologie Integrată # Ziua Cargo
Într-un peisaj al mobilității definit de liberalizare și reglementări fiscale stricte, adevărata putere a unui operator, în 2026, nu mai stă doar în flota deținută, ci în capacitatea de a-și gestiona direct fluxurile de date și pasageri. Succesul aparține celor care reușesc să îmbine scalabilitatea digitală cu controlul deplin asupra afacerii, transformând tehnologia dintr-o simplă […] The post ARHITECTURA SUCCESULUI, ÎN TRANSPORTUL ANULUI 2026. Autonomie Operațională și Performanță prin Tehnologie Integrată appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Decizia de a trece la un sistem automatizat pentru manipularea mărfurilor nu este doar o opțiune tehnologică și un răspuns la problemele actuale, ci una strategică, pentru viitor. Soluțiile automate pot fi implementate în multe direcții: recepția mărfurilor, depozitare, pregătire comenzi, livrare marfă, aprovizionarea liniilor de producție, și inclusiv în producție și asamblare. Orice soluție […] The post Este timpul să automatizăm procesele, în depozit? appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Credeți că AI ar putea înlocui marii decidenți din administrație, politici publice, poliție sau afaceri interne? Oare instrumentele AI ar putea fi imparțiale și să ia cele mai oneste și nepărtinitoare decizii pentru cetățeni, neavând emoții, ci doar algoritmi? O întrebare similară și-au pus și trei cercetători din cadrul Universității din București, respectiv Universității din […] The post Inteligența artificială și arhitectura prevenirii corupției appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
11:30
Guvernul a stabilit un singur termen de plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic: data înstrăinării vehiculului. Potrivit unei Ordonanța de urgență (OUG) adoptate pe 24 februarie, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație […] The post Noi reglementări la impozitul pentru mașinile înmatriculate și vândute în același an appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
00:10
Guvernul a adoptat, în seara de 24 februarie, Ordonanța de urgență (OUG) privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar. Actul normativ cuprinde măsuri de sprijin a economiei prin stimularea investițiilor, inclusiv acordarea de ajutoare de stat, […] The post OUG privind instituirea unor măsuri de relansare economică appeared first on ZIUA CARGO.
24 februarie 2026
22:50
Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile se aleg cu permisul auto suspendat. Prevederea apare în Ordonanța de urgență (OUG) privind reforma administrației, adoptată de Guvern pe 24 februarie. Calculul inițiatorilor actului normativ este următorul: o zi de suspendare a permisului, pentru fiecare 50 de lei datorați. Această măsură […] The post OUG: Permis suspendat pentru neplata amenzii în 90 de zile appeared first on ZIUA CARGO.
22:40
Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile se aleg cu permisul auto suspendat. Prevederea apare în Ordonanța de urgență (OUG) privind reforma administrației, adoptată de Guvern pe 24 februarie. Calculul inițiatorilor actului normativ este următorul: o zi de suspendare a permisului, pentru fiecare 50 de lei datorați. Această măsură […] The post OUG: Permis suspendat la neplata amenzii în 90 de zile appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
Turoperatorul Join UP! se extinde în România și va opera plecări spre 7 destinații, din 14 orașe, în sezonul de vară 2026, care începe în 4 aprilie și durează până pe 31 octombrie. Zborurile charter vor fi spre: Turcia (Antalya) – plecări cu zboruri charter din 14 orașe (București, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Cluj, […] The post Join UP! deschide zboruri charter din 14 orașe din România appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
Digitalizarea a devenit o realitate, în transportul rutier. În majoritatea companiilor există, astăzi, soluții pentru preluarea comenzilor, planificare, flotă, documente sau monitorizare. Cu toate acestea, în practică, nivelul de control operațional rămâne, adesea, sub așteptări. Datele sunt multe, dar claritatea este limitată. Privind din perspectiva pieței, problema nu este lipsa tehnologiei, ci modul fragmentat în […] The post De ce digitalizarea eșuează în transport: o problemă de abordare, nu de tehnologie appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
11:50
Renault Trucks oferă transportatorilor profesioniști o gamă largă de vehicule, de la 2,8, la 60 t, adaptate pentru o mare varietate de activități de transport. Vehiculele comerciale ale constructorului francez sunt rezistente și fiabile și se remarcă printr-un consum de combustibil care le permite să livreze un grad mai înalt de productivitate și un control […] The post RENAULT TRUCKS. Vehicule pentru orice necesități de transport appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
143 de operatori de transport persoane nu și-au mai înnoit licența în 2025, iar 223 de companii au fost nou licențiate. Flota totală raportată, la 19 ianuarie 2026, față de aceeași dată a anului trecut, a crescut, de asemenea. Potrivit datelor furnizate de ARR, la 19 ianuarie 2026, 3.210 operatori erau licențiați pentru transport cu […] The post Piața de transport persoane se reinventează appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
Operatorii de logistică și de transport (dar și clienții lor) au la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare. Schema e-MOVE RO dispune de un buget total de 250 de milioane de euro, împărțit în două submăsuri. Submăsura 1, cu un buget de 101 milioane de euro, vizează infrastructura de reîncărcare. În timp ce Submăsura 2 […] The post SUBVENȚII PENTRU INFRASTRUCTURA DE ÎNCĂRCARE LA SEDIU. e-MOVE RO appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
Digitalizarea a devenit o realitate, în transportul rutier. În majoritatea companiilor există, astăzi, soluții pentru preluarea comenzilor, planificare, flotă, documente sau monitorizare. Cu toate acestea, în practică, nivelul de control operațional rămâne, adesea, sub așteptări. Datele sunt multe, dar claritatea este limitată. Privind din perspectiva pieței, problema nu este lipsa tehnologiei, ci modul fragmentat în […] The post De ce digitalizarea eșuează în transport: o problemă de abordare, nu de tehnologie appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Rio Tinto din Australia a preluat controlul companiei canadiene Nemaska Lithium. Gigantul minier își propune să stabilească un lanț de aprovizionare cu litiu complet integrat, în Quebec, pentru a servi piața vehiculelor electrice din America de Nord. Rio Tinto a anunțat că deține acum o participație de 53,9% în producătorul de litiu și va prelua […] The post Evoluții în extracția litiului appeared first on ZIUA CARGO.
23 februarie 2026
18:00
Helix Logistics Development anunță un pas decisiv către decarbonizarea transportului de marfă din România, prin electrificarea flotei sale de livrări urbane. Compania va achizitiona exclusiv vehicule comerciale electrice marca FOTON, marcând totodată lansarea HELIX E-MOTION, noua divizie de distribuție a vehiculelor FOTON în România (www.fotontrucks.ro). Strategia de dezvoltare vizează atingerea pragului de 100% flotă electrică pentru transportul […] The post Helix Logistics, parteneriat cu FOTON pentru o flotă 100% electrică appeared first on ZIUA CARGO.
17:40
Noile clarificări ANAF privind declararea inactivității fiscale pot produce efecte juridice și operaționale majore pentru societățile care nu depun situațiile financiare anuale în maximum 5 luni de la scadență. Riscurile nu se reduc la schimbarea statutului fiscal, atrage atenția într-un comunicat Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Ele […] The post Când devine o firmă inactivă fiscal, din 2026 – clarificări ANAF appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
CTP se alătură Pavilionului României la MIPIM, pentru a prezenta potențialul industrial și logistic al țării, potrivit unui comunicat transmis redacției. Evenimentul MIPIM are loc în perioada 9–13 martie la Cannes, Franța. CTP va fi prezent la târg și cu propriul stand, amplasat la Booth R7.E66, continuându-și participarea începută în 2015 și consolidându-și rolul de […] The post CTP se alătură Pavilionului României la MIPIM appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Unele lucruri nu se schimbă, chiar dacă decorul arată altfel. Sunt echipe de management care generează schimbare, sau care așteaptă să se întâmple ceva. Și fiecare își găsește locul care i se potrivește. La început de 2026, am ales o incursiune în timp. M-am întors în februarie 2009, când comentam situația momentului, tot în revista […] The post STRATEGIE vs. OPERAȚIUNI. TRECUT și VIITOR, în logistică appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Începând de anul trecut, oferta MHS Truck & Bus din segmentul de transport internațional s-a îmbogățit cu MAN TGX D30 PowerLion, echipat cu noul motor diesel de 13 litri, dezvoltat în cadrul grupului TRATON. Principala noutate a gamei PowerLion este motorul D30, unul dintre cele mai avansate din lumea camioanelor, cu un randament termic de […] The post MAN TGX D30 PowerLion appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Îl citeam, recent, pe Peter Zeihan, analist geopolitic, și mi-am dat seama că aproape toate discuțiile mari despre viitor, globalizare, deglobalizare, industrializare, reindustrializare, securitate, lanțuri de aprovizionare, au un punct comun pe care mulți îl subestimează: transportul. Transportul este coloana vertebrală a lumii moderne. Putem avea fabrici moderne și cerere mare; dacă mărfurile nu circulă, […] The post CLARA OIS. Noua școală de gândire – augmentarea execuției appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Anul 2026 debutează sub semnul presiunii administrative, pentru transportatori. Odată cu aplicarea integrală a sistemului e-Transport, începând cu 1 ianuarie, prima parte a anului aduce întrebări, confuzii și riscuri reale de sancționare. Totul, într-un context în care costurile cresc constant. Iar claritatea legislativă rămâne limitată. Un început de an care apasă mai mult decât ajută […] The post E-TRANSPORT… ÎNCEPUT DE AN… Provocările transportatorilor, în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia, coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră # Ziua Cargo
Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia are potențialul de a crea un coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră, potrivitunui comunicat al Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC). Reprezentanții PRBCC au evidențiat, în cadrul evenimentului „Business Breakfast”, organizat la București, rolul strategic al infrastructurii moderne pentru accelerarea cooperării între cele mai mari două economii din Europa Centrală și […] The post Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia, coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Principalele tendințe care vor influența piața imobiliară, în 2026, și ce planuri au marii investitori au fost principalele teme de discuție în cadrul BREC Trends Forum. Evenimentul, organizat pe 23 februarie, de Bucharest Real Estate Club & Romania Property Club, a avut loc la București, potrivit unui comunicat transmis redacției. 1. Noua politică urbană în […] The post Top 10 tendințe care vor influența piața imobiliară, în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
Grupul Petit Forestier, specializat în închirierea de vehicule frigorifice, a obținut un împrumut de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană de investiții. Compania intenționează să utilizeze finanțarea pentru a achiziționa aproximativ 4.000 de vehicule electrice până în 2029. Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un acord de finanțare de 150 de […] The post Petit Forestier va achiziționa 4.000 de vehicule electrice appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Guvernul vrea să impună garanții de până la 200.000 de euro agențiilor de plasare a forței de muncă, potrivit unui comunicat al ReMArkable Consulting. Proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) privind autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a lucrătorilor străini se află, în prezent, în dezbatere publică. Acesta riscă să destabilizeze piața recrutării internaționale și […] The post Guvernul vrea să impună, prin OUG, garanții agențiilor de plasare a forței de muncă appeared first on ZIUA CARGO.
22 februarie 2026
10:00
În transport, fiecare oră de staționare înseamnă pierderi. Opririle neplanificate generează costuri suplimentare, creează presiune operațională și afectează capacitatea companiilor de a-și respecta angajamentele față de clienți. Plecând de la această realitate, IVECO dezvoltă o abordare completă pentru gestionarea flotelor comerciale, construită în jurul conectivității digitale, mentenanței inteligente și serviciilor dedicate maximizării timpului de funcționare […] The post IVECO redefinește managementul flotelor appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Producătorul de camioane Ford Trucks, care este prezent în România din 2017, prin AIC TRUCKS, a încheiat un an cu noutăți importante de produs, dar și cu multe provocări, în fața dinamicii pieței de vehicule comerciale din Romania Ford Trucks reprezintă singurul brand de vehicule comerciale grele al Ford, iar gama de produse include camioane […] The post FORD TRUCKS. Noul F-MAX, piesa de rezistență appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
FONDUL PENTRU MODERNIZARE. PROGRAMUL-CHEIE 9. REI: 299 de milioane de euro, pentru transportatori # Ziua Cargo
Antreprenorii din transporturi și logistică au la dispoziție o oportunitate semnificativă de finanțare, în această perioadă, prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 9: Eficiență energetică în transporturi. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 299 de milioane de euro, destinat achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier, feroviar, maritim […] The post FONDUL PENTRU MODERNIZARE. PROGRAMUL-CHEIE 9. REI: 299 de milioane de euro, pentru transportatori appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
Transporturile trebuie să scape de expresia „calcule făcute pe hârtie”! „Dacă o companie nu are sisteme care să îi ofere informații foarte clar și precis, îi va fi greu să vadă din ce face profit și unde pierde bani.” – Răzvan Perțicaș, CEO CargoTrack. Furnizorul de tehnologie CargoTrack va lansa, în ianuarie 2026, câteva module […] The post DIGITALIZAREA, CA O JOACĂ. Fără calcule pe hârtie appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (I) # Ziua Cargo
În ultimii ani, industria transporturilor a fost pusă în fața unei realități tot mai greu de ignorat: furturile de marfă nu mai sunt incidente izolate, ci un fenomen care evoluează rapid, se adaptează și exploatează slăbiciunile operaționale ale lanțului logistic. Atrăgeam atenția public, în ianuarie 2024, asupra acestei escaladări, chiar printr-un articol publicat în ZIUA […] The post CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (I) appeared first on ZIUA CARGO.
20 februarie 2026
09:50
Noul Mercedes-Benz eArocs 400, camion electric cu baterii proiectat pentru aplicații de construcții urbane, a trecut cu succes de testele de iarnă. Aproape de Cercul Polar, la temperaturi de până la –20 °C, noul model a trecut prin teste specifice, pentru a garanta că poate face față și celor mai severe condiții. Testele s-au concentrat pe […] The post Noul eArocs 400, testat la -20°C appeared first on ZIUA CARGO.
19 februarie 2026
19:10
Guvernul a mutat de la Programul Dezvoltare Durabilă la PNRR finanțarea proiectului de achiziționare a 1.200 de ambulanțe pentru IGSU. Vor fi fonduri rambursabile, în valoare de aproximativ 1,13 miliarde de lei, cu TVA, ce trebuie utilizate rapid, până pe 31 august a.c.. În acest sens, a fost aprobată în ședința din 19 februarie Hotărârea […] The post Achiziționarea a 1.200 de ambulanțe pentru IGSU trece pe fonduri PNRR appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
Angajatorii față de care s-a deschis procedura de concordat preventiv au fost incluși în sfera de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Decizia a fost luată pe 19 februarie, printr-o Ordonanță de urgență (OUG). Totodată, noul act normativ instituie plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate pentru […] The post OUG. Angajatorii aflați în concordat preventiv, incluși în Legea 200/2006 appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
În perioada 18-20 mai, la București va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate transporturilor, logisticii și expedițiilor de mărfuri: Congresul European SEEFF & FIATA REU Field Meeting 2026. Evenimentul este organizat de Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), în colaborare cu SEEFF și FIATA. Mai mult decât o conferință, Congresul South […] The post USER: Congresul European SEEFF & FIATA REU Field Meeting 2026, la București appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Bozankaya a semnat un nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara, pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș. Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50, se arată într-un comunicat al companiei. Producătorul de vehicule electrice inovatoare și soluții […] The post Bozankaya – încă 10 tramvaie la Timișoara appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Cifra de afaceri a Renault Group a fost de 57,9 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 3,0% și cu 4,5% la un curs de schimb constant, față de 2024. Această performanță robustă este susținută de cele trei mărci auto complementare ale Grupului, toate în creștere datorită electrificării gamei și implementării International Game Plan, potrivit unui […] The post Renault Group – rezultate financiare în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile, candidații aflați acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenție la pachetul salarial și la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, […] The post Topul domeniilor cu cele mai mari salarii, la început de an appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
Piața construcțiilor din România începe anul 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, potrivit raportului anual Colliers. Creșterea a fost susținută, în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați, se arată într-un comunicat transmis redacției. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape […] The post Piața construcțiilor, aproape de maxime istorice appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
AnimaWings ridică standardul pe zborurile domestice și include în bilet un meniu rece pentru toţi pasagerii, potrivit unui comunicat. Meniul rece este alcătuit dintr-un sandwich și o sticlă de apă, indiferent de tipul de bilet ales, pe rutele interne. Beneficiul este inclus în tariful de bază și se aplică tuturor claselor tarifare, inclusiv Economy. Compania […] The post AnimaWings – meniu rece inclus în bilet appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Klass Wagen anunță lansarea diviziei de Servicii de Mobilitate, prin care oferă soluții flexibile de utilizare a autoturismelor pe termen mediu și lung. În urmărirea scopului strategic de a deveni un furnizor complet de soluții de mobilitate, Klass Wagen lansează noua divizie cu scopul de a dezvolta și completa soluțiile de mobilitate oferite clienților B2C […] The post Klass Wagen lansează divizia de Mobilitate appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
ACEA a publicat raportul din 2026 privind numărul de vehicule care circulă pe drumurile europene. Pe continent sunt peste 7 milioane de camioane, cu o vârstă medie de 14 ani. Statisticile, valabile la finalul anului 2024, arată că, pe drumurile din UE, circulau 6,2 milioane de camioane de tonaj mediu și greu, în creștere cu […] The post STATISTICI ACEA. Peste 7 milioane de camioane, în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Anul 2025 a avut o dinamică diferită față de 2024, atât în România, cât și la nivel european, piața camioanelor grele fiind marcată de prudență. În acest context, TH Trucks și DAF au reușit să își consolideze poziția pe piață, confirmând stabilitatea brandului și încrederea clienților. Parcursul anului 2025 a fost susținut și de lansarea […] The post TH TRUCKS ȘI DAF, ÎN 2025. Stabilitate, electrificare, proiecte viitoare appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Începând din acest an, Electric Club by ZIUA CARGO, locul de întâlnire al companiilor românești de transport și logistică interesate de electrificare (dar mai ales de modul în care va arăta viitorul în transporturi) se transformă în Technology Electric Club. Transformarea vine ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea companiilor membre interesate de noile […] The post VIZIONARI, ÎN TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ. Electric Club devine Technology Electric Club appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
La începutul anului trecut, WIASS a fost preluat de către Leading Brokers United, cel de-al doilea broker de asigurări ca importanță din Germania. În urma acestei tranzacții, WIASS Romania a devenit Aktiv Unity Romania, fapt care, așa cum ne povestește Remus Nistor, directorul companiei, duce chiar la o creștere a calității și a portofoliului de […] The post AKTIV UNITY ROMANIA. Un nume nou, același profesionalism appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
De aproximativ un an, OTTO Trailer a devenit importatorul oficial în România al semiremorcilor Kögel, iar un accent important este pus pe produsele „light” ale mărcii germane. De altfel, OTTO Trailer are o semiremorcă demo, din clasa Light Plus, care a început să fie testată de transportatori. „Kögel Light Plus are o greutate redusă cu […] The post OTTO Trailer mizează pe Kögel appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Pentru cei care iau decizii logistice astăzi, problema nu mai este lipsa soluțiilor. Piața este plină de opțiuni, rute, alternative și variante de urgență, toate prezentate simultan, de cele mai multe ori exact în momentele de presiune maximă. Dificultatea reală nu este să găsești o soluție, ci să înțelegi care dintre ele are sens pentru […] The post CÂND TOATĂ LUMEA MUTĂ MARFA… Cine își asumă decizia? appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Valmet Automotive a încheiat un acord preliminar cu dezvoltatorul finlandez de autobuze electrice Jeti Industries pentru producția în serie de autobuze electrice la uzina sa din Finlanda. Acordul final este încă în curs de negociere. Jeti Industries are în plan un autobuz electric numit N1e, care se așteaptă să atingă o autonomie de până la […] The post Valmet Automotive, acord cu Jeti Industries pentru autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.
18 februarie 2026
21:10
Ajustarea rutelor, verificarea manuală a documentelor și gestionarea întrebărilor de la șoferi prin telefon sau SMS; așa arată activitatea zilnică a majorității managerilor din transporturi și logistică, bazată până acum pe soluții manuale. Pe măsură ce parcurile auto cresc, această practică devine o provocare tot mai mare, iar în comunitatea de transport și logistică există […] The post Fleethand automatizează gestionarea flotelor appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.