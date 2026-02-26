AVEURO INTERNATIONAL. Diversitate diesel… și electrică

11:00

ACEA a publicat raportul din 2026 privind numărul de vehicule care circulă pe drumurile europene. Pe continent sunt peste 7 milioane de camioane, cu o vârstă medie de 14 ani. Statisticile, valabile la finalul anului 2024, arată că, pe drumurile din UE, circulau 6,2 milioane de camioane de tonaj mediu și greu, în creștere cu […]