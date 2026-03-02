Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul”
CaleaEuropeana, 2 martie 2026 21:50
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, evidențiază diferența dintre alianțele între autocrații și alianțele între democrații atunci când unul dintre statele componente se află în momente de cumpănă. Într-o referire la situația din Iran, unde „regimul se află în dificultate”, oficialul ucrainean arată că „lipsa sprijinului din partea aliaților săi este deosebit de vizibilă, Rusia […]
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
21:50
Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul” # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, evidențiază diferența dintre alianțele între autocrații și alianțele între democrații atunci când unul dintre statele componente se află în momente de cumpănă. Într-o referire la situația din Iran, unde „regimul se află în dificultate”, oficialul ucrainean arată că „lipsa sprijinului din partea aliaților săi este deosebit de vizibilă, Rusia […]
Acum o oră
21:30
Oana Țoiu anunță lansarea unui canal oficial de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu „pentru a asigura un acces mai facil la informații” # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, în cadrul unui briefing de presă, lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, canalul va prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, precum și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe, pentru a asigura un acces mai facil la […]
Acum 2 ore
20:50
Croația este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor la energie din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul croat Andrej Plenković a insistat luni că poziția Uniunii Europene față de evenimentele din Orientul Mijlociu este „foarte clară și […]
Acum 4 ore
19:50
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe # CaleaEuropeana
Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, potrivit Agerpres. Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la […]
19:50
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o soluție „diplomatică” durabilă la criza din Iran, afirmând că blocul va depune eforturi susținute pentru a se pregăti „pentru consecințele acestor evenimente recente”, informează The Guardian și Deutsche Welle. În cadrul unei conferințe de presă privind comerțul cu Elveția, ea a declarat că situația rămâne „instabilă”, dar a salutat „o […]
19:20
Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului # CaleaEuropeana
Europa se pregătește pentru o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini, informează Politico Europe. Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai […]
19:10
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe # CaleaEuropeana
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, vizate de lovituri iraniene, „în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii săi și cu principiul apărării colective legitime”, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Franța își exprimă toată susținerea și deplina solidaritate cu țările prietene, […]
19:00
Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni în ședința convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, Guvernul anunțând că România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români, informează Executivul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Autoritățile […]
Acum 6 ore
18:10
Macron anunță creșterea arsenalului nuclear al Franței și o “descurajare avansată” la nivel european: Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii, relatează […]
17:40
Macron anunță creșterea arsenalului nuclear al Franței și extinderea descurajării “avansate” la nivel european: Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii, relatează […] The post Macron anunță creșterea arsenalului nuclear al Franței și extinderea descurajării “avansate” la nivel european: Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Comisia Europeană dă asigurări că nu există o „îngrijorare imediată” privind securitatea aprovizionării cu energie în UE, în pofida situației din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu observă, deocamdată, o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, arată EFE, citat de Agerpres. „Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană”, a declarat, într-o conferință de presă, […] The post Comisia Europeană dă asigurări că nu există o „îngrijorare imediată” privind securitatea aprovizionării cu energie în UE, în pofida situației din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
15:40
Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul” # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, evidențiază diferența dintre alianțele între autocrații și alianțele între democrații atunci când unul dintre statele componente se află în momente de cumpănă. Într-o referire la situația din Iran, unde „regimul se află în dificultate”, oficialul ucrainean arată că „lipsa sprijinului din partea aliaților săi este deosebit de vizibilă, Rusia […] The post Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Oana Țoiu anunță lansarea unui canal oficial de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu „pentru a asigura un acces mai facil la informații” # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, în cadrul unui briefing de presă, lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, canalul va prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, precum și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe, pentru a asigura un acces mai facil la […] The post Oana Țoiu anunță lansarea unui canal oficial de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu „pentru a asigura un acces mai facil la informații” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Croația este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor la energie din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul croat Andrej Plenković a insistat luni că poziția Uniunii Europene față de evenimentele din Orientul Mijlociu este „foarte clară și […] The post Croația este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor la energie din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
13:40
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe # CaleaEuropeana
Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, potrivit Agerpres. Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la […] The post Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o soluție „diplomatică” durabilă la criza din Iran, afirmând că blocul va depune eforturi susținute pentru a se pregăti „pentru consecințele acestor evenimente recente”, informează The Guardian și Deutsche Welle. În cadrul unei conferințe de presă privind comerțul cu Elveția, ea a declarat că situația rămâne […] The post Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului # CaleaEuropeana
Europa se pregătește pentru o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini, informează Politico Europe. Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să […] The post Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe # CaleaEuropeana
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, vizate de lovituri iraniene, „în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii săi și cu principiul apărării colective legitime”, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Franța își exprimă toată susținerea și deplina solidaritate cu țările […] The post Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni în ședința convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, Guvernul anunțând că România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români, informează Executivul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Autoritățile […] The post Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o situație problematică precum cea din Irak sau Afganistan, dar completează că nu va „da lecții” Statelor Unite # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o altă situație problematică, similară cu cea din Irak sau Afganistan, dar a afirmat că Berlinul nu va da lecții Washingtonului, întrucât solicită ajutorul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe. „În cele din urmă, nu știm […] The post Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o situație problematică precum cea din Irak sau Afganistan, dar completează că nu va „da lecții” Statelor Unite appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în contextul deteriorării accelerate a situației de securitate din Orientul Mijlociu, solicitând clarificări și acțiuni concrete privind mecanismele activate pentru repatrierea cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat # CaleaEuropeana
Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a fost keynote speaker în deschiderea celei de-a patra ediții Crypto Expo Europe, eveniment dedicat tehnologiilor blockchain și industriei crypto. Potrivit unui comunicat al institutului, sesiunea de deschidere a abordat tema noii economii tehnologice europene și poziționarea României în acest context. […] The post Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
UE ia în calcul activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, spune Kaja Kallas # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, inclusiv prin activarea, dacă este necesar, a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a declarat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „UE urmărește cu profundă îngrijorare evoluțiile din Iran și din Orientul Mijlociu. Vom continua să […] The post UE ia în calcul activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, spune Kaja Kallas appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” # CaleaEuropeana
Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin luarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului, informează France24 și RFI. Liderii celor trei țări s-au declarat „consternați de atacurile cu rachete nediscriminatorii și disproporționate lansate de Iran împotriva […] The post Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să adopte „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” # CaleaEuropeana
Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin luarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului, informează France24. Liderii celor trei țări s-au declarat „consternați de atacurile cu rachete nediscriminatorii și disproporționate lansate de Iran împotriva țărilor din […] The post Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să adopte „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Franța își va consolida prezența militară în Orientul Mijlociu după ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune # CaleaEuropeana
După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat, înaintea reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate și Apărare de duminică seara, că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru […] The post Franța își va consolida prezența militară în Orientul Mijlociu după ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Ursula von der Leyen îl asigură pe președintele Ciprului de sprijinul „ferm, fără echivoc și colectiv” al UE după „incidentul izolat” în care o dronă a vizat baza britanică din Akrotiri # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele cipriot Nikos Christodoulides despre „incidentul izolat care a avut loc puțin după miezul nopții, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri.” „Chiar dacă Republica Cipru nu a fost ținta atacului, doresc să fiu cât se poate de clară: […] The post Ursula von der Leyen îl asigură pe președintele Ciprului de sprijinul „ferm, fără echivoc și colectiv” al UE după „incidentul izolat” în care o dronă a vizat baza britanică din Akrotiri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
08:50
Regatul Unit va permite SUA să folosească baze britanice pentru lovituri defensive asupra Iranului, anunță Starmer: Experții din Ucraina vor ajuta la doborârea dronelor iraniene # CaleaEuropeana
Regatul Unit a fost de acord să permită Statelor Unite ale Americii să utilizeze baze militare britanice pentru a ataca situri iraniene de rachete, a anunțat premierul Keir Starmer, subliniind totodată că experți ucraineni vor oferi îndrumare privind interceptarea dronelor iraniene lansate împotriva aliaților din Golf, în timp ce Teheranul răspunde loviturilor americano-israeliene asupra Iranului, […] The post Regatul Unit va permite SUA să folosească baze britanice pentru lovituri defensive asupra Iranului, anunță Starmer: Experții din Ucraina vor ajuta la doborârea dronelor iraniene appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a descris duminică, în declarații acordate mai multor instituții media, o operațiune militară „de patru săptămâni” în Iran, a vorbit despre eliminarea a „48 de lideri iranieni” și a avertizat că sunt posibile noi pierderi americane, după moartea a trei militari SUA. Într-un interviu telefonic acordat publicației britanice Daily Mail, de […] The post Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:10
Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță # CaleaEuropeana
Toți cetățenii români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt, în acest moment, în siguranță, a declarat duminică seara ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE, după participarea la o reuniune prin videoconferință a Consiliului Afaceri Externe al UE. „Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem […] The post Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu De sâmbătă dimineața a inundat ecranele televizoarelor războiul lansat de Statele Unite și Israel contra Iranului, urmare a eșecului vizibil și previzibil al negocierilor prin intermediari de la Geneva. Intervenția masivă a depășit și cele mai pesimiste evaluări despre amplitudinea intervenției. Israelul a anunțat deja schimbarea majoră și istorică în Orientul Mijlociu, […] The post Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică # CaleaEuropeana
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică seară că, potrivit datelor disponibile, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran nu există indicii privind o amenințare militară la adresa teritoriului României. Instituția precizează că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că Armata României are în serviciu, în mod continuu, forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, […] The post Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
17:10
Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear” # CaleaEuropeana
Iranul trebuie să înțeleagă că este necesar să renunțe la armamentul nuclear dacă dorește găsirea unei soluții durabile, a afirmat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de DPA, scrie Agerpres. Wadephul a declarat pentru postul NDR că „există un interes comun de a se găsi o soluție”. „Acest lucru poate fi realizat doar […] The post Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că, odată cu dispariția lui Khamenei, pentru poporul iranian se deschide un nou moment de speranță. Ea a subliniat că viitorul Iranului trebuie să fie decis de cetățenii săi, avertizând totodată asupra riscului de instabilitate regională și asupra necesității protejării vieților civile. „Tocmai am […] The post După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune. „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate […] The post “România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului” # CaleaEuropeana
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe. Forțele armate au urcat la bordul navei sâmbătă seara și au […] The post Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe # CaleaEuropeana
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. „Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un […] The post „Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate # CaleaEuropeana
Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran, a afirmat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, subliniind că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”. „Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, trebuie să vină timpul libertății. Pentru toți cei uciși, executați și dispăruți […] The post Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor lovi Iranul cu o forță fără precedent, în cazul în care Teheranul va lansa un atac „mai puternic decât oricând până acum”, așa cum ar fi anunțat. „Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată înainte. […] The post SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă seară convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, programată pentru duminică, în format de videoconferință, pentru a discuta situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu. De asemenea, Kallas a condamnat atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian […] The post Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă seară, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, subliniind că România susține eforturile de asigurare a stabilității și securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice. „Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de […] The post Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # CaleaEuropeana
Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind că reacțiile din rândul tinerilor iranieni transmit un semnal de speranță pentru viitor. „Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni exprimă […] The post Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:00
Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți […] The post Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii” # CaleaEuropeana
Franța, Germania și Regatul Unit au transmis, într-o declarație comună, un mesaj ferm prin care condamnă atacurilor Iranului asupra țărilor din regiune, subliniind că Teheranul trebuie să se abțină de la „lovituri militare nediscriminatorii”. „Franța, Germania și Regatul Unit au cerut în mod constant regimului iranian să pună capăt programului nuclear al Iranului, să își […] The post Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice # CaleaEuropeana
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat situația din Iran drept „periculoasă”, după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri împotriva Teheranului, în timp ce alți lideri europeni au făcut apel la reținere pentru a evita escaladarea conflictului. „Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase. Regimul iranian a ucis mii […] The post „Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”. „Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru […] The post Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă” # CaleaEuropeana
„Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare”, au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, în care au subliniat că Uniunea Europeană rămâne în contact strâns cu partenerii săi din regiune. „Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Asigurarea siguranței nucleare și […] The post Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate” # CaleaEuropeana
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, membră a Comisiei pentru sănătate, a participat vineri la evenimentul oficial de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul de la 3 la 19 afecțiuni metabolice, și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială. În intervenția sa, senatoarea a pus […] The post Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă # CaleaEuropeana
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din regiune, a transmis sâmbătă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. „Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat […] The post Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că pacienții din România care suferă de o boală rară vor beneficia, din luna aprilie, de noi medicamente inovative, după ce vor fi introduse 33 de medicamente și de molecule noi pe lista de medicamente compensate și gratuite. https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2026/02/Declaratii-de-presa-MS.m4a „Să nu uităm totuși că în ultima perioadă, în septembrie […] The post Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.